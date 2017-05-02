Данные "Левада-центра": На грядущих выборах Владимир Путин победит с большим отрывом
Группа социологических исследований «Левада-центр» провела опрос на предмет поддержки россиянами возможных кандидатур на пост президента в 2018 году. Если верить результатам опроса, которые публикует издание «Коммерсантъ» , то выборы на данный момент вырисовываются безальтернативными, но «со вторым туром». Данные «Левада-центра» говорят о том, что за Владимира Путина, если тот выставит свою кандидатуру на выборах, проголосовали бы 48% опрошенных.
Путин в опросе «Левада-центра» с большим отрывом лидирует в списке, предложенном самими респондентами. Традиционные «конкуренты» – Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский – получили бы примерно по 3% голосов. По 1% опрошенных свои голоса отдали Сергею Шойгу и Алексею Навальному.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит о том, что 19% не знают, за кого отдадут свой голос. Каждый 10-й опрошенный заявил, что не пойдёт на выборы. Ещё 13% отметили, что «не станут голосовать». В общей сложности это 42%.
При аналогичном опросе, проведённом три года назад, за Владимира Путина свои голоса, если верить статистике «Левада-центра», были готовы отдать 62% опрошенных россиян.
Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Официального списка кандидатов на данный момент нет.
Путин в опросе «Левада-центра» с большим отрывом лидирует в списке, предложенном самими респондентами. Традиционные «конкуренты» – Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский – получили бы примерно по 3% голосов. По 1% опрошенных свои голоса отдали Сергею Шойгу и Алексею Навальному.
Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит о том, что 19% не знают, за кого отдадут свой голос. Каждый 10-й опрошенный заявил, что не пойдёт на выборы. Ещё 13% отметили, что «не станут голосовать». В общей сложности это 42%.
При аналогичном опросе, проведённом три года назад, за Владимира Путина свои голоса, если верить статистике «Левада-центра», были готовы отдать 62% опрошенных россиян.
Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Официального списка кандидатов на данный момент нет.
Использованы фотографии: YouTube
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