09:13 02 мая

Данные "Левада-центра": На грядущих выборах Владимир Путин победит с большим отрывом

Группа социологических исследований «Левада-центр» провела опрос на предмет поддержки россиянами возможных кандидатур на пост президента в 2018 году. Если верить результатам опроса, которые публикует издание «Коммерсантъ» , то выборы на данный момент вырисовываются безальтернативными, но «со вторым туром». Данные «Левада-центра» говорят о том, что за Владимира Путина, если тот выставит свою кандидатуру на выборах, проголосовали бы 48% опрошенных.

Данные "Левада-центра": На грядущих выборах Владимир Путин победит с большим отрывом


Путин в опросе «Левада-центра» с большим отрывом лидирует в списке, предложенном самими респондентами. Традиционные «конкуренты» – Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский – получили бы примерно по 3% голосов. По 1% опрошенных свои голоса отдали Сергею Шойгу и Алексею Навальному.


Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит о том, что 19% не знают, за кого отдадут свой голос. Каждый 10-й опрошенный заявил, что не пойдёт на выборы. Ещё 13% отметили, что «не станут голосовать». В общей сложности это 42%.

При аналогичном опросе, проведённом три года назад, за Владимира Путина свои голоса, если верить статистике «Левада-центра», были готовы отдать 62% опрошенных россиян.

Напомним, что президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года. Официального списка кандидатов на данный момент нет.

Использованы фотографии: YouTube
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 97

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  1. Butters Сегодня, 06:33
    Данные "Левада-центра": На грядущих выборах Владимир Путин победит с большим отрывом

    А потом - Медведев снова.
    Butters
    1. Jovanni Сегодня, 06:39
      Плохая картинка. Плохая перспектива. Надо что-то делать. Хотя бы ДАМа побрить. Ну, перед выборами...
      Jovanni
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
        Да не получится what ...тут другая проблема.



        Тот же ЛЕХА
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:20
          Вспомнился анекдот, что по данным Росстата, 100% россиян доверяют статистике Росстата )
          Ну а если сурьезно, то ВВП отмежевался от своей партии единоросов и в целом для большинства людей выглядит безальтернативным, что почти так и есть.
          Увы, нет у нас живой опозиции, нет и конкуренции в реальных делах и это искусственный результат.
          P.S. Кстати, нередко публикуют данные о доверии президенту, там что-то под 90% или где-то ток.
          Почемуж такая разница в доверии и прогнозируемом голосовании?
          Юрий из Волгограда
          1. yuriy55 Сегодня, 08:08
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Увы, нет у нас живой оппозиции, нет и конкуренции в реальных делах и это искусственный результат.


            Именно... good Именно живой, именно оппозиции. Её и не может быть априори, потому что наличие таковой не даёт прибыли...
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Почему же такая разница в доверии и прогнозируемом голосовании?

            Это статистическая погрешность. Как с размерами "средней заработной платы по стране" и в "квитке"... laughing
            yuriy55
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:26
              Данные «Левада-центра» говорят о том, что за Владимира Путина, если тот выставит свою кандидатуру на выборах, проголосовали бы 48% опрошенных.

              Что, что говорит "Блевада-центр"?: smile
              СРЦ П-15
          2. Karabin Сегодня, 09:11
            Цитата: Юрий из Волгограда
            Ну а если сурьезно, то ВВП отмежевался от своей партии единоросов

            А если сурьезно, в чем это проявляется? в каких документах это можно посмотреть? какие действия Путина или едра идут вразрез?
            Karabin
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:55
      А потом - Медведев снова.

      Вот, что значит смотреть на Россию из Австралии. Медведев при любом раскладе не пройдет на выборах. А над картинкой, которую вы привели очевидно долго трудилось "либеральное" сообщество.
      rotmistr60
      1. Butters Сегодня, 06:58
        Цитата: rotmistr60
        Медведев при любом раскладе не пройдет на выборах

        Поживем - увидим. А картинка - пока правильная.
        Butters
        1. Искандер Ш Сегодня, 07:17
          Цитата: Butters
          Поживем - увидим.


          На Медведева сейчас всех собак вешают. Видно, что его сливают.
          Искандер Ш
          1. Александр романов Сегодня, 07:29
            Цитата: Искандер Ш
            На Медведева сейчас всех собак вешают

            Кто вешает? Специалисты по экономике на различных саитах,которые работают таксистами.
            Александр романов
            1. yuriy55 Сегодня, 09:02
              Цитата: Александр романов
              Кто вешает?

              Пока никто...
              Вот что заявил Л. Ивашов 28 апреля этого года: «Наша властвующая элита советского периода не имела ни счетов в банках, ни какой-то зависимости от США, и тогда мы действовали в своих национальных интересах. А сегодня пятая колонна пронизывает все ветви власти, значительную часть олигархата. Не может ли быть так, что, допустим, по нам выстрелят этими «противоракетами» с ядерными боеголовками, уничтожат большинство наших сил ядерного сдерживания, а нам сообщат из Кремля, что президент принял мужественное решение и решил в целях поддержания глобального мира не отвечать на провокацию? Возможна ли просто сдача страны без войны, даже без какой-то попытки ответа? Это вполне реально».
              yuriy55
              1. Александр романов Сегодня, 09:11
                Цитата: yuriy55
                Пока никто...

                Странно,а тут постоянно пишут,вот уберите Медведева и заживем.
                Цитата: yuriy55
                Вот что заявил Л. Ивашов 28 апреля этого года: «Наша властвующая элита советского периода не имела ни счетов в банках, ни какой-то зависимости от США,

                Только последний кретин мог это заявить(знаю кто такои Ивашов) ,вся ваша (или не ваша) ЦК КПСС живет хорошо и по сей день и многие из них-большинство Юза пределами России. Но тут то они были честными да wink
                Александр романов
      2. spirit Сегодня, 09:12
        Да конечно) На кого Володя покажет того и Выберут) хоть черта, хоть лешего)
        spirit
    3. vovanpain Сегодня, 07:03
      Цитата: Butters
      А потом - Медведев снова.

      А вам не все равно?Нам вот все равно кто там руководит или победит в Австралии,в вашу внутреннюю жизнь лезть не собираемся.Да и кстати не будет Медведев выдвигаться,а выдвенется,не светит ему не хрена.Как и Лехе навльнеру,с его гоп компанией. yes
      vovanpain
      1. Butters Сегодня, 07:29
        Нет, не все равно и я уже писал почему. Хотя, в Вашем случае, хочется поговорку вспомнить: "Глухим обедню по два раза не служат".
        Butters
        1. Александр романов Сегодня, 07:37
          Цитата: Butters
          "Глухим обедню по два раза не служат".

          Тебе хорошо в Австралии?
          Александр романов
          1. Butters Сегодня, 08:11
            Тыкаем?
            Я, кстати, следующей метамарфозы не понял:
            Butters
            1. Александр романов Сегодня, 08:13
              Цитата: Butters
              Я, кстати, следующей метамарфозы не понял:

              А теперь Великобритания . А хошь Сингапур будет?
              Александр романов
              1. Butters Сегодня, 08:43
                Опять "тыкаем"? Культурный вы наш.
                Butters
                1. Александр романов Сегодня, 08:46
                  Цитата: Butters
                  Опять "тыкаем"?

                  И буду тыкать,поскольку свалил на ПМЖ в Австралию-скатертью дорога. Всего доброго и хорошего настроения.
                  И кто станет президентом России,тебя это больше ,не должно волновать. Теперь ты выбираешь президента Австралии,а кто им будет мне откровенно наплевать.Выбираи кого хочешь
                  Александр романов
                  1. Butters Сегодня, 08:59
                    Уважаемый, по всему миру живет множество людей, которые покинули земли своих предков: китайцы, индусы, итальянцы и т.п. И вот почему только россияне называют предателями тех, кто не живет больше с ними в одной стране?

                    Не тыкайте мне. И не указывайте мне что делать.

                    Цитата: Александр романов
                    Всего доброго и хорошего настроения.

                    Забыли добавить: "Денег нет, но вы держитесь"
                    Butters
                2. yuriy55 Сегодня, 09:07
                  Не обращайте внимания. Это современное воплощение Льва...Только он (Лев) закончил ледорубом в голове...
                  yuriy55
            2. поневолебрат Сегодня, 09:03
              Такие как ТЫ другого обращения не заслужили. Иди кенгуру пасти.
              поневолебрат
        2. vovanpain Сегодня, 08:00
          Цитата: Butters
          Хотя, в Вашем случае, хочется поговорку вспомнить: "Глухим обедню по два раза не служат".

          Знаете мил человек,служите хоть десять обеден,ваше дело.А вот в отличие от вас,я живу здесь,никуда не уезжал,кроме как на отдых и умру здесь,прадеды и родители жили и умерли здесь,дети и внуки живут здесь,это моя страна,моя жизнь и мне и всем живущим на этой земле решать,кто как и когда будет президентом.Я не учу вас мил человек,кого вам выбирать в Австралии,это ваше дело,выбирайте хоть кенгуру,хоть утконоса,хоть коалу ваши пироги и в вашу внутреннюю жизнь вообще то никто не лезет,в отличие от вас.Уехали?Тяжка жизнь для вас на Родине?Ну и сидите там в Австралии,разбирайтесь с ее проблемами,а мы тут живущие как нибудь сами.без ваших умных рекомендаций разберемся. yes И не надо мил человек считать себя умнее всех. hi
          vovanpain
          1. ВадимЖивов Сегодня, 08:12
            Для vovanpain... Лучше не скажешь. Можно страну менять и животных в зависимости от места обитания и подойдёт для многих "бывших граждан" которые лезут уже не в свой огород... hi +++++
            ВадимЖивов
          2. Околоточный Сегодня, 08:13
            Владимир, меня это тоже.....раздражает. Ладно, когда статьи узко специализированные. Мнение знающих людей услышать "не грех". Когда статьи за политическую жизнь в России - начинается.. "Знающие" товарищи из дальнего зарубежья своими советами так.... Я думаю от того, что там "они никто и звать их никак". Возможно даже право избирать не имеют, а быть избранными и тем паче.
            Околоточный
          3. Butters Сегодня, 08:23
            Уважаемый, можете привести хоть один пример где я кого-то чему-либо учу? Рекомендации даю? Я раньше на форуме ICTV сидел, так вот, хочу сказать, что здесь, что там - я в основном вижу оголтелую толпу, готовую сомнуть любого, кто не разделяет их точку зрения. Знаете, в когнитавной психологии есть такое понятие как "подтверждение предубеждений". Это когда один субъект нахоходит сообщество себе подобных и, варясь только в нем, считает что весь мир состоит только из таких же как они, отказываясь признавать объективную реальность. Так вот и здесь, моя точка зрения, мой образ жизни и мои ценности, координально расходятся с вашими, что и заставляет вас подкалывать меня всякий раз по поводу моего места жительства. У меня пока есть свободное время и я могу прововить его как захочу. На этом форуме. Обсуждая вопросы, которые мне интересны. Свыкнитесь уже с тем, что есть и другие, не такие как вы ...
            Butters
            1. yuriy55 Сегодня, 09:10
              Цитата: Butters
              Свыкнитесь уже с тем, что есть и другие, не такие как вы ...

              Вы из нас "терпил" готовите? По вашему - толерастов... laughing
              Кстати, у вас нет домика в Австралии и друга на Кирибати? А ещё - бизнеса в Сибири?
              yuriy55
        3. Б.Т.В. Сегодня, 08:27
          Цитата: Butters
          Нет, не все равно и я уже писал почему.


          Тогда, может, вернётесь в Россию, без, Вас, " счастья не видать"?!
          Б.Т.В.
          1. Butters Сегодня, 08:44
            Обязательно. Только покупателей найду на свою виллу у моря и яхту.
            Butters
            1. Б.Т.В. Сегодня, 09:03
              Цитата: Butters
              Обязательно. Только покупателей найду на свою виллу у моря и яхту.


              Не торопитесь.
              Б.Т.В.
      2. Хагалаз Сегодня, 07:39
        Тут я вижу два варианта (хотя может быть и больше). Вот эмигрировал человек из ненавистного совка, ну или просто где сытнее, а внутри все равно что то щемит, тоскует. И чтоб заглушить это, надо обгадить все, что осталось там. Во-вторых, человек уехал и страшно рад, и надо показать, что оставшиеся - олени, в отличии от него, орла.
        Цитата: vovanpain
        Цитата: Butters
        А потом - Медведев снова.

        А вам не все равно?Нам вот все равно кто там руководит или победит в Австралии,в вашу внутреннюю жизнь лезть не собираемся.Да и кстати не будет Медведев выдвигаться,а выдвенется,не светит ему не хрена.Как и Лехе навльнеру,с его гоп компанией. yes
        Хагалаз
    4. Путинец Сегодня, 07:34
      Вы там лучше за своими кенгуру посматривайте или за бабой Лизой, как многочлен содружества мелкобриташки. В Россию мор..., простите, нос не суйте.
      Путинец
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:33
    Согласится ли ВВП быть рабом на галерах еще один срок...большой вопрос? what
    Пока не вижу ему замены...где и кто будущий наследник трона???
    Тот же ЛЕХА
    1. сибиралт Сегодня, 06:44
      А за кого голосовать? Медведев не пройдет по основаниям "народной любви". А среди остальных, 65-летний Путин будет самым молодым из кандидатов.
      сибиралт
    2. avg-mgn Сегодня, 06:48
      Рано, батенька. ВВП еще не определился с приемником, а сам, как говорил: "устал до чертиков, но если народ поддержит, пойдет на новый срок".
      avg-mgn
    3. yuriy55 Сегодня, 08:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Пока не вижу ему замены...где и кто будущий наследник трона???

      Ага!!! laughing wassat Картинка с предвыборной агитации...Знакомьтесь, вот этот моложе и лучше, чем я, выбирайте его... fool
      yuriy55
  3. Смог Сегодня, 06:34
    Выборы, выборы...... Кандидаты, .......кандидаты...
    Смог
    1. МПК105 Сегодня, 07:03
      good good good Доброе утро,Константин Батькович!!! hi Я во второй строке галку поставлю,хоть это никого интересовать не будет,как обычно...Мнение моё,народное... feel
      МПК105
      1. Смог Сегодня, 07:19
        Алексей! Утро доброе! hi
        Цитата: МПК105
        Мнение моё,народное..

        Совпадает с мнением других и даже................Яндекса lol
        Смог
    2. Александр романов Сегодня, 07:19
      Цитата: Смог
      Выборы, выборы...... Кандидаты, .......кандидаты...

      Сюда смотрим и читаем внимательно
      За Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского собираются голосовать 3% опрошенных,
      Комунисты 3% wassat Комунисты,вы вымираете быстрее,чем мамонты laughing
      Александр романов
      1. krass Сегодня, 07:21
        Цитата: Александр романов
        За Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского собираются голосовать 3% опрошенных,

        да , хреновая статистика - говорит об одном , что большая часть членов КПРФ и ЛДПР и членов их семей - не готовы голосовать да же за самих себя laughing
        krass
        1. Александр романов Сегодня, 07:24
          Цитата: krass
          - говорит об одном , что большая часть членов КПРФ и ЛДПР и членов их семей - не готовы голосовать да же за самих себя

          Так Зюганов несет пургу и сам понимает,что несет пургу. И его окружение тоже это понимает.
          Александр романов
          1. Искандер Ш Сегодня, 07:29
            Цитата: Александр романов
            Так Зюганов несет пургу и сам понимает,что несет пургу.



            Это Вы зря. Зю часто говорит умные вещи, загвоздка в том что на этом собственно всё и кончается. На камеру по трещал, глазами страшно по вращал и обратно в туман.
            Искандер Ш
            1. Александр романов Сегодня, 07:36
              Цитата: Искандер Ш
              Зю часто говорит умные вещи

              Что -что,а говорить у нас умеют,особенно те,кто нихрена не делает.
              Александр романов
          2. yuriy55 Сегодня, 08:23
            Цитата: Александр романов
            Так Зюганов несет пургу и сам понимает,что несет пургу. И его окружение тоже это понимает.

            А, этот, ну вы его знаете, мягко стелет, самое главное, понимает, что мягко стелет, и учит всех мягко стелить... yes И его окружение пытается мягко стелить... stop но только для себя любимых...Остальным спать жестковато...Ну, врать не стану...Лучше, чем на сырой (или в сырой belay ) земле с кулаком под головой... no Но, не так комфортно, как хочется, как пишут нам в СМИ...
            yuriy55
      2. Смог Сегодня, 07:22
        Цитата: Александр романов
        Комунисты,вы вымираете быстрее,чем мамонты

        романов! Даешь батюшку царя laughing laughing !(но хрен получишь tongue bully )
        Смог
        1. Александр романов Сегодня, 07:27
          Цитата: Смог
          романов! Даешь батюшку царя !(но хрен получишь

          Комунист ,прими мои соболезнования. Еще .через год,за Навального будут давать ,тот же 1 % .И это будет гораздо больше,чем за КПРФ.
          Пациента уже не спасти.
          Александр романов
          1. Смог Сегодня, 07:30
            Цитата: Александр романов
            Комунист

            hi
            Цитата: Александр романов
            ,за Навального будут давать ,тот же 1 % .И это будет гораздо больше,чем за КПРФ.

            Хрустобулочник! С чего Вы взяли что я за КПРФ??????
            Смог
            1. Александр романов Сегодня, 07:35
              Цитата: Смог
              Хрустобулочник!

              Либералишка не плачь.
              Цитата: Смог
              С чего Вы взяли что я за КПРФ???

              Во,КПРФ минус еще один laughing
              Еще один открестился о партии lol
              Александр романов
              1. Смог Сегодня, 07:47
                Цитата: Александр романов
                Во,КПРФ минус еще один

                А в плюсах с ней никогда и не был!!!!! tongue
                Цитата: Александр романов
                Еще один открестился о партии

                От КПСС - никогда(хотя и не из упертых) hi
                Цитата: Александр романов
                Либералишка не плачь.

                романов! Вы уж определитесь кто же я:
                -либералишка?
                -коммунист?
                -член КПРФ?
                или после Первомая тяжеловато определиться. Мои мысли -мои скакуны......? Ну тоды по пивасику!!!!!!! laughing
                Смог
                1. Александр романов Сегодня, 07:58
                  Цитата: Смог
                  Ну тоды по пивасику!!

                  Уже с красной рыбкои tongue
                  Александр романов
                  1. Смог Сегодня, 08:01
                    Цитата: Александр романов
                    Уже с красной рыбкои

                    Если с чавычой, то да! drinks
                    Смог
                    1. Александр романов Сегодня, 08:05
                      Цитата: Смог
                      Если с чавычой, то да!

                      Кета копченая
                      Александр романов
                      1. Смог Сегодня, 08:08
                        Цитата: Александр романов
                        Кета копченая

                        Не, не комильфо.
                        Че, Владик совсем на чавычу оскудел?
                        Смог
          2. yuriy55 Сегодня, 08:02
            Цитата: Александр романов
            Комунист ,прими мои соболезнования.

            Когда про Мавроди пишешь, то "МММ" рисуешь, как "ММ"? laughing
            А чем же коммунисты вам не милы? Экспроприацией? recourse Не скрою, это же гораздо противнее "приватизации"... Так вот, для восстановления памяти, анекдот-таблетка №6:
            Идет как-то по лесу лиса.
            И видит - ворона задом наперед летит.
            - Ворона, а чего ты так странно летаешь?
            - А у нас перестройка, все меняем!
            Подумала лиса и побежала задом. Тут ее завидел волк и..."отымел".
            Идет лиса вся убитая, и опять встречает ворону.
            - Блин, ворона, какая нах перестройка? Посмотри, что со мной сделали!
            - Так это только у нас наверху перестройка, а вас внизу как "ымели", так
            и будут "ыметь"!

            А по сему делаю вывод:
            ГОЛОСУЙ НЕ ГОЛОСУЙ, ВСЁ РАВНО ПОЛУЧИШЬ... stop
            ИЗБРАННОГО БОЛЬШИНСТВОМ ПРЕЗИДЕНТА good fellow
            yuriy55
            1. Александр романов Сегодня, 08:05
              Цитата: yuriy55
              А чем же коммунисты вам не милы?

              Искренним желанием вешать и расстреливать любого,кто с ними не согласен.
              Цитата: yuriy55
              А по сему делаю вывод:

              Сила в правде,а не в комунизме
              Александр романов
              1. yuriy55 Сегодня, 08:30
                Цитата: Александр романов
                Сила в правде,а не в комунизме

                Слышали мы про вашу правду:
                Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдать в рост, иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост. (Второзаконие 23:19)
                и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. (Второзаконие 28:12)

                Что про искренние желания расстрелов, то в Украине точно у власти встали сплошные коммунисты.
                Мне самому Зюганов не симпатичен, как и я сам себе...В таком возрасте пора отходить от публичной политики и наставлять молодое поколение...Но рядовых коммунистов не трогай...Не твоего ума и желания:
                yuriy55
        2. МПК105 Сегодня, 07:30
          Нет,царя не надобно...И коммунистов...И те,и энти направились в своё время,попили кровушки нашей...Довольно...
          МПК105
          1. tatra Сегодня, 07:40
            Сущность врагов коммунистов на территории СССР в том ,что вы люди-ПРОТИВ ,люди -отрицание ,и "а мы ни при чем ".
            Вы ни только за четверть века для захваченных вами республик СССР и их народов ничего полезного не сделали но даже и не предложили ,и так замечательно изображающие из себя "великих человеколюбцев " в вашей лживой и лицемерной антисоветчине ,ВСЕ вы доказали ,что плевать вам на многомиллионную сверхсмертность народов после захвата вами СССР .
            tatra
            1. Александр романов Сегодня, 07:43
              Цитата: tatra
              Сущность врагов коммунистов на территории СССР

              Татра ,как погода в Голландии?
              Александр романов
          2. Смог Сегодня, 07:40
            Цитата: МПК105
            Нет,царя не надобно...И коммунистов

            Да Вы, батенька, либерал! Даешь Вульфовича в президенты, и пойдем мыть ботфорты в Индийском море- океяне....... laughing
            Смог
            1. МПК105 Сегодня, 07:49
              Вот уж ТОЧНО не либерал,скорее,вот- wink А они все для нас- Вот так вот,дядьки... feel
              МПК105
              1. Смог Сегодня, 07:53
                Цитата: МПК105
                Вот так вот,дядьки...

                АТАС!!!!!!! Анархист на сайте!!!!!!
                Так они же тоже не святые!
                Смог
                1. МПК105 Сегодня, 08:10
                  Не святые...Подсчитал сейчас Родню мою,век назад шашки доставшие,-где-то так вот вышло-60%-белые,25%-красные,15%-зелёные...И куды мне податься,если,не дай Бог,опять начнётся нечто подобное... request
                  МПК105
                  1. Смог Сегодня, 08:16
                    Цитата: МПК105
                    где-то так вот вышло-60%-белые,25%-красные,15%-зелёные...И куды мне податься

                    Да, Леш, тяжелое у тебя наследие прошлого.
                    Даже не знаю, что тебе и посоветовать!
                    Наверное нужно сделать так, что бы не началось!
                    Смог
      3. свободный Сегодня, 08:35
        чему ты рад Романов,тому что страну будут и дальше грабить и разваливать,ты этому рад?
        свободный
      4. поневолебрат Сегодня, 09:09
        Ну левада вам и не то нарисует. А что Вас так от коммунистов корежит? Обидели? В партию не приняли? Свечной заводик у предков отобрали? Али Николаша замироточил? А "коммунисты" популярность свою теряют оттого, что они коммунисты именно в кавычках и просто отрабатывают номер. В 93-м в октябре хребет перебили, в 96-м Зюганов уже побоялся победить. А теперь когда нищета 90-х закончилась вроде как и базы у них не стало. Типа и при буржуях жить можно.
        поневолебрат
  4. Kenneth Сегодня, 06:35
    Похоже Лермонтов был прав
    Kenneth
  5. ВадимЖивов Сегодня, 06:36
    Списка кандидатов нет но второй тур президентских выборов будет. Логика железная... laughing
    ВадимЖивов
    1. rafaelich Сегодня, 06:43
      Как нет, навальный же!..
      rafaelich
      1. ВадимЖивов Сегодня, 07:33
        Его место даже не возле а в самой параше. am am am
        ВадимЖивов
  6. 30 вис Сегодня, 06:51
    Владимир Владимирович Путин своими поступками заслужил уважение и переизбрание . Может кто то хочет печенюшек от навальных и прочих любимчиков гос.депа . Чем сильнее воняют эти любимчики , тем больше уважения к Путину . Обратная реакция .
    30 вис
    1. yuriy55 Сегодня, 07:48
      Цитата: 30 вис
      Владимир Владимирович Путин своими поступками заслужил уважение и переизбрание

      Вы бы список поступков и заслуг огласили...Посидите, вспомните... belay Список предвыборных обещаний (если таковой есть... laughing ) и галочка напротив выполненного пункта... wink
      Есть менее затратный вариант - альтернатива выборам: провести опрос среди жителей России, членов ЕР, о правопреемственности лидера страны...Один "отрулил", сел перед экраном, рассказал, как он устал и назвал преемника...Всё просто, всё по-чесноку...
      yuriy55
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 08:23
        Цитата: yuriy55
        Цитата: 30 вис
        Владимир Владимирович Путин своими поступками заслужил уважение и переизбрание

        Вы бы список поступков и заслуг огласили...Посидите, вспомните... :

        из заслуг Крым.
        Майские указы остались непочатыми, более того по тем задачам более чем серьёзная деградация.
        Реальный рост благосостояния был когда нефть росла.
        Юрий из Волгограда
    2. Оверлок Сегодня, 08:26
      Некоторые "кадровые" решения:
      Министр здравоохранения- Зурабов, Голикова (204-2012гг)- не имеют медицинского образования
      Министр сельского хозяйства-Гордеев (1999-2009гг)- инженер-путеец, Скрынник (2009-2012) -профессор-кардиолог, Федоров (2012-2015)-юрист, кандидат юр.наук.
      Министр обороны- Сердюков (2007-2012) -зав.секцией магазина Ленмебель.
      Каковы итоги их деятельности?
      Оверлок
  7. samarin1969 Сегодня, 06:56
    "Британские ученые" из "Левады" могли бы и не тратится на исследование...Зафиксировали обычные представления с двумя давно перезревшими конкурентами....За последние 30 лет в политике России было много непрогнозируемого, а сама реальной политика стала непубличной...Возможно всё...
    samarin1969
  8. Тринадцатый Сегодня, 07:00
    За Наваленного 1 %??? Черт возьми, это даже меньше чем статистическая погрешность)))
    Тринадцатый
    1. Василенко Владимир Сегодня, 07:20
      Цитата: Тринадцатый
      За Наваленного 1 %?

      за о теперь на предвыборной гонке он в качестве рекламы шрека может крутить
      Василенко Владимир
  9. Василенко Владимир Сегодня, 07:06
    повесило от души
    заголовок на "ухе" Владимир Путин сейчас не смог бы выиграть выборы в первом туре, сообщили социологи
    заголовок на "военном обозрении" Данные "Левада-центра": На грядущих выборах Владимир Путин победит с большим отрывом
    описывают один и тот же опрос
    Василенко Владимир
  10. tatra Сегодня, 07:21
    И никто из путиноидов не способен адекватно ответить -почему они за Систему путинизма .
    tatra
    1. Александр романов Сегодня, 07:33
      Цитата: tatra
      И никто из путиноидов

      Вот эта так называемая Татра,поставила аватар с символикои СССР,прикрылась красным флагом и настрочила так 600 коментов.
      Потом произошло обновление на саите и красные флаги исчезли .Теперь каждый ,может увидеть,что 600 коментов были написаны ,под Голландским флагом.
      Татра увидев,что спалилась,быстренько меняет сервак с голландского на русский wassat
      Александр романов
      1. tatra Сегодня, 07:43
        О как дремучие тоталитаристы -враги коммунистов ,у которых своих убеждений ,моральных принципов нет ,и они люто ненавидят тех ,у кого они есть ,сразу же бросаются клеветать с целью дискредитации инакомыслящих .
        tatra
        1. Александр романов Сегодня, 08:00
          Цитата: tatra
          сразу же бросаются клеветать с целью дискредитации инакомыслящи

          Любои может заити в твои коменты и увидеть ,под каким флагом ты их писала. Сколько в Голландии платят за писанину?
          Александр романов
    2. Василенко Владимир Сегодня, 08:19
      Цитата: tatra
      И никто из путиноидов не способен адекватно ответить -почему они за Систему путинизма .

      а вы для начала поясните, что вы вкладываете в понятие "путинизм"
      Василенко Владимир
  11. Комментарий был удален.
  12. Карась Сегодня, 07:35
    На выборах президента России Владимира Путина победит Владимир Путин! И это правильно!
    Карась
    1. Александр романов Сегодня, 07:44
      Цитата: Карась
      На выборах президента России Владимира Путина победит Владимир Путин! И это правильно!

      А тебе в Казахстане ,какое дело до этого?
      Александр романов
      1. Карась Сегодня, 07:49
        Значит есть дело. А с какой целью интересуетесь? Или типа ВО для россиян?
        P.S. Тыкайте себе в задницу, а не незнакомым людям!
        Карась
        1. Александр романов Сегодня, 08:02
          Цитата: Карась
          Значит есть дело

          А мне нет дела,кто станет президентом Казахсатан.Это не мое дело,а граждан Казахстана.
          Цитата: Карась
          Или типа ВО для россиян?

          ВО нет,а вот кто будет следующим президентом России-это дело граждан России.
          Цитата: Карась
          P.S. Тыкайте себе в задницу, а не незнакомым людям!

          Лесом иди
          Александр романов
          1. Карась Сегодня, 08:13
            Александр романов
            А мне нет дела,кто станет президентом Казахсатан.

            Это Ваши личные трудности, но на всякий случай поздравляю!)
            Александр романов
            ВО нет,а вот кто будет следующим президентом России-это дело граждан России.

            А вот мне лично есть до этого дело, и это мое личное дело! Иначе - обращайтесь в Лигу сексуальных реформ!
            Александр романов
            Лесом иди

            Может и не очень красиво я Вас отдернул, но ведь хамам надо указывать на их хамство, хотя бы в приличном обществе, которое, я считаю, тут и присутствует...
            Карась
            1. Александр романов Сегодня, 08:18
              Цитата: Карась
              Иначе - обращайтесь в Лигу сексуальных реформ!

              А по какои причине ты туда вступил?
              Цитата: Карась
              Может и не очень красиво я Вас отдернул, но ведь хамам надо указывать на их хамство

              Я к Богу на ТЫ обращаюсь,а к тому кто лезет из за рубежа в наши выборы,я выкать и подавно не стану.
              Александр романов
      2. Василенко Владимир Сегодня, 08:21
        вы г-н романов удивитесь, но в РК большинство русских переживают за судьб России больше чем "коренные" рАссИяне
        Василенко Владимир
        1. Александр романов Сегодня, 08:38
          Цитата: Василенко Владимир
          "коренные" рАссИяне

          По вам оно заметно
          Александр романов
  13. yuriy55 Сегодня, 07:39
    Директор «Левада-центра» Лев Гудков говорит о том, что 19% не знают, за кого отдадут свой голос. Каждый 10-й опрошенный заявил, что не пойдёт на выборы. Ещё 13% отметили, что «не станут голосовать». В общей сложности это 42%.

    Путин не приходит на дебаты кандидатов... good Почему я должен приходить на выборы? tongue
    yuriy55
    1. Василенко Владимир Сегодня, 08:21
      Цитата: yuriy55
      Почему я должен приходить на выборы?

      потому что это ваша ОБЯЗАННОСТЬ, ну если вы считаете эту страну Родиной
      Василенко Владимир
  14. SarS Сегодня, 08:47
    На выборах будут кандидатуры: Путин и несколько клоунов.
    Все решат- лучше пусть будет президентом верный друг олигархов, патриот и враг Америки ВВП , чем любой из остальных.
    Так что выборы можно не проводить, а сэкономленные средства отправить страждущим ( в какой-нибудь фонд Медведева).
    SarS
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