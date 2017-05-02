09:10 02 мая

Американские разведчики Global Hawk перебрасываются в Японию

Согласно информации РИА Новости , на американской военной базе Йокосука в Японии предполагается разместить пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk .

Первый из них приземлился на базе 1 мая. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время. Их размещение на Йокосуке планируется до октября. В целях их обслуживания прибывают 110 человек. Как поясняется, это временная мера: на месте постоянной дислокации БЛА, на Гуаме, в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами.




В то же время их присутствие в Йокосуке даст возможность более эффективно вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ.

В прошлые года БЛА Global Hawk с Гуама размещали на американской базе Мисава в префектуре Аомори, но по причине проводимого в данный момент ремонта взлетно-посадочной полосы решено впервые перевести их на базу в Йокосука.

БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тыс. метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Военное ведомство Японии считает необходимым закупку беспилотных разведчиков в связи с усилением активности Китая и угрозой ракетных запусков с территории КНДР.


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Комментарии 12

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 07:33
    Блин ну не надо дергать черта за усы.... ну блин делают там корейцы... ну испытывают потихоньку нафиг на применении провоцировать....
    Alex_Rarog
    1. сибиралт Сегодня, 07:35
      Теперь очередь за Китаем. Будут эти "разведчики" следить друг за другом. lol
      сибиралт
  2. МПК105 Сегодня, 07:33
    Так вроде Трамп с Ыном мировую выпить собрались...А всё равно нагнетение обстановки идёт зачем-то... recourse
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:46
      Доброе утро , Лёха ! hi drinks
      Цитата: МПК105
      А всё равно нагнетение обстановки идёт зачем-то...

      Зачем-то ? Проверяют чья сталь для фаберже крепче !
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 08:04
        Привет,Братишк. hi Ына крепче,думаю...У Трампа,как у бизнесмена,под сиюминутную выгоду фаберже заточены-меняются в зависимости от меняющейся обстановки... laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:06
          Ну как пацаны в песочнице - хвастают друг перед другом : "А у меня вот чего есть" . lol
          bouncyhunter
  3. Б.Т.В. Сегодня, 07:35
    " Как поясняется, это- временная мера..."

    Только вот, последнее время у США, временное плавно переходит в постоянное. Когда надорвутся уже?
    Б.Т.В.
    1. тол100в Сегодня, 07:45
      Цитата: Б.Т.В.
      " Как поясняется, это- временная мера..."

      Куда бы СГА не залезло "временно" - остаются на "постоянно"!
      тол100в
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:30
        Так они и так в Японии на постоянной основе. Чему часть японцев не совсем рада.
        rotmistr60
  4. Jovanni Сегодня, 07:45
    В то же время их присутствие в Йокосуке даст возможность более эффективно вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ.

    Ды и за нами присмотрят. Такие они йокосуки...
    Jovanni
  5. Aleks713 Сегодня, 08:44
    Очень многое может измениться после выборов президента Республики Корея. Люди там уже почувствовали, что опасность войны велика - а это превращение их страны в поле боя и уничтожение всех экономических достижений последних десятилетий. Так что "маятник" настроений южных корейцев может качнуться в сторону попыток нормализации отношений с Северной Кореей. Да и Трамп поспешил с требованиями оплатить размещение системы ПРО за счет корейцев. Ждем 9 мая - день выборов в Южной Корее...
    Aleks713
  6. Delink Сегодня, 08:49
    Нет более постоянного , чем временное!
    Пора "садить" их у себя "автобазой" и технологии изучать.
    Delink
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