Американские разведчики Global Hawk перебрасываются в Японию
Согласно информации РИА Новости , на американской военной базе Йокосука в Японии предполагается разместить пять беспилотных самолетов-шпионов Global Hawk .
Первый из них приземлился на базе 1 мая. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время. Их размещение на Йокосуке планируется до октября. В целях их обслуживания прибывают 110 человек. Как поясняется, это временная мера: на месте постоянной дислокации БЛА, на Гуаме, в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами.
В то же время их присутствие в Йокосуке даст возможность более эффективно вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ.
В прошлые года БЛА Global Hawk с Гуама размещали на американской базе Мисава в префектуре Аомори, но по причине проводимого в данный момент ремонта взлетно-посадочной полосы решено впервые перевести их на базу в Йокосука.
БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тыс. метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Военное ведомство Японии считает необходимым закупку беспилотных разведчиков в связи с усилением активности Китая и угрозой ракетных запусков с территории КНДР.
Первый из них приземлился на базе 1 мая. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время. Их размещение на Йокосуке планируется до октября. В целях их обслуживания прибывают 110 человек. Как поясняется, это временная мера: на месте постоянной дислокации БЛА, на Гуаме, в летний период их полеты часто нарушаются тайфунами.
В то же время их присутствие в Йокосуке даст возможность более эффективно вести наблюдение за КНДР в виду активизации ее ядерной и ракетной программ.
В прошлые года БЛА Global Hawk с Гуама размещали на американской базе Мисава в префектуре Аомори, но по причине проводимого в данный момент ремонта взлетно-посадочной полосы решено впервые перевести их на базу в Йокосука.
БПЛА Global Hawk способен отслеживать объекты, летательные аппараты и радиоволны с высоты 16 тыс. метров. Максимальная продолжительность полета составляет 34 часа. Военное ведомство Японии считает необходимым закупку беспилотных разведчиков в связи с усилением активности Китая и угрозой ракетных запусков с территории КНДР.
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