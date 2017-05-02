США намерены продать Словакии вертолеты Bell 429
Согласно информации блога bmpd , Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA) 27 апреля 2017 года направило в Конгресс США запрос о возможности реализации Cловакии 9 легких многоцелевых вертолетов Bell 429. Предполагается оснащение машин круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10. Ожидаемая стоимость поставки составляет 150 млн. долл.
Двухдвигательный легкий вертолет Bell 429 GlobalRange рассчитан на 6 пассажиров. Машина выпускается американской компанией Bell Helicopter (в составе корпорации Textron) на предприятии в Монреале (Канада) с 2009 года. До текущего момента он практически не применялся в военных целях. При этом Bell 429 достаточно популярен в правоохранительных структурах ряда стран. Так, в 2015 году МВД Словакии были отгружены 2 машины.
Двухдвигательный легкий вертолет Bell 429 GlobalRange рассчитан на 6 пассажиров. Машина выпускается американской компанией Bell Helicopter (в составе корпорации Textron) на предприятии в Монреале (Канада) с 2009 года. До текущего момента он практически не применялся в военных целях. При этом Bell 429 достаточно популярен в правоохранительных структурах ряда стран. Так, в 2015 году МВД Словакии были отгружены 2 машины.
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