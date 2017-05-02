09:10 02 мая

США намерены продать Словакии вертолеты Bell 429

Согласно информации блога bmpd , Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (DSCA) 27 апреля 2017 года направило в Конгресс США запрос о возможности реализации Cловакии 9 легких многоцелевых вертолетов Bell 429. Предполагается оснащение машин круглосуточными электронно-оптическими системами WESCAM MX-10. Ожидаемая стоимость поставки составляет 150 млн. долл.



Двухдвигательный легкий вертолет Bell 429 GlobalRange рассчитан на 6 пассажиров. Машина выпускается американской компанией Bell Helicopter (в составе корпорации Textron) на предприятии в Монреале (Канада) с 2009 года. До текущего момента он практически не применялся в военных целях. При этом Bell 429 достаточно популярен в правоохранительных структурах ряда стран. Так, в 2015 году МВД Словакии были отгружены 2 машины.


1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter Сегодня, 08:20
    США намерены продать Словакии вертолеты Bell 429

    Видимо , новость должна сподвигнуть определённые слои сообщества ВО на вопли из области : "Почему не у нас ?" . wink
    bouncyhunter
  2. dojjdik Сегодня, 08:21
    а не продать ли и нам какие нибудь самолетики "Хизбалле"; ну или бомбу атомную можно подарить-ведь кто то подарил израильскому режиму эту самую бомбу
    dojjdik
    1. lapsha Сегодня, 08:59
      А кремль и так снабжает "героев". Даже у себя под боком. yes
      lapsha
  3. da Vinci Сегодня, 08:52
    В России вертолеты Bell уже давно используются. И что? request
    da Vinci
Картина дня