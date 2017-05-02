В Колумбии разбился военный самолёт, восемь человек погибли
О гибели колумбийских военнослужащих в результате крушения самолета в понедельник сообщил президент республики Хуан Мануэль Сантос.
Cessna 208 Caravan
Он выразил соболезнования семьям погибших.
Согласно сообщению портала Tiempo, «по предварительным данным, поступившим от спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы».
Причиной крушения самолета могло стать его столкновение с телекоммуникационной антенной. Место падения оцеплено полицией, ведется расследование.
Он выразил соболезнования семьям погибших.
Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни,приводит РИА Новости слова президента, опубликованные а «Твиттере».
Согласно сообщению портала Tiempo, «по предварительным данным, поступившим от спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы».
Причиной крушения самолета могло стать его столкновение с телекоммуникационной антенной. Место падения оцеплено полицией, ведется расследование.
Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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