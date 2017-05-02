09:09 02 мая

В Колумбии разбился военный самолёт, восемь человек погибли

О гибели колумбийских военнослужащих в результате крушения самолета в понедельник сообщил президент республики Хуан Мануэль Сантос.

В Колумбии разбился военный самолёт, восемь человек погибли
Cessna 208 Caravan

Он выразил соболезнования семьям погибших.


Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни,
приводит РИА Новости слова президента, опубликованные а «Твиттере».

Согласно сообщению портала Tiempo, «по предварительным данным, поступившим от спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы».

Причиной крушения самолета могло стать его столкновение с телекоммуникационной антенной. Место падения оцеплено полицией, ведется расследование.

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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