В Колумбии разбился военный самолёт, восемь человек погибли

Наша солидарность с родственниками жертв инцидента с самолетом колумбийской армии в Кундинамарке, восемь человек лишились жизни,

О гибели колумбийских военнослужащих в результате крушения самолета в понедельник сообщил президент республики Хуан Мануэль Сантос.Он выразил соболезнования семьям погибших.приводит РИА Новости слова президента, опубликованные а «Твиттере».Согласно сообщению портала Tiempo, «по предварительным данным, поступившим от спасательных служб, трагедия произошла с самолетом Cessna Caravan, который вылетел с военной базы в департаменте Толима и направлялся в район к северу от столицы Боготы».Причиной крушения самолета могло стать его столкновение с телекоммуникационной антенной. Место падения оцеплено полицией, ведется расследование.