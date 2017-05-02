11:59 02 мая

Западные СМИ: британский самолёт-разведчик провалил секретную миссию у берегов РФ

В конце апреля Boeing RC-135W Rivet Joint, он же Project Airseeker, британских ВВС выполнял задание у берегов Калининградской области по сбору данных о военно-морской базе Балтийского флота, сообщает Популярная Механика со ссылкой на зарубежные интернет-издания.



«Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания – самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России», – говорится в публикации.


Как утверждают наблюдатели, «разведывательная миссия оказалась с треском провалена – подозрительные манёвры Rivet Joint на расстоянии около 100 километров от Калининграда не остались без внимания общественности».



Сообщается также, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщик F-35A с целью изучения российских средств ПВО.

Использованы фотографии: http://www.popmech.ru
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Комментарии 31

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  1. Тургон Сегодня, 10:14
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    Тургон
    1. Зяблицев Сегодня, 10:20
      Не удивлюсь, если выяснится, что пилот-разведчик во время полета делал героическое сельфи и постил комменты в Твиттере, как он лихо уделывает русских... laughing
      Зяблицев
      1. cniza Сегодня, 10:37
        Все перевернулось в мире и современная молодежь думает , что война это , как компьютерная игра , что можно на этапе сохраниться и потом если что вернуться , но реалии будут жуткие и вот эта поросль начинает приходить к власти , служить в армии и принимать решения - начинать войну или нет...
        cniza
        1. Зяблицев Сегодня, 10:41
          К сожалению Вы правы - виртуальный мир все больше и больше вытесняет в головах молодежи мир реальный....
          Зяблицев
          1. Чёрный Сегодня, 10:53
            британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов
            laughing
            Чёрный
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:51
          Да , всё больше молодёжи торчит в смартах и планшетах . И всё меньше за книжкой . Грустно ...
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:00
            Книги становятся чем то вроде динозавров , очень напрягает или мы зря - "вечный спор отцы и дети"...?
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:07
              "Книга - лучший собеседник" (с) . Именно поэтому я одинаково ценю и общение с интересным собеседником , и интересную книгу . А если ещё и в компании с бутылочкой коньячку и пачкой сигарет - вообще лучше не придумаешь ! good
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 11:13
                Вот я и говорю , мы динозавры , правда курить я бросил давно. drinks
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
                  Цитата: cniza
                  Вот я и говорю , мы динозавры

                  Только мы вымирать пока не собираемся . wink
                  Цитата: cniza
                  курить я бросил давно.

                  Пить я буду , но курить - не брошу ! drinks
                  bouncyhunter
  2. NIKNN Сегодня, 10:15
    А чего ему скрываться? Если полетное задание не ставило задачу быть скрытным?
    Под гражданский борт не закосишь, а крика про скрытность избежишь...
    NIKNN
    1. NIKNN Сегодня, 10:17
      Вот наши доскрывались, под скотовоз попали и корабль потопили...
      NIKNN
      1. лаврентий павлович Сегодня, 10:50
        Судя по всему там все бухие были.
        лаврентий павлович
  3. Olegater Сегодня, 10:17
    Даа. Прочитав цитату из статьи "Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания – самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России» "Прямо как в анекдоте "Кто здесь??!!!!!".
    Интересно сколько полетов было совершено этими агрессорами и мы простые граждане не знаем и не узнаем. Но вот шевеления около Калининграда не очень хорошие. Видно хотят "оккупировать" Калиннинград. Но думаю получат по морде и успокоятся приметно на лет двадцать.
    Olegater
  4. Zubr Сегодня, 10:17
    Ну средства объективного контроля сейчас довольно хорошо развиты. Ну наблюдали, а чего тут такого ? Наши его явно засекли ещё до того как он приблизился к нашим территориальным водам и вели его. Так в чём провал ?
    Zubr
    1. DenZ Сегодня, 10:42
      Цитата: Zubr
      Так в чём провал ?

      Провал только в том что таким словом это обозвали журналисты. Все как обычно из мухи слона делают. Сам разведчик, конечно, и не думал ни от кого скрываться.
      DenZ
      1. Zubr Сегодня, 10:50
        Так задолбали уже такими новостями. Ну сколько можно. Короче, утро после шашлыков точно у кого то провальное.. laughing
        Zubr
  5. тлауикол Сегодня, 10:19
    желтеет сайт

    сказка про Хибины кончилась, сказка про сбитые Томагавки тоже на ладан дышит - срочно нужна новая сказка про НУ ТУПЫХ
    тлауикол
    1. Zubr Сегодня, 10:29
      Ну как то так... hi
      Zubr
    2. синоби Сегодня, 10:50
      Знаете,над с-75 как только не стебались в своё время.Только после вьетнамской ,,сказочки" смеятся перестали,а некаторые до сих пор по ночам в постель гадят.Статейка конечно так себе,но и вы с критикой поакуратней.Что бы военный борт гражданским приложением отслеживался,это как то даже не смешно.
      синоби
      1. тлауикол Сегодня, 11:07
        ни один телефон ни каким приложением не может отследить ни один самолет, если только сам самолет не посылает сигнал на эти устройства чтобы облегчить работу диспетчерам и обеспечить безопасность гражданских рейсов
        тлауикол
  6. sir_obs Сегодня, 10:20
    А вот интересно пилоты f35 , когла их радар оьлучает нервничают или не обращают внимание
    Я, уверенные в том, что их все равно не видят? Что сильнее,внушение или реальность?
    sir_obs
  7. Ferdinant Сегодня, 10:49
    Над Черным морем скрыться невозможно,ну и зачем тогда прятаться?
    Ferdinant
    1. кг пв Сегодня, 11:12
      И давно Чёрное в Балтику затекло? или это Калининград погреться пошёл? wink laughing
      кг пв
  8. japs Сегодня, 10:53
    Исписались аффторы на сайте?
    Зажигайте про утопленный "исследовательский" корабль.
    japs
  9. Pacifist Сегодня, 11:10
    Странные заявления. Что он провалил? То что все знают его маршрут нисколько не уменьшает значимости полученных данных. Популярная механика в очередной раз показала уровень ниже плинтуса. Радиотехническая разведка и не строится на скрытности выдвижения, у нее другие задачи.
    Pacifist
  10. RealTor Сегодня, 11:22
    обычное, проходное событие выходит в Топ. Серьёзней вестей нет?
    RealTor
  11. rotmistr60 Сегодня, 11:23
    провалил секретную миссию у берегов РФ

    Что значит провалил? Он, что, как шпион в старых фильмах через КСП на кабаньих копытах задом наперед шел и при этом давал сигналы красными ракетами? Отлетал по своему маршруту выполняя предписанное и вернулся на базу.
    rotmistr60
  12. barclay Сегодня, 11:40
    Сообщается также, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщик F-35A с целью изучения российских средств ПВО.
    Сообщается КЕМ?
    Интересно, а наши ПВО эти Ф-35 видели? А может их вообще не было, что бы потом утверждать что русские ПВО их видеть не способны?
    barclay
  13. Berkut24 Сегодня, 11:51
    Так о чём же эта статья? Да ни о чём.
    Berkut24
  14. mikh-korsakov Сегодня, 11:57
    Цитирую: "[/i]британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder[i]". Не то удивительно, что визит королевских ВВС к нашим берегам не остался незамеченных теми, кому надлежит следить. А то удивляет, что нашлись сотни тысяч бездельников, в основном молодых, которые вместо того, чтобы использовать Интернет по назначению тупо смотрели картинки с летающими самолетиками. Я бы назвал это новое явление девальвацией военной опасности. Если можно наблюдать сидя в кресле вживую полет военного самолета, значит по их понятиям все не так уж страшно. И они надеются. что все будет как показ на экране войны в Ираке. Зря, дл какой-то черты так-то оно так, а потом...
    mikh-korsakov
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