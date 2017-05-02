Западные СМИ: британский самолёт-разведчик провалил секретную миссию у берегов РФ
В конце апреля Boeing RC-135W Rivet Joint, он же Project Airseeker, британских ВВС выполнял задание у берегов Калининградской области по сбору данных о военно-морской базе Балтийского флота, сообщает Популярная Механика со ссылкой на зарубежные интернет-издания.
«Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания – самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России», – говорится в публикации.
Как утверждают наблюдатели, «разведывательная миссия оказалась с треском провалена – подозрительные манёвры Rivet Joint на расстоянии около 100 километров от Калининграда не остались без внимания общественности».
Сообщается также, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщик F-35A с целью изучения российских средств ПВО.
«Однако британские разведчики не подозревали, что за полётом их сверхсекретной "заклёпки" наблюдают сотни тысяч пользователей сайтов Flightradar24 и Planefinder, на которых можно отслеживать пассажирские авиалайнеры. RC-135W тоже не остался без внимания – самолёт-шпион с бортовым номером RRR7220 на высоте восьми километров был замечен у границ России», – говорится в публикации.
Как утверждают наблюдатели, «разведывательная миссия оказалась с треском провалена – подозрительные манёвры Rivet Joint на расстоянии около 100 километров от Калининграда не остались без внимания общественности».
Сообщается также, что британский разведчик действовал в сопровождении американских истребителей-бомбардировщик F-35A с целью изучения российских средств ПВО.
Использованы фотографии: http://www.popmech.ru
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