ВМС Мьянмы получили два израильских катера
На вооружение ВМС Мьянмы поступили первые два быстроходных сторожевых катера израильской постройки типа Super Dvora Mk 3, сообщает bmpd со ссылкой на страницу Myanmar Military Observers в «Фейсбуке».
Поставка произведена в соответствии с контрактом, подписанным в 2015 году с израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) на строительство 6-ти скоростных сторожевых катеров проекта Super Dvora Mk 3.
По некоторым данным, остальные 4 катера будут построены на территории Мьянмы.
Сообщается, что Super Dvora Mk 3 представляет собой дальнейшее развитие катеров серии Super Dvora разработки и постройки IAI RAMTA.
«При полном водоизмещении 60 тонн и длине 27,4 м катер имеет скорость хода до 50 узлов. С 2004 года IAI RAMTA построила 13 катеров проекта Super Dvora Mk 3 для ВМС Израиля и шесть – для ВМС Шри-Ланки, а в начале 2015 года получила также контракт на постройку четырех катеров этого типа для Анголы (данные о поставке катеров последней пока отсутствуют)», говорится в материале.
Поставка произведена в соответствии с контрактом, подписанным в 2015 году с израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) на строительство 6-ти скоростных сторожевых катеров проекта Super Dvora Mk 3.
По некоторым данным, остальные 4 катера будут построены на территории Мьянмы.
Сообщается, что Super Dvora Mk 3 представляет собой дальнейшее развитие катеров серии Super Dvora разработки и постройки IAI RAMTA.
«При полном водоизмещении 60 тонн и длине 27,4 м катер имеет скорость хода до 50 узлов. С 2004 года IAI RAMTA построила 13 катеров проекта Super Dvora Mk 3 для ВМС Израиля и шесть – для ВМС Шри-Ланки, а в начале 2015 года получила также контракт на постройку четырех катеров этого типа для Анголы (данные о поставке катеров последней пока отсутствуют)», говорится в материале.
Использованы фотографии: www.facebook.com/myanmarmilitaryobservers
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти