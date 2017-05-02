12:03 02 мая

ВМС Мьянмы получили два израильских катера

На вооружение ВМС Мьянмы поступили первые два быстроходных сторожевых катера израильской постройки типа Super Dvora Mk 3, сообщает bmpd со ссылкой на страницу Myanmar Military Observers в «Фейсбуке».

ВМС Мьянмы получили два израильских катера


Поставка произведена в соответствии с контрактом, подписанным в 2015 году с израильской корпорацией Israel Aerospace Industries (IAI) на строительство 6-ти скоростных сторожевых катеров проекта Super Dvora Mk 3.


По некоторым данным, остальные 4 катера будут построены на территории Мьянмы.

Сообщается, что Super Dvora Mk 3 представляет собой дальнейшее развитие катеров серии Super Dvora разработки и постройки IAI RAMTA.



«При полном водоизмещении 60 тонн и длине 27,4 м катер имеет скорость хода до 50 узлов. С 2004 года IAI RAMTA построила 13 катеров проекта Super Dvora Mk 3 для ВМС Израиля и шесть – для ВМС Шри-Ланки, а в начале 2015 года получила также контракт на постройку четырех катеров этого типа для Анголы (данные о поставке катеров последней пока отсутствуют)», говорится в материале.


Использованы фотографии: www.facebook.com/myanmarmilitaryobservers
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Комментарии 25

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  1. Арон Заави Сегодня, 10:33
    Неплохой пограничный катерок. У меня плямяшь на таком в Ашдоде три года отслужил.
    Арон Заави
    1. cniza Сегодня, 10:40
      Цитата: Арон Заави
      Неплохой пограничный катерок. У меня плямяшь на таком в Ашдоде три года отслужил.


      Мы рады за них , а вот интересно сколько понадобится времени , что бы найти эту Мьянмну на карте? и сколько вообще не найдут...
      cniza
      1. Арон Заави Сегодня, 10:45
        Цитата: cniza

        Мы рады за них , а вот интересно сколько понадобится времени , что бы найти эту Мьянмну на карте? и сколько вообще не найдут...

        Ну она совсем не маленькая.
        Арон Заави
        1. cniza Сегодня, 10:55
          Да она не маленькая и население большое и раньше она кажется Бирмой называлась...
          cniza
        2. сибиралт Сегодня, 10:59
          Бывшая Бирма. Теперь "Мьянма" бьет рекорды в наших кроссвордах. laughing
          сибиралт
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:47
      Цитата: Арон Заави
      Неплохой пограничный катерок.

      Да и по бортовому вооружению - весьма внушает . Правда , на сайте производителя заявлены длина - 27,3 м , скорость - 45 узлов . А в статье :
      При полном водоизмещении 60 тонн и длине 27,4 м катер имеет скорость хода до 50 узлов.

      Недобросовестность автора ?
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 10:57
        Паша , ты становишься буквоедом , не надо и потом там могла быть модернизация первого проекта... laughing
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:02
          Цитата: cniza
          Паша , ты становишься буквоедом

          Твоя неправда - я просто люблю точность . Дважды два - четыре , а не "ну где-то пять-шесть ..." wink
          Цитата: cniza
          могла быть модернизация первого проекта.

          Инфа именно по Super Dvora Mk 3 , это и есть модернизированный вариант катера Super Dvora .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 11:10
            Я хотел оправдать те неточности , которые все чаще и чаще появляются на ВОЕННОМ ОБОЗРЕНИИ , а так Бирма нам очень важна и интересна.
            cniza
    3. Околоточный Сегодня, 11:00
      А движки какие и чьи стоят?
      Околоточный
      1. Серый брат Сегодня, 11:15
        Цитата: Околоточный
        А движки какие и чьи стоят?

        Detroit Diesel
        Израильские. laughing
        Серый брат
        1. Околоточный Сегодня, 11:16
          Лицензионка?
          Околоточный
          1. Серый брат Сегодня, 11:43
            Цитата: Околоточный
            Лицензионка?

            Да пошутил я, американские конечно же. В Израиле такое не делают.
            Серый брат
  2. soroKING Сегодня, 10:46
    Цитата: Арон Заави
    Неплохой пограничный катерок. У меня плямяшь на таком в Ашдоде три года отслужил.

    лыжников таскать пойдёт? laughing
    soroKING
  3. Oleg7700 Сегодня, 10:52
    Ну Бирма же... Большая страна- 678500 кв км. с Историей. Около 60 миллионов чел. и масса туристов...
    Oleg7700
    1. Чёрный Сегодня, 11:01
      Цитата: Oleg7700
      Ну Бирма же... Большая страна- 678500 кв км. с Историей. Около 60 миллионов чел. и масса туристов...

      .....и правящая военная хунта. smile ...
      Чёрный
      1. Oleg7700 Сегодня, 11:05
        Точно! И странный буддизм- геноцидят мусульман как никто другой...
        Oleg7700
        1. Pirogov Сегодня, 11:29
          Цитата: Oleg7700
          Точно! И странный буддизм- геноцидят мусульман как никто другой...

          Это Вы Израиль имели в виду когда говорите ,как никто другой ,типа Бирма и вас исключительных ,переплюнула ?
          Pirogov
      2. Никкола Мак Сегодня, 11:35
        ....и правящая военная хунта

        В нашем контексте главное не это!
        Мьянма - одна из основных стан "золотого треугольника" (поставщик №2 в мире героина).
        Вот скорее всего за шустрыми ребятами вывозящими "левый" героин эти катерочки и будут гоняться.
        А при такой длине береговой линии это ох как не просто!!!
        Никкола Мак
        1. Васян1971 Сегодня, 11:50
          Цитата: Никкола Мак
          Вот скорее всего за шустрыми ребятами вывозящими "левый" героин эти катерочки и будут гоняться.

          А за ребятами, вывозящими "правый" героин на чём гоняться будут?
          Васян1971
          1. Никкола Мак Сегодня, 12:00
            А за ребятами, вывозящими "правый" героин на чём гоняться будут?

            А за ребятами, вывозящими "правый" героин никто и не гоняется!
            Они просто тем, кто должен гонятся, денюжку в карман вовремя засылают laughing .
            А тут какие-то зас...цы весь бизнес портят - вот это недопустимо stop
            Никкола Мак
    2. МПК105 Сегодня, 11:05
      "Ну Бирма же... Большая страна- 678500 кв км. с Историей. Около 60 миллионов чел. и масса туристов..."Ну да...Гостей своих охранять от пиратов надобно как-то- Я там справа,если что... laughing Мешаю бизнесу туристическому им там... laughing laughing laughing
      МПК105
      1. Околоточный Сегодня, 11:45
        У меня почему то рвотный рефлекс возникает при взгляде на этих персонажей. Из за этого и фильм этот не смотрю.
        Околоточный
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:30
    Так кого поздравлять, Мьянму за приобретение или Израиль за полученные деньги?
    rotmistr60
    1. МПК105 Сегодня, 11:37
      good hi Да фиг её знает... laughing laughing laughing Обоих,походу... wink Я не понял,если что,мужики... feel
      МПК105
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