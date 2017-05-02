Китай выступил против развертывания системы ПРО TAAD в Южной Корее

Я думаю, что касается THAAD, то наша позиция ясная и решительная. Мы против размещения THAAD в Южной Корее. Мы призываем соответствующие стороны немедленно прекратить развертывание THAAD,

Как заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай выступает против развертывания американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, призывает соответствующие стороны прекратить процесс, передает РИА Новости Ранее представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг сообщил, что THAAD развернута и готова к перехвату ракет КНДР.— сказал Гэн Шуан, отметив, что Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов.По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.В минувшую среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в прошлый четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.