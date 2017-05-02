12:03 02 мая

Китай выступил против развертывания системы ПРО TAAD в Южной Корее

Как заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай выступает против развертывания американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, призывает соответствующие стороны прекратить процесс, передает РИА Новости

Ранее представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг сообщил, что THAAD развернута и готова к перехвату ракет КНДР.

Я думаю, что касается THAAD, то наша позиция ясная и решительная. Мы против размещения THAAD в Южной Корее. Мы призываем соответствующие стороны немедленно прекратить развертывание THAAD,
— сказал Гэн Шуан, отметив, что Китай примет необходимые меры для защиты своих интересов.




По сообщениям южнокорейских СМИ, батарея THAAD в Южной Корее будет иметь от четырех до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет-перехватчиков, хотя официальных данных пока опубликовано не было. Батарея также будет оснащена противоракетным радаром TPY-2 TM. Радиус действия таких противоракет, как утверждается, не превышает 200 километров.

В минувшую среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время в прошлый четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Использованы фотографии: © AP Photo / PRNewsFoto/Lockheed Martin
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Комментарии 23

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  1. dik-nsk Сегодня, 11:16
    ну, вот, а то матрасы кричат о взаимной и крепкой любви с Китаем и изоляции России
    dik-nsk
    1. rpek32 Сегодня, 11:20
      китай немного поздно спохватился, нет?
      rpek32
      1. НасРать Сегодня, 11:21
        Цитата: rpek32
        китай немного поздно спохватился, нет?


        Его ни кто не спрашивал. Знаете это как в футболе - есть команды играющие в футбол, а есть команды которые думают, что играют в футбол. Так вот Китай - думает, что играет в "футбол"...
        НасРать
        1. rpek32 Сегодня, 11:23
          Цитата: НасРать
          Его ни кто не спрашивал.

          тогда какой смысл возражать против размещения?
          rpek32
          1. НасРать Сегодня, 11:25
            Цитата: rpek32
            Цитата: НасРать
            Его ни кто не спрашивал.

            тогда какой смысл возражать против размещения?


            Что бы не потерять лицо "нАчисто" ...
            НасРать
            1. rpek32 Сегодня, 11:26
              Цитата: НасРать
              Цитата: rpek32
              Цитата: НасРать
              Его ни кто не спрашивал.

              тогда какой смысл возражать против размещения?

              Что бы не потерять лицо "нАчисто" ...

              в общем-то резонно
              rpek32
          2. Pirogov Сегодня, 11:25
            Цитата: rpek32
            тогда какой смысл возражать против размещения?

            Да чтобы не забыли о Китае совсем ,китайское предупреждение знаете ,вот это из той оперы.
            Pirogov
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:45
          Так вот Китай - думает, что играет в "футбол"...

          Это вы зря. Китай не думает, а играет на международной арене и не последнюю роль.
          rotmistr60
      2. Aroma77 Сегодня, 11:29
        Так до этого все мировые СМИ кричали о угрозе КНДР...ведь под эту фишку начали ПРО размещать. А Китай стиснув зубы молча наблюдал, чтобы не стать пособником агрессора. А сейчас вроде и Ким Че Ын умный парнишка, так можно и заявить, что и ПРО вроде как и не совсем то против КНДР направлено... Короче штаты все крепче и крепче сжимают и наши и китайские яички в ежовых рукавичках..
        Aroma77
      3. g1v2 Сегодня, 11:35
        Он и раньше возражал, даже против Южной Кореи экономические действия начал. Но сделать особо ничего не может. При этом понятно, что про против него направлено, также как про в Румынии и Польше - против нас. Плюс эсминцы с Иджис под предлогом опасности от КНДР постоянно будут находиться в тех краях. request И Трамп Дутерте к себе поэтому пригласил , сделав вид что не услышав все, что тот наговорил про США. КНР обкладывают "кольцом друзей" , как обкладывали нас.
        g1v2
    2. cniza Сегодня, 11:21
      Долго Китай собирался с мыслями.

      В то же время в прошлый четверг командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
        Цитата: cniza
        Долго Китай собирался с мыслями.

        Главное что собрался . Ещё бы и с нами свои действия координировал ...
        bouncyhunter
    3. Чёрный Сегодня, 11:28
      Какая дружба?...Это всё голословные заявления США. Еще во время предвыборной компании Трамп заявлял, что основным соперником США видит Китай. Всё , что ни делают американцы в этом регионе, направленно в первую очередь против китайцев.
      Чёрный
    4. demo Сегодня, 11:37
      А наши им вторили, что Китай с США создают альянс против РФ.
      К стати.
      Китай конечно не ребенок, сам знает с кем дружить, а с кем нет.
      Но координировать свои шаги ему бы не помешало с РФ.
      Целее будет.
      demo
  2. НасРать Сегодня, 11:16
    "..представитель МИД КНР Гэн Шуан, Китай выступает против развертывания американской системы ПРО THAAD в Южной Корее..."


    И что? отменили развёртывание ?
    НасРать
  3. МПК105 Сегодня, 11:18
    Засуетились.........А Вы что там себе думали,что не коснётся никоим образом вас,как делали шлёпки резиновые,так и будет продолжаться,и пофиг всё на свете...? laughing
    МПК105
  4. Владимир 38 Сегодня, 11:30
    Было бы любопытно если бы Китай был ЗА))
    Владимир 38
  5. avg-mgn Сегодня, 11:30
    Можно было подумать, что не выступит против. Пусти козла в огород ...
    avg-mgn
  6. лаврентий павлович Сегодня, 11:37
    Так может уже пора помочь КНДР деньгами, техникой, технологиями. Лучше дружить с КНДР, чем заигрывать с вечными врагами США и Европой, которые кроме гадостей для нас ничего не делали и делать не собираются.
    лаврентий павлович
  7. Anton Serov Сегодня, 11:40
    Давно создалось впечатление, что КНДР в одной упряжке с США. Многое сделали для усиления США в этом регионе, что однозначно можно трактовать, как действия против Китая.
    Anton Serov
  8. Masya Masya Сегодня, 11:40
    Ранее представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг сообщил, что THAAD развернута и готова к перехвату ракет КНДР.

    Китайцы, вы эстонцы... после драки кулаками...
    Masya Masya
  9. Горный стрелок Сегодня, 11:47
    Глупо было предполагать, что Китай не поймет, против кого развернуты эти батареи. У Китая МАЛО ракет и боеголовок. Батареи располагается буквально "по пути" китайских ракет к друзьям из Матрасии. Ну и как Китаю реагировать? Так как и должны - реагируют. Грозные китайские предупреждения никого не испугают. Но Южной Корее экономический ущерб нанесут однозначно. wassat
    Горный стрелок
  10. mihey Сегодня, 11:50
    Что-то поздно китайцы проснулись там все уже стоИт. Утки по-пекински какие-то совсем не спешные - даже более 3-х суток прошло.
    mihey
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