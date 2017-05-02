Телевещание Украины на Крым оказалось профанацией

По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанация. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут

Вещание украинских телеканалов на территорию Крыма оказалось профанацией, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов, передает РИА Новости В середине марта сообщалось, что телевышка, построенная в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области, начала вещание шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров.— сказал Смирнов.По его мнению, украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги.Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.