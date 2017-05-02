11:56 02 мая

Телевещание Украины на Крым оказалось профанацией

Вещание украинских телеканалов на территорию Крыма оказалось профанацией, заявил глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов, передает РИА Новости

В середине марта сообщалось, что телевышка, построенная в приграничном с крымским регионом селе Чонгар Херсонской области, начала вещание шести украинских телеканалов и одной радиостанции на полуостров.




По факту мы видим, что никакого целенаправленного вещания телеканалов нет. Все это оказалось профанация. Украинских программ как не было в эфире, так и нет. И вряд ли будут
— сказал Смирнов.

По его мнению, украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›телевышка
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Комментарии 5

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  1. Pirogov Сегодня, 11:49
    В Крыму очень не хватает ,,,честных,,,,новин 5 канала...............
    Pirogov
  2. Горный стрелок Сегодня, 11:50
    Хочешь смотреть укропские каналы - какие проблемы - иди "в сеть". Эти вышки вообще для чего?
    Бред полный, все это строительство - не более чем дешевая пиар-акция.
    Горный стрелок
  3. Смог Сегодня, 11:52
    Зато пафосу то сколько было, пафосу то,ой е!
    Вышиванки на грудях рвали. А по делу- пшик!!!!!
    Смог
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:54
    украинские чиновники, возводя новую телевышку, впустую истратили бюджетные деньги.

    Если бы только тратили, а они успевают еще и воровать. Главное себя успокоили тем, что "начали контрпропаганду", а результат их изначально мало беспокоил.
    rotmistr60
  5. Masya Masya Сегодня, 11:56
    впустую истратили бюджетные деньги.

    Ха... По карманам рассовали...
    Masya Masya
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