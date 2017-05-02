14:29 02 мая

Киев озвучил настоящую цель декоммунизации на Украине

Настоящей целью декоммунизации на Украине является изменение сознания населения страны. Об этом заявил юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко, передает "Лента.RU" со ссылкой на украинский телеканал ZIK.

Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания. И то, что воспринимается обществом как декоммунизация, то есть изменение названий, устранение зримых маркеров тоталитарного режима, на самом деле это только одна из составляющих процесса,
— отметил Рябенко.

Киев озвучил настоящую цель декоммунизации на Украине



По мнению сотрудника института, благодаря работе по изменению сознания населения Киеву удалось подавить выступления в юго-восточных областях страны в 2014 году.

Это и есть результат того, что определенная часть нашего молодого поколения, которое стало сознательным и повзрослело во времена независимой Украины, значительно меньше воспринимает советские мифы и больше отождествляет себя именно с государством Украина
— высказал мнение Рябенко.

В рамках исполнения закона о декоммунизации на Украине идет переименование населенных пунктов и улиц, уничтожаются памятники деятелям советского периода. Вместе с тем в мае 2016-го президент страны Петр Порошенко призвал местные власти не возвращать населенным пунктам исторические имперские наименования. Глава государства пообещал не допустить, «чтобы карту Украины вновь запятнали новороссийскими топонимами».

В частности, позднее Верховная Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду — Екатеринослав и Елисаветград. Они получили названия были переименованы в Днепр и Кропивницкий соответственно.

Принятым в 2015 году законом о декоммунизации на Украине «запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб».

Украинский институт национальной памяти является органом исполнительной власти в стране, учрежден кабинетом министров.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Декоммунизация
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Комментарии 24

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  1. с-т Petrov Сегодня, 12:08
    - Виталий у вас есть Твитор?
    - В детстве был, но потом переболел!

    Слава Украине!

    Украинский институт национальной памяти является органом исполнительной власти в стране, учрежден кабинетом министров.


    а вот с этого ржу

    с-т Petrov
    1. Банный Сегодня, 12:15
      все правильно всем кто с 90х родом по шарабану Советский союз интернационализм они на вилах вертели для них Украина понад усе
      Банный
      1. cniza Сегодня, 12:31
        Пока в мазанки не вернутся , видимо не угомонятся и флаг им в руки.
        cniza
        1. NIKNN Сегодня, 12:44
          Да не так уж и смешно.
          КНДР благодаря этому и в землянках готовы жить... recourse
          NIKNN
    2. Berkut24 Сегодня, 13:26
      а вот с этого ржу

      А зря. именно эта палата позволит раз и навсегда решить украинский вопрос. В том смысле, что больных в клинике больше не останется.
      Berkut24
  2. dik-nsk Сегодня, 12:08
    изменение сознания населения страны
    оно давно произошло - большая часть населения сознанием в виртуальной реальности
    dik-nsk
    1. Гаврила Сегодня, 12:13
      матрица прогрессирует!
      Гаврила
      1. Александр романов Сегодня, 12:27
        Цитата: Гаврила
        матрица прогрессирует!

        Она деградирует
        Александр романов
    2. volodya Сегодня, 12:17
      Цитата: dik-nsk
      изменение сознания населения страны
      оно давно произошло - большая часть населения сознанием в виртуальной реальности

      Да они в виртуальной реальности! Живут себе в щастливом дурдоме!!!
      volodya
      1. Zubr Сегодня, 12:27
        Ага в полной так сказать "Пятой точке", но ещё хуже, что они в этой пятой точке, начали обустраиваться.. smile Уметь надо....здесь вам не тут... smile
        Zubr
  3. Siegen Сегодня, 12:16
    Изменение сознания - длительный процесс, рассчитанный на следующие поколения.
    Например, в Японии молодое поколение считает, что атомную бомбардировку осуществил Советский Союз.
    В Америке молодые не верят, что СССР мог когда-то человека отправить в космос. Это же такая экономически слабая страна...
    Только вот дождётся ли Украина следующего поколения?
    Siegen
    1. НЕКСУС Сегодня, 13:09
      Цитата: Siegen
      Изменение сознания - длительный процесс, рассчитанный на следующие поколения.

      Вы слегка опоздали...это сознание изменялось на протяжении последних 25 лет. Так что результаты этого изменения мы и наблюдаем сегодня.
      Цитата: Siegen
      Только вот дождётся ли Украина следующего поколения?

      До этого размножались и ничего...что сейчас им помешает то?
      НЕКСУС
    2. Norma Сегодня, 13:52
      Цитата: Siegen
      Только вот дождётся ли Украина следующего поколения?

      А зачем ждать? Оно уже есть. Они в открытую требуют Крым, как будто Крым когда-то был украинским.
      Укропитеки - это жульё.
      Norma
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:19
    является изменение сознания населения страны

    Так это изначально было понятно. Кстати об этом мечтает и российская т.н. "оппозиция".
    rotmistr60
    1. Zubr Сегодня, 12:33
      Нужно правильно проводить воспитательную работу с личным составом.. smile
      Zubr
      1. Серый брат Сегодня, 12:34
        Цитата: Zubr
        Нужно правильно проводить воспитательную работу с личным составом..

        )))
        Серый брат
  5. Одиссей Сегодня, 12:25
    Процесс "декоммунизации" стандартное средство упрочение господства США в странах Восточной Европы,однако именно для Украины он носит особо разрушительный характер.Ибо разрушает ее преемственность от УССР.
    Если осуждается "коммунистический режим" значит осуждаются и его законы и его решения.Значит Украина никак не может претендовать на границы 1991 года установленные решениями этого "режима".
    На каком основании в составе Украины находиться ,скажем,Львов присоединенный решениями "коммунистического режима" в 1939 ? Ну,и.т.д.
    Одиссей
  6. Карась Сегодня, 12:28
    Мы в Институте национальной памяти рассматриваем декоммунизацию как процесс изменения сознания.

    Удалось! Изменено в корне!
    Карась
  7. novobranets Сегодня, 12:35
    В частности, позднее Верховная Рада отказалась вернуть исторические названия городам Днепропетровску и Кировограду
    Когда ВР приняла решение о переименовании Днепропетровска в Днепр, fool жители Херсона напряглись belay , в Запорожье тоже не спокойно sad .
    novobranets
  8. роман66 Сегодня, 13:10
    наверное, все-таки , не "изменение" а перемещение из головы в область таза, для этого и надо скакать, а освобождаемый объем головы заполняется европейскими ценностями
    роман66
  9. Siegen Сегодня, 13:18
    Программисту платят деньги за работающие программы.
    Украинским "политпрограммистам" много ли заплатили?
    Siegen
  10. Orionvit Сегодня, 13:37
    Прочитал статью. Даже комментировать не хочу, гадко в душе.
    Orionvit
  11. Norma Сегодня, 13:48
    [quote][/quote]Настоящей целью декоммунизации на Украине является изменение сознания населения страны.
    Это верхушка. Настоящая цель - территория, которой этих укропитеков наделила сов. власть.
    Теперь у них будет повод думать, что Окраина всегда была такой огромной. Обычное оттяпывание чужого. И наш распрекорасный Путин весьма этому способствует.
    Norma
  12. Комментарий был удален.
  13. Siegen Сегодня, 14:07
    - Что ещё осталось сделать, чтобы завершить декоммунизацию Украины?
    - Потушить все лампочки Ильича.
    Siegen
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