Министр торговли США "пошутил" об американском ракетном ударе по Сирии

Там подали десерт, и президент обратился к Си Цзиньпину, сообщив, что кое-что ему хочет сказать. Он рассказал о пуске 59 ракет по Сирии. Это было развлечением после ужина.

Для президента такое развлечение ничего не стоило.

Заявление министра торговли США наделало много шума. Причём высказывался Уилбур Росс совсем не о торговле. Он комментировал американский удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. По словам чиновника администрации Трампа, ракетный удар по Сирии был «развлечением после ужина между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции Мар-а-Лаго».Выступая в ходе конференции Института Милкена, объединяющей крупный бизнес штата Калифорния, Росс заявил (цитата Time):В зале это заявление вызвало смех и аплодисменты, а Уилбур Росс добавил:Напомним, что Минобороны России сообщило о 23 крылатых ракетах, которые достигли цели из выпущены 59. Пентагон эту информацию опровергает, заявляет, что все 59 крылатых ракет «Томагавк» поразили цели на авиабазе «Аш-Шайрат». Вашингтон тогда заявил, что именно с «Шайрата» поднимались самолёты ВВС САР, которые «сбросили на Хан-Шейхун химическое оружие». Никаких доказательств применения химоружия именно ВВС САР нет до сих пор.