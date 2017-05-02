14:25 02 мая

Министр торговли США "пошутил" об американском ракетном ударе по Сирии

Заявление министра торговли США наделало много шума. Причём высказывался Уилбур Росс совсем не о торговле. Он комментировал американский удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. По словам чиновника администрации Трампа, ракетный удар по Сирии был «развлечением после ужина между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции Мар-а-Лаго».

Выступая в ходе конференции Института Милкена, объединяющей крупный бизнес штата Калифорния, Росс заявил (цитата Time):
Там подали десерт, и президент обратился к Си Цзиньпину, сообщив, что кое-что ему хочет сказать. Он рассказал о пуске 59 ракет по Сирии. Это было развлечением после ужина.





В зале это заявление вызвало смех и аплодисменты, а Уилбур Росс добавил:
Для президента такое развлечение ничего не стоило.


Напомним, что Минобороны России сообщило о 23 крылатых ракетах, которые достигли цели из выпущены 59. Пентагон эту информацию опровергает, заявляет, что все 59 крылатых ракет «Томагавк» поразили цели на авиабазе «Аш-Шайрат». Вашингтон тогда заявил, что именно с «Шайрата» поднимались самолёты ВВС САР, которые «сбросили на Хан-Шейхун химическое оружие». Никаких доказательств применения химоружия именно ВВС САР нет до сих пор.

Использованы фотографии: Washington Times
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Комментарии 28

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  1. cniza Сегодня, 12:37
    В зале это заявление вызвало смех и аплодисменты, а Уилбур Росс добавил:


    Конечно , убивают недочеловеков... уб люд ки , у них это развлечение.
    cniza
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:42
      Цитата: cniza
      убивают недочеловеков

      Забывая при этом , что сами - выродки и отродья . am
      bouncyhunter
      1. Александр романов Сегодня, 12:46
        Цитата: bouncyhunter
        Забывая при этом , что сами - выродки и отродья .

        Они это знают и помнят ,но им нравиться быть выродками. Потому что они нелюди
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 12:50
          ппротестантская мораль и не такое еще допускает
          роман66
    2. Мар.Тира Сегодня, 12:45
      Согласен!Для них если не американец,то человек мусор,расходный материал для утех,развлечений.Вспомните,что ни творили,и творят сейчас в Ираке,Сирии.Даже на камеру снимали как убивают простых людей под гогот.Так что он ни чего нового не сообщил.Сказал только правду.
      Мар.Тира
      1. Pirogov Сегодня, 12:50
        Цитата: Мар.Тира
        Согласен!Для них если не американец,то человек мусор,расходный материал для утех,развлечений.Вспомните,что ни творили,и творят сейчас в Ираке,Сирии.Даже на камеру снимали как убивают простых людей под гогот.Так что он ни чего нового не сообщил.Сказал только правду.

        Демон.кратические ценности они такие........
        Pirogov
      2. Rarog Сегодня, 13:21
        Цитата: Мар.Тира
        Согласен!Для них если не американец,то человек мусор,расходный материал для утех,развлечений.Вспомните,что ни творили,и творят сейчас в Ираке,Сирии.Даже на камеру снимали как убивают простых людей под гогот.Так что он ни чего нового не сообщил.Сказал только правду.


        К разговору, кем американцы считают других людей. У знакомых в 2000-х сын ездил в США в школу по обмену, лет 12 ему было. Завели его в класс, урок посветили знакомству с новеньким, и учитель и американские школьники задавали ему множество вопросов, но вот один врезался в память на всю жизнь - "А в России у детей пупки есть?", вопрос был задан на полном серьёзе сверстником нашего соотечественника (полагаю, в 12 лет у человека должно уже сформироваться понимание окружающего его мира, более или менее целостное), никто в классе не засмеялся, все хотели услышать ответ. Похоже, что всех неамериканцев американцы не то, что за людей низшего по сравнению с ними сорта считают, нас принимают за каких-то непонятных животных.
        Rarog
      3. NIKNN Сегодня, 13:49
        Цитата: Мар.Тира
        Согласен!Для них если не американец,то человек мусор,расходный материал для утех,развлечений.Вспомните,что ни творили,и творят сейчас в Ираке,Сирии.Даже на камеру снимали как убивают простых людей под гогот.Так что он ни чего нового не сообщил.Сказал только правду.

        Только вот у остальных кому говорил вызвал смех и аплодисменты. Вся нация до корня...нет там людей от слова ВООБЩЕ, и к ним вариант люди везде разные бывают не подходит....
        NIKNN
        1. Мар.Тира Сегодня, 14:06
          Наверно есть нормальные.Даже в ЛДНР за Новороссию воюют.Но система построена так,что гуманность,у них не в почёте.Даже Трампа загнали ниже плинтуса,и он вынужден оправдываться за нормальные отношения с Россией,чего уж про простых людей говорить.Но камень воду точет,надеюсь нас они не сломят,скорее сами сломаются,если опять какой нибудь Горбачёв у нас не появится
          Мар.Тира
    3. barclay Сегодня, 12:51
      Продвинутый американский юмор.
      barclay
  2. prostotak Сегодня, 12:39
    какая отвратительная рожа...
    prostotak
    1. Вальцманюга Сегодня, 12:53
      Кстати да , на правящем классе матрасни природа отдохнула , плюнь в любого в урода попадешь , но справедливости ради надо добавить , что наши тоже далеко не красавцы , власть калечит и морально разлагает .

      wassat
      Вальцманюга
  3. annodomene Сегодня, 12:46
    Шутник, блин. А еще министром себя позиционирует. На такой должности надо тщательно следить за своим языком. Или у них это в порядке вещей - долбануть ракетами ради развлечения?
    annodomene
  4. Topotun Сегодня, 12:46
    Мда, образец дипломатии. Кто бы что бы не говорил, а деградация властных (да и не только) структур на Западе на лицо. Ну или полный отход от основных моральных ценностей ...
    Topotun
  5. JBlack Сегодня, 12:47
    Аплодирую стоя, мол Трамп сказал Си: " Как Вам десерт товарищ Си, а вот на закуску 59 ракет томагавк сейчас выпущено, чтобы покарать сирийцев за хим атаку и показать кто все таки в мире имеет стальные яй. кулаки, как вам товарищ Си." " Это очень мне нравится, вы можете показать силу, я это уважаю, а что скажет Михаил Иванович, в смысле Владимир?" " Нам, ничего, мы его предупредили пару часов назад, он сейчас своим сказал чтобы улепетывали, вот посмотрите на наши спутники в реальном времени, бегут, ха, ха, ха, а это сирийцы бегут, смешно, " Конечно мистер Трамп, а в ускоренном темпе еще смешнее))))" - Сказал товарищ Си.
    А наш МИД опять про бла бла бла, Уилбор Росс красавчик.
    JBlack
  6. kolkulon Сегодня, 12:47
    Хоть бить стариков нехорошо,но этому с удовольствием бы навешал люлей.
    kolkulon
  7. Вальцманюга Сегодня, 12:48
    Тут надо добавить , что если ненормальный Трамп и дальше продолжит так "развлекаться" , то в каменном веке министр торговли матрасне не пригодится .
    Вальцманюга
    1. Svarog51 Сегодня, 12:57
      Этот и в каменном веке найдёт, чем торговать. Из него охотник или солдат - как из меня балерина. laughing В крайнем случае - колдуном или шаманом прикинется. wassat
      Svarog51
  8. ando_bor Сегодня, 12:50
    Напомним, что Минобороны России сообщило о 23 крылатых ракетах, которые достигли цели из выпущены 59. Пентагон эту информацию опровергает, заявляет, что все 59 крылатых ракет «Томагавк» поразили цели на авиабазе «Аш-Шайрат».

    Если ракеты сбивали, то это могли сделать только сирийские Панцири, и нехватило двух установок что бы отразить атаку полностью, о чем и было заявление - ПВО Сирии будет усилено.
    Вот и увидим, - кто от Асада отползет, тот и дает лживую информацию.
    ando_bor
  9. JBlack Сегодня, 12:52
    Вот так с юмором, 59 ракет ничего не стоило, а у нас тут калибры понимаешь, мощЯ, 10-15 штук и уже уряяяя, 59 ракет, вот сила, а выпусти они все, по любому не после десерта, а после хорошего Рома или односолодового виски и хороших Кубинских сигар, так вообще феерично поржали бы)))
    JBlack
    1. Вальцманюга Сегодня, 13:08
      Похоже что "томагавки" , становятся второй валютой матрасни , для погашения национального долга , так что рома и сигар не будет .
      Вальцманюга
      1. JBlack Сегодня, 13:29
        Да ладно, уверен что больше всего сигар и рома поставляется в США с Кубы, плюс деньги людей живущих в США и отдыхающих на Кубе + переводы ( наверное есть) с США на Кубу, так что США больше Кубе нужны чем мы, ведь что мы им можем дать, ничего, мы защитим их от агрессии США, ха после улепетывания в 2000-х, вряд ли, покупкой товаров, каких и на что, да и никто не собирается нападать на Кубу, зачем, кому выгодно, все что нужно США они и так получают. А так, да, хорошее оружие всегда было валютой, но уважают тех кто может его спокойно и без последствий для себя его применить, а национальный долг - это фигня, мы еще пару сотен вложим миллиардов $ в их экономику и Китай с нами и все ОК будет.
        JBlack
  10. Masya Masya Сегодня, 12:56
    Господи и ведь не подавился же никто... am
    Masya Masya
  11. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    ракетный удар по Сирии был «развлечением после ужина между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в резиденции Мар-а-Лаго»

    То, что все человеческое чуждо американским политикам и чиновникам - аксиома. А вот, как отреагирует Китай, который невзначай приплели к этой т.н. "шутке".
    rotmistr60
  12. ochakow703 Сегодня, 12:58
    Я умею ценить человеческую жизнь в любом ее проявлении. Но после слов этого нелюдя, так и хочется парировать, что 11.09.01. - тоже было "развлечением" после завтрака... Америка - воплощение зла.
    ochakow703
  13. pvv113 Сегодня, 13:17
    В зале это заявление вызвало смех и аплодисменты

    Было бы весело этим отморозкам, если бы ракеты прилетели в США? Когда рухнули башни-близнецы, почему-то хохота и аплодисментов не было слышно
    pvv113
  14. doubovitski Сегодня, 13:24
    Что взять с идиотов, дорвавшихся до министерских кресел? Что взять со страны, у которой в управлении сидят ?
    doubovitski
  15. Orionvit Сегодня, 13:42
    Цитата: Мар.Тира
    Согласен!Для них если не американец,то человек мусор,расходный материал для уте

    Для них даже американец мусор. Вспомним 11 сентября. Ценность имеет только богатство и происхождение.
    Orionvit
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