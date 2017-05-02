Шойгу: набор граждан со средним профобразованием повысит качество комплектования войск

«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность»,

Прошу главнокомандующих видами Вооружённых сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона,