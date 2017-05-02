Шойгу: набор граждан со средним профобразованием повысит качество комплектования войск
Закон о предоставлении возможности гражданам со средним профессиональным образованием проходить контрактную службу вместо службы по призыву повысит качество комплектования Вооруженных сил России, передает Интерфакс заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Проводя селекторное совещание, министр напомнил, что «21 апреля принят федеральный закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву». Ранее такое право предоставлялось только лицам с высшим образованием.
По словам Шойгу, «на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование».
Проводя селекторное совещание, министр напомнил, что «21 апреля принят федеральный закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву». Ранее такое право предоставлялось только лицам с высшим образованием.
«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность»,сказал он.
По словам Шойгу, «на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование».
Прошу главнокомандующих видами Вооружённых сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона,сказал министр обороны.
Использованы фотографии: http://www.garnizon13.ru
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