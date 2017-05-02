14:33 02 мая

Шойгу: набор граждан со средним профобразованием повысит качество комплектования войск

Закон о предоставлении возможности гражданам со средним профессиональным образованием проходить контрактную службу вместо службы по призыву повысит качество комплектования Вооруженных сил России, передает Интерфакс заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу: набор граждан со средним профобразованием повысит качество комплектования войск


Проводя селекторное совещание, министр напомнил, что «21 апреля принят федеральный закон, который позволяет гражданам со средним профессиональным образованием проходить военную службу по контракту вместо службы по призыву». Ранее такое право предоставлялось только лицам с высшим образованием.


«Закон направлен на дальнейшее повышение качества комплектования войск военнослужащими по контракту, обеспечение конкурсного отбора на самые востребованные военно-учётные специальности. Мы заинтересованы, чтобы в войска приходили люди, мотивированные к службе и имеющие нужную для Вооружённых сил гражданскую специальность»,
сказал он.

По словам Шойгу, «на сегодняшний день уже 67% из тех, кто поступает на военную службу по контракту, имеют высшее или среднее профессиональное образование».

Прошу главнокомандующих видами Вооружённых сил, командующих войсками военных округов и родами войск в кратчайшие сроки организовать работу по реализации указанного федерального закона,
сказал министр обороны.

Использованы фотографии: http://www.garnizon13.ru
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Комментарии 14

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  1. sdc_alex Сегодня, 13:02
    Т.е. срочку теперь служить будут только люди без проф. образования... т.е. те кто только школу осилил.
    sdc_alex
    1. электроОлег Сегодня, 13:13
      Ну кто-то срочку выберет. Наверняка контракт будет толще года.
      электроОлег
    2. avg-mgn Сегодня, 13:18
      Разве армии не нужны сварщики, слесари, электрики, монтажники ..., что плохого, если парень из фазанки с головой и руками придет служить по контракту, вместо того чтобы срочку отбыть и уйти на гражданку?
      avg-mgn
      1. oleg-gr Сегодня, 13:46
        У военных сейчас много видов сложной техники. Для ее изучения и отработки навыков может понадобиться год. Тогда и гробить ее меньше будут во время службы. Вот тут контрактники сильно пригодятся.
        oleg-gr
        1. To be or not to be Сегодня, 13:54
          "У военных сейчас много видов сложной техники. Для ее изучения и отработки навыков может понадобиться год."
          Не подумать ли о введение средних военных училищ .готовящих командиров взводов. За три года.Но . знающих боевую технику .умеющую ее эксплуатировать .ремонтировать и обучать личный состав С хорошей тактической подготовкой.
          To be or not to be
  2. Вальцманюга Сегодня, 13:15
    Сережа а ты у Табуреткина поинтересуйся куда кадровые исчезли .
    Вальцманюга
  3. Zubr Сегодня, 13:23
    Не согласен с нашим папой. Хотя бы годик, но в казарме должен потоптать, познать дисциплину и устав. Или как минимум 6 месяцев учебных подразделений, дурь и пирожки гражданские выветрить.
    Zubr
    1. Чёрный Сегодня, 13:41
      Цитата: Zubr
      Не согласен с нашим папой. Хотя бы годик, но в казарме должен потоптать, познать дисциплину и устав. Или как минимум 6 месяцев учебных подразделений, дурь и пирожки гражданские выветрить.

      Может и так. Да только и сейчас контракт можно заключать срочнику после КМБ.....
      Чёрный
  4. LostCoast Сегодня, 13:25
    Эх,где-же это было раньше...
    LostCoast
  5. kos2910 Сегодня, 13:26
    По контракту должны служить только те, кто уже отслужил срочку и прошёл, как минимум, учебку. А то дурь в бошке останется.
    kos2910
  6. Удав КАА Сегодня, 13:27
    Право выбора конечно же остается за бойцом. Если есть хлебное местечко у родственника, то можно и срочку на год оформить. А если *нигде и негде*, то многие пойдут на контракт.
    Опять же вопрос: а первоначальный контракт будет 2 или 3 года? У тех кто заканчивает систему -- первый контракт на 5 лет был...
    Для ВС и кадровиков это хорошо. Выбор за новобранцами. fellow
    Удав КАА
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
      Александр hi У нас в Беларуси ввели нечто похожее . Призывают на срочку , принимаешь Присягу и выбирай : хочешь - служи срочку , хочешь - переходи на контракт . При переходе на контракт есть нюанс - при расторжении контракта досрочно по инициативе работодателя (по "залёту") - возвращаешься на срочку дослуживать то , что тебе было положено по призыву на момент заключения контракта . Раньше контракт можно было заключить не ранее чем через 6 месяцев с момента принятия Присяги . Срочка у нас 1,5 года (с вышкой - 1 год) , первый контракт 2 года . Многие ломанулись по началу , сейчас ажиотаж поутих .
      bouncyhunter
  7. Bronevick Сегодня, 13:29
    Да не качество комплектования войск будет, а количество.
    Bronevick
  8. JBlack Сегодня, 13:42
    Триндец, с высшим образованием надо работать по специальности получения этого образования, ах, я же забыл - это только в загнивающем западе получают образование чтобы устроиться на работу и зарабатывать деньги, у нас - это как повинность, маме стыдно что сын без высшего образования, ой йой, в армию же заберут, ниче теперь сын точно в армию пойдет, только там его образование и нужно))))
    JBlack
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