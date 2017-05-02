14:25 02 мая

Как встречают ВСУ на Донбассе: Для проклятых бандеровцев у меня ничего нет!

Оперативное командование ДНР сообщает о новых обстрелах территории республики со стороны украинских позиций. Примечательно, что территория ЛДНР обстреливается преимущественно с тех позиций ВСУ, которые скрыты жилыми массивами. Одно из таких мест – Авдеевка, где ещё несколько месяцев назад «засветились» украинские танки рядом с автомобилями СММ ОБСЕ в жилом квартале города.

Донецкое агентство новостей приводит заявление пресс-службы оперативного командования ДНР:
За минувшие сутки обстрелами со стороны ВСУ в посёлке Трудовские повреждены здание школы №103; дома по улице Чехова, 21; Черногорская, 34а; Мамина Сибиряка, 51; Виктора Гюго, 22; Каховская, 25. В Зайцево — повреждены два дома по улицам Полетаева, 34 и Рыбалко, 163, в селе Яковлевка Ясиноватского района полностью сгорел жилой дом.


Украинские военнослужащие продолжают называть это «жабьими прыжками» или «ползучим наступлением». Наиболее эффективное противодействие такому наступлению – использование техники снайперов ДНР. На днях стало известно о том, что на южном направлении ДНР снайпер Народной милиции республики смертельно ранил 27-летнего контрактника ВСУ Николая Кучеркова, известного по позывному «Танк». Кучерков умер в госпитале Мариуполя.


Как встречают ВСУ на Донбассе: Для проклятых бандеровцев у меня ничего нет!


На этом фоне обращают на себя внимание откровения украинского волонтёра Виктории Харандюк, рассказывающей, как жители Донбасса встречают украинских военных. Её цитирует портал Ивано-Франковская Правда :

Я попросила бойцов зайти в деревню, чтобы пообщаться с местными. Ребятам моя идея не очень понравилась, и, хотя они сначала меня отговаривали от той затеи, но я всё-таки упросила, и мы пошли в деревню. Знаете, у них всё совсем по-другому, там настолько всё серо — складывается такое впечатление, что время остановилось ещё при советской власти, аж жутко. Когда бойцы ВСУ попросили у местной бабушки разрешения нарвать в её огороде петрушки, та резко ответила: «Для вас у меня нет петрушки! Вы ублюдки, бандеровцы проклятые. Из-за вас мы не можем спокойно жить и спать. Что мы вам такого сделали? Зачем вы нас убиваете? Зачем вы пришли и забираете у нас нашу землю?

Использованы фотографии: iz.com.ua
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Комментарии 15

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  1. с-т Petrov Сегодня, 13:59
    они сначала меня отговаривали от той затеи


    знают утырки что не на своей земле. теперь и журналюга узнала.




    с-т Petrov
    1. hirurg Сегодня, 14:02
      На месте этих бойцов, нужно от стыда сквозь землю провалиться от таких слов бабушки.
      hirurg
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:03
        На месте этих бойцов, нужно от стыда сквозь землю провалиться от таких слов бабушки.


        с совестью давно уже перетёрто, оправдано и договорено. Думка конечно иногда включается - но на это есть водка.

        Человек может себя перед собой оправдать так - что сам поверит. Тем более атмосфера вокруг как бы способствует - вроде одному быть трудно бараном - а когда вокруг такие все - кроме бабули - так проще

        с-т Petrov
      2. Мар.Тира Сегодня, 14:20
        А вот с этими что делать?Кровавым будет очищение.
        Мар.Тира
    2. сибиралт Сегодня, 14:11
      Перед майскими по ящику показали документальный фильм "Прощание Славянска" и "Солдатская правда" о событиях на Донбассе в апреле-июне 2014 года. Там много чего интересного. Фильмы выложены в ютубе.
      сибиралт
    3. Венд Сегодня, 14:15
      Цитата: с-т Petrov
      они сначала меня отговаривали от той затеи

      знают утырки что не на своей земле. теперь и журналюга узнала.

      Да толку, ну узнала, перевернула все с ног наголову и вывернет, так как будет нужно.
      Венд
    4. ratfly Сегодня, 14:17
      Какие у них всех морды толстые. Не похоже на экономический крах...
      ratfly
      1. 30 вис Сегодня, 14:24
        Закон сохранения энергии ... Если у кого лицо похудело , значит у другого морда стала шире .. Отжал и жрёт в три глотки .." Мордочку" шире " попочки" наел бандеровец !
        30 вис
  2. Zubr Сегодня, 14:03
    Проклятье собственного народа, страшнее пули..
    Zubr
  3. Altona Сегодня, 14:03
    Бабушка еще более-менее корректно выразилась в их адрес.
    Altona
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
      Цитата: Altona
      Бабушка еще более-менее корректно выразилась в их адрес.

      Скорее , это волонтёрша скорректировала бабулькино высказывание в печатный вид . yes
      bouncyhunter
  4. erudit 017 Сегодня, 14:04
    пусть из лемберга и луцка петрушку им шлют, или венки сразу!побирушки жалкие.
    erudit 017
  5. Копчёный Сегодня, 14:06
    Ну да, в прифронтовой полосе или зоне боевых действиях бабушка будет их обзывать бандеровцами.
    Ребят, как вентиль цензуры закрутили, так на "новости" и заявления оттуда смысла нет обращать.
    Копчёный
  6. Горный стрелок Сегодня, 14:14
    Не удивляет нисколько. Больше удивляет свидомость мозга, в плане того, что "...уних там все серое." А Внакраине стало быть, все цветное, и цветет круглый год laughing
    Горный стрелок
  7. RUSOIVAN Сегодня, 14:16
    Бабка днем петрушку сажает, а ночью"укроп" косит. Респект ей.
    RUSOIVAN
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