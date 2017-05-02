Как встречают ВСУ на Донбассе: Для проклятых бандеровцев у меня ничего нет!
Оперативное командование ДНР сообщает о новых обстрелах территории республики со стороны украинских позиций. Примечательно, что территория ЛДНР обстреливается преимущественно с тех позиций ВСУ, которые скрыты жилыми массивами. Одно из таких мест – Авдеевка, где ещё несколько месяцев назад «засветились» украинские танки рядом с автомобилями СММ ОБСЕ в жилом квартале города.
Донецкое агентство новостей приводит заявление пресс-службы оперативного командования ДНР:
Украинские военнослужащие продолжают называть это «жабьими прыжками» или «ползучим наступлением». Наиболее эффективное противодействие такому наступлению – использование техники снайперов ДНР. На днях стало известно о том, что на южном направлении ДНР снайпер Народной милиции республики смертельно ранил 27-летнего контрактника ВСУ Николая Кучеркова, известного по позывному «Танк». Кучерков умер в госпитале Мариуполя.
На этом фоне обращают на себя внимание откровения украинского волонтёра Виктории Харандюк, рассказывающей, как жители Донбасса встречают украинских военных. Её цитирует портал Ивано-Франковская Правда :
Донецкое агентство новостей приводит заявление пресс-службы оперативного командования ДНР:
За минувшие сутки обстрелами со стороны ВСУ в посёлке Трудовские повреждены здание школы №103; дома по улице Чехова, 21; Черногорская, 34а; Мамина Сибиряка, 51; Виктора Гюго, 22; Каховская, 25. В Зайцево — повреждены два дома по улицам Полетаева, 34 и Рыбалко, 163, в селе Яковлевка Ясиноватского района полностью сгорел жилой дом.
Украинские военнослужащие продолжают называть это «жабьими прыжками» или «ползучим наступлением». Наиболее эффективное противодействие такому наступлению – использование техники снайперов ДНР. На днях стало известно о том, что на южном направлении ДНР снайпер Народной милиции республики смертельно ранил 27-летнего контрактника ВСУ Николая Кучеркова, известного по позывному «Танк». Кучерков умер в госпитале Мариуполя.
На этом фоне обращают на себя внимание откровения украинского волонтёра Виктории Харандюк, рассказывающей, как жители Донбасса встречают украинских военных. Её цитирует портал Ивано-Франковская Правда :
Я попросила бойцов зайти в деревню, чтобы пообщаться с местными. Ребятам моя идея не очень понравилась, и, хотя они сначала меня отговаривали от той затеи, но я всё-таки упросила, и мы пошли в деревню. Знаете, у них всё совсем по-другому, там настолько всё серо — складывается такое впечатление, что время остановилось ещё при советской власти, аж жутко. Когда бойцы ВСУ попросили у местной бабушки разрешения нарвать в её огороде петрушки, та резко ответила: «Для вас у меня нет петрушки! Вы ублюдки, бандеровцы проклятые. Из-за вас мы не можем спокойно жить и спать. Что мы вам такого сделали? Зачем вы нас убиваете? Зачем вы пришли и забираете у нас нашу землю?
Использованы фотографии: iz.com.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти