Как встречают ВСУ на Донбассе: Для проклятых бандеровцев у меня ничего нет!

За минувшие сутки обстрелами со стороны ВСУ в посёлке Трудовские повреждены здание школы №103; дома по улице Чехова, 21; Черногорская, 34а; Мамина Сибиряка, 51; Виктора Гюго, 22; Каховская, 25. В Зайцево — повреждены два дома по улицам Полетаева, 34 и Рыбалко, 163, в селе Яковлевка Ясиноватского района полностью сгорел жилой дом.

Я попросила бойцов зайти в деревню, чтобы пообщаться с местными. Ребятам моя идея не очень понравилась, и, хотя они сначала меня отговаривали от той затеи, но я всё-таки упросила, и мы пошли в деревню. Знаете, у них всё совсем по-другому, там настолько всё серо — складывается такое впечатление, что время остановилось ещё при советской власти, аж жутко. Когда бойцы ВСУ попросили у местной бабушки разрешения нарвать в её огороде петрушки, та резко ответила: «Для вас у меня нет петрушки! Вы ублюдки, бандеровцы проклятые. Из-за вас мы не можем спокойно жить и спать. Что мы вам такого сделали? Зачем вы нас убиваете? Зачем вы пришли и забираете у нас нашу землю?