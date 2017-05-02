14:30 02 мая

Премьер Эстонии заявил о "возросшей военной активности" России

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник представил на заседании парламента проект основ политики безопасности республики, при этом он заявил о росте "возросшей военной активности" России, сообщила пресс-служба кабмина Эстонии, передает РИА Новости
Безопасность – это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги, на атмосферу безопасности сегодняшнего дня влияют не только танки и самолеты, но и киберпространство, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Строительство системы противодействия таким рискам требует вклада каждого из нас, сотрудничества всего общества,
– сказал премьер.

Премьер Эстонии заявил о "возросшей военной активности" России


Ратас охарактеризовал ситуацию с безопасностью Эстонии, цели политики безопасности, вызовы и риски.


На безопасность Эстонии влияют жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России
— заявил премьер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для его восточного фланга.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Комментарии 15

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 14:04
    Правильно! Бойтесь! fellow
    Черный_Ватник
    1. oleg-gr Сегодня, 14:09
      Они не только боятся, но и пытаются заразить этой болезнью всю Европу.
      oleg-gr
    2. supertiger21 Сегодня, 14:12
      Мда, прибалты какие то закомплексованные... СССР нет уже 26 лет, 11 лет составе НАТО, а им до сих пор мерещится "красная угроза"... fellow
      supertiger21
    3. ratfly Сегодня, 14:14
      Не может быть! Раньше нас заметили... а мы и не знали.
      ratfly
    4. сибиралт Сегодня, 14:15
      И как это Эстонию в Атлантику занесло? belay
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 14:30
        Премьер Эстонии заявил о "возросшей военной активности" России

        А руководство НАТО заявило о "возросшей агрессии латвийского населения по отношению к контингенту НАТО"
        Натовские войска в Латвии понесли первые потери. В воскресенье утром в больницу был доставлен 21-летний моряк из Нидерландов с тяжелой травмой головы, переломами лицевых костей и отеком мозга. Пострадавший попал в реанимацию в бессознательном состоянии. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное. Мужчина был покалечен во время конфликта около одного из увеселительных заведений. Причем помощь в травмпункте была оказала и нескольким другим морякам НАТО, которые проигнорировали рекомендацию не посещать местные ночные клубы. Они получили сравнительно легкие травмы, госпитализация не потребовалась. Мэр Вентспилса Айвар Лембергс (Latvijai un Ventspilij) направил генеральному секретарю НАТО Андресу Фогу Расмуссену жалобу в связи с поведением моряков альянса в городе. Как заявил политик агентству LETA, действия моряков НАТО в Вентспилсе дискредитируют альянс в глазах населения Латвии. "Моряки НАТО в Вентспилсе вели себя по-свински, игнорировали законы Латвии и правила самоуправления. Напившись, они справляли нужду в общественных местах и на витрины, блевали, публично употребляли спиртное, что не разрешено. Они также срывали цветы с клумб, чтобы дарить их проституткам", — заявил мэр. По словам Лембергса, иностранные военные "вели себя как оккупанты, которые не признают суверенитет и законы Латвии".
        рич
  2. NIKNN Сегодня, 14:04
    Что блин геев притеснять начали???
    NIKNN
  3. bouncyhunter Сегодня, 14:05
    Не пейте тормозную жидкость - от нею глюки !
    bouncyhunter
  4. sdc_alex Сегодня, 14:06
    возросшая военная активность и агрессивность России


    хоть бы расшифровал, в чем же заключается возросшая "агресивность" России, что они все так преср.. пардон, испугались. А то агрессор, агрессор....
    sdc_alex
  5. василий50 Сегодня, 14:06
    Комментировать заявления даже правителей лимитрофов бессмысленно. Они могут говорить и заявлять что угодно. Вот выполнять они будут только то что прикажут хозяева. И никак иначе.
    василий50
  6. volodya Сегодня, 14:08
    Шипят гадюки!
    volodya
  7. Sakhalin. Сегодня, 14:08
    Глисты одним словом. А так Латвия,Литва,Эстония ну и конечно-же Польша.
    Sakhalin.
  8. barclay Сегодня, 14:09
    Ну когда эстонец начинает замечать угрозу, то она уже, как правило, прошла.
    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для его восточного фланга.
    barclay
  9. erudit 017 Сегодня, 14:19
    да, часы уже тикают, готовится вторжение tongue

    P.S. лет 10 они так живут, еще пройдет лет 10 и целое поколение выростет забитых и напуганых чухонцев. страна паника!
    erudit 017
  10. птс-м Сегодня, 14:29
    Один трёп...лыко да мочало начинай с начала...За четверть века могли бы научиться у гейцев ...виртуозно словоблудить...
    птс-м
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