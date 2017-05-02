Премьер Эстонии заявил о "возросшей военной активности" России
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник представил на заседании парламента проект основ политики безопасности республики, при этом он заявил о росте "возросшей военной активности" России, сообщила пресс-служба кабмина Эстонии, передает РИА Новости
Ратас охарактеризовал ситуацию с безопасностью Эстонии, цели политики безопасности, вызовы и риски.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для его восточного фланга.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Безопасность – это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги, на атмосферу безопасности сегодняшнего дня влияют не только танки и самолеты, но и киберпространство, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды. Строительство системы противодействия таким рискам требует вклада каждого из нас, сотрудничества всего общества,– сказал премьер.
Ратас охарактеризовал ситуацию с безопасностью Эстонии, цели политики безопасности, вызовы и риски.
На безопасность Эстонии влияют жизнеспособность трансатлантической системы безопасности, отношения между странами ближайшего с нами региона и непосредственно влияющая на них возросшая военная активность и агрессивность России— заявил премьер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны РФ для его восточного фланга.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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