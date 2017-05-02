14:30 02 мая

МИД РФ: Киев до сих пор не смог верно истолковать решение суда ООН

На Украине продолжают активно комментировать решение Международного суда ООН по иску против России. Напомним, что Международный суд ООН отказался считать Россию «агрессором», как того требовала Украина, при этом не используя такого термина в собственных официальных документах. Тот же Международный суд ООН 19 апреля вынес постановление о «некоторых фактах нарушения прав человека в Крыму». В Киеве после нескольких суток размышления над решением суда ООН объявили о «перемоге».

МИД РФ: Киев до сих пор не смог верно истолковать решение суда ООН


Заявления украинской стороны прокомментировали в российском министерстве иностранных дел:
Обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашённого 19 апреля этого года решения международного суда по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В них данное решение объявляется "несомненной победой", "успехом" Киева, поскольку суд, по словам украинской стороны, якобы потребовал от России "прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма", "отменить решение о закрытии Меджлиса крымско-татарского народа" и так далее".



В заявлении МИД РФ отмечается, что ничего подобного Международный суд ООН от России не требует, так как никаких репрессий в отношении крымско-татарского и украинского населения Крыма нет.

ТАСС приводит заявление МИД РФ:
Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" Крыма как не относящиеся к сути разбирательства. Международный суд не посчитал обоснованными целый ряд обвинений Украины в отношении России, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке. Таким образом, создается впечатление, что украинские официальные лица теперь "на автомате" зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения международным судом, без какого-либо учёта того, что на самом деле постановил суд. Призываем их найти время и всё же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения.


При этом в российских политических кругах отметили, что различного рода международные правозащитные организации и на самой Украине неоднократно обнаруживали нарушение прав человека, о чём сама Украина предпочитает умалчивать.

Использованы фотографии: Kafanews
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:11
    В Куеве по другому и не могут. Общественное (бандеровское) мнение перешибает все логические доводы. Страх присутствует во всех коридорах власти.
    oleg-gr
    1. Венд Сегодня, 14:16
      Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии"
      А дальше включились украинские сказочники.
      Венд
    2. Владимир 38 Сегодня, 14:18
      Лучше бы написали что киев верно истолковывает? Ну мож только кличко у них острослов)
      Владимир 38
    3. сибиралт Сегодня, 14:20
      Пока текст решения суда не переведут на русский - ниччо не поймут. laughing
      сибиралт
      1. рич Сегодня, 14:24
        Решение суда, которое можно толковать в любую сторону? Это какой-то нонсенс
        рич
      2. iConst Сегодня, 14:24
        "... Отвечайте нам, а-то
        Если вы не отзовётесь
        Мы напишем... в Спорт-Лото!"
        belay
        iConst
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 14:13
    Заявления украинской стороны прокомментировали в российском министерстве иностранных дел

    МИДу то накой впрягаться?
    Эти заявления должен, по идее, коментировать психиатр.
    КОТ БАЮН
    1. Zubr Сегодня, 14:18
      Психиатров пощадите. laughing Они не смогут дать чёткой классификации данного заболевания. Боюсь, что и на латыни это произнести невозможно.. smile
      Zubr
      1. Серый брат Сегодня, 14:21
        Цитата: Zubr
        Они не смогут дать чёткой классификации данного заболевания.

        Состояние изменённого сознания отягощённое нацизмом.
        Серый брат
        1. Zubr Сегодня, 14:23
          А что, очень Ёмко... smile
          Zubr
      2. yehat Сегодня, 14:22
        почему же, по-моему классическая запущенная шизофрения
        yehat
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:20
      Цитата: КОТ БАЮН
      Эти заявления должен, по идее, коментировать психиатр.

      Откуда им взяться ? Скакуасовские - либо скачут с кастрюлями , либо свалили от греха подальше . Российских - не пустят , потому что "онифсёфрут" . Все остальные - боятся , что это заразно . request
      bouncyhunter
      1. рич Сегодня, 14:25
        Это заявление по крайней мере должен официально разъяснить представитель суда. Однозначно
        рич
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:18
    Так для правильной интерпретации мозг надо иметь, а там -кастрюля wassat
    А людей БЕЗ КАСТРЮЛЬ на головах к анализу не допускают.
    Горный стрелок
  4. птс-м Сегодня, 14:25
    Кастрюле головые кахлы включили дурку и им всё по -барабану.Они плевали на все соглашения.Пока идёт такая инсинуация фактов гейропой,то продолжение дурки будет идти бесконечно.Гейропа зря заигрывает с кастрюлеголовыми.
    птс-м
  5. prostotak Сегодня, 14:26
    Еще рейхсминистр пропаганды Гитлеровской Германии Йозеф Геббельс говорил: "Ложь повторенная тысячу раз, становится правдой!"
    prostotak
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