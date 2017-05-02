МИД РФ: Киев до сих пор не смог верно истолковать решение суда ООН
На Украине продолжают активно комментировать решение Международного суда ООН по иску против России. Напомним, что Международный суд ООН отказался считать Россию «агрессором», как того требовала Украина, при этом не используя такого термина в собственных официальных документах. Тот же Международный суд ООН 19 апреля вынес постановление о «некоторых фактах нарушения прав человека в Крыму». В Киеве после нескольких суток размышления над решением суда ООН объявили о «перемоге».
Заявления украинской стороны прокомментировали в российском министерстве иностранных дел:
В заявлении МИД РФ отмечается, что ничего подобного Международный суд ООН от России не требует, так как никаких репрессий в отношении крымско-татарского и украинского населения Крыма нет.
ТАСС приводит заявление МИД РФ:
При этом в российских политических кругах отметили, что различного рода международные правозащитные организации и на самой Украине неоднократно обнаруживали нарушение прав человека, о чём сама Украина предпочитает умалчивать.
Заявления украинской стороны прокомментировали в российском министерстве иностранных дел:
Обратили внимание на многочисленные комментарии украинских официальных лиц, разного рода "экспертов" и СМИ, касающихся оглашённого 19 апреля этого года решения международного суда по временным мерам в связи с иском Украины против России по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В них данное решение объявляется "несомненной победой", "успехом" Киева, поскольку суд, по словам украинской стороны, якобы потребовал от России "прекратить репрессии против крымско-татарского и украинского населения Крыма", "отменить решение о закрытии Меджлиса крымско-татарского народа" и так далее".
В заявлении МИД РФ отмечается, что ничего подобного Международный суд ООН от России не требует, так как никаких репрессий в отношении крымско-татарского и украинского населения Крыма нет.
ТАСС приводит заявление МИД РФ:
Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" Крыма как не относящиеся к сути разбирательства. Международный суд не посчитал обоснованными целый ряд обвинений Украины в отношении России, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке. Таким образом, создается впечатление, что украинские официальные лица теперь "на автомате" зачитывают текстовки, подготовленные задолго до вынесения решения международным судом, без какого-либо учёта того, что на самом деле постановил суд. Призываем их найти время и всё же внимательно ознакомиться с текстом соответствующего решения.
При этом в российских политических кругах отметили, что различного рода международные правозащитные организации и на самой Украине неоднократно обнаруживали нарушение прав человека, о чём сама Украина предпочитает умалчивать.
Использованы фотографии: Kafanews
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