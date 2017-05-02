16:51 02 мая

Израиль продемонстрировал истребители F-35 на воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования государства

Израильские военные продемонстрировали истребители новейшего, пятого, поколения F-35 на воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования еврейского государства передает РИА Новости

Звено многоцелевых машин, созданных по технологии "стелс", пролетело над средиземноморским побережьем, где с променада и пляжей Тель-Авив их могли увидеть тысячи израильтян и туристов. В параде также приняли участие истребители предыдущего поколения F-16 и F-15, составляющие основу военно-воздушных сил страны.

Израиль продемонстрировал истребители F-35 на воздушном параде по случаю 69-й годовщины образования государства



Израиль получил из США уже пять F-35 из заказанных 50. Он остается единственным обладателем машин пятого поколения на Ближнем Востоке. В израильских ВВС истребители получили имя "Адир" — "могучий" в переводе с иврита. Довести их до состояния готовности к боевому применению планируется к концу 2017 года.

Израильтяне празднуют 69 лет со дня принятия Декларации о независимости, которая провозгласила образование еврейского государства. Документ об этом подписан 14 мая 1948 года. Однако, как и все израильские праздники, этот отмечается по еврейскому календарю, и в нынешнем году торжественная дата выпала на 1-2 мая.


Использованы фотографии: © AFP 2017 / Thomas Coex
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Комментарии 93

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  1. oleg-gr Сегодня, 14:30
    Показали, похвастались и дальше что? Сирию бомбить?
    oleg-gr
    1. рич Сегодня, 14:33
      У нас 9 мая тоже парад будет. Тоже новую технику покажем
      рич
      1. Jovanni Сегодня, 14:36
        Цитата: рич
        У нас 9 мая тоже парад будет. Тоже новую технику покажем

        Да на параде то увидим... А хотелось бы и в войсках...
        Jovanni
        1. supertiger21 Сегодня, 14:48
          А ведь ещё 2-3года назад было столько разговоров об ущербности програмы JSF, о том какой F-35 неповоротливый пингвин и прочее... Но тем не менее, он уже находится в войсках не только США, но и их союзников. А доработке нашего ПАК ФА пока толькоостается желать лучшего! soldier
          supertiger21
          1. Muvka Сегодня, 14:55
            Он и сейчас сырой и недоработанный. И такой же неповоротливый. То что он впринципе умеет летать - вряд ли это можно назвать серьезным достижением. А каких-либо других качеств он нигде не проявлял. Кроме опасности взлета в туман. Но вряд ли это можно назвать положительным качеством.
            Muvka
            1. supertiger21 Сегодня, 15:07
              Цитата: Muvka
              Он и сейчас сырой и недоработанный. И такой же неповоротливый. То что он впринципе умеет летать - вряд ли это можно назвать серьезным достижением. А каких-либо других качеств он нигде не проявлял. Кроме опасности взлета в туман. Но вряд ли это можно назвать положительным качеством.


              То что Вы перечислили это типичные "детские болячки", характерные практически для любого нового самолета. Вспомните сколько доработок и переделок было при создании того же Су-27, и в итоге наши ВВС получили превосходный истребитель завоевания господства в воздухе. С F-35 сейчас примерно также. Ну а про "неповоротливость", которую Вы упомянули, так это изначально так закладывалось, что F-35 малозаметный истребитель, который должен сбить противника до его захода в ближний бой. Да и с наличием новейшего оптического шлема пилотов Лайтинга, ему не обязательно заходить "в хвост" противнику, а достаточно держать взгляд на цели и пустить по ней 1-2 Сайдуиндера.
              supertiger21
              1. NIKNN Сегодня, 15:35
                Много копьев уже об эту машину сломали, здесь на ВО...только.
                Самолет сырой это да, но так всегда и особенно когда вводится сразу же множество технологий, но такие критерии как пилотажные качества в него изначально не закладывались. Почему?:
                Самолет изначально создавался для сетецентрической войны, где во главу угла ставились несколько иные цели (именно по этому он создавался и для ВВС и ВМС и КМП). Уж какая ему роль в данной ситуации отводится это тешили составляя ТТЗ на самолет, что просили то им и дали, устроило?, значит самолет получился, все остальное поправится к Block 3 наверное. Умудрились конечно создать такую дорогую машину (думаю она того стоит) даже не за свои деньги... тут уж коммерция winked
                Ох уж эти самолеты С ПРАЗДНИКОМ ВАС РЕБЯТА и пусть эти самолеты помогут вам оставить ваше небо чистым!!!
                NIKNN
                1. Арон Заави Сегодня, 15:51
                  Цитата: NIKNN

                  Ох уж эти самолеты С ПРАЗДНИКОМ ВАС РЕБЯТА и пусть эти самолеты помогут вам оставить ваше небо чистым!!!

                  Спасибо. drinks
                  Арон Заави
    2. Арон Заави Сегодня, 14:36
      Цитата: oleg-gr
      Показали, похвастались и дальше что? Сирию бомбить?

      Ну не в этом году это точно.
      Арон Заави
    3. Владимир 38 Сегодня, 14:38
      Дык предмет хвастовства не вижу, машина то американская или они уже американский штат?
      Владимир 38
      1. НасРать Сегодня, 15:07
        Цитата: Владимир 38
        Дык предмет хвастовства не вижу, машина то американская или они уже американский штат?

        Это Америка штат Израиля.... wassat
        НасРать
      2. Lancer Сегодня, 15:30
        Объективности ради - не совсем американская.Авионика,ПО там стоят именно израильские.Кстати,Израиль - единственная страна,которой США разрешили переоборудовать самолёт.
        Lancer
        1. Арон Заави Сегодня, 15:35
          Цитата: Lancer
          Объективности ради - не совсем американская.Авионика,ПО там стоят именно израильские.Кстати,Израиль - единственная страна,которой США разрешили переоборудовать самолёт.

          Нет. Это полностью американские машины. Первая израильская авионика будет устанавливаться с 2018 года. А в строй машины с израильской авионикой пойдут в 2020 году.
          Арон Заави
          1. Lancer Сегодня, 15:46
            Ну не принципиально.Основная масса машин будет именно отечественной начинкой.
            Lancer
            1. Арон Заави Сегодня, 15:52
              Цитата: Lancer
              Ну не принципиально.Основная масса машин будет именно отечественной начинкой.

              К 2024 на всех 50 будут наши станции РЭБ и системы вооружения.
              Арон Заави
    4. aleksfill Сегодня, 14:42
      А С- 400 до туда не достаёт, таки?
      aleksfill
  2. LostCoast Сегодня, 14:36
    Поздравляю местных израильтян с 69-й годовщиной образования израиля.
    LostCoast
    1. aleksfill Сегодня, 14:42
      Свобода Ханаану!
      aleksfill
      1. LostCoast Сегодня, 14:44
        Однозначно.нафиг Ноя-свободу Ханаану!
        LostCoast
    2. Арон Заави Сегодня, 14:53
      Цитата: LostCoast
      Поздравляю местных израильтян с 69-й годовщиной образования израиля.

      Спасибо . С Днем Независимости Израиля!

      Арон Заави
      1. ватник Сегодня, 15:13
        Цитата: Арон Заави
        С Днем Независимости Израиля!

        Видать Арон ты не истинный еврей lol
        Молимся за ликвидацию государства Израиль
        ватник
        1. Арон Заави Сегодня, 15:23
          Цитата: ватник
          Цитата: Арон Заави
          С Днем Независимости Израиля!

          Видать Арон ты не истинный еврей lol
          Молимся за ликвидацию государства Израиль

          Молись. За такую молитву Б-г покарает и их и тебя.
          Арон Заави
          1. ватник Сегодня, 15:28
            Цитата: Арон Заави
            Молись. За такую молитву Б-г покарает и их и тебя.

            Так я не еврей мне как то всё равно хотя я выступаю за то чтобы нынешняя территория которую занимает израильское территориальное образование была разделена и на ней образовалось ДВА государства как изначально и было задумано ООН - арабская Палестина и еврейский Израиль.
            А карать за эту молитву ты своих родных иудеев будешь если у тебя конечно "сил" хватит что очень сомнительно.
            ватник
            1. Арон Заави Сегодня, 15:44
              Цитата: ватник

              А карать за эту молитву ты своих родных иудеев будешь если у тебя конечно "сил" хватит что очень сомнительно.

              Я? Их уже Б-г покарал. Они вырождающееся ничтожное меньшинство от которых отвернулось даже большинство ультроортодоксов.
              А за Израиль не переживай. Несмотря на войны , террор и кризисы наше государство растет и развивается.

              С 2000 по 2017 год экономика Израиля выросла на 62%, что почти вдвое больше роста экономики стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая за аналогичный период поднялась всего на 32%. С 2008 года – пика экономического кризиса – Израиль был на втором месте (из 34) по скорости и объему роста: его показатель достиг 35%, тогда как средний показатель стран ОЭСР составил всего 14%.С 2000 года валовой продукт на душу населения достиг 36 тысяч долларов в год, что вывело Израиль на 24 место из 187 стран. В Израиле работают более 350 ведущих иностранных компаний, пожелавших открыть здесь свои исследовательские центры.Запасы иностранной валюты объемом более 100 миллиардов долларов выводят Израиль в элитарную группу стран с самыми большими резервами на душу населения. Этот показатель свидетельствует о стабильности израильской экономики и финансовой системы.
              Израиль является одним из всего двух государств ОЭРС, в котором соотношение между государственным долгом и валовым продуктом сокращается – в противовес обратной неблагоприятной общемировой тенденции. В Израиле этот показатель сократился на 62%, тогда как в других странах вырос за 17 лет в среднем с 59% до 103%.Более того, долг делового сектора в Израиле также сократился с 75% до 69% - в противовес негативной общемировой тенденции роста этого показателя.
              Показатели безработицы снизились до рекордного минимума: сейчас она составляет всего 4,3%, тогда как в странах ОЭРС достигает в среднем 6,2%. Число людей, занятых на рынке труда в Израиле, выросло до 64%, тогда как в странах ОЭРС этот показатель составляет 60%.
              Что примечательно и для многих, вероятно, удивительно: процент занятых на рынке труда женщин из ультраортодоксального сектора достиг 71%, что больше, чем среди женщин во всех других секторах израильского общества (средний показатель занятости женщин на израильском рынке труда составляет 58%).Работающих ультраортодоксов-мужчин тоже стало больше: с 32% в 2000 году этот показатель вырос за последние 17 лет до 50%.
              Согласно составляемому ООН индексу человеческого развития, Израиль находится на почетном 19 месте в мире из 188 исследованных стран. Этот индекс учитывает продолжительность жизни, а также уровень здравоохранения, образования и качества жизни.
              Арон Заави
        2. Lancer Сегодня, 15:34
          Это местные клоуны.Нормальные израильтяне,коих абсолютное большинство,считают их именно таковыми.Так что мимо.В твоём Иркутске своих фриков не меньше.
          Lancer
          1. ватник Сегодня, 15:43
            Цитата: Lancer
            Это местные клоуны

            А вы евреи чем то различаетесь?
            ватник
            1. Арон Заави Сегодня, 15:56
              Цитата: ватник

              А вы евреи чем то различаетесь?

              Не меньше чем любой русскиие между собой.
              Арон Заави
    3. krass Сегодня, 16:47
      Цитата: LostCoast
      Поздравляю местных израильтян с 69-й годовщиной образования израиля.
      Са=пасибо . Ф-35развернулис над Хайфой и на исевер вроде как не пошли..
      Сегодня вся страна на пикниках.
      Овцы , Коровы и свиньи ( как не стрнанно тоже ) =-- плачут.
      Сколько сегодня мяса зажаряти на мангалах - скажт завтра в новостях, но в в 8 утра практически все места в районе Хайфы были заняты..Еле - еле нашли.
      Всех Израильтян с праздником независимости!!!!!
      drinks good
      krass
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 14:39
    Богоизбранные, с праздником Вас! drinks
    КОТ БАЮН
    1. Арон Заави Сегодня, 14:57
      Цитата: КОТ БАЮН
      Богоизбранные, с праздником Вас! drinks

      Спасибо богоносец drinks .
      Арон Заави
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 15:07
        Не смотря на легкий оттенок сарказма, я от чистого сердца. yes
        КОТ БАЮН
        1. Арон Заави Сегодня, 15:13
          Цитата: КОТ БАЮН
          Не смотря на легкий оттенок сарказма, я от чистого сердца. yes

          Я тоже drinks .
          Арон Заави
          1. Svarog51 Сегодня, 15:32
            Арон, hi С Праздником Вас! drinks
            Нация состоит из людей, а люди все разные. Поэтому поздравление от чистого сердца и без всякого намёка на сарказм. Ещё раз drinks
            Svarog51
          2. Taran 75 Сегодня, 15:46
            Арон Заави у тебя все смайлы с пивом , походу ты хрон , часто ересь несешь полную laughing
            Taran 75
            1. Арон Заави Сегодня, 15:57
              Цитата: Taran 75
              Арон Заави у тебя все смайлы с пивом , походу ты хрон , часто ересь несешь полную laughing

              Таки праздник drinks .
              Арон Заави
  4. Оператор Сегодня, 14:46
    Мне одному парад в Тель-Авиве напоминает парад в Пхеньяне? laughing
    Оператор
    1. Арон Заави Сегодня, 14:54
      Цитата: Оператор
      Мне одному парад в Тель-Авиве напоминает парад в Пхеньяне? laughing

      Только Вам. Поскольку в Израиле с 1973 года не проводятся парады СВ.
      Арон Заави
      1. Оператор Сегодня, 14:58
        При чем тут СВ - я говорю об израильско-северокорейских понтах laughing
        Оператор
        1. Арон Заави Сегодня, 15:08
          Цитата: Оператор
          При чем тут СВ - я говорю об израильско-северокорейских понтах laughing

          А в чем понты? Или проезд Т-14 по брусчатке Красной площади тоже понты?
          Арон Заави
          1. Оператор Сегодня, 15:12
            Ваши ядерные побратимы с Дальнего Востока таскают на парадах муляжи баллистических ракет, вы на Ближнем Востоке - запускаете тушки тактических самолетов laughing
            Оператор
        2. ватник Сегодня, 15:18
          Цитата: Оператор
          я говорю об израильско-северокорейских понтах

          Да тут все понты в основном в том что израильский режим продаёт под сказки и вопли о "злом" Ыне продаёт Южной Кореи радары для ПРО то есть как всегда делает доллары евро и шекели на предвкушении чужой крови.
          Ну и конечно через возможный удар США по КНДР Израиль пытается решить свои проблемы в отношениях с Ираном и Сирией. Короче израильский режим мировой подстрекатель и провокатор если не сказать больше.
          ватник
          1. Lancer Сегодня, 15:37
            Так Россия,продающая в Юго-Восточную Азию и не только,горы оружия,тоже мировой подстрекатель и провокатор?Как же тебе не стыдно,Ватник?
            Lancer
            1. ватник Сегодня, 15:52
              Цитата: Lancer
              Так Россия,продающая в Юго-Восточную Азию и не только,горы оружия,тоже мировой подстрекатель и провокатор?

              Ну зачем же ты всё перевираешь? Хотя понятно зарплату отрабатываешь lol
              Так вот разъясню тебе Россия очень порядочная и ответственная страна и продаёт оружие только проверенным клиентам Израиль же совместно с США именно создаёт или провоцирует мировые конфликты а затем продаёт в воюющие страны оружие делая "бизнес на крови" в сущности в этом и есть весь Израиль.
              ватник
              1. Арон Заави Сегодня, 16:07
                Цитата: ватник

                Ну зачем же ты всё перевираешь? Хотя понятно зарплату отрабатываешь lol
                Так вот разъясню тебе Россия очень порядочная и ответственная страна и продаёт оружие только проверенным клиентам Израиль же совместно с США именно создаёт или провоцирует мировые конфликты а затем продаёт в воюющие страны оружие делая "бизнес на крови" в сущности в этом и есть весь Израиль.

                Ватник уж как ты отрабатываешь иранские деньги это только восхититься можно. Юдофоб с душой.
                И ты забываешь сказать, что с твоей точкой зрения совсем не все согласны.
                Арон Заави
                1. ватник Сегодня, 16:16
                  Цитата: Арон Заави
                  Ватник уж как ты отрабатываешь иранские деньги это только восхититься можно. Юдофоб с душой.

                  Но-но не надо грязи lol
                  Цитата: Арон Заави
                  И ты забываешь сказать, что с твоей точкой зрения совсем не все согласны.

                  И что? У нас на форуме в стране да и вообще в мире плюрализм мнений smile
                  ватник
                  1. Арон Заави Сегодня, 16:23
                    Цитата: ватник

                    Но-но не надо грязи lol
                    так ты тоже в выражениях не стесняешься.
                    И что? У нас на форуме в стране да и вообще в мире плюрализм мнений smile

                    Конечно. Поэтому у тебя один взгляд на вещи,а у других отличающийся от твоего.
                    Арон Заави
  5. sabakina Сегодня, 14:47
    Израильтяне празднуют 69 лет со дня принятия Декларации о независимости, которая провозгласила образование еврейского государства.

    И от кого раньше зависили? Кто их "топтал"? И вообще, считаю, что независимость государства и образование нового государства-это разные вещи.
    sabakina
    1. bouncyhunter Сегодня, 14:55
      Слава , привет ! hi Не шуми - дай им праздником насладиться . wink
      bouncyhunter
      1. sabakina Сегодня, 15:00
        Паш, прювет! Да я пытаюсь, понять, государства не было, откуда зависимость? Независимость может получить существующее государство, пусть оно в процессе хоть сто раз и будет переименовано.
        Паш, вчера поделился с Белоруссией солнечным зайчиком, сегодня белорусские тучи к нам в гости пришли.
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 15:31
          Цитата: sabakina
          Паш, прювет! Да я пытаюсь, понять, государства не было, откуда зависимость? Независимость может получить существующее государство, пусть оно в процессе хоть сто раз и будет переименовано.
          Паш, вчера поделился с Белоруссией солнечным зайчиком, сегодня белорусские тучи к нам в гости пришли.

          Был еврейский Ишув. Прообраз Государства.
          Фотографии с авиапарада.



          Арон Заави
    2. Арон Заави Сегодня, 14:55
      Цитата: sabakina

      И от кого раньше зависили? Кто их "топтал"? И вообще, считаю, что независимость государства и образование нового государства-это разные вещи.

      До 1948 года мы были частью Британской империи.
      Арон Заави
      1. Mike2388 Сегодня, 14:59
        Не вы, а палестина с вашими поселениями.
        Mike2388
        1. Арон Заави Сегодня, 15:05
          Цитата: Mike2388
          Не вы, а палестина с вашими поселениями.

          В каком году арабы первый раз назвали себя палестинцами? wink
          Арон Заави
        2. Пофиг Сегодня, 15:21
          Палестина это название географического района, Такое же как Урал, Тибет или Балканы. До 1988 г., Арабов проживавших там все называли ( Включая и советские сми) как "арабский народ Палестины "
          А термин "Палестинский народ" Широко стал употребляться только с появлением Палестинской автономии.
          Палестинского народа до этого никогда не существовало, точно также как никогда не существовало арабского государства на территориях Палестины.
          Пофиг
          1. Mike2388 Сегодня, 15:30
            Существовала территория с названием Палестина. И жили там и арабы и еврей и наверняка много кто еще. Территории с названием Израиль не было, но ВНЕЗАПНО евреи жившие в Палестине сказали, что теперь это будет Израиль и нагнули всех несогласных независимо от их названия. Следовательно ни какой ни зависимости ни от какой Британской империи не могло быть. Британцы давали независимость Палестине, но евреи под суетились и сказали что это теперь Израиль. Их поддержали штаты, СССР был не против (был бы против, уши вам от дохлого ишака а не государство lol ). Но это все просто мое ИМХО yes .
            Mike2388
            1. Арон Заави Сегодня, 15:47
              Цитата: Mike2388
              Существовала территория с названием Палестина. И жили там и арабы и еврей и наверняка много кто еще. Территории с названием Израиль не было, но ВНЕЗАПНО евреи жившие в Палестине сказали, что теперь это будет Израиль и нагнули всех несогласных независимо от их названия. Следовательно ни какой ни зависимости ни от какой Британской империи не могло быть. Британцы давали независимость Палестине, но евреи под суетились и сказали что это теперь Израиль. Их поддержали штаты, СССР был не против (был бы против, уши вам от дохлого ишака а не государство lol ). Но это все просто мое ИМХО yes .

              Блин какой бред. Вы бы хоть о решении ООН 1947 года по разделу Палестины прочитали. А так же кто его принял, а кто отверг.
              Арон Заави
              1. Mike2388 Сегодня, 15:52
                Очень удобно написать"какой бред", иди читай такой то документ, иди гугли, вы фсе врете. Ну если бред, напиши свою версию, где я соврал. Что там такого было в решении ООН 1947? Я ни на чем не настаиваю. Написал, же. Давай, интересно послушать твое мнение как все было.
                Mike2388
                1. Арон Заави Сегодня, 16:08
                  Цитата: Mike2388
                  Очень удобно написать"какой бред", иди читай такой то документ, иди гугли, вы фсе врете. Ну если бред, напиши свою версию, где я соврал. Что там такого было в решении ООН 1947? Я ни на чем не настаиваю. Написал, же. Давай, интересно послушать твое мнение как все было.

                  Молодой человек у вас же интернет под рукой. Задайте несколько вопросов в поисковой системе.
                  Арон Заави
                  1. Mike2388 Сегодня, 16:11
                    В таком случае, уважаемый, вам не следует говорить мне что бред, а что не бред, у меня же интернет под рукой, сам разберусь. Тем более вашего экспертного мнения я так и не слышал.
                    Mike2388
            2. Пофиг Сегодня, 15:56
              Цитата: Mike2388
              .... Территории с названием Израиль не было... .


              Mike, Вы бы хоть ветхий завет почитали для начала..
              Пофиг
              1. Mike2388 Сегодня, 16:05
                Да ладно тебе...ветхий завет в пример ставить. тут люди спорят о событиях вековой давности и меньше. В Палестине была территория с названием "Израиль"? Сионисты жили там пачками до середины 19 века? Если так, то не знал.
                Mike2388
    3. Walanin Сегодня, 14:56
      А Россия от кого раньше зависела? 12 июня по какому поводу является государственным праздником?
      Walanin
      1. sabakina Сегодня, 15:01
        Ну, наверно как и в США 4 июля...Хотя по сути там была гражданская война....
        sabakina
      2. НасРать Сегодня, 15:09
        Цитата: Walanin
        А Россия от кого раньше зависела? 12 июня по какому поводу является государственным праздником?

        По прихоти Ельцина!!! Метрополия стала независима от своих колоний и празднует этот день!!! wassat Это возможно только в России!!! laughing
        НасРать
        1. Walanin Сегодня, 15:34
          А, то есть это не в этот же самый день год спустя большинство жителей РСФСР проголосовали за того самого Ельцина? no
          Walanin
          1. НасРать Сегодня, 15:38
            Цитата: Walanin
            А, то есть это не в этот же самый день год спустя большинство жителей РСФСР проголосовали за того самого Ельцина? no


            Ну да, все в едином порыве, к светлому будущему !!!
            НасРать
  6. Fedorpolunin333 Сегодня, 15:00
    Железо крутое только к достоинствам иудеев никаким боком не соотносится. Израиль тут с боку припеку
    Fedorpolunin333
    1. Арон Заави Сегодня, 15:05
      Цитата: Fedorpolunin333
      Железо крутое только к достоинствам иудеев никаким боком не соотносится. Израиль тут с боку припеку

      Ну так что делать с боку, но припека. tongue
      Арон Заави
    2. Lancer Сегодня, 15:41
      Вполне себе относится.Поскольку авионика и ПО на израильской версии F-35 - своё собственное.
      Lancer
  7. Mike2388 Сегодня, 15:05
    На фото 3 самолета. Их же вроде 5 штук у Израиля. 2 сломались и не готовы к вылету?
    Mike2388
    1. Арон Заави Сегодня, 15:10
      Цитата: Mike2388
      На фото 3 самолета. Их же вроде 5 штук у Израиля. 2 сломались и не готовы к вылету?

      У нас вообще около 400 боевых машин. Их все в воздух на парад поднимать? Или 20 штук хватит?
      Арон Заави
      1. Mike2388 Сегодня, 15:32
        400 не надо. Но это же ваша гордость. Так что, 5 f35 вполне хватило бы. Так что там с ними, сломались?
        Mike2388
        1. Арон Заави Сегодня, 15:49
          Цитата: Mike2388
          400 не надо. Но это же ваша гордость. Так что, 5 f35 вполне хватило бы. Так что там с ними, сломались?

          Да вроде нет. Просто полетели три F-35. Не преумножайте сущностей.
          Арон Заави
          1. Mike2388 Сегодня, 16:14
            У него первый полет был в 2000 году. Как думаете, если первый боевой вылет будет через 18 лет, это будет рекорд, в "неспешности" реализации боевых возможностей новой военной техники?
            Mike2388
    2. supertiger21 Сегодня, 15:16
      Цитата: Mike2388
      На фото 3 самолета. Их же вроде 5 штук у Израиля. 2 сломались и не готовы к вылету?


      В декабре 2016-го Израиль получил первые две единицы F-35I "Адир". В апреле 2017-го были поставлены ещё 3 единицы 35-го. Что в общем составляет 5 единиц из всего 50 заказанных.
      supertiger21
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:06
    Вот, к концу 17-го и узнаем, насколько "летающий пингвин" лучше F-16 го. На нашем ВО много людей "оттуда". Из первых, так сказать, рук.
    Горный стрелок
    1. Арон Заави Сегодня, 15:11
      Цитата: Горный стрелок
      Вот, к концу 17-го и узнаем, насколько "летающий пингвин" лучше F-16 го. На нашем ВО много людей "оттуда". Из первых, так сказать, рук.

      Скорее в начале 18-го.
      Арон Заави
    2. supertiger21 Сегодня, 15:19
      Цитата: Горный стрелок
      Вот, к концу 17-го и узнаем, насколько "летающий пингвин" лучше F-16 го. На нашем ВО много людей "оттуда". Из первых, так сказать, рук.


      F-35 превосходит F-16 по всем параметрам. Единственное очевидное преимущество "Сокола" над "Пингвином" это гораздо более дешевая цена.
      supertiger21
      1. Mike2388 Сегодня, 15:34
        В ББ 16 перекрутит 35 просто изи. Но это мелочи lol .
        Mike2388
        1. Арон Заави Сегодня, 16:01
          Цитата: Mike2388
          В ББ 16 перекрутит 35 просто изи. Но это мелочи lol .

          Опять пошли сказки. Уже давно опровергли это.
          Арон Заави
          1. Mike2388 Сегодня, 16:09
            Ну если американцы и их подкормыши единолично "опровергли" то я спокоен. Я одного алладуха здесь уже просил мне кинуть ссыль на видео 35 с выполнением кобры пугачева, как вариант подтверждения его маневренных качеств. 22 может в кобру, видел видос. американцы говорят 35 тоже может, видоса нет, жду до сих пор. Еще они говорят о бесфорсажном сверхзвуке, что при такой маленькой максималке при мощном движке тоже кажется сказочкой.
            Mike2388
            1. Арон Заави Сегодня, 16:32
              Цитата: Mike2388
              Ну если американцы и их подкормыши единолично "опровергли" то я спокоен. Я одного алладуха здесь уже просил мне кинуть ссыль на видео 35 с выполнением кобры пугачева, как вариант подтверждения его маневренных качеств. 22 может в кобру, видел видос. американцы говорят 35 тоже может, видоса нет, жду до сих пор. Еще они говорят о бесфорсажном сверхзвуке, что при такой маленькой максималке при мощном движке тоже кажется сказочкой.

              F-16/15 тоже кобру не делают. А зачем при наличии современных ракет этот элемент никому совершенно непонятно. Ну на шоу красиво смотрится.
              Арон Заави
        2. Пофиг Сегодня, 16:05
          Цитата: Mike2388
          В ББ 16 перекрутит 35 просто изи. Но это мелочи lol .


          16й против 35-го:

          Пофиг
          1. Mike2388 Сегодня, 16:15
            16 это Харрисон Форд. Инфа сотка tongue .
            Mike2388
        3. supertiger21 Сегодня, 16:38
          Цитата: Mike2388
          В ББ 16 перекрутит 35 просто изи. Но это мелочи lol .


          Дело в том, что F-16 просто на просто не доживёт до ближнего боя. F-35 тупо пристрелит его ракетой AIM-120 ещё за десятки километров. Первым обнаружил - первым убил! soldier
          supertiger21
  9. Тургон Сегодня, 15:35
    Израиль страшный враг, если откровенно то при серьезном конфликте от нашей базы в Сирии за два дня ничего не останется, а на применение серьезного вооружения наше руководство не решится. Для ура - патриотов, вспомните арабо-израильские войны и бомбежки Сирии в последнее время.
    Тургон
    1. Mike2388 Сегодня, 15:41
      Иди сдавайся им. Они народ цивилизованный, с голоду не умрешь lol .
      Mike2388
      1. Тургон Сегодня, 15:45
        В полку "ура - патриотов" прибыло.
        Тургон
        1. Mike2388 Сегодня, 15:49
          В полку оладухов всепропальщиков с хлебушком вместо мозга тоже.
          Mike2388
    2. dauria Сегодня, 16:08
      Израиль страшный враг, если откровенно то при серьезном конфликте от нашей базы в Сирии за два дня ничего не останется


      laughing Вы "по-корреспондентски" выражаетесь ? "Враг", "страшный"....
      Противник, столько-то соединений ( объединений , частей), такие-то резервы, уровень готовности и обеспечения,такая-то дислокация, возможные союзники. Столько -то нам надо сил и средств для решения таких-то задач... При желании за два дня и от Америки мало чего останется.
      dauria
    3. Taran 75 Сегодня, 16:14
      Тургон серьезное это какое .... wink можно и кр по аэродромам ударить и не входить в зону ПВО
      Taran 75
  10. Oleg7700 Сегодня, 15:47
    Самолёты хорошо, но главное сегодня в Израиле, на суше...
    Oleg7700
  11. Kot3713 Сегодня, 16:45
    Да уж всем самолетам самолёт wink
    Kot3713
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