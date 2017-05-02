16:45 02 мая

HRW заявляет о применении советской авиабомбы ХБ-250 в Хан-Шейхуне

Выясняется, что правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) состоит не только из экспертов в области международного права и защиты прав человека, но и в области анализа боевых отравляющих веществ и иных видов химического оружия. Спустя почти месяц после первых сводок о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун в HRW заявили о наличии «фактов, подтверждающих применение химической авиационной бомбы советского производства».

HRW заявляет о применении советской авиабомбы ХБ-250 в Хан-Шейхуне


В документе, представленном HRW, говорится, что речь идёт об авиабомбе ХБ-250. Якобы осколки именно этой авиабомбы обнаружены в Хан-Шейхуне. При этом приводятся фотографии «очевидцев с места падения бомбы», которые сопоставляются с фотографией музейного экспоната в виде советских авиабомб ХБ-250 и ХБ-500.


Исполнительный директор организации Кеннет Рот ответил на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, «данные взяты из открытых источников и проверены экспертами».

Кеннет Рот:
Мы довольно твёрдо уверены в том, что правильно идентифицировали советскую авиабомбу. Очевидно, что это бомба советского производства.




На каком основании нужно доверять «открытым источникам», которые во время «зариновой атаки» умудрялись бегать по Хан-Шейхуну даже без элементарных средств индивидуальной защиты, - не сообщается. Как не сообщается и того, что доказывает возможное советское производство применённого боеприпаса? Учитывая, что такие боеприпасы после распада СССР остались в целом ряде государств мира, вполне можно говорить об очередной провокации со стороны тех, кто так хочет притянуть за уши «вину России и Асада» в инциденте в Хан-Шейхуне 4 апреля.

Использованы фотографии: https://www.hrw.org
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Комментарии 27

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:07
    Вот и претензии пусть предъявят СССР.
    tiredwithall
    1. oleg-gr Сегодня, 15:12
      Ага, первому и последнему президенту СССР. А мы посмотрим, как Меченый изворачиваться будет.
      oleg-gr
    2. Мар.Тира Сегодня, 15:18
      Я почему то ждал эту новость сразу после предьявления обвинений Сирии в хим.атаке..Особенно когда показали контейнера в обстрелянной США, авиабазе в Сирии.из под особых боеприпасов,похожих на БОВ которые утилизировали в России.Долго же до них доходило.Видать это был крайний повод,когда другие рассыпались.
      Мар.Тира
    3. рич Сегодня, 16:32
      tiredwithall : Вот и претензии пусть предъявят СССР.

      это не иначе как Горбачев на дельтоплане по ночам вредничает wassat
      Доказательства? Пожалуйста - химожог на лысине belay
      рич
    4. Sevastiec Сегодня, 16:39
      "Мы довольно твёрдо уверены..."
      Sevastiec
  2. NIKNN Сегодня, 15:07
    НАДОЕЛИ!!!!!!!
    NIKNN
  3. HAM Сегодня, 15:12
    Пройдёт ещё месяц,и...обнаружится след ядерной бомбардировки Ыном Хан-Шейхуна,вот будет повод вдарить демократией по КНДР.
    HAM
  4. ФРЕГАТEН Сегодня, 15:13
    Ну я так думаю ,что в их скудном умишке должно быть прямо так - написано Зарин, а на спец.припасе обязательно должно быть -Атомная бомба? и Маде ин Россия? Что за туфта.
    ФРЕГАТEН
  5. Machete Сегодня, 15:15
    Странно, что нас не обвиняют в поставке оружия ИГИЛу. Ведь там все вооружены советским оружием.
    Machete
  6. KIBL Сегодня, 15:15
    Ну наконец то!Теперь есть повод затащить меченного в суд.Нашлась статья для лауреата Нобелевской премии мира,на подходе "конченный" лауреат той же премии!
    KIBL
  7. Pacifist Сегодня, 15:15
    Этого добра по миру.... Ливийские арсеналы где? Не удивлюсь если часть у "партнеров" и совершенно не удивлюсь если часть "уничтоженного американскими специалистами Сирийского химического оружия" оказалось у этих "специалистов" в загашнике именно для таких пердимоноклей.
    Pacifist
  8. лаврентий павлович Сегодня, 15:16
    Может хватит оправдываться, а нужно показать силу. Ну нельзя быть услышанным, если тебя никто не слушает.
    лаврентий павлович
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:22
    Вполне могли из Ливии что-нибудь притащить и на земле взорвать. Но эти игры с зарином.... laughing У них по арифметике в школе - двойка была, однозначно. Сколько миллиграм этой дряни смертельны для человека? Как долго она распадается? Каковы симптомы отравлени зарином?
    Сколько можно ВРАТЬ.
    Горный стрелок
    1. tiredwithall Сегодня, 15:44
      В Ливию таскаться излишне. Провокацию можно сделать еще проще: пару ампул, прибор типа ВПХР и хвост от бомбы привести в чемодане, разбить ампулы на месте у хвоста, отработать ВПХРом и позвать журналюг с наветренной стороны. Дурное дело не хитрое.
      tiredwithall
  10. Чарик Сегодня, 15:28
    собаки женщины сколько лет искали
    Чарик
  11. KondratKo Сегодня, 15:29
    Дома в обезвреженном виде со времён Вьетнамской войны лежит два корпуса от матрасных шариковых бомб (шрайк), может мне тоже снимки сделать с разных ракурсов и раскидать по всей сети "доказательства применения "коалицией" запрещённых средств"?!
    Ту бомбу, если это была она, могли с таким-же успехом оснастить дистанционным взрывателем и жахнуть её по радиосвязи или другим способом сами бармалеи. А дepьма разного со времён СССР по странам-братушкам бывшего Варшавского договора ещё на несколько войн хватит. И поставлять старое вооружение, увы, есть желающие...
    Так что своими "неопровержимыми" могут подтереться или поставить их у себя дома в сервант.
    KondratKo
    1. opus Сегодня, 16:01
      AGM-45 shrike вообще- то прр.
      Вам повезло, что Вкр и кгб не изъяли!
      opus
  12. Berkut24 Сегодня, 15:30
    Бомба хлопчато-бумажная....
    Berkut24
  13. Тень тьмы Сегодня, 15:37
    Ааабалдеть! 26 лет падала! Вообще-то для определения наличия ОХВ требуется химанлиз не только осколков боеприпаса, но и почвы, определять наличие ОХВ по фотографиям это что-то новое в области химанализа. Даже остатки боеприпаса не являются доказательством применения ОХВ. Если так будут строится все доказательства, то многих людей можно привлечь к ответственности лишь за их фотографии с ножом на кухне, во время разрезания праздничного торта.
    Тень тьмы
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:15
      Цитата: Тень тьмы
      то многих людей можно привлечь к ответственности лишь за их фотографии с ножом на кухне, во время разрезания праздничного торта.

      Ха,привлечь... Уже валят потихоньку, как давеча во Франции,несчастного китайца - пожарил рыбки... yes Так что насчёт доказательств всё просто и стереотипно,как в кино : "если израильская ,то - военщина, если запускать, то - космонавта...". Так и здесь : если ОВ, то - Асад с русскими.
      Paranoid50
  14. san4es Сегодня, 15:41
    Могли носовые части от ОФАБ найти и на место забросить
    san4es
  15. Оператор Сегодня, 16:04
    Какие-то слишком ржавые осколки бомбы - такое впечатление, что они несколько лет пролежали под открытым небом, а не месяц с момента "бомбардировки".

    И потом - воронка красуется прямо на проезжей части, а заметили её только сейчас, типа месяц искали днем с огнем.

    Кроме того, химическая авиабомба принципиально взрывается в воздухе, остатки от её взрыва не в силах пробить асфальт и образовать аккуратную метровую воронку, максимум могут поцарапать асфальт.

    Скорее всего, террористы сами выдолбили отверстие в асфальте и подкинули туда осколки от бомбы, разорвавшейся не менее трех-четырех лет назад.
    Оператор
    1. Alexey RA Сегодня, 16:15
      Цитата: Оператор
      Какие-то слишком ржавые осколки бомбы - такое впечатление, что они несколько лет пролежали под открытым небом, а не месяц с момента "бомбардировки".

      Я Вас умоляю - у защитников бородатых онижедетей среди фотодоказательств была даже ОФАБ-250, которая умудрилась разорваться внутри ангара, точно поразив грузовик с гумпомощью, но не нанеся ангару никаких повреждений. laughing
      Alexey RA
    2. Серый брат Сегодня, 16:22
      Цитата: Оператор
      осколки бомбы

      Возникает вопрос где всё остальное - хвостовик там и пр. Хим. бонба указанного типа не содержит взрывчатых веществ и тупо раскрывается при ударе о землю.
      Тут же осколки какие-то. Фигня.
      По моему это вообще ракета РСЗО.
      Для сравнения:
      Серый брат
  16. anjey Сегодня, 16:07
    мельчают мировые финансовые глобалисты и хозяева земли,если вспомнить башни близнецы 11 сентября,мелковатая провокация и как из пальца выдавливают каплю за каплей лжи,а по большому счету что им тысяча, другая ,да даже миллионы людей (вспомним мировые войны) ради алчных финансовых и политических амбиций,планов и стратегий
    anjey
  17. 3vs Сегодня, 16:19
    Подождите, они ещё чего-нибудь накопают...
    С Украины подвезут, из бывших социалистических республик, да мало ли где союзовского добра завалялось!
    3vs
  18. venik Сегодня, 16:30
    Единственное действительно РЕАЛЬНОЕ фото -- нижнее правое! Оно - из МУЗЕЯ!!! Остальные обломки (некоторые сильно РЖАВЫЕ - непонятно от чего!!!! Опять же данных химэкспертиз осколков что-то не видать..... Ну да и зачем они???? И так "всем все ясно" - ну конечно же русские и сирийцы!!! А может еще иранцы или корейцы.......
    venik
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