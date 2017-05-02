HRW заявляет о применении советской авиабомбы ХБ-250 в Хан-Шейхуне

Мы довольно твёрдо уверены в том, что правильно идентифицировали советскую авиабомбу. Очевидно, что это бомба советского производства.

Выясняется, что правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) состоит не только из экспертов в области международного права и защиты прав человека, но и в области анализа боевых отравляющих веществ и иных видов химического оружия. Спустя почти месяц после первых сводок о применении химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун в HRW заявили о наличии «фактов, подтверждающих применение химической авиационной бомбы советского производства».В документе, представленном HRW, говорится, что речь идёт об авиабомбе ХБ-250. Якобы осколки именно этой авиабомбы обнаружены в Хан-Шейхуне. При этом приводятся фотографии «очевидцев с места падения бомбы», которые сопоставляются с фотографией музейного экспоната в виде советских авиабомб ХБ-250 и ХБ-500.Исполнительный директор организации Кеннет Рот ответил на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. По его словам, «данные взяты из открытых источников и проверены экспертами».Кеннет Рот:На каком основании нужно доверять «открытым источникам», которые во время «зариновой атаки» умудрялись бегать по Хан-Шейхуну даже без элементарных средств индивидуальной защиты, - не сообщается. Как не сообщается и того, что доказывает возможное советское производство применённого боеприпаса? Учитывая, что такие боеприпасы после распада СССР остались в целом ряде государств мира, вполне можно говорить об очередной провокации со стороны тех, кто так хочет притянуть за уши «вину России и Асада» в инциденте в Хан-Шейхуне 4 апреля.