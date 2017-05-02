16:41 02 мая

Сирийская армия взяла под контроль крупнейшие газовые месторождения в стране и границу с Ливаном

Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (* запрещено в РФ) предприняли очередное контрнаступление на позиции сирийских войск в провинции Хомс. Контратака боевиками была проведена после того, как сирийская армия взяла под свой контроль одно из крупнейших газовых месторождений страны – Шаэр.

Сирийская армия взяла под контроль крупнейшие газовые месторождения в стране и границу с Ливаном


Игиловцы решили нанести контрудар, но понесли существенные потери и были вынуждены отступить ещё глубже. Это позволило сирийским войскам взять под свой контроль сразу 10 населённых пунктов в провинции Хомс – близ упомянутого газового месторождения.


Сегодня же стало известно о том, что ещё около сотни боевиков и членов их семей по специальному «зелёному коридору» покинули западные окрестности Дамаска.

AMN сообщает, что выход осуществлялся под контролем сирийской армии из селения Сибна. Автобусы вывезли боевиков и членов их семей примерно в 11:00 по местному времени. Отмечается, что это боевики группировки «Хаят-Тахрир аш-Шам» (запрещена РФ). Эта группировка, по некоторым данным, активно поддерживается турецкими и иорданскими «сочувствующими» силами.

Важная новость последних нескольких часов: сирийской армии удалось взять под свой полный контроль границу с соседним Ливаном.



Ранее участок в несколько километров на сирийско-ливанской границе контролировался боевиками, близкими к ИГ и "Аль-Каиде" (запрещены в России).

Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780
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Комментарии 16

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  1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 15:49
    Ничего себе. Так Асад нежданно и победить может( шутка).
    За Родину , мать вашу ))
    1. Стабилиози Сегодня, 15:52
      шутники непрерывно шутят с 12 го года, а воз и ныне там
      Стабилиози
      1. NIKNN Сегодня, 15:57
        Готовятся к разделу Сирии, это должно остаться у Асада....
        NIKNN
        1. Арон Заави Сегодня, 16:03
          Цитата: NIKNN
          Готовятся к разделу Сирии, это должно остаться у Асада....

          Ну зачищать територию под контролем Дамаска от зеленых при любом раскладе ситуации логично.
          Арон Заави
          1. NIKNN Сегодня, 16:05
            Я про газовое месторождение.
            NIKNN
    2. tiredwithall Сегодня, 15:58
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Ничего себе. Так Асад нежданно и победить может( шутка).

      Если посмотреть на карту, то шутить отпадает охота. Заявлений о победах много, а своей территории контролируют едва ли четверть.
      tiredwithall
    3. venaya Сегодня, 15:59
      Цитата: За Родину , мать вашу ))
      Так Асад нежданно и победить может

      Захватит природные ресурсы (месторождения газа, нефти) - будут деньги. Будут деньги - так со временем появиться и победа, что логично.
      venaya
      1. рич Сегодня, 16:12
        Так дело дальше пойдет -со временем и Голаны назад заберет. Тем более, что аннексия Голан Израилем была признана недействительной резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.
        рич
        1. Арон Заави Сегодня, 16:18
          Цитата: рич
          Так дело дальше пойдет -со временем и Голаны назад заберет. Тем более, что аннексия Голан Израилем была признана недействительной резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

          Только после того как Крым вернется в Украину. Не раньше.
          Арон Заави
          1. kubanec Сегодня, 16:25
            Крым на референдуме понятно высказался!!!А Голаны окуппированны!!!!
            kubanec
          2. iConst Сегодня, 16:37
            Цитата: Арон Заави
            Цитата: рич
            Так дело дальше пойдет -со временем и Голаны назад заберет. Тем более, что аннексия Голан Израилем была признана недействительной резолюцией № 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

            Только после того как Крым вернется в Украину. Не раньше.

            Но, СБ ООН по Голанам проголосовал 100% — за возврат.

            В случае по Крыму ГА ООН из 198 стран — 100 не признали референдум, признали — 11, воздержались — 58, не голосовали — 24. И ситуация постепенно идёт в пользу России.

            Если Сирия стабилизируется в более-менее прежних границах и идеологии (в орбите Ирана), то Израилю придётся сделать выбор — обменять территории на соглашения о лояльности или иметь этот фактор раздражения.
            Оба варианта ничего не гарантируют. Но владение Голанами, по видимому, будет выгоднее в свете эскалации противостояния.
            iConst
  2. Тургон Сегодня, 15:52
    Шаг вперед и два назад.
    Тургон
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:59
    Пока обстановка складывается в пользу Асада. Что говорит о КРАЙНЕЙ эффективности российского вмешательства! Поскольку поддержаные коалицией противники Асада терпят очевидное поражение tongue За окончательное решение и не говорю - до этого далеко, сравниваю эффективность вмешательства.
    Горный стрелок
  4. dojjdik Сегодня, 16:05
    неплохо у головы Ассада; -неожиданно для израильского режима- оказалась крепкая шея
    dojjdik
    1. ватник Сегодня, 16:13
      Молодцы надеюсь с нашей помощью и союзников Ирана Хезболлы и добровольцев Асад отобьёт всю территорию страны и наконец там наступит хоть и "хрупкий" но мир.
      Ожесточенные столкновения в горах Самарии в сельской местности Хомс после попытки наступления террористов.

      РСЗО на базе БМП

      ватник
  5. Оператор Сегодня, 16:36
    Молодцы сирийцы - надо продолжать чистить свою страну от израильских террористов и оккупантов.
    Оператор
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