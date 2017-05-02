Сирийская армия взяла под контроль крупнейшие газовые месторождения в стране и границу с Ливаном
Из Сирии приходят сообщения о том, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (* запрещено в РФ) предприняли очередное контрнаступление на позиции сирийских войск в провинции Хомс. Контратака боевиками была проведена после того, как сирийская армия взяла под свой контроль одно из крупнейших газовых месторождений страны – Шаэр.
Игиловцы решили нанести контрудар, но понесли существенные потери и были вынуждены отступить ещё глубже. Это позволило сирийским войскам взять под свой контроль сразу 10 населённых пунктов в провинции Хомс – близ упомянутого газового месторождения.
Сегодня же стало известно о том, что ещё около сотни боевиков и членов их семей по специальному «зелёному коридору» покинули западные окрестности Дамаска.
AMN сообщает, что выход осуществлялся под контролем сирийской армии из селения Сибна. Автобусы вывезли боевиков и членов их семей примерно в 11:00 по местному времени. Отмечается, что это боевики группировки «Хаят-Тахрир аш-Шам» (запрещена РФ). Эта группировка, по некоторым данным, активно поддерживается турецкими и иорданскими «сочувствующими» силами.
Важная новость последних нескольких часов: сирийской армии удалось взять под свой полный контроль границу с соседним Ливаном.
Ранее участок в несколько километров на сирийско-ливанской границе контролировался боевиками, близкими к ИГ и "Аль-Каиде" (запрещены в России).
Игиловцы решили нанести контрудар, но понесли существенные потери и были вынуждены отступить ещё глубже. Это позволило сирийским войскам взять под свой контроль сразу 10 населённых пунктов в провинции Хомс – близ упомянутого газового месторождения.
Сегодня же стало известно о том, что ещё около сотни боевиков и членов их семей по специальному «зелёному коридору» покинули западные окрестности Дамаска.
AMN сообщает, что выход осуществлялся под контролем сирийской армии из селения Сибна. Автобусы вывезли боевиков и членов их семей примерно в 11:00 по местному времени. Отмечается, что это боевики группировки «Хаят-Тахрир аш-Шам» (запрещена РФ). Эта группировка, по некоторым данным, активно поддерживается турецкими и иорданскими «сочувствующими» силами.
Важная новость последних нескольких часов: сирийской армии удалось взять под свой полный контроль границу с соседним Ливаном.
Ранее участок в несколько километров на сирийско-ливанской границе контролировался боевиками, близкими к ИГ и "Аль-Каиде" (запрещены в России).
Использованы фотографии: https://twitter.com/hamza_780
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