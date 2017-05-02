За полгода в Мосуле погибли 16 тысяч мирных жителей
С момента начала битвы за иракский Мосул в городе погибли около 16 тысяч мирных граждан, сообщают Известия со ссылкой на правительственный источник в Багдаде.
По словам источника, 9 тысяч из числа погибших – женщины и дети. Еще порядка 19 тысяч гражданских лиц получили ранения. При этом источник отметил, что «речь идет о тех, кто пострадал не только от ИГИЛ, но и от действий иракской армии и международной коалиции» возглавляемой США.
Вместе с тем, член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи считает указанное выше количество жертв завышенным.
Он пояснил, что «статистические данные, в том числе и по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул, формируются на ежедневной и еженедельной основе», однако раскрывать конкретные цифры не стал, заявив, что «окончательные сведения, скорее всего, будут обнародованы после завершения операции».
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, названные источником газеты данные о жертвах выглядят вполне реалистично.
По словам источника, 9 тысяч из числа погибших – женщины и дети. Еще порядка 19 тысяч гражданских лиц получили ранения. При этом источник отметил, что «речь идет о тех, кто пострадал не только от ИГИЛ, но и от действий иракской армии и международной коалиции» возглавляемой США.
Вместе с тем, член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи считает указанное выше количество жертв завышенным.
Армия страны успешно продвигается в Мосуле. И в свете побед появляются сведения о якобы огромном количестве жертв среди гражданского населения. Не секрет, что у ИГИЛ большие возможности по работе в медиасфере. Используя их, террористы пытаются исказить реальную картину,сказал ат-Тарфи газете.
Он пояснил, что «статистические данные, в том числе и по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул, формируются на ежедневной и еженедельной основе», однако раскрывать конкретные цифры не стал, заявив, что «окончательные сведения, скорее всего, будут обнародованы после завершения операции».
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, названные источником газеты данные о жертвах выглядят вполне реалистично.
Американцы никогда не беспокоились о жертвах среди мирного населения. Можно также вспомнить, например, Афганистан, где бомбили больницы Красного Креста и свадебные процессии. В Мосуле также не особо церемонятся. Ведь иракские граждане – это не граждане США, а потому Вашингтон может не считаться с потерями среди них,сказал Глазунов.
Использованы фотографии: Reuters
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