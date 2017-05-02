16:51 02 мая

За полгода в Мосуле погибли 16 тысяч мирных жителей

С момента начала битвы за иракский Мосул в городе погибли около 16 тысяч мирных граждан, сообщают Известия со ссылкой на правительственный источник в Багдаде.



По словам источника, 9 тысяч из числа погибших – женщины и дети. Еще порядка 19 тысяч гражданских лиц получили ранения. При этом источник отметил, что «речь идет о тех, кто пострадал не только от ИГИЛ, но и от действий иракской армии и международной коалиции» возглавляемой США.


Вместе с тем, член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи считает указанное выше количество жертв завышенным.

Армия страны успешно продвигается в Мосуле. И в свете побед появляются сведения о якобы огромном количестве жертв среди гражданского населения. Не секрет, что у ИГИЛ большие возможности по работе в медиасфере. Используя их, террористы пытаются исказить реальную картину,
сказал ат-Тарфи газете.

Он пояснил, что «статистические данные, в том числе и по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул, формируются на ежедневной и еженедельной основе», однако раскрывать конкретные цифры не стал, заявив, что «окончательные сведения, скорее всего, будут обнародованы после завершения операции».

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олега Глазунова, названные источником газеты данные о жертвах выглядят вполне реалистично.

Американцы никогда не беспокоились о жертвах среди мирного населения. Можно также вспомнить, например, Афганистан, где бомбили больницы Красного Креста и свадебные процессии. В Мосуле также не особо церемонятся. Ведь иракские граждане – это не граждане США, а потому Вашингтон может не считаться с потерями среди них,
сказал Глазунов.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 11

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  1. Владимир 38 Сегодня, 15:51
    Ну это от демократичных бомб, а потому это сопутствующие потери не более
    Владимир 38
    1. tiredwithall Сегодня, 15:54
      Цитата: Владимир 38
      Ну это от демократичных бомб, а потому это сопутствующие потери не более

      Да, пока сами мясники вне зоны досягаемости.
      tiredwithall
    2. Deniska999 Сегодня, 16:17
      А нам-то что с того....
      Deniska999
    3. сибиралт Сегодня, 16:26
      А почему Ирак не предъявляет США претензии за миллион убитых в Ираке?
      сибиралт
  2. с-т Petrov Сегодня, 15:53
    16 000 смотрели в небо и ждали демократии? почему не вышли через коридоры на время проведения кто?

    а были коридоры? или геноцидили сразу окружив и не выпуская?

    Так то из Грозного через коридоры мирняк выводили, фильтровали

    член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи считает указанное выше количество жертв завышенным.


    тоже так считаю. 16 000 трупов в мешке не утаишь.



    на этой картинке всего лишь 30 000 - в два раза больше чем 16, но поделите картинку на два



    с-т Petrov
    1. Околоточный Сегодня, 16:09
      Данные официального Ирака. Не наши, не Ирана. Поэтому верить можно.
      Околоточный
  3. рич Сегодня, 15:54
    С момента начала битвы за иракский Мосул в городе погибли около 16 тысяч мирных граждан, сообщают Известия со ссылкой на правительственный источник в Багдаде.

    Заметьте, со ссылкой на правительственный источник в Багдаде., а не из Дамаска или Москвы
    рич
  4. Lyncher Сегодня, 16:01
    По словам источника, 9 тысяч из числа погибших – женщины и дети.

    Чё там как?, Иванка не плачет? Или её интересуют только якобы жертвы "Русских варваров" и "кровавого режима Асада"?
    Lyncher
  5. Altona Сегодня, 16:09
    Безотносительно к количеству жертв почему то ни одна западная газетенка или телеканал не вывешивает хэштеги типа #SaveMosul, #PrayForMosul, #Don'tBombMosul. Зато сколько истерики было вокруг Алеппо, где наше командование пыталось минимизировать потери, вело переговоры с вооруженными формированиями, организовывало гуманитарные коридоры и поставки продовольствия. Ничего этого в Мосуле и близко нет. Американцы же воюют как во время Второй Мировой, максимальная концентрация артиллерии на атакуемом участке, максимальное бомбовое воздействие с воздуха. Есть ли там мирные, нет ли, никто не заморачивается. Информация во внешний мир не подается. Клинтон уже более как полгода проиграла выборы, а Мосул до сих пор не взят. В Алеппо уже в футбол играют, завалы разгребают, а Мосул до сих пор бомбят.
    Altona
  6. Altona Сегодня, 16:11
    Цитата: Владимир 38
    Ну это от демократичных бомб, а потому это сопутствующие потери не более

    ----------------------
    Ну да, collateral damage...
    Altona
  7. К-50 Сегодня, 16:27
    С момента начала битвы за иракский Мосул в городе погибли около 16 тысяч мирных граждан, 9 тысяч из числа погибших – женщины и дети. Еще порядка 19 тысяч гражданских лиц получили ранения.

    , Мда, уж. sad
    А "правдивое подматрасное" СМИ Запада сообщало о 340 погибших. Они даже не два-три раза "ошиблись", а на несколько порядков. Походу на планете не будет мира, пока штаты океанской водой не зальёт!!! request angry
    К-50
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