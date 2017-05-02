За полгода в Мосуле погибли 16 тысяч мирных жителей

Армия страны успешно продвигается в Мосуле. И в свете побед появляются сведения о якобы огромном количестве жертв среди гражданского населения. Не секрет, что у ИГИЛ большие возможности по работе в медиасфере. Используя их, террористы пытаются исказить реальную картину,

Американцы никогда не беспокоились о жертвах среди мирного населения. Можно также вспомнить, например, Афганистан, где бомбили больницы Красного Креста и свадебные процессии. В Мосуле также не особо церемонятся. Ведь иракские граждане – это не граждане США, а потому Вашингтон может не считаться с потерями среди них,