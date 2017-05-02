Тральщик ЧФ «Ковровец» завершил выполнение задач в Средиземноморье

Морской тральщик (МТЩ) "Ковровец" из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота завершил выполнение задач длительного плавания в Средиземном море и совершает переход к месту постоянной дислокации в Севастополь,

Морской тральщик ЧФ «Ковровец завершил выполнение задач в Средиземном море и в настоящее время возвращается в Севастополь, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Черноморского флота.говорится в релизе.Сообщается, что «с декабря прошлого года МТЩ выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, где его на основе плановой ротации сил сменил морской тральщик "Валентин Пикуль"».По данным пресс-службы, прибытие МТЩ "Ковровец" в Севастополь запланировано в канун Дня Победы.Как сообщили турецкие интернет-ресурсы, в минувшие сутки корабль прошел Черноморские проливы.