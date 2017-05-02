16:45 02 мая

Тральщик ЧФ «Ковровец» завершил выполнение задач в Средиземноморье

Морской тральщик ЧФ «Ковровец завершил выполнение задач в Средиземном море и в настоящее время возвращается в Севастополь, передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы Черноморского флота.



Морской тральщик (МТЩ) "Ковровец" из состава Крымской военно-морской базы Черноморского флота завершил выполнение задач длительного плавания в Средиземном море и совершает переход к месту постоянной дислокации в Севастополь,
говорится в релизе.


Сообщается, что «с декабря прошлого года МТЩ выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, где его на основе плановой ротации сил сменил морской тральщик "Валентин Пикуль"».

По данным пресс-службы, прибытие МТЩ "Ковровец" в Севастополь запланировано в канун Дня Победы.

Как сообщили турецкие интернет-ресурсы, в минувшие сутки корабль прошел Черноморские проливы.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 3

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  1. tiredwithall Сегодня, 16:16
    Тральщик в составе постоянного оперативного соединения имеет свои конкретные задачи, или так, на всякий случай?
    tiredwithall
    1. рич Сегодня, 16:25
      Тральщик ЧФ «Ковровец»

      "Ковровец" (бортовой № 913) – морской тральщик проекта 266М, шифр "Аквамарин-М", предназначенный для проводки за тралами кораблей и судов, разведывательного и контрольного траления, прокладки фарватеров в минных полях, участия в минных постановках в дальней зоне от своих баз.
      ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Скорость полного хода: 16,5 узлов
      Дальность плавания: 1500 миль (12 уз)
      Автономность плавания: 10 суток
      Экипаж: 68 (6 офицеров, 8 мичманов)
      РАЗМЕРЫ
      Водоизмещение: стандартное - 745 т, полное - 800 т
      Длина: 61 м
      Ширина: 10,2 м
      Осадка: 2,97 м
      ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
      2х2500 л.с., дизели М-503Б-37, 2 ДГ ДГРА-200/1500 по 200 кВт, 1 ДГ ДГРА-100/1500 100 кВт
      РТВ
      РЛС общего обнаружения МР-302 "Рубка", 2 НРЛС "Дон-Д" , аппаратура госопознавания - "Нихром-Р", ГАС миноискания МГ-69"Лань", ГАС миноискания МГ-79 "Мезень", ГАС звукоподводной связи МГ-26 "Хоста"
      ВООРУЖЕНИЕ
      2х4 ПУ ЗРК 9К32 "Стрела-2" (16 ЗУР 9М32)
      2х2 30 мм АК-230М - 2000 выстрелов - СУ МР-104 "Рысь"
      2х2 25 мм 2М-3М - 2000 выстрелов
      2х1 14,5 мм МТПУ-1 "Жало" - пр.02668
      2х5 РБУ-1200М "Ураган" (68 РГБ-12)
      32 ББ-1 или 7 мин КМД-1000
      Искатель-уничтожитель мин КИУ-1, быстроходный контактный трал БКТ, электромагнитный трал ТЭМ-4, акустический трал АТ-3, шнуровые заряды ШЗ-1 или ШЗ-2.
      рич
      1. ватник Сегодня, 16:33
        Цитата: рич
        "Ковровец" (бортовой № 913) – морской тральщик проекта 266М, шифр "Аквамарин-М"

        Забыли только добавить что вошёл в состав флота он ещё в 8.11.1974 то есть при СССР.
        ватник
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