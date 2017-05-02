16:49 02 мая

США могут нейтрализовать северокорейские ракеты на старте

Американские военные для нейтрализации северокорейских ракет могут применить свои системы радиоэлектронного воздействия, в том числе корабельные, передает RNS сообщение источника в российском ОПК.



На современном этапе развития технологий радиоэлектронной борьбы нельзя исключать, что США применят эти методы для нейтрализации стартующих северокорейских ракет. США проводили подобные исследования со своими системами, в том числе с установленными на ряде кораблей,
сказал источник.


Он пояснил, что такая технология «предусматривает создание так называемого "пространственного волновода" с помощью искусственной ионизации атмосферы в ограниченном воздушном пространстве».

Через такой пространственно-атмосферный волновод теоретически можно доставить к нужному объекту, например, к ракете на старте, пучок СВЧ-энергии такой мощности, которой было бы достаточно для радиоэлектронного воздействия на системы управления ракеты,
сказал собеседник, добавив, что «схожие технологии используются, например, при работе радиолокационных станций загоризонтной локации».

По его словам, «воздействуя на системы управления ракеты, можно либо выдать команду на прекращение старта, либо сменить направление полета ракеты и добиться ее самоуничтожения, при этом доказать сам факт такого воздействия бывает чрезвычайно сложно».

Источник добавил, что американцы могут использовать системы РЭБ в качестве дополнения к размещаемой в Южной Корее системе противоракетной обороны THAAD.

Использованы фотографии: REUTERS / KCNA
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Комментарии 9

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  1. iConst Сегодня, 16:40
    Надеюсь, никому пробовать не захочется.
    iConst
    1. Владимир 38 Сегодня, 16:42
      Это точно, иначе бы уже не было северной кореи. У кого есть ЯО полосатые с теми не воюют. По крайней мере пока)
      Владимир 38
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:45
        Лучше бы кто-нибудь придумал способ нейтрализации матрасной "исключительности" ...
        bouncyhunter
  2. supertiger21 Сегодня, 16:41
    В этом есть доля правды, тем более если учитывать относительно очень малое количество ядерных боеголовок у Пхеньяна...
    supertiger21
  3. mihey Сегодня, 16:41
    "Могут-не могут", может лучше не стоит проверять?
    mihey
  4. RUSOIVAN Сегодня, 16:44
    Могут или думают, что могут?
    RUSOIVAN
    1. ватник Сегодня, 16:47
      РЭБ может сработать только в случаи присутствия на ракете "сложных систем" управления(электроники) а вот есть ли они на ракетах КНДР это вопрос.
      ватник
  5. МПК105 Сегодня, 16:44
    Цитата: iConst
    Надеюсь, никому пробовать не захочется.

    Вот и я смиренно надеюсь на это вот... hi
    МПК105
  6. Vita VKO Сегодня, 16:48
    Через такой пространственно-атмосферный волновод теоретически можно доставить к нужному объекту, например, к ракете на старте, пучок СВЧ-энергии такой мощности, которой было бы достаточно для радиоэлектронного воздействия на системы управления ракеты,
    Привлечение индейских шаманов и технологий инопланетян, для уничтожения ракет на старте, выглядят гораздо реалистичнее, чем рассуждения журналистов о физических процессах, которых они совершенно не понимают.
    Vita VKO
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