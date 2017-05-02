США могут нейтрализовать северокорейские ракеты на старте
Американские военные для нейтрализации северокорейских ракет могут применить свои системы радиоэлектронного воздействия, в том числе корабельные, передает RNS сообщение источника в российском ОПК.
Он пояснил, что такая технология «предусматривает создание так называемого "пространственного волновода" с помощью искусственной ионизации атмосферы в ограниченном воздушном пространстве».
По его словам, «воздействуя на системы управления ракеты, можно либо выдать команду на прекращение старта, либо сменить направление полета ракеты и добиться ее самоуничтожения, при этом доказать сам факт такого воздействия бывает чрезвычайно сложно».
Источник добавил, что американцы могут использовать системы РЭБ в качестве дополнения к размещаемой в Южной Корее системе противоракетной обороны THAAD.
На современном этапе развития технологий радиоэлектронной борьбы нельзя исключать, что США применят эти методы для нейтрализации стартующих северокорейских ракет. США проводили подобные исследования со своими системами, в том числе с установленными на ряде кораблей,сказал источник.
Он пояснил, что такая технология «предусматривает создание так называемого "пространственного волновода" с помощью искусственной ионизации атмосферы в ограниченном воздушном пространстве».
Через такой пространственно-атмосферный волновод теоретически можно доставить к нужному объекту, например, к ракете на старте, пучок СВЧ-энергии такой мощности, которой было бы достаточно для радиоэлектронного воздействия на системы управления ракеты,сказал собеседник, добавив, что «схожие технологии используются, например, при работе радиолокационных станций загоризонтной локации».
По его словам, «воздействуя на системы управления ракеты, можно либо выдать команду на прекращение старта, либо сменить направление полета ракеты и добиться ее самоуничтожения, при этом доказать сам факт такого воздействия бывает чрезвычайно сложно».
Источник добавил, что американцы могут использовать системы РЭБ в качестве дополнения к размещаемой в Южной Корее системе противоракетной обороны THAAD.
Использованы фотографии: REUTERS / KCNA
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