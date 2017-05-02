Меркель не видит нужды во введении миротворцев ООН в Донбасс

Я тоже не довольна тем, что мы наблюдаем все большие тенденции отделения: экспроприацию предприятий, и транспортную блокаду, и другие вопросы - мы должны очень тщательно изучить, чтобы это вернуть назад. Но я подчёркиваю, урегулирование кризиса связано с Минским политическим процессов. Именно он позволит урегулировать конфликт и направить всё в мирное русло.

Проходит встреча президента России Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский президент принимает Меркель в сочинской резиденции, - сообщает пресс-служба Кремля . Одна из основных тем для переговоров была посвящена событиям на Донбассе. По словам Меркель, которые высказывает она далеко не впервые, «санкции против РФ будут сняты только после выполнения Минских соглашений».Прокомментировала Меркель и украинские «предложения» по поводу допуска на юго-восток «миротворческой миссии». По словам немецкого канцлера, принятие новых соглашений по Донбассу сейчас, когда должны выполняться Минские соглашения, нецелесообразно. При этом Меркель отметила, что она обеспокоена действиями в плане продолжающейся блокады Донбасса, введения ряда ограничительных экономических мер.Канцлер ФРГ:Владимир Путин отметил, что переговоры коснулись не только украинского вопроса, но также масштабного кризиса в Сирии и Ливии.Президент России поблагодарил Меркель за то, что та «принформировала, как идёт подготовка к встрече Большой Двадцатки». Напомним, что саммит G20 пройдёт в Гамбурге. В свою очередь Меркель поблагодарила Владимира Путина за то, что нашёл время для её приёма в Сочи.