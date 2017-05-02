20:55 02 мая

Предварительные испытания Ка-52К "Катран" прошли успешно

Палубные разведывательно-ударные вертолеты Ка-52К "Катран" (корабельная версия вертолета Ка-52 "Аллигатор") успешно прошли предварительные морские испытания, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Вертолеты России".

Вертолеты Ка-52К производства холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершили первый этап морских испытаний. В настоящее время машины находятся на базе АО "Камов", где специалисты завершают оценку состояния вертолетов и их отдельных агрегатов после выполнения задач в сложных климатических условиях
- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на данном этапе испытаний с конца 2016 по начало 2017 года участвовали два вертолета Ка-52К.


По результатам выполнения поставленных командованием задач испытания вертолетов признаны успешными
- подчеркнули в холдинге.

Предварительные испытания Ка-52К "Катран" прошли успешно


Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях, по результатам которых можно сделать вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи. Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате. Работа конструкторского бюро будет продолжаться в рамках испытаний, в том числе, на авианесущем корабле
- отметил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев.

Вертолет Ка-52К "Катран" является продолжением продуктовой линейки морских вертолетов, разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. В эту линейку входят такие вертолеты, как: Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31.
Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море.

От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 корабельного базирования позволяют увеличить максимально возможное количество размещаемых на корабле вертолетов.

Ранее сообщалось, что новейший российский корабельный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К "Катран" совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Использованы фотографии: yandex.ru/images›вертолет Ка-52К "Катран"
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Комментарии 24

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  1. bouncyhunter Сегодня, 19:33
    Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях

    Первый этап завершили успешно - это хорошо . А сколько этих этапов вообще , кто знает - подскажите . Заранее благодарен .
    bouncyhunter
    1. NIKNN Сегодня, 20:02
      За один поход не сгнил, значит первый этап прошел....
      Не пойму 2х вещей:
      -Куда мы высаживаться собираемся, что бы десант поддерживать.
      -Как можно изначально создававшийся аппарат для суши, адаптировать к морю..., полумеры, для моря конструкция изначально конструироваться должна...
      Лучь ше бы добавили (раз ангары пустуют) противолодочник, все полезней для корабля... request
      NIKNN
      1. venik Сегодня, 20:19
        Цитата: NIKNN
        Куда мы высаживаться собираемся, что бы десант поддерживать.

        =====
        Ну это лучше у командования ВМФ и Морской пехоты спрашивать (хотя вряд ли ответят).....
        ---
        Цитата: NIKNN
        Как можно изначально создававшийся аппарат для суши, адаптировать к морю..., полумеры, для моря конструкция изначально конструироваться должна...

        =====
        Ну, вообще то во ВСЕМ МИРЕ именно так и делают!!! Наши Ка-27, Ка-32 и 29 - это ИСКЛЮЧЕНИЕ, которое только подтверждает правило!!!!!
        venik
    2. KaPToC Сегодня, 20:15
      Цитата: bouncyhunter
      А сколько этих этапов вообще , кто знает - подскажите

      Главный этап - создание под него носителей. Нем негде базировать эти катраны.
      KaPToC
      1. Смог Сегодня, 20:39
        Цитата: KaPToC
        Нем негде базировать эти катраны.

        Надо мистрали у Египта выкупать (шутка)
        Смог
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:33
    Я не спец ,но внешне очень угрожающе смотрятся...Красивый чертяка и компактный какой то !
    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 20:05
      Мне то-же Пашина аватарка очень нравится good
      рич
    2. Krabik Сегодня, 20:48
      Картинку делали профи, а вблизи на жигули классику похожи ;)
      Krabik
  3. san4es Сегодня, 19:34
    ...Осталось только современную палубу для группы таких "Катранов" получить fellow
    Типа такого
    san4es
    1. Pirogov Сегодня, 19:42
      Цитата: san4es
      Осталось только современную палубу для группы таких "Катранов" получить

      Да тут бы дождаться .начало строительства ,а учитывая сроки постройки,как не крути перспектива дальняя выходит ,как бы печально это не звучало.
      Pirogov
      1. рич Сегодня, 20:29
        ну под размещение катранов можно и готовые гражданские суда переделать
        рич
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:50
      san4es Сегодня, 19:34 Новый
      ...Осталось только современную палубу для группы таких "Катранов" получить

      Размечтались... "Катраны" для египетских "Мистралей" пойдут в первую очередь....
      DOCTOR ZLO
    3. Донской Сегодня, 19:57
      Примерно то уже можно прикинуть сроки строительства, учитывая что Грена строили 13 лет от момента закладки. Если займутся ОКР проекта сегодня, то лет через 20-25 вполне могут первый корабль принять на вооружение. Только вот вопрос, актуален ли будет тогда Катран на таком вертолетоносце, учитывая стремительное развитие беспилотной авиации winked
      Донской
  4. Стас Снежин Сегодня, 19:35
    Черноморская акула.. символично.
    Стас Снежин
  5. Донской Сегодня, 19:42
    Что то мне подсказывает, что так и останутся два произведенных экземпляра лет на пять-десять. А что? По парадам и выставкам гонять хватит. Чтобы наши обычные граждане видели и гордились, какие могучие у нас вооруженные силы, вооруженные танками Армата, истребителями Т-50 ПАК ФА, фрегатами 22350, бронетранспортерами Бумеранг, БМП Курганец, атомными эсминцами Лидер, авианосцами Шторм, ракетами Сармат и т.д. Даже у самого как то гордость заиграла пока перечислял все laughing Если что, это был сарказм.
    Донской
    1. Essex62 Сегодня, 20:16
      Каие у нас вооруженнные силы может показать только большая войнища.Тьфу-тьфу и не дай Бог.
      Essex62
    2. Krabik Сегодня, 20:51
      Боюсь Лидеров и Штормов для парада не потянут.
      Krabik
  6. Арон Заави Сегодня, 19:43
    Поддержу мнение "профессора" лучший ударник среди вертолетов на сегодня.
    Арон Заави
    1. активатор Сегодня, 19:56
      Цитата: Арон Заави
      Поддержу мнение "профессора" лучший ударник среди вертолетов на сегодня.

      А я поддержу вас обоих ,ка 50 жаль тоже зарубили я хоть в авиации ни фига не смыслю,но вот к ми 28 идет какое то неприятие на подсознательном уровне.
      активатор
      1. venik Сегодня, 20:26
        Цитата: активатор
        ка 50 жаль тоже зарубили я хоть в авиации ни фига не смыслю

        =====
        Да его ака бы не "зарубили"... Он просто ОПЕРЕДИЛ свое время....Ну не было в то время еще техники, способной ПОЛНОЦЕННО заменить второго пилота (т.е. стрелка-оператора), да и оружия типа "выпустил и забыл" для него в общем то не было.... Вот и перешли на "Аллигатор", сперва в качестве "командной" машины для "Черных акул", а затем и как на самостоятельный тип....
        venik
  7. soroKING Сегодня, 19:45
    я катрана(хвост) вяленого с пивом пробовал-классно good drinks
    soroKING
    1. Смог Сегодня, 20:43
      Цитата: soroKING
      я катрана(хвост) вяленого с пивом пробовал

      Ну у этого не попробуете. Он сам хвост надерет. laughing Хоть с пивом, хоть без пива. drinks
      Смог
  8. Басарев Сегодня, 20:23
    Вот бы ещё двадцать девятый толком модернизировать... Крайне недооценённый вертолёт, я считаю.
    Басарев
  9. doubovitski Сегодня, 20:42
    Мелкие калибры, стоящие на "Аллигаторе" и вполне подходящие для суши, мелки для морского применения. Я так думаю.
    doubovitski
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