Револьвер Дартейна Зиг-Заг Модель №2 (Revolver Dartein Zig-Zag Model 2)

Продолжая работу над конструкцией и устраняя недостатки первой модели своего револьвера Зиз-Заг Дартейн пытается создать армейское оружие.Для усиления конструкции разомкнутая рамка была заменена на цельную, спусковая скоба для компактности была удалена, изменен ударно-спусковой механизм.02 мая 1872 года Дартейн представил свой револьвер специальной комиссии для оценки возможности постановки его на вооружение в армию Франции. Исследователи отмечают, что в это время Дартейн проходил службу в 52 — ом полку в чине капитана.Общая длина револьвера 270 мм, калибр 9 мм. Рамка замкнутая, в верхней ее части сделан паз для спиральных выступов барабана. С правой стороны револьвера установлен шомпол-экстрактор. Щечки рукоятки изготовлены из ореха и крепятся винтами к рамке в верхней части. На хвостовике рукоятки установлено кольцо для крепления револьверного ремешка.Барабан револьвера закреплен на оси, которая при необходимости извлекается из рамки. На конце оси сделана проточка, благодаря которой ось револьвера можно использовать в качестве отвертки.Револьвер Дартейна Зиг-Заг модель №2 имеет очень необычный целик. Он представляет собой рамку, шарнирно закрепленную в казенной части оружия. В этой рамке сделана прорезь в самом верху, а так же один или иногда два ромбовидных отверстия. Каждое из отверстий и верхняя прорезь позволяет стрелку вести прицельную стрельбу на расстояние 10, 25 или 50 метров.С левой стороны казенной части в револьвере сделано отверстие, которое позволяет контролировать наличие патрона в каморе из которой будет произведен последующий выстрел. Кроме того по отсутствию или наличию следа бойка курка на поверхности капсюля гильзы, стрелок может определить заряженный ли это патрон или стрелянная гильза.Заряжание оружия происходит через дверцу, установленную с правой стороны рамки. Дверца открывается вправо-вниз. Размещение шомпола-экстрактора с правой стороны рамки позволяет извлекать стрелянные гильзы после открывания дверцы. С правой стороны рамки закреплен специальный рычаг, который служит для запирания рамки оружия при сборке-разборке, а так же в качестве предохранителя.Ударно-спусковой механизм и механизм поворота барабана револьвера Дартейна Зиг-Заг Модель №2 изготовлены на основе патента №102782 зарегистрированного 10 мая 1870 года. Их принцип действия точно такой же как в револьвере Revolver Dartein Zig-Zag Style, о котором сайт HistoryPistols.ru рассказывал в предыдущей статье, за исключением того, что курок в модели №2 скрытый.Барабан револьвера позволяет размещать пять патронов калибра 9 мм. Исследователи указывают, что Дартейн предложил для увеличения обтюрации использовать патроны довольно необычной конструкции. В дульце гильзы патрона была установлена специальная резиновая втулка. Во время выстрела под действием пороховых газов резиновая втулка растягивалась и заполняла пространство между стволом и каморой барабана. После того как пуля вылетала из ствола и давление резко снижалось, втулка уменьшалась в размере, позволяя свободно вращать барабан.Револьвер Дартейна модель №2 имеет довольно необычную конструкцию рамки, которая облегчает доступ к деталям ударно-спускового механизма. Задняя часть рамки вместе с рукояткой поворачиваются на оси, что позволяет разобрать оружие. Ось размещена в нижней части рукоятки спереди. Открутив щечки рукоятки и повернув на оси рамку стрелок имеет возможность произвести чистку деталей ударно-спускового механизма или замену его частей.Револьвер Дартейна Зиг-Заг Модель №2 не был принят на вооружение и не получил распространение в качестве гражданского оружия из-за сложности устройства и не надежной работы механизмов при загрязнении. Однако идея Дартейна использовать совершено иную конструкцию механизма вращения барабана, принципиально отличающуюся от обычных револьверов не была забыта и впоследствии использована другими конструкторами.Вторая модель револьвера Дартейна Зиг-Заг была так же как и первая лишь экспериментальной, количество изготовленных револьверов вероятно не превышает десятка штук. Несмотря на это в 2013 году подобный револьвер был выставлен на аукционе в Париже по цене чуть менее 1000 долларов. Думается, что его новый владелец стал обладателем одного из редчайших и интересных европейских револьверов по очень выгодной цене.