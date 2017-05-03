Нетаньяху: Россия не вооружает "Хезболлу"
Председатель правительства Израиля дал интервью местному русскоязычному «9 Каналу» . Одна из тем беседы с Биньямином Нетаньяху касалась вопроса сирийского конфликта, в котором на стороне правительственной армии САР принимает участие группировка «Хезболла». Нетаньяху заявил, что его крайне беспокоит участие «Хезболлы» в конфликте на сирийской территории.
Журналист при этом задал вопрос премьеру, не поставляет ли оружие «Хезболле» Российская Федерация? Биньямин Нетаньяху заявил, что Россия не имеет отношения к вооружению группировки.
Из заявления израильского премьера:
По заявлениям Нетаньяху, одним из методов перекрытия каналов вооружений «Хезболлы» являются удары по сирийским военным объектов израильской боевой авиацией.
Биньямин Нетаньяху:
Израиль отмечает, что вооружение группировки «Хезболла» является «серьёзной угрозой для еврейского государства».
Журналист при этом задал вопрос премьеру, не поставляет ли оружие «Хезболле» Российская Федерация? Биньямин Нетаньяху заявил, что Россия не имеет отношения к вооружению группировки.
Из заявления израильского премьера:
У меня есть разногласия с президентом Путиным, и я говорю об этом прямо. Но я не хочу обвинять Россию, в чем её обвинять не следует. Россия не передает оружия "Хезболле". Они передали оружие сирийской армии, а уже сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие. Оружие советского и российского производства попадает в руки «Хезболлы» из сирийских военных складов. Израиль предпринимает все усилия с той целью, чтобы вооружение «Хезболлы» на территории Сирии перекрыть.
По заявлениям Нетаньяху, одним из методов перекрытия каналов вооружений «Хезболлы» являются удары по сирийским военным объектов израильской боевой авиацией.
Биньямин Нетаньяху:
Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем. Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар. Я не вдаюсь в подробности, но такова наша политика, и она действует по сей день.
Израиль отмечает, что вооружение группировки «Хезболла» является «серьёзной угрозой для еврейского государства».
Использованы фотографии: Твиттер
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