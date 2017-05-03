12:27 03 мая

Нетаньяху: Россия не вооружает "Хезболлу"

Председатель правительства Израиля дал интервью местному русскоязычному «9 Каналу» . Одна из тем беседы с Биньямином Нетаньяху касалась вопроса сирийского конфликта, в котором на стороне правительственной армии САР принимает участие группировка «Хезболла». Нетаньяху заявил, что его крайне беспокоит участие «Хезболлы» в конфликте на сирийской территории.

Журналист при этом задал вопрос премьеру, не поставляет ли оружие «Хезболле» Российская Федерация? Биньямин Нетаньяху заявил, что Россия не имеет отношения к вооружению группировки.

Нетаньяху: Россия не вооружает "Хезболлу"



Из заявления израильского премьера:
У меня есть разногласия с президентом Путиным, и я говорю об этом прямо. Но я не хочу обвинять Россию, в чем её обвинять не следует. Россия не передает оружия "Хезболле". Они передали оружие сирийской армии, а уже сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие. Оружие советского и российского производства попадает в руки «Хезболлы» из сирийских военных складов. Израиль предпринимает все усилия с той целью, чтобы вооружение «Хезболлы» на территории Сирии перекрыть.


По заявлениям Нетаньяху, одним из методов перекрытия каналов вооружений «Хезболлы» являются удары по сирийским военным объектов израильской боевой авиацией.

Биньямин Нетаньяху:
Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем. Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар. Я не вдаюсь в подробности, но такова наша политика, и она действует по сей день.


Израиль отмечает, что вооружение группировки «Хезболла» является «серьёзной угрозой для еврейского государства».

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 47

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  1. Арон Заави Сегодня, 06:43
    Да эту политику Израиля по отношению к Хезболле уже здесь столько раз обсуждали...Что нового сегодня скажем, не представляю. request
    Арон Заави
    1. сибиралт Сегодня, 06:59
      А что, Нетаньяху западло переговорить с Асадом, прежде чем бомбить?
      сибиралт
      1. Александр романов Сегодня, 07:15
        Цитата: сибиралт
        А что, Нетаньяху западло переговорить с Асадом, прежде чем бомбить?

        Был бы Ассад поумнее,давно бы заключил мирное соглашение с Израилем.
        Александр романов
        1. kpotr Сегодня, 07:27
          Евреи за него воевать не станут, а шииты, на которых все держится, могут и со "ставлеником сионистов" воевать.
          kpotr
          1. Александр романов Сегодня, 07:37
            Цитата: kpotr
            Евреи за него воевать не станут,

            Был бы мирный договор,Израиль бы его не бомбил .
            Александр романов
            1. kpotr Сегодня, 07:39
              Толка от этих бомбежек.. Армии минимум урона.
              kpotr
            2. ватник Сегодня, 11:49
              Цитата: Александр романов
              Был бы мирный договор,Израиль бы его не бомбил .

              Израиль страна оккупант так что никакого мирного договора с ним быть не может а бомбит он Сирию потому что оказывает помощь сирийским террористам которые были им самим и созданы
              ватник
              1. Александр романов Сегодня, 11:50
                Цитата: ватник
                Израиль страна оккупант

                Ватник,сбавь обороты.Слава Хамас,Слава КНДР,Слава Мадуро
                Александр романов
                1. ватник Сегодня, 12:00
                  Цитата: Александр романов
                  Ватник,сбавь обороты

                  А что ты разве историю не учил Алесканд романов или у вас там альтернативная история где Израиль это всеми обижаемая "белая и пушистая овечка"?
                  Так вот расскажу тебе правду а не те сказки что внушают вам раввины в синагогах. А правда заключается в том Александр романов что Израиль оккупировал страну под названием Палестина образованную по решению ООН не считая Голанских высот и других территорий.
                  ватник
                  1. Александр романов Сегодня, 12:07
                    Цитата: ватник
                    Так вот расскажу тебе правду

                    Иди добрый человек своеи дорогой .Иди далеко и не возвращаися
                    Александр романов
                    1. ватник Сегодня, 12:14
                      Цитата: Александр романов
                      Иди добрый человек своеи дорогой .Иди далеко и не возвращаися

                      Что правда "глазки колет"? laughing
                      Тем не менее оккупация Израилем страны Палестина это реальность хотя она и расходится с тем что тебе Александр романов а так же жителям Израиля рассказывают на уроках истории и в синагогах.
                      ватник
                  2. krass Сегодня, 12:13
                    Цитата: ватник
                    Так вот расскажу тебе правду

                    Вот это поворот belay

                    Цитата: ватник
                    что Израиль оккупировал страну под названием Палестина

                    нет такой страны и не было .
                    Цитата: ватник
                    бразованную по решению ООН

                    ну давай в студию -- правительство страны , президент , парламент итд итп. начинай перчислять . ( от 1948 г разумеется )
                    Цитата: ватник
                    не считая Голанских высот и других территорий.

                    Голаны Сирия пр..ла , навсегда. Нехрен было в войнушку играть.
                    krass
                    1. Александр романов Сегодня, 12:18
                      Цитата: krass
                      Вот это поворот

                      Не поворот,а анекдот
                      Александр романов
                    2. ватник Сегодня, 12:24
                      Цитата: krass
                      нет такой страны и не было .

                      Это просто пропаганда которую тебе внушили раввины и которая прописана в ваших методичках smile
                      Оккупация Палестины

                      Цитата: krass
                      ну давай в студию -- правительство страны , президент , парламент итд итп. начинай перчислять . ( от 1948 г разумеется )

                      Не успела образоваться и оформится так как была захвачена и аннексирована евреями.
                      Но по решению ООН было образованно ДВА государства Арабская Палестина и еврейский Израиль.
                      Цитата: krass
                      Голаны Сирия пр..ла , навсегда

                      Ну Гитлер тоже считал что третий рейх это навсегда lol
                      ватник
        2. Oden280 Сегодня, 08:50
          Пускай эти хитромудрые с оккупированных территорий свалят и выполнят решение ООН о образовании Палестинского государства. По большому счёту Израиль является одним из главных разжигателей бардака на Ближнем Востоке для решения своих шкурных интересов.
          Oden280
        3. aleksfill Сегодня, 09:48
          Свалил бы героический еврейский народ с оккупированных Израилем сирийских
          территорий в рамки государства очерченных в 1948 году, то Асаду и "умнеть," и
          стелиться перед Израилем не пришлось бы.
          aleksfill
          1. Арон Заави Сегодня, 11:03
            Цитата: aleksfill
            Свалил бы героический еврейский народ с оккупированных Израилем сирийских
            территорий в рамки государства очерченных в 1948 году, то Асаду и "умнеть," и
            стелиться перед Израилем не пришлось бы.

            Сразу после того как русская армия выйдет с Крыма и Курил. Ждем примера.
            Арон Заави
            1. NIKNN Сегодня, 11:16
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: aleksfill
              Свалил бы героический еврейский народ с оккупированных Израилем сирийских
              территорий в рамки государства очерченных в 1948 году, то Асаду и "умнеть," и
              стелиться перед Израилем не пришлось бы.

              Сразу после того как русская армия выйдет с Крыма и Курил. Ждем примера.

              ЛИЧНО ОТВЕЧАЕТЕ??? laughing
              NIKNN
            2. ватник Сегодня, 11:53
              Цитата: Арон Заави
              Сразу после того как русская армия выйдет с Крыма и Курил.

              Не надо сравнивать Россию в состав которой эти территории входили веками и израильский режим который образовался только в 1948 году да и то по милости ООН и сразу же прославился своей агрессивностью и вероломством.
              ватник
              1. kpotr Сегодня, 12:02
                Не ну Голаны-то у Израиля дольше чем в Сирии
                kpotr
              2. krass Сегодня, 12:19
                Цитата: ватник
                1948 году да и то по милости ООН и сразу же прославился своей агрессивностью и вероломство

                куда уж вероломней
                Большинство еврейского населения приветствовало предложенный план раздела Палестины. Хотя такие радикальные еврейские организации, как Иргун Менахема Бегина или Лехи Ицхака Шамира, отвергли этот план, считая его несправедливым по отношению к евреям, Еврейское агентство, представлявшее большинство ишува, решило принять план ООН[66][67].

                Арабские руководители, в том числе Лига арабских государств и палестинский Высший арабский совет, категорически отвергли план ООН по разделу Палестины[68][67] и заявили, что приложат все усилия, чтобы помешать его реализации[69]. Так, Джамаль аль Хуссейни, исполнявший обязанности председателя Высшего арабского совета, 24 ноября 1947 года угрожал, что «Палестина будет охвачена огнём и кровью, если евреи получат хоть какую-нибудь её часть»[69].

                Великобритания объявила о прекращении Мандата с 15 мая 1948 года

                те ушла с подмандатной территории
                и в этот же день
                15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашённый Израиль с целью уничтожения нового еврейского государства

                учи матчасть \ватник.
                krass
              3. А. Привалов Сегодня, 12:22
                Куда это Курилы входили веками? Лучший Друг Физкультурников воспользовался тем, что американцы заставили Японию капитулировать и тут же отжал 20 000 квадратных километров островов. За одно, поинтересуйтесь, куда девались 100 000 местного населения.
                А. Привалов
    2. Farid05 Сегодня, 08:18
      ну, лишний раз поругаемся)
      Farid05
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:46
    Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем. Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар.


    Вот бы и нам так по оружию которое скапливается возле наших границ на ЗАПАДЕ...в частности в ПРИБАЛТИКЕ...ПОЛЬШЕ...РУМЫНИИ.
    Израилю это позволено ...нам нет...значит снова в один прекрасный день умоемся кровью как это было в 1941 году.
    Тот же ЛЕХА
    1. krass Сегодня, 06:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Израилю это позволено ...нам нет.

      Каждое государство само решает , что ему позволено , а что нет.
      при этом разумеется должно быть готовым нести полную ответственность за свои действия.
      krass
      1. LostCoast Сегодня, 06:57
        Это так.Тем более Израиль де-факто воюет с Сирией до сих пор...
        LostCoast
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:59
        Каждое государство само решает , что ему позволено , а что нет.


        Вы ошибаетесь... smile
        Каждому государству позволяют делать что позволено...ведь ни ООН ни ПАСЕ ни ОБСЕ никакие другие международные структуры не осуждают незаконной бомбежки и обстрелов ИЗРАИЛЕМ территории СИРИИ...значит ИЗРАИЛЮ дали зеленый свет на подобную агрессию...
        если бы мы сделали подобное например по артиллерийским позициям ВСУ ежедневно обстреливающим мирное население ЛДНР вони и воплей было бы через край...но увы в КРЕМЛЕ предпочитают не заострять на этом внимания.
        Тот же ЛЕХА
        1. krass Сегодня, 07:05
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Вы ошибаетесь...

          нет , каждое государство само определяет для себя . что ему позволено , а что нет.

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          ведь ни ООН ни ПАСЕ ни ОБСЕ никакие другие международные структуры не осуждают незаконной бомбежки ИЗРАИЛЕМ территории СИРИИ...значит ИЗРАИЛЮ дали зеленый свет на подобную агрессию.

          А нам какое дело , что об этом говорит или не говорит ООН ? Пасе ( а оно тут каким боком ? ). ОБСЕ ? с хренасе ?
          Один из постоянных членов Сов.беза - Россия .--- не забывайте это.

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          сли бы мы сделали подобное например по артиллерийским позициям ВСУ ежедневно обстреливающим мирное население ЛДНР вони и воплей было бы через край

          Если Вы обратилди внимание , мы на вопли внимание обращаем мало , кто вам запрещает вести себя так же ?
          Или Россия у кого то должна спрашивать разрешение?
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          но увы в КРЕМЛЕ предпочитают не заострять на это внимание.

          Вернёмся к первому пункту
          Цитата: krass
          Каждое государство само решает , что ему позволено , а что нет.
          при этом разумеется должно быть готовым нести полную ответственность за свои действия.
          krass
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:09
            По первому пункту... smile

            Вспомните кризис с СУЭЦКИМ КАНАЛОМ...
            на ваше государство тогда было осуществленно очень хорошее давление и вы не посмели там дальше оккупировать территорию ЕГИПТА и вывели свои войска...
            значит ваша решимость имеет определенные рамки за которые вы опасаетесь переступать.

            По части РОССИИ вы правы...согласен.
            Тот же ЛЕХА
            1. krass Сегодня, 07:14
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Вспомните кризис с СУЭЦКИМ КАНАЛОМ...
              на ваше государство тогда было осуществленно очень хорошее давление и вы не посмели там дальше оккупировать территорию ЕГИПТА и вывели свои войска..

              И чем это противоречит моему утверждению ?
              Каждый сам себе определяет границы дозволенного.
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              значит ваша решимость имеет определенные рамки за которые вы опасаетесь переступать.

              Как и у всех.
              krass
              1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:18
                И чем это противоречит моему утверждению ?

                Ну вы же могли оставить СУЭЦКИЙ КАНАЛ под своим контролем...но находиться под давлением США и СССР не решились это сделать.
                В наше же время США вам союзник а РОССИЯ не имеет сил на вас влиять.
                Тот же ЛЕХА
          2. dik-nsk Сегодня, 07:15
            нет , каждое государство само определяет для себя . что ему позволено , а что нет
            абсолютно верно, с одним уточнением - в рамках возможностей. ну, а поскольку мы себя позиционируем сверхдержавой, а не какой-нибудь зимбабве, то возможностей у нас должно быть не меряно, не считаясь с мнением всяких оон и прочих прислужников матрасов. Израиль в этом плане молодцы и достойны уважения - делают все, что выгодно их интересам и плевать на всех hi ну, а нам, гражданам РФ, остается лишь гордиться донесениям из зомбо-ящика и придумывать удобные объяснения безнаказанным бомбежкам матрасов Сирии, размещению по нашим границам ПРО, успехам сына Рогозина и прочих талантливых ребят, мы ж мировая держава..
            dik-nsk
      3. MMX Сегодня, 12:26
        Цитата: krass
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Израилю это позволено ...нам нет.

        Каждое государство само решает , что ему позволено , а что нет.
        при этом разумеется должно быть готовым нести полную ответственность за свои действия.


        Абсолютно верно.
        Еще хотел бы добавить, что эта цена (ответственность) она касается всех граждан государства (руководство то доверенным является). Как тут не вспомнить ситуацию с Крымом, когда счет нам (в виде санкций и тому подобного) Запад предъявил, в стране народ по-тихому стал роптать: что же это делается и куда правительство смотрит...
        MMX
    2. Александр романов Сегодня, 07:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Израилю это позволено ...нам нет...значит снова в один прекрасный день умоемся кровью как это было в 1941 году.

      А кем и что нам не позволено?
      Александр романов
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:32
        А кем и что нам не позволено?


        Международными законами в рамках ООН smile

        Мы не можем остановить как это делает ИЗРАИЛЬ обстрелы и убийства русскоязычного населения ЛДНР.
        Тот же ЛЕХА
        1. Александр романов Сегодня, 07:44
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Международными законами в рамках ООН

          Отпускники на Донбассе в рамках международных законов ООН? Сильные мира сего,ложат ***** вето на ООН. И делают то,что считают правильным ,для интересов своеи страны.
          Александр романов
        2. Lancer Сегодня, 08:19
          Россия делает то что считает нужным и правильным для себя.Когда руководство решило присоединить Крым,оно прекрасно понимало что с точки зрения международного права это будет признанно незаконным,равно как и референдум с этой точки не будет иметь никакой законной силы.Относительно Крыма - тут у Кремля есть свои соображения.Основное - то что события в Донбассе не несут непосредственной угрозы России.Украина точно не собирается на неё нападать и война идёт не на её территории.В случае с Хизбаллой положение совсем другое.В аналогичной ситуации Россия действовала бы намного радикальнее Израиля.
          Lancer
          1. osoboye_mneniye Сегодня, 11:30
            Вы упускаете в ваших рассуждениях что-то очень важное. У России тоже есть угрозы у границ. Но Россия сначала заручается согласием властей пограничных стран, а после мочит гадов на их территории.
            Израиль же наоборот, кладёт с прибором на власти соседей, прикладывает усилия для их ослабления, а после, не считаясь с властями, мочит гадов на их территории.
            В этом заключается принципиальная разница между Россией и Израилем и Ко в путях борьбы с внешними угрозами.
            Давно пора вам признать это, а не выставлять себя страдальцами зашуганными.
            Ну и про Крым вы поясните, какие законодательные акты Крым нарушил в процессе самоопределения, и причём здесь Россия? Вроде Россия обеспечивала порядок для обеспечения законного (Крым - автономия) волеизъявления народа. Вроде силами контингента, который по договору с Украиной находился в Крыму. Вроде власти Украины не пытались российских военных выдворить оттуда.
            Пожалуйста, поясните ваше мнение с приведением юридических оснований неправомочности самоопределения Крыма.
            osoboye_mneniye
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    Биньямин Нетаньяху заявил, что Россия не имеет отношения к вооружению группировки

    Это наверное в знак благодарности за то, что Россия закрывает глаза на удары израильской авиации?
    rotmistr60
  4. Alex_Gazenvagen Сегодня, 06:56
    Почему евреев ненавидит весь мир? Нет, не знаю...ни одного блин повода.
    Alex_Gazenvagen
    1. krass Сегодня, 07:06
      Цитата: Alex_Gazenvagen
      Почему евреев ненавидит весь мир?

      наверное потому , что весь мир любит Россию , а на других любви не хватает laughing
      krass
  5. cariperpaint Сегодня, 07:02
    ой да хватит уже. с одной стороны я их понимаю. так и нужно делать. правда с учетом того что творится в Сирии можно было так особо и не мешать. как будто эти удары много чего решат. политика... такая политика...
    cariperpaint
  6. Altona Сегодня, 07:31
    Ничего не могу сказать, он честно высказал свою позицию. Правда такая позиция полностью оправдывает логику действий Израиля.
    Altona
  7. erudit 017 Сегодня, 08:25
    Аксиома проста: сильный делает, что хочет,а слабый делает, что может.
    erudit 017
  8. Farid05 Сегодня, 08:28
    мне тоже не нравится Хесбола, как и любая военно-религиозная организация созданная не для жизни а для убийств, но при этом надо признать, без них Асад бы не устоял, и Израилю надо выбирать между Асадом с Хесболой, и Игилом. Но судя по тому что в данной стране Хамас считается выгоднее чем Фатх, то остается только один вопрос - вы чего хотите ребята?
    Farid05
  9. Тургон Сегодня, 09:19
    Так подумаешь - куда мы влезли, они дерутся там между собой уже 2 тысячи лет: враг на враге, кровник на кровнике. Для чего нам это было все нужно, Украины мало было что ли.
    Тургон
  10. нивасандер Сегодня, 09:42
    в 1973 году Израиль стоял у бездны мрачной на краю.Дошло до патрулирования с ядерным Б\П + грязные бомбы .Будь у Арабских государств больше единства , то эрец исроэль почил бы в бозе
    нивасандер
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