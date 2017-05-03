Нетаньяху: Россия не вооружает "Хезболлу"

У меня есть разногласия с президентом Путиным, и я говорю об этом прямо. Но я не хочу обвинять Россию, в чем её обвинять не следует. Россия не передает оружия "Хезболле". Они передали оружие сирийской армии, а уже сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие. Оружие советского и российского производства попадает в руки «Хезболлы» из сирийских военных складов. Израиль предпринимает все усилия с той целью, чтобы вооружение «Хезболлы» на территории Сирии перекрыть.

Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем. Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар. Я не вдаюсь в подробности, но такова наша политика, и она действует по сей день.