НАТО: Меркель стала главной мишенью кремлевской пропаганды

Это связано с тем, что Германия является ведущей державой в Европе. В этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде,

Есть также и сеть агентов, управляемых организаций,

Россия обращается к дебатам на эту тему и пытается перевести их в русло, которое ей выгодно,