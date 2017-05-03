12:19 03 мая

НАТО: Меркель стала главной мишенью кремлевской пропаганды

Москва усиливает свою «пропаганду», целью которой является «ослабление единства Европы», передает РИА Новости заявление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Яниса Сартса.



По его словам, главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель.


Это связано с тем, что Германия является ведущей державой в Европе. В этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде,
заявил Сартс.

«Пропаганду» он усматривает в российских изданиях RT и Sputnik , активность которых возрастает в преддверии выборов в бундестаг.

Есть также и сеть агентов, управляемых организаций,
сказал Сартс, не приведя ни одного конкретного примера.

Он отметил, что Москва в своей «пропагандистской деятельности» старается использовать проблемы Запада.

Россия обращается к дебатам на эту тему и пытается перевести их в русло, которое ей выгодно,
заявил чиновник.

На замечание журналиста, что Запад сам виноват в своей слабости, Сартс заявил, что «Россия это просто использует».

Ранее Сартс, всё также бездоказательно, заявил, что Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии». В Москве это заявление назвали «безднами бреда».

Использованы фотографии: http://www.gorod.lv
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Комментарии 24

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  1. сибиралт Сегодня, 08:27
    И чего они напали на бывшую комсомолку Меркель? Может, во всем виноват Маркс, выходец из Германии? bully
    сибиралт
    1. cniza Сегодня, 08:29
      Они никак не могут понять , что нам не надо ни кого агитировать , просто говорить правду и они бессильны.
      cniza
      1. dik-nsk Сегодня, 08:39
        главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель
        не обижайте бабушку - она хорошая laughing
        Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии».
        Россия? они ничего не попутали? вопросы к хозяину за лужей, создавшего и взрастившего бармалеев
        dik-nsk
        1. sabakina Сегодня, 08:43
          И не надо бабушку лохматить! wink
          sabakina
      2. hirurg Сегодня, 08:41
        Таакоое болото! Одна лягушка квакнула и... поднялся хор квакания со всех сторон.)))
        Эт я про аналлитиков западных.
        hirurg
        1. jjj Сегодня, 09:57
          Вся эта европейская петушня чувствует, что повторение чего-то похожего на "пакт Молотова — Риббентропа" имеет некие реальные перспективы. Вот их и колбасит
          jjj
          1. NIKNN Сегодня, 11:46
            Цитата: jjj
            повторение чего-то похожего на "пакт Молотова — Риббентропа" имеет некие реальные перспективы.

            Не имеет! Нету там Риббентропов, просто нет.... request
            NIKNN
      3. Orionvit Сегодня, 09:08
        просто говорить правду и они бессильны
        В ответ, они собрали все все свои проблемы в кучу, и разом обвинили в них Россию. Вот уж действительно "бездна бреда". Достаточно Меркель встретится с Путиным, или даже позвонить, ярлыков наклеят, век не отмоется. И "агент Кремля", это самый безобидный. Что поделаешь, демократия. laughing
        Orionvit
    2. maxim947 Сегодня, 08:44
      Общий враг сплачивает, эта аксиома работала и будет работать, а если врага нет - то его надо выдумать. В данном случае сплочение происходит идиотов и не совсем уверенно чувствующих себя руководителей стран (и их партий). Надо меньше на это обращать внимание и больше переключаться на свои проблемы.
      maxim947
    3. Зяблицев Сегодня, 08:54
      Этот лысый, болезный малый, у него пунктик - везде видит "тотальную" пропаганду Кремля! Даже в инструкции применения на рулонах туалетной бумаге...laughing Видимо,здесь сыграло свою роль "печальная" судьба дедушки, который чалился по Сибирским Гулагам... laughing
      Зяблицев
  2. СРЦ П-15 Сегодня, 08:27
    Лысый параноик.
    СРЦ П-15
    1. Александр романов Сегодня, 08:34
      Цитата: СРЦ П-15
      Лысый параноик.

      А вот это уже кремлевская пропаганда
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 08:37
        Цитата: Александр романов

        А вот это уже кремлевская пропаганда

        Это констатация факта laughing
        Чёрный
        1. Александр романов Сегодня, 08:42
          Цитата: Чёрный
          Это констатация факта

          Это и есть кремлевская пропаганда .
          Александр романов
  3. cniza Сегодня, 08:27
    Ранее Сартс, всё также бездоказательно, заявил, что Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии». В Москве это заявление назвали «безднами бреда».


    Это показывает их бессилие и бездарность.
    cniza
  4. Masya Masya Сегодня, 08:30
    Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии».


    Какая пропаганда? Все чистая правда!
    Masya Masya
  5. KIBL Сегодня, 08:42
    Очередной наш латвийский дегенерат пустил CO2 в лужу!У нас в Латвии их как грибов в лесу после дождя, много,но больше всё поганки!Латвийских политиков слушать себя не уважать,сплошь дегенераты,что на них тратить время и нервы!
    KIBL
  6. НЕКСУС Сегодня, 08:43
    По его словам, главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель сама по себе пропаганда дурости и лицемерия.
    НЕКСУС
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:26
      Не, не так: : "она сама по себе пропаганда того, каким должен быть образцовый канцлер для.... своего хозяина в США."
      Monster_Fat
    2. volodya Сегодня, 09:27
      Цитата: НЕКСУС
      По его словам, главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель.

      Меркель сама по себе пропаганда дурости и лицемерия.

      Нечего на зеркало пенять - коли рожа кривая! Сами накосячили,убирать за собой надо!
      volodya
  7. Тень тьмы Сегодня, 09:03
    Вот представитель западной элиты над мозгом которого плотно поработали "русские хакеры"! "Русские" давно живут в мозгах этого Яниса Сартса.
    Тень тьмы
  8. ИванИванов Сегодня, 09:46
    "Россия обращается к дебатам на эту тему и пытается перевести их в русло, которое ей выгодно" и это абсолютно нормально, даже пророй кажется - недостаточно. привыкли что им в ротсмотрят
    ИванИванов
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:04
    В этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде,

    Как прибалты переживают о Германии и тоскуют по 40-м, когда Германия "обеспечивала существование Европы".
    заявление назвали «безднами бреда».

    Хорошее сравнение. Действительно полный бред без ограничения.
    rotmistr60
  10. Подрезчик Сегодня, 12:01
    Вот то, что есть сеть агентов и управляемых организаций- - это очень хорошо!
    Подрезчик
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