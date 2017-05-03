НАТО: Меркель стала главной мишенью кремлевской пропаганды
Москва усиливает свою «пропаганду», целью которой является «ослабление единства Европы», передает РИА Новости заявление директора Центра стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в Риге Яниса Сартса.
По его словам, главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель.
«Пропаганду» он усматривает в российских изданиях RT и Sputnik , активность которых возрастает в преддверии выборов в бундестаг.
Он отметил, что Москва в своей «пропагандистской деятельности» старается использовать проблемы Запада.
На замечание журналиста, что Запад сам виноват в своей слабости, Сартс заявил, что «Россия это просто использует».
Ранее Сартс, всё также бездоказательно, заявил, что Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии». В Москве это заявление назвали «безднами бреда».
По его словам, главной мишенью «пропагандистской кампании» стала канцлер Германии Ангела Меркель.
Это связано с тем, что Германия является ведущей державой в Европе. В этой роли Германия обеспечивает дальнейшее существование Европы в сегодняшнем виде,заявил Сартс.
«Пропаганду» он усматривает в российских изданиях RT и Sputnik , активность которых возрастает в преддверии выборов в бундестаг.
Есть также и сеть агентов, управляемых организаций,сказал Сартс, не приведя ни одного конкретного примера.
Он отметил, что Москва в своей «пропагандистской деятельности» старается использовать проблемы Запада.
Россия обращается к дебатам на эту тему и пытается перевести их в русло, которое ей выгодно,заявил чиновник.
На замечание журналиста, что Запад сам виноват в своей слабости, Сартс заявил, что «Россия это просто использует».
Ранее Сартс, всё также бездоказательно, заявил, что Россия пытается с помощью миграционного кризиса «добиться смены власти в Германии». В Москве это заявление назвали «безднами бреда».
Использованы фотографии: http://www.gorod.lv
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти