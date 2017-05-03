12:26 03 мая

Германская армия требует от Ляйен извинений

Военнослужащие бундесвера и немецкие политики потребовали извинений от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая раскритиковала заведенные в армии порядки, передает РИА Новости сообщение Deutsche Welle.



Издание напоминает, что причиной скандала стал инцидент с задержанием старшего лейтенанта бундесвера, «который собирался совершить тяжкие преступления под видом сирийского беженца». Министр заявила, что командиры «три года замалчивали крайне правые настроения офицера» из-за «превратного понимания корпоративного духа». Она также обвинила армейское командование в «слабости» и «проблемах с установкой».


Высказывания Урсулы фон дер Ляйен не встретили понимания ни у военнослужащих, ни у политиков.

Глава профсоюза военнослужащих Андре Вюстнер сообщил изданию о «вале писем» от солдат, возмущенных обобщениями министра. Он потребовал от нее «разъяснений и подкрепленных фактами доказательств».

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс в свою очередь отметил, что у бундесвера, конечно, есть проблемы, но управление армией «начинается на самом верху».

Министру также напомнили, что она уже 3 года руководит бундесвером, и за это время могла бы устранить названные ею недостатки.

Представитель СДПГ по оборонным вопросам Райнер Арнольд потребовал от Ляйнен извинения перед военнослужащими.

Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила. Я жду, что она извинится,
заявил политик.

Анализируя скандал, немецкая пресса приходит к выводу, что «доверие между фон дер Ляйен и бундесвером отсутствует». Многие офицеры считают, и, скорее всего, небезосновательно, что министр «попыталась дистанцироваться от проблем армии», чтобы спасти собственную карьеру в большой политике.

Использованы фотографии: dpa
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Комментарии 46

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  1. Тралл Сегодня, 08:57
    Красная армия всех сильней! smile
    И никогда не просила извинения у побежденных.
    Тралл
    1. сибиралт Сегодня, 09:11
      Пока Германия не выйдет из НАТО, всю жизнь будет извинятся. laughing
      сибиралт
    2. victorsh Сегодня, 09:12
      Ну да!Вспомним 19-ти летнего десантника который гнался в Тбилиси за 70-летней бабушкой около трех км.,чтобы рубануть ее саперной лопаткой.Тогдашний "верховный за СА СССР(правоприемница КА)ОБАЛДЕННО ЗАЩИТИЛСЯ!
      victorsh
      1. Старый Воин Сегодня, 09:19
        Вы это лично видели?
        Старый Воин
      2. yehat Сегодня, 09:29
        десантник в 19 лет не мог догнать бабушку? какая-то ерунда
        yehat
      3. LevITon Сегодня, 09:36
        служил я в это время в Тбилиси в погранокруге помню эту шумиху в газетах Гамсахурдия с пеной у рта доказывал через СМИ, что так и было. забег был от площади Ленина (тогда она так называлась) до театра как раз растояние 3 км.
        LevITon
        1. victorsh Сегодня, 09:46
          служил я в это время в Тбилиси в погранокруге помню эту шумиху в газетах Гамсахурдия с пеной у рта доказывал через СМИ, что так и было. забег был от площади Ленина (тогда она так называлась) до театра как раз растояние 3 км.
          Спасибо.
          Для "старого воина"Вы это лично видели?
          Я служил в это время.И изучайте интернет.
          victorsh
          1. Александр романов Сегодня, 10:19
            Цитата: victorsh
            Гамсахурдия с пеной у рта доказывал через СМИ, что так и было.

            Честнеиший человек был,нельзя не верить. laughing
            Александр романов
            1. victorsh Сегодня, 12:04
              В то время ВЫ ведь ему верили!
              victorsh
        2. Тралл Сегодня, 10:06
          Цитата: LevITon
          служил я в это время в Тбилиси в погранокруге помню эту шумиху в газетах Гамсахурдия с пеной у рта доказывал через СМИ, что так и было. забег был от площади Ленина (тогда она так называлась) до театра как раз растояние 3 км.

          А я в 90м в Тбилиси приехал и был свидетелем, как уже этого самого Гамсахурдиа свергали. Вся война "происходила" снова на проспекте Ш.Руставелли(место забега десантника). Оппозиция не могла взять президентский дворец, их технику поджигали из РПГ на подходе. Пока нападавшие не додумались пойти за советом в штаб ЗакВО, и наши посоветовали храбрым грузинам использовать дымовую завесу во время атаки.
          Весело там было. Выходишь из метро, пули свистят, спускаешься обратно и выходишь на следующей станции smile
          Тралл
      4. Чёрный Сегодня, 09:36
        Цитата: victorsh
        да!Вспомним 19-ти летнего десантника который гнался в Тбилиси за 70-летней бабушкой около трех км

        Да...хорошая сказка...бабушка ооказалась роднёй У.Болта...три км её молодой десантник догнать не мог..... laughing
        Чёрный
      5. Александр романов Сегодня, 09:37
        Цитата: victorsh
        !Вспомним 19-ти летнего десантника который гнался в Тбилиси за 70-летней бабушкой около трех км.,чтобы рубануть ее саперной лопаткой

        Десантник 3 километра не мог догнать бабушку? Хотя вполне возможно,глядя на таких бабушек laughing
        Александр романов
      6. Тралл Сегодня, 09:39
        Цитата: victorsh
        Ну да!Вспомним 19-ти летнего десантника который гнался в Тбилиси за 70-летней бабушкой около трех км.,чтобы рубануть ее саперной лопаткой.Тогдашний "верховный за СА СССР(правоприемница КА)ОБАЛДЕННО ЗАЩИТИЛСЯ!

        Не 3 км, а все 10. Не 19 летний, а свежеиспеченный. . Не в Тбилиси, а в лесу. Не за бабушкой, а от дедушки. Не гнался, а ушел. smile
        Тралл
        1. victorsh Сегодня, 10:12
          Вот без обиды .Вот в этой ситуации читаю ваши комменты и БАЛДЕЮ!Нормальные служивые в ТЕ ВРЕМЕНА были в ШОКЕ от таких заявлений.Или вы НЕ служили в ТЕ мутные времена ИЛИ начитались"Огонек"и т.п. прессу!Да НАШУ АРМИЮ развалили не во времена Е.Б.Н.,А ВО ВРЕМЕНА "горбатого"Когда это открещивалось от ВСЕХ своих приказов!Е.Б.Н. продолжил. И прочтите действительно прессу тех времен.И кстати.Вы в курсе,что"последние герои СССР",которых злые коммуняки раздавили гусеницами,суд признал_пьяны были в з-цу.Экипаж оправдали.В НАЧАЛЕ 90-Х об этом написал один журнал"Ориентир".В то время НИГДЕ об этом не написали.ХОРОШИ ГЕРОИ!
          victorsh
    3. maxim947 Сегодня, 09:35
      "...старшего лейтенанта бундесвера, «который собирался совершить тяжкие преступления под видом сирийского беженца"[i][/i] - это что то! Это какой то параллельный мир. У нас в армии есть золотое правило - свободного времени у солдата быть не должно! Чтобы мысли дурацкие не бошку не лезли, вот у них от безделья мозги и плывут... И это хорошо laughing побольше им, педиков и прочей нечисти.
      maxim947
      1. jjj Сегодня, 09:47
        Во всей этой истории интересно вот что: министр обороны может, конечно, наговорить кучу арестантов под горячую руку. Но... Профсоюз военнослужащих повел кампанию против. Понятное дело, что демократия и все такое. Только разве в армии можно открыто с привлечением масс-медиа требовать извинений от министра обороны? А главное, такая армия вообще боеспособна?
        jjj
        1. maxim947 Сегодня, 10:00
          Поэтому повторюсь - побольше им, педиков и прочей нечисти
          maxim947
          1. Монос Сегодня, 10:36
            Цитата: maxim947
            Поэтому повторюсь - побольше им, педиков и прочей нечисти

            Урсула, как настоящий гинеколог, заглянула в самую суть проблемы. smile
            Монос
            1. maxim947 Сегодня, 10:47
              как настоящий проктолог....
              maxim947
        2. rotmistr60 Сегодня, 10:59
          Только разве в армии можно открыто с привлечением масс-медиа требовать извинений от министра обороны?

          В европейских армиях очевидно можно, а возможно и нужно - толерантность и демократия проела всю армию. Это они еще и получив приказ начнут его обсуждать и выносить на голосование? Хотя нам это на руку.
          rotmistr60
    4. dik-nsk Сегодня, 10:10
      Красная армия всех сильней! smile
      И никогда не просила извинения у побежденных
      а это к чему? тут вроде речь идет министре своей армии, а не чужой
      dik-nsk
  2. Александр романов Сегодня, 08:58
    Раньше бы повесили,а сейчас гневные письма пишут. Зольдаты фурера уже не те.
    Александр романов
    1. Тралл Сегодня, 09:00
      Какой фюрьер, такие и зольдатен smile
      Тралл
    2. Хагалаз Сегодня, 09:14
      Ну, ранше и в страшном сне не приснилась бы женщина на посту министра обороны. laughing
      Вот предсавьте, Васильеав - министр обороны! wassat
      Хагалаз
      1. 210окв Сегодня, 09:51
        А ведь фактически почти так и было!
        Цитата: Хагалаз
        Ну, ранше и в страшном сне не приснилась бы женщина на посту министра обороны. laughing
        Вот предсавьте, Васильеав - министр обороны! wassat
        210окв
        1. Хагалаз Сегодня, 11:00
          Для 210: ну это было хотя бы скрыто от глаз людских. Тогда то мы знать ее не знали. А вот представте её принимщую Парад Победы! Каково? От Сердюкова то тощнило, а эта.....
          Хагалаз
    3. кирилл750 Сегодня, 09:32
      там нет солдат-там толерантные защитники дермократии
      кирилл750
  3. НЕКСУС Сегодня, 08:58
    Мне этих немецких солдат пожалеть? Сколько соплей и нытья...и это бравые закаленные солдаты великой Германии?Тьфу.
    НЕКСУС
    1. Тралл Сегодня, 09:06
      То ли дело раньше smile
      Тралл
  4. masiya Сегодня, 09:07
    Это что то новенькое, дойче зольдатен обвиняйтем министершу обороны???... Абсурд, а где дисциплина, и строжайшее уважение старших по званию???
    masiya
    1. Orionvit Сегодня, 09:16
      Вот что бывает, когда министром обороны назначают бабу гинеколога. Я вообще не понимаю, чему тут удивляться. Демократия и толерантность во всей красе.
      Orionvit
  5. Доктор Бармалей Сегодня, 09:09
    Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила. Я жду, что она извинится

    Доктор Бармалей
    1. jjj Сегодня, 09:49
      Хорошая фотка обоссавшегося фрица
      jjj
  6. Старый26 Сегодня, 09:11
    Цитата: Тралл
    Красная армия всех сильней! smile
    И никогда не просила извинения у побежденных.

    И к чему это высказывание в контексте обзора проблемы в самом бундесвере? И причем здесь Красная армия?

    Цитата: НЕКСУС
    Мне этих немецких солдат пожалеть? Сколько соплей и нытья...и это бравые закаленные солдаты великой Германии?Тьфу.

    Все меняется. И всегда. И далеко порой не в лучшую сторону. И бундесвер здесь не что-то уникальное. Просто у них есть еще и какие-то инструменты вроде того же профсоюза, чтобы поднять этот вопрос. Самому же министру жаловаться на нее саму не будешь.
    Представьте, к примеру ситуацию, когда на Сердюкова, на его деятельность стали бы жаловаться самому СЕрдюкову
    Старый26
    1. Orionvit Сегодня, 09:19
      Армия, это зеркальное отражение государства. По проблемам в армии, можно определённо точно видеть главные проблемы в государстве. Что то прогнило в Датском королевстве (Германии).
      Orionvit
  7. Печенег Сегодня, 09:12
    Маразм. Офицер виновен, а с министра требуют извинений. Я бы понял если требовали извинения за «попыталась дистанцироваться от проблем армии». Но, если они требуют извинений за то что командиры «три года замалчивали крайне правые настроения офицера» из-за «превратного понимания корпоративного духа». Еще я не понимаю какой может быть в вооруженных силах профсоюз?!
    Печенег
  8. Тургон Сегодня, 09:14
    Ну ладно фрау погорячилась, с кем не бывает. Женщин в Германии нужно беречь им на войну скоро идти, мстить за изнасилованных подруг.
    Тургон
    1. samoletil18 Сегодня, 10:06
      Что? На Америку с франко-британами нападут?
      samoletil18
      1. samoletil18 Сегодня, 10:08
        Хотя, погорячился. Немки отдавались после войны добровольно за пару чулок. Причём пару раз за пару.
        samoletil18
  9. Старый Воин Сегодня, 09:18
    Армия, которой руководит баба - не победит НИКОГДА!
    Старый Воин
  10. soroKING Сегодня, 09:32
    писать надо в "комитет солдатских отсов" am
    soroKING
  11. KIBL Сегодня, 09:35
    Бундесвер это вам не Вермахт! Нынешнее германское войско это истерички в камуфляже!Самые боеспособные части это остатки армии ГДР и ее немногочисленные офицерские кадры,которые остались после чисток.Ведь именно в Пражскую весну именно части ГДР усмиряли особенно жёстко местных.Армия которая не вела боевых действий в течении 72 лет это просто статисты в камуфляже с дорогими железными игрушками!
    KIBL
    1. jjj Сегодня, 09:53
      Да, про действия немцев в Чехословакии много историй ходило. А еще популярны были рассказы о действиях гэдээровских полицейских. Наши милиционеры вздыхали: вот бы нам хоть половину того, что разрешено немцам
      jjj
  12. Berkut24 Сегодня, 10:05
    Германская армия обратилась к гинекологу...
    Berkut24
  13. Trouble Сегодня, 10:28
    Ранее германские СМИ сообщали о задержании 28-летнего лейтенанта Бундесвера, который в конце 2015 года зарегистрировался в городе Гисен под видом сирийского беженца и, предположительно, планировал устроить нападения в лагере беженцев.

    Военнослужащий попал под поле правоохранительных органов, после того как приобрел пистолет на черном рынке в Австрии. Полиция Австрии передала информацию коллегам в Германии.

    Эх. Молодой, неопытный, вот и попался.
    "Скучно, девочки." (С)
    Одна "девочка" назначает другую "девочку" министром обороны, а та 3 года сопли жуёт.
    Trouble
  14. Подрезчик Сегодня, 12:20
    Цитата: maxim947
    "...старшего лейтенанта бундесвера, «который собирался совершить тяжкие преступления под видом сирийского беженца"[i][/i] - это что то! Это какой то параллельный мир. У нас в армии есть золотое правило - свободного времени у солдата быть не должно! Чтобы мысли дурацкие не бошку не лезли, вот у них от безделья мозги и плывут... И это хорошо laughing побольше им, педиков и прочей нечисти.

    Да,да! А еще приезжали к нам в бригаду в 93-м, супер герои, немецкая десантура и т.д. Наше командование предложило прыгнуть с парашютом, от души, уже не враги, коллеги и т.п. Пауза, дальше ответ: "Не можем! " :1. У нас нет СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЫЖКОВЫХ БОТИНОК . 2. У нас застрахованы ноги, а страховка действует только на территории ФРГ! Чуть не упал тогда от смеха!
    Подрезчик
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