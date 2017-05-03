Германская армия требует от Ляйен извинений

Каждый порядочный солдат чувствует, что она его оскорбила. Я жду, что она извинится,

Военнослужащие бундесвера и немецкие политики потребовали извинений от министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен, которая раскритиковала заведенные в армии порядки, передает РИА Новости сообщение Deutsche Welle.Издание напоминает, что причиной скандала стал инцидент с задержанием старшего лейтенанта бундесвера, «который собирался совершить тяжкие преступления под видом сирийского беженца». Министр заявила, что командиры «три года замалчивали крайне правые настроения офицера» из-за «превратного понимания корпоративного духа». Она также обвинила армейское командование в «слабости» и «проблемах с установкой».Высказывания Урсулы фон дер Ляйен не встретили понимания ни у военнослужащих, ни у политиков.Глава профсоюза военнослужащих Андре Вюстнер сообщил изданию о «вале писем» от солдат, возмущенных обобщениями министра. Он потребовал от нее «разъяснений и подкрепленных фактами доказательств».Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Ханс-Петер Бартельс в свою очередь отметил, что у бундесвера, конечно, есть проблемы, но управление армией «начинается на самом верху».Министру также напомнили, что она уже 3 года руководит бундесвером, и за это время могла бы устранить названные ею недостатки.Представитель СДПГ по оборонным вопросам Райнер Арнольд потребовал от Ляйнен извинения перед военнослужащими.заявил политик.Анализируя скандал, немецкая пресса приходит к выводу, что «доверие между фон дер Ляйен и бундесвером отсутствует». Многие офицеры считают, и, скорее всего, небезосновательно, что министр «попыталась дистанцироваться от проблем армии», чтобы спасти собственную карьеру в большой политике.