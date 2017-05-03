12:18 03 мая

Конашенков назвал сказками сообщения экспертов HRW о «советской бомбе» в Идлибе

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «сказочниками» экспертов организации Human Rights Watch, заявивших, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован зариновой бомбой «советского производства», передает РИА Новости .



Конашенков напомнил, что прошел ровно месяц после инцидента в Хан-Шейхуне, но «никто из заявлявших о "химической атаке" представителей Запада так и не смог предъявить публике или в Организацию по запрещению химоружия ничего конкретного». «Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе», – отметил он.


Фото из доклада Human Right Watch о применении в Сирии советской бомбы ХАБ-250.

По словам генерала, ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал на месте происшествия, «однако боевики, узнав, что Дамаск пригласил в Хан-Шейхун миссию ОЗХО, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса цементным раствором».

На этом фоне «появление спустя месяц расследования HRW с обнаружением фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 "со следами зарина" вряд ли должно удивлять», считает он.

Примечательно, что главным "доказательством" у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил в Москве. Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch,
продолжил Конашенков.

Конашенков назвал сказками сообщения экспертов HRW о «советской бомбе» в Идлибе
Фото из доклада Human Right Watch о применении в Сирии советской бомбы ХАБ-250.

Он пояснил, что, «во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были уничтожены еще в 1960-х годах».

Во-вторых, «никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет – их заправляли через специальное боковое отверстие в корпусе».

В-третьих, «боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».

И самое главное – ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы,
подчеркнул генерал-майор, комментируя фотографии фрагментов некоего разорвавшегося боеприпаса, размещенные на сайте HRW.

По его словам, только прибытие на место происшествия специальной экспертной комиссии поможет установить объективную картину.

Чем больше западные страны будут препятствовать этому – тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных,
заключил Конашенков.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Omar Haj Kadour, Human Right Watch
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Комментарии 26

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  1. soroKING Сегодня, 09:37
    это была не зариновая, а резиновая бомба wassat
    soroKING
    1. Тралл Сегодня, 09:42
      Ох уж эти злые русские, они уже музейные экспонатами хотят вогнать в каменный век беззащитных ИГИЛопитеков smile
      И да, почему у "эксперта" похиморужию какие то странные химчулки, больше похожие на шлепки на босу ногу? laughing
      Тралл
      1. Ольгович Сегодня, 09:49
        Цитата: Тралл
        Ох уж эти злые русские, они уже музейные экспонатами хотят вогнать в каменный век беззащитных ИГИЛопитеков smile
        И да, почему у "эксперта" похиморужию какие то странные химчулки, больше похожие на шлепки на босу ногу? laughing


        Что интересно: HRW НЕ ответит на это уничтожающее опрверженине и их фальшивка пойдет гулять дальше.
        Ольгович
      2. svp67 Сегодня, 10:02
        Цитата: Тралл
        И да, почему у "эксперта" похиморужию какие то странные химчулки, больше похожие на шлепки на босу ногу?

        А когда фото сделано? На такой жаре и ветре долго ли зарин стойкость сохранит? Тут иное интересно, а где остальные части этой бомбы? Стабилизатор то уж точно где то должен быть.
        svp67
      3. словак Сегодня, 10:40
        Что на фото? Выгуливал собачку, теперь убирает за ней?
        словак
    2. 210окв Сегодня, 09:45
      Надо было приехать нашим представителям..и... пукнуть хорошо.Хоть какие то доказательства были...
      210окв
      1. sabakina Сегодня, 11:11
        Цитата: svp67
        А когда фото сделано? На такой жаре и ветре долго ли зарин стойкость сохранит?

        Фиг знает, надо у "химдыма" спрашивать.
        sabakina
  2. Тургон Сегодня, 09:47
    В принципе они правы, так или иначе пол мира нашим оружием воюет, начиная от Африки и заканчивая Галактикой Андромеда.
    Тургон
  3. soroKING Сегодня, 09:47
    Цитата: 210окв
    Надо было приехать нашим представителям..и... пукнуть хорошо.Хоть какие то доказательства были...

    этож чего покушать и выпить надо?
    soroKING
    1. 210окв Сегодня, 09:53
      Гороху поболее... wassat
      Цитата: soroKING
      Цитата: 210окв
      Надо было приехать нашим представителям..и... пукнуть хорошо.Хоть какие то доказательства были...

      этож чего покушать и выпить надо?
      210окв
  4. svp67 Сегодня, 09:52
    Конашенков назвал сказками сообщения экспертов HRW о «советской бомбе» в Идлибе
    Эти "сказки" требуют внимательного и очень пристального "прочтения". Надо во всем разобраться. То что СССР мог поставить такие бомбы Сирии - НЕ ВЕРЮ, это самого себя подставить. Значительно безопаснее для СССР было помочь развернуть их производство на сирийских предприятиях. И если это ХАБ-250, то от куда она там? СССР распался на 15 независимых признанных стран и еще "кучку" непризнанных, вариант, что корпуса этих бомб остались на одной из этих территорий - реален, вот и надо постараться узнать, кто ж та "щира подлюка"?
    svp67
  5. Olegater Сегодня, 09:54
    Доброе утро уважаемые форумчане. Ознакомившись со статьей я понял только одно - как бы мы не говорили и что бы мы не делали, доказывая свое мирное поведение - все равно русские будут "виновны" во всем. Каждая нелепость или абсурдность будут приписывать "злым русским". Я вижу в таких вбросах лжи, от сомнительных организаций (явно содержащихся спец службами сша), только поддержания такого вот негативного тонуса среди западного обывателя. Это только дополняет уверенность в том, что в один момент произойдет провокация на порядок громче таких сообщений и это даст повод для активных действий в отношении России. Когда это произойдет я не знаю. Но вот "обвинения" России идет на всех направлениях от и до - это не может не тревожить.
    Olegater
    1. Татьяна Сегодня, 10:23
      Olegator
      Это только дополняет уверенность в том, что в один момент произойдет провокация на порядок громче таких сообщений и это даст повод для активных действий в отношении России. Когда это произойдет я не знаю. Но вот "обвинения" России идет на всех направлениях от и до - это не может не тревожить.

      Вы всё правильно понимаете!
      Для того чтобы властям страны-агрессора начать войну против другой страны-жертвы нужно в социологическом плане с военной точки зрения психологически подготовить население к войне и для этого реализовать 2 главные тактические вещи:
      1) иметь союзников для захватнической войны против страны-жертвы в других странах;
      2) получить разрешение и согласие на захватническую войну от своего собственного народа. Для этого потенциального врага - страну-жертву - демонизируют абсолютно во всём – в возможном и не возможном! СМИ имеют на это государственный заказ от собственных властей и в идеологическом плане работают не просто планомерно и целенаправленно, а именно осуществляют гибридную войну до начала активных вооружённых действий.
      Татьяна
  6. Olegater Сегодня, 10:11
    Хотел добавить. Вспомнил только что. На данном сайте где то год или полтора назад была статья о том, что арабские шейхи закупают советское оружие у восточно европейских стран. Вот тогда были насмешливые комментарии о том, зачем им это, ведь их вооружает сша, западная европа и израиль. Но в свете таких вот сообщений о том, что в Сирии применялись СОВЕТСКИЕ боеприпасы Асадом и создается прецедент более серьезный, начинаешь задумываться - зачем и кому это нужно для чего эти арабы закупали советские оружие в том числе и бомбы?
    Olegater
    1. sabakina Сегодня, 11:19
      Статью внимательно читаю? Конашенков по русски сказал:
      что, «во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были уничтожены еще в 1960-х годах».

      И скорее всего, тогда речь шла об огнестрельном оружии.
      sabakina
  7. Masya Masya Сегодня, 10:12
    . «Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе»

    Masya Masya
  8. Zubr Сегодня, 10:14
    Очередной "пшик" развалил Конашенков. smile Не удалась, очередная информационная пакость.. smile
    Zubr
    1. vasilev Сегодня, 10:28
      Не совсем.Ихний "пипл" уже схавал эти сказки,а опровержения,предоставленные Конашенковым матрасы не будут в своих СМИ показывать.
      vasilev
      1. Zubr Сегодня, 10:32
        Ну Ихний "пипл", схавает всё. Это свойство сытого общества. Когда всё у них хорошо, правильно прикормлены СМИ.
        Zubr
  9. KIBL Сегодня, 10:29
    Все верно сказал тов.Генерал,но только кто прислушается к его доводам.На Западе народ до того уже отупел,что их хоть носом ткни в факты,а они в ответ "Кремлёвская пропаганда"!
    KIBL
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Оказывается в Human Rights Watch не только "специалисты" по правам человека, а еще и эксперты в области хим оружия. Сооружая очередную утку не удосужились даже со специалистами проконсультироваться. Вот, что значит привыкли врать без оглядки. Западная публика схавает все, особенно если это касается "ужасной" России.
    rotmistr60
  11. pafegosoff Сегодня, 10:53
    Клоуны.
    Вот в Финляндии вообще отменили нормальное школьное образование.
    Впрочем, во всём мире тоже скоро отменят.
    становится профессией. Вот что это за профессия - "защита прав человека"? И останутся ли человеки среди толпы ?
    pafegosoff
  12. aiw Сегодня, 10:54
    У Конашенкова с этими HRW что ли соцсоревнование, кто кого переврет?

    http://www.russianarms.ru/forum/index.php/topic,7
    368.msg54055.html?PHPSESSID=c9lrv8nkj3j6tna3fopgi
    d5al4#msg54055

    250-кг химическая авиационная бомба (9-A-423?, 9-0272? ХАБ-250-235П?)

    Предназначена для поражения живой силы через органы дыхания

    Тактико-технические характеристики

    Калибр, кг - 250
    Длина, мм - 1750
    Диаметр, мм - 375
    Размах стабилизатора, мм - 450
    Отравляющее вещество - зарин
    Боевое состояние - пар и тонкодисперсный аэрозоль
    Способ диспергирования - взрывом разрывного заряда
    Тип взрывателя - ударный, мгновенного действия


    Ну и как бы на фото ХАБ из нашего музея написано "зарин" - в фотошопе клятые буржуи изобразили?
    Так что два последних пункта заявления нашего генерала - брехня sad

    Что впрочем не отменяет того факта, что по левым фоточкам установить тип боеприпаса - это конечно мегаэкспертиза. Особенно умилил пассаж с крышечкой - ну на фото круглая шня и у бомбы какая то круглая шня, значит точно оно!

    Тем не менее вопрос - почему наш генерал, представляющий Россию, так открыто и неумело брешет? По мне так это потеря лица, гнать в шею.
    aiw
  13. pafegosoff Сегодня, 10:57
    Ну, если нелзя мобилы мобилами назвать, то словами "", "кретин" можно?
    У нас скоро детей будут заставлять совершать дефекацию и
    Вот он - псевдоевропейский подход к языку Даля, Пушкина, Толстого, Достоевского...
    pafegosoff
    1. pafegosoff Сегодня, 10:58
      Я имел ввиду князя Мышкина и роман Достоевского "".
      pafegosoff
      1. ватник Сегодня, 11:45
        Ничего сдесь удивительного нет сейчас ВСЕ спонсоры сирийских террористов в частности США и Израиль а так же другие на фоне несомненного поражения так называемой "оппозиции" будут всеми силами пытаться "скомпрометировать" Асада обвиняя его в применении химического оружия геноциде мирного населения и нанося по армии Сирии бомбовые удары для поддержки фанатиков-убийц как это частенько практикует режим Тель-Авива.
        Вот что например заявляет премьер одной страны которая замечена в постоянной поддержке сирийских террористов:
        Биньямин Нетаньяху считает, что в Сирии остаются десятки тонн химоружия
        Предполагаемое применение отравляющих веществ в провинции Идлиб, которое привело в апреле к многочисленными жертвами среди местного населения, Нетаньяху считает доказательством того, что международные договоренности об уничтожении сирийских неконвенциональных арсеналов не были полностью выполнены.
        Израиль вслед за США возложил ответственность за химатаку в Идлибе на официальный Дамаск и приветствовал последовавший за инцидентом американский ракетный удар по аэродрому правительственных войск
        https://ria.ru/syria/20170503/1493539060.html
        ватник
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