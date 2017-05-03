Конашенков назвал сказками сообщения экспертов HRW о «советской бомбе» в Идлибе
Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «сказочниками» экспертов организации Human Rights Watch, заявивших, что сирийский Хан-Шейхун мог быть атакован зариновой бомбой «советского производства», передает РИА Новости .
Конашенков напомнил, что прошел ровно месяц после инцидента в Хан-Шейхуне, но «никто из заявлявших о "химической атаке" представителей Запада так и не смог предъявить публике или в Организацию по запрещению химоружия ничего конкретного». «Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе», – отметил он.
По словам генерала, ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал на месте происшествия, «однако боевики, узнав, что Дамаск пригласил в Хан-Шейхун миссию ОЗХО, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса цементным раствором».
На этом фоне «появление спустя месяц расследования HRW с обнаружением фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 "со следами зарина" вряд ли должно удивлять», считает он.
Фото из доклада Human Right Watch о применении в Сирии советской бомбы ХАБ-250.
Он пояснил, что, «во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были уничтожены еще в 1960-х годах».
Во-вторых, «никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет – их заправляли через специальное боковое отверстие в корпусе».
В-третьих, «боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».
По его словам, только прибытие на место происшествия специальной экспертной комиссии поможет установить объективную картину.
Конашенков напомнил, что прошел ровно месяц после инцидента в Хан-Шейхуне, но «никто из заявлявших о "химической атаке" представителей Запада так и не смог предъявить публике или в Организацию по запрещению химоружия ничего конкретного». «Только слухи и гипотезы на основе данных из соцсетей, опровергнутые экспертами даже на Западе», – отметил он.
По словам генерала, ни один эксперт из ОЗХО или какой-то из западных стран так и не побывал на месте происшествия, «однако боевики, узнав, что Дамаск пригласил в Хан-Шейхун миссию ОЗХО, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва "химического" боеприпаса цементным раствором».
На этом фоне «появление спустя месяц расследования HRW с обнаружением фрагментов советского авиационного боеприпаса ХАБ-250 "со следами зарина" вряд ли должно удивлять», считает он.
Примечательно, что главным "доказательством" у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил в Москве. Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch,продолжил Конашенков.
Он пояснил, что, «во-первых, советские боеприпасы ХАБ-250 никогда не экспортировались за пределы СССР и все до одного были уничтожены еще в 1960-х годах».
Во-вторых, «никаких "заливных" горловин с колпачками, о которых пишет HRW, у ХАБ-250 нет – их заправляли через специальное боковое отверстие в корпусе».
В-третьих, «боеприпасы ХАБ-250 конструктивно не предназначались и никогда не снаряжались зарином».
И самое главное – ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы,подчеркнул генерал-майор, комментируя фотографии фрагментов некоего разорвавшегося боеприпаса, размещенные на сайте HRW.
По его словам, только прибытие на место происшествия специальной экспертной комиссии поможет установить объективную картину.
Чем больше западные страны будут препятствовать этому – тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных,заключил Конашенков.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Omar Haj Kadour, Human Right Watch
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