Конашенков назвал сказками сообщения экспертов HRW о «советской бомбе» в Идлибе

Примечательно, что главным "доказательством" у HRW служит фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных Сил в Москве. Вынуждены разочаровать сказочников-экспертов из Human Rights Watch,

И самое главное – ХАБ-250 при применении взрывался в воздухе на высоте от 30 до 70 метров, поэтому никакой воронки не оставил бы,

Чем больше западные страны будут препятствовать этому – тем больше будет появляться "сказок" и "сказочников" в лице HRW, шарлатанов из "Белых касок" и им подобных,