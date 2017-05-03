Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства, передает РИА Новости сообщение агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности
МВД Афганистана сообщило, что в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 25 пострадали. Ранее в СМИ появлялась информация о четырех погибших и 22 раненых.
ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По данным миссии, ранения получили трое военнослужащих альянса. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медпомощь, говорится в заявлении, распространенном в Twitter.
Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва был транспорт коалиции альянса.
МВД Афганистана сообщило, что в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 25 пострадали. Ранее в СМИ появлялась информация о четырех погибших и 22 раненых.
ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По данным миссии, ранения получили трое военнослужащих альянса. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медпомощь, говорится в заявлении, распространенном в Twitter.
Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва был транспорт коалиции альянса.
Использованы фотографии: © AP Photo / Massoud Hossaini
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