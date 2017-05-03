12:19 03 мая

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства, передает РИА Новости сообщение агентство Рейтер со ссылкой на чиновника служб безопасности



МВД Афганистана сообщило, что в результате взрыва погибли не менее восьми человек, еще 25 пострадали. Ранее в СМИ появлялась информация о четырех погибших и 22 раненых.


Мощный взрыв прогремел в Кабуле в районе американского посольства


ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По данным миссии, ранения получили трое военнослужащих альянса. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии и получают необходимую медпомощь, говорится в заявлении, распространенном в Twitter.



​Телеканал TOLOnews со ссылкой на своего репортера отмечает, что взрыв осуществил террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил. По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва был транспорт коалиции альянса.


Использованы фотографии: © AP Photo / Massoud Hossaini
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Комментарии 26

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  1. svp67 Сегодня, 10:18
    ЧП произошло неподалеку от поселения миссии НАТО "Решительная поддержка"
    Ну так понимаю, что после этого ясно, что демократия в Афганистане победила и окрепла, теперь миссия НАТО может считать свою работу выполненной и пора паковать чемоданы.
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 10:23
      И это произошло опять в хваленой безопасный Зелёной зоне Кабула?
      Тралл
      1. Татьяна Сегодня, 10:33
        Обыкновенная провокация со стороны американских спецслужб для того, чтобы продолжить своё НАТОвское присутствие в Афганистане
        Татьяна
        1. Александр романов Сегодня, 10:44
          Цитата: Татьяна
          Обыкновенная провокация со стороны американских спецслужб

          Сами себя? Кондиционер?
          Александр романов
          1. Татьяна Сегодня, 10:54
            Александр Романов
            Сами себя? Кондиционер?

            Для политиков-глобалистов США это не потери, а обыкновенный мелочной расходный материал! В Египте США и своего дипломата не пожалели и не спасли!
            Для глобалистов США прибыли стоят на 1-ом месте! Ради своих прибылей когда американцы кого-нибудь жалели?
            Татьяна
            1. Александр романов Сегодня, 10:55
              Цитата: Татьяна
              В Египте США и своего дипломата не пожалели и не спасли!

              А что произошло в Египте?
              Цитата: Татьяна
              Для глобалистов США прибыли стоят на 1-ом месте!

              Какую в данном случае можно поиметь прибыль?
              Александр романов
              1. Татьяна Сегодня, 11:19
                Александр Романов
                Какую в данном случае можно поиметь прибыль?

                Ха! Сань, ясное дело, что в данном случае "прибыль" США стороннему человеку под носом буквально не видать! А вообще, наркотики из Афганистана с баз НАТО переправляются на военных самолётах на военную базу США в Косово - причём 90%. Потом они поступают в страны ЕС и далее. На эти деньги США финансируют свои глобалистские захватнические войны во всём мире.
                Татьяна
          2. Монархист Сегодня, 11:26
            Кондиционеры это только у майдаунов,а там просто"детки шалят"
            Монархист
        2. Монархист Сегодня, 11:24
          Татьяна,Вы ошибаетесь это бунт"студента" против наставника.
          Когда они создавали этих"студентов"лишь с одной целью-выдавить нас из Афганистана,а потом "брысь под лавку". Так по крайней мере в Вашингтоне планировали,а тем не захотелось под лавку
          Монархист
      2. майор Юрик Сегодня, 10:54
        Это "Афганский будильник"- с добрым утром янки! Задерживать аванс басмачам нехорошо,они же ваши дети! am
        майор Юрик
  2. Кир Аиш Сегодня, 10:24
    Странно, что около посольства США, а НЕ в посольстве США, что было бы логично.
    Кир Аиш
    1. Александр романов Сегодня, 10:34
      Цитата: Кир Аиш
      Странно, что около посольства США, а НЕ в посольстве США, что было бы логично.

      Прочитал ваш ник ,как Кариш wassat
      Возьмите руководство операцией на себя .Вам на почту придет масса сообщений со всего мира
      Спасибо Товарищ ( от некоторых с нашего саита).
      Спасибо мои дорогой друг. Надеюсь вы не имеете евреиских корней ( от Ватника)
      Иншалаллах (из разных стран)
      Пасиба мои луский друга (КНДР)
      Це добро маскалик (с Украины)
      Viva comandante ( от Мадуро)
      Александр романов
      1. Кир Аиш Сегодня, 11:02
        Кариш, не знаю кто такой.
        Кир Аиш, -он же Кир Великий. Был в Персии такой знаменитый царь.
        Много мужик сделал хорошего для своего народа и мира. Для науки и архитектуры.
        -Просвященная личность далекой эпохи.
        Кир Аиш
        1. Александр романов Сегодня, 11:05
          Цитата: Кир Аиш
          Кир Аиш, -он же Кир Великий. Был в Персии такой знаменитый царь.
          Много мужик сделал хорошего для своего народа и мира.

          Перс значит. Ну аллах акбар вам
          Александр романов
  3. Балу Сегодня, 10:30
    Сами виноваты, сидели бы дома, а то нефть ищут-война, куда не сунутся американские ученые-везде война.
    Балу
  4. Masya Masya Сегодня, 10:34
    Вот если бы посольство в хлам, тогда бы " переживали"...
    Masya Masya
    1. Vz.58 Сегодня, 10:58
      Не комментирую
      https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/10
      /680692-moskva-talibami
      Vz.58
  5. pafegosoff Сегодня, 11:02
    Свидомые украинцы пляшут от радости: они обожают нападения на дипломатов...
    pafegosoff
  6. Кир Аиш Сегодня, 11:11
    Американская баба возмет на мушку всех!!!
    Кир Аиш
    1. Vz.58 Сегодня, 11:34
      Это кто такую фотографию нарисовал? Молодцы пропагандисты. Смотри, в какую сторону патроны в ленте снаряжены. И кого за дураков держите?
      Vz.58
    2. pjastolov Сегодня, 11:37
      А что за пулемет такой? по картинке похож на LWMMG .338 NM, но почему патроны в обратную сторону? самоликвидаторы request
      pjastolov
      1. rotmistr60 Сегодня, 11:57
        но почему патроны в обратную сторону?

        Это военная хитрость. И она не рассчитана на дотошного русского, который еще в добавок разбирается в оружии. Наверное это НАТО в Прибалтике.
        rotmistr60
        1. Vz.58 Сегодня, 12:14
          Это не НАТО в Прибалтике, Это попытка внушить Российскому народу, что НАТО - есть тупцы. Таких картинок, я вам и по - поводу Российской армии на компу нарисую!
          Vz.58
    3. Александр романов Сегодня, 11:48
      Цитата: Кир Аиш
      Американская баба возмет на мушку всех!!!

      Она в себя стреляет и промахивается в упор ,судя по количеству гильз wassat
      Александр романов
  7. pjastolov Сегодня, 11:12
    За что боролись - на то и напоролись
    pjastolov
  8. alma Сегодня, 12:03
    Наверняка ЦРУ инсценировало, что бы обвинить кого-нибудь
    alma
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