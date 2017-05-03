Премьер Ливии и командующий армией страны договорились о проведении выборов
Глава правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Фаез Саррадж и командующий ливийской армией Халифа Хафтар встретились в столице ОАЭ и договорились о создании президентского совета, а также о проведении в Ливии досрочных президентских и парламентских выборов, которые должны состояться через полгода, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Хадас».
Встреча состоялась в первый раз с начала прошлого года при посредничестве наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.
По данным канала, «в новую правящую структуру – президентский госсовет – войдут спикер парламента, премьер-министр и командующий вооруженными силами Ливии».
Стороны договорились о том, что «госсовет будет далек от любых идеологических течений». Детали соглашения будут прорабатываться специальными рабочими группами, которые будут поддерживать связь между собой на постоянной основе.
Договоренности предусматривают также «роспуск всех нерегулярных вооруженных формирований» и совместную борьбу с террористическими группировками.
Агентство напоминает, что в конце 2015 года стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Ливийский парламент, заседающий на востоке республики, проголосовал за его денонсацию.
Встреча состоялась в первый раз с начала прошлого года при посредничестве наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.
По данным канала, «в новую правящую структуру – президентский госсовет – войдут спикер парламента, премьер-министр и командующий вооруженными силами Ливии».
Стороны договорились о том, что «госсовет будет далек от любых идеологических течений». Детали соглашения будут прорабатываться специальными рабочими группами, которые будут поддерживать связь между собой на постоянной основе.
Договоренности предусматривают также «роспуск всех нерегулярных вооруженных формирований» и совместную борьбу с террористическими группировками.
Агентство напоминает, что в конце 2015 года стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Ливийский парламент, заседающий на востоке республики, проголосовал за его денонсацию.
Использованы фотографии: AFP 2017, Abdullah Doma
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