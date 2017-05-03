12:18 03 мая

Премьер Ливии и командующий армией страны договорились о проведении выборов

Глава правительства национального согласия, заседающего в Триполи, Фаез Саррадж и командующий ливийской армией Халифа Хафтар встретились в столице ОАЭ и договорились о создании президентского совета, а также о проведении в Ливии досрочных президентских и парламентских выборов, которые должны состояться через полгода, передает РИА Новости сообщение канала «Аль-Хадас».

Премьер Ливии и командующий армией страны договорились о проведении выборов


Встреча состоялась в первый раз с начала прошлого года при посредничестве наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.


По данным канала, «в новую правящую структуру – президентский госсовет – войдут спикер парламента, премьер-министр и командующий вооруженными силами Ливии».

Стороны договорились о том, что «госсовет будет далек от любых идеологических течений». Детали соглашения будут прорабатываться специальными рабочими группами, которые будут поддерживать связь между собой на постоянной основе.

Договоренности предусматривают также «роспуск всех нерегулярных вооруженных формирований» и совместную борьбу с террористическими группировками.

Агентство напоминает, что в конце 2015 года стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Ливийский парламент, заседающий на востоке республики, проголосовал за его денонсацию.

Использованы фотографии: AFP 2017, Abdullah Doma
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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 11:40
    Жалко эту страну..Когда то почти процветала..
    210окв
    1. tiredwithall Сегодня, 11:42
      Цитата: 210окв
      Жалко эту страну..Когда то почти процветала..

      До демократизации процветала Ливия без "почти". Народ там имел самую лучшую социалку. Зато теперь там в каждом кишлаке свой президент, свой премьер и своя армия.
      в конце 2015 года стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий

      А бредни о мирном объединении, лишь пиаровское ф"фло.
      tiredwithall
      1. cniza Сегодня, 12:08
        Да теперь там каждое племя своя страна и вернуть объединение практически не возможно , пока не появится второй Каддафи .
        cniza
    2. Александр романов Сегодня, 12:09
      Цитата: 210окв
      Жалко эту страну.

      Они захотели демократии.
      И не жалко,поскольку я помню,как обороняли Сталинград и я видел,как защищали Триполи.
      Александр романов
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Западная коалиция в одночасье развалила страну посеяв смерть и хаос. Так где же "ростки предполагаемой демократии"? Мало вероятно, что Ливия когда-нибудь снова станет такой, какой была. А западный мир нагадил и спокойно спит, ест, получает прибыль совершенно не беспокоясь о том, что натворил.
    rotmistr60
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