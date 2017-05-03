Россия представит на IDEF-2017 более 240 образцов вооружения

В IDEF-2017 в составе единой российской экспозиции примут участие "Рособоронэкспорт" и концерн ВКО "Алмаз-Антей", которые в общей сложности представят более 240 образцов вооружения и военной техники. "Рособоронэкспорт" на своем стенде предоставит информацию о 200 образцах продукции для всех видов вооруженных сил

Россия представит на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Турции, более 240 образцов вооружения и военной техники, сообщила в среду пресс-служба "Рособоронэкспорта", передает РИА Новости — говорится в сообщении.Отмечается, что наибольший интерес для турецких заказчиков на российской экспозиции будут представлять средства ПВО — зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной ЗРК "Игла-С", а также многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2.Наиболее перспективой продукцией для сухопутных сил Турции специалисты "Рособоронэкспорта" считают средства защиты для бронетанковой техники: комплекс активной защиты "Арена-Э", динамическая защита, а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Э" и автоматы Калашникова различных модификаций."Рособоронэкспорт" также планирует реализовать на полях IDEF-2017 обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями правительства, вооруженных сил и бизнес-сообщества Турции, а также других стран ближневосточного региона.