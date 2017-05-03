Миссия по патрулированию воздушного пространства стран Балтии переходит к испанским ВВС
Сегодня в Эстонии пройдет торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Испании, передает РИА Новости сообщение Главного штаба Сил обороны республики.
Церемония пройдет на авиабазе Эмари под Таллином.
Сообщается, что «пилоты ВВС Испании и четыре истребителя F-18 Hornet сменят контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 31 августа 2016 года».
Напомним, прибалтийские страны не располагают авиацией, пригодной для патрулирования воздушных пространств, поэтому с 2004 году эту функцию в порядке ротации выполняют самолеты стран НАТО. Основной аэродром для базирования натовских самолетов находится в Литве на базе Зокняй. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой, приспособленной для этих целей.
Церемония пройдет на авиабазе Эмари под Таллином.
Сообщается, что «пилоты ВВС Испании и четыре истребителя F-18 Hornet сменят контингент ВВС Германии с четырьмя истребителями Eurofighter Typhoon, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 31 августа 2016 года».
Напомним, прибалтийские страны не располагают авиацией, пригодной для патрулирования воздушных пространств, поэтому с 2004 году эту функцию в порядке ротации выполняют самолеты стран НАТО. Основной аэродром для базирования натовских самолетов находится в Литве на базе Зокняй. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой, приспособленной для этих целей.
Использованы фотографии: http://477768.livejournal.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти