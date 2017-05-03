Пентагон проверяет законность зачисления на службу солдата, воевавшего на стороне ополчения в Донбассе
Армия США проводит служебное расследование в связи с возможным нарушением процедуры найма при зачислении на службу мужчины, который в 2014 году воевал в Донбассе на стороне ополчения ДНР, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».
Ранее сообщалось, что 29-летний Гийом Кювелье, имеющий гражданство Франции и США, в январе начал проходить подготовку в американской армии и в настоящее время служит в пехотной дивизии на Гавайях.
Как отмечает агентство, «Кувелье родился и вырос во Франции, где он придерживался крайне правых взглядов». Согласно публикациям в соцсетях и видеофильмам с его участием, в 2014 году Кувелье воевал на стороне «пророссийских сепаратистов» в Донбассе. В 2015 году он был замечен в Ираке, где создал подразделение боевиков, воевавших на стороне курдов. А в 2016-ом он направился в США.
Ранее сообщалось, что 29-летний Гийом Кювелье, имеющий гражданство Франции и США, в январе начал проходить подготовку в американской армии и в настоящее время служит в пехотной дивизии на Гавайях.
Командование набора добровольцев в Сухопутные войска США начало расследование, чтобы определить, были ли соблюдены надлежащие процедуры зачисления,сказал представитель армии Пэт Сейбер.
Как отмечает агентство, «Кувелье родился и вырос во Франции, где он придерживался крайне правых взглядов». Согласно публикациям в соцсетях и видеофильмам с его участием, в 2014 году Кувелье воевал на стороне «пророссийских сепаратистов» в Донбассе. В 2015 году он был замечен в Ираке, где создал подразделение боевиков, воевавших на стороне курдов. А в 2016-ом он направился в США.
Использованы фотографии: РИА Новости . Стрингер
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