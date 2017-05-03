17:48 03 мая

Пентагон проверяет законность зачисления на службу солдата, воевавшего на стороне ополчения в Донбассе

Армия США проводит служебное расследование в связи с возможным нарушением процедуры найма при зачислении на службу мужчины, который в 2014 году воевал в Донбассе на стороне ополчения ДНР, передает РИА Новости сообщение агентства «Франс Пресс».

Пентагон проверяет законность зачисления на службу солдата, воевавшего на стороне ополчения в Донбассе


Ранее сообщалось, что 29-летний Гийом Кювелье, имеющий гражданство Франции и США, в январе начал проходить подготовку в американской армии и в настоящее время служит в пехотной дивизии на Гавайях.


Командование набора добровольцев в Сухопутные войска США начало расследование, чтобы определить, были ли соблюдены надлежащие процедуры зачисления,
сказал представитель армии Пэт Сейбер.

Как отмечает агентство, «Кувелье родился и вырос во Франции, где он придерживался крайне правых взглядов». Согласно публикациям в соцсетях и видеофильмам с его участием, в 2014 году Кувелье воевал на стороне «пророссийских сепаратистов» в Донбассе. В 2015 году он был замечен в Ираке, где создал подразделение боевиков, воевавших на стороне курдов. А в 2016-ом он направился в США.

Использованы фотографии: РИА Новости . Стрингер
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Комментарии 15

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  1. Lyncher Сегодня, 13:21
    в 2014 году Кувелье воевал на стороне «пророссийских сепаратистов» в Донбассе. В 2015 году он был замечен в Ираке, где создал подразделение боевиков, воевавших на стороне курдов. А в 2016-ом он направился в США.

    Пятой точкой на трёх стульях... Не постоянный молодой человек.
    Lyncher
    1. рич Сегодня, 13:36
      Ветреный молодой человек. Если так дальше пойдет не исключено, что он в армии Ын окажется
      рич
    2. reservist Сегодня, 13:46
      Донбасс, Курдистан, Гавайи ...
      а может "кошка чует, чье мясо съела" ?
      reservist
  2. soroKING Сегодня, 13:23
    дураки, хотят отказаться от бывалого воина request
    soroKING
    1. voyaka uh Сегодня, 13:48
      Американцы прошлый боевой опыт не засчитывают.
      Курс молодого бойца контрактники проходят, как если бы никогда не держали
      в руки оружия до этого.
      voyaka uh
  3. птс-м Сегодня, 13:30
    Глупые пеньдосы ,не знают русской поговорки...за одного битого,двух не битых дают...а свои „демократические“ амбиции спрячте в карман,как проделывали с нацистскими преступниками.
    птс-м
  4. yehat Сегодня, 13:34
    армия - это предсказуемость. А американцы не понимают, что ждать от этого Гийома.
    yehat
  5. Тургон Сегодня, 13:36
    Мне это всё напоминает Римскую империю поздних веков и ее закат. Аналогии один в один, знающие историю поддержат меня.
    Тургон
  6. Подрезчик Сегодня, 13:37
    Попал парень в сброд, называемый армией США. А вообще МОЛОДЕЦ!
    Подрезчик
  7. vladimirvn Сегодня, 13:46
    Товарищ с активной жизненной позицией! laughing
    vladimirvn
    1. tiredwithall Сегодня, 15:34
      Ему еще б мозгов добавить к этой позиции, а если серьезно, то скорее всего профессиональный разведчик.
      tiredwithall
  8. Delink Сегодня, 13:47
    Еще и посадить могут за предательство!
    Delink
  9. erudit 017 Сегодня, 13:51
    «заклюют» парня, человек ищет себя, везде воевал на правильной стороне против негодяев,не в ту армию пришел правда!
    erudit 017
  10. амурец Сегодня, 13:53
    Цитата: Delink
    Еще и посадить могут за предательство

    А что же они свою сотрудницу ФБР, вышедшую замуж за игиловца не трясут? И за предательство, и за пособничество террористам? Двойная мораль в действии?
    амурец
  11. Altona Сегодня, 13:58
    Цитата: voyaka uh
    Американцы прошлый боевой опыт не засчитывают.
    Курс молодого бойца контрактники проходят, как если бы никогда не держали
    в руки оружия до этого.

    --------------------------
    "Проверка законности зачисления" - об этом же статья. Что инкриминируется молодому человеку? Он воевал на стороне национальных меньшинств разных государств. Где хваленая демократия?
    Altona
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