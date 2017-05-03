17:49 03 мая

На Украине обсуждаются потери ВСУ с начала года

Донецкое агентство новостей сообщает об очередной жертве обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. От полученных в результате обстрела ранений скончалась жительница Докучаевска 1964 года рождения. ДАН приводит заявление собеседника:
Только что стало известно, что в больнице Докучаевска скончалась женщина, которая пострадала сегодня утром в ходе обстрела с позиций украинских силовиков.


Оперативное командование ДНР сообщает о том, что за минувшие сутки украинская сторона 44 раза нарушила режим прекращения огня. Наиболее интенсивным обстрелам подверглась Ясиноватая и её окрестности.

На этом фоне на Украине обсуждаются потери ВСУ и НГУ с начала текущего года. При этом СМИ ссылаются на заявление Петра Порошенко, который, выступая в апреле перед военнослужащими танковой бригады, заявил о 69 безвозвратных потерях украинских силовиков и более чем о 420 раненых. Это говорит о том, что тенденцию с заявлениями «потерь нет» украинское руководство эксплуатирует гораздо реже, нежели это было ранее. Ранее Тымчук и Лысенко постоянно "радовали" украинскую общественность именно такими сводками, в которых войска даже в котлах потерь "не несли", а "организованно отходили на заранее подготовленные позиции".


На Украине обсуждаются потери ВСУ с начала года


Общее число потерь украинских военнослужащих с начала конфликта, если верить заявлениям Порошенко, составило 2652 человек. При этом обращает на себя внимание тот факт, что явно пошло на убыль и число протестов в украинских сёлах и городах против военных действий в Донбассе. Это говорит о том, что граждане уже успели "привыкнуть" к войне, которая идёт далеко от их домов, а кроме того явно вырос страх перед радикалами, которые за любые подобные протесты могут лишить и здоровья, и жизни.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 21

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  1. nik-karata Сегодня, 13:49
    что граждане уже успели "привыкнуть" к войне,

    интересно, что курил автор??? наверное он-то как раз привык к войне, что у нормального человека (не военного) не может случиться. КАК МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ К ВОЙНЕ? what
    nik-karata
    1. 210окв Сегодня, 13:56
      К сожалению к войне привыкнуть можно.....Мои родители рассказывали как подростками наблюдали это в 1941 году на Смоленщине..Сначала были страх и ужас первые месяцы,потом начали "привыкать" к "новому порядку"..Очень это тяжело-но это факт.
      Цитата: nik-karata
      что граждане уже успели "привыкнуть" к войне,

      интересно, что курил автор??? наверное он-то как раз привык к войне, что у нормального человека (не военного) не может случиться. КАК МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ К ВОЙНЕ? what
      210окв
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:30
        Привыкнуть можно к "новому порядку". К похоронкам, приходящим то к соседям, то к родне. Но не к обстрелам, бомбежкам и пожарам. Срабатывает обыкновенный инстинкт самосохранения.. Можно и в траншее дремать под монотонный гул разрывов, но тогда паника возникает от внезапно наступившей тишины...
        Вождь краснокожих
        1. cniza Сегодня, 14:42
          Очень грубая , но народная мудрость - "человек такая скотина , что ко всему привыкает".
          cniza
        2. 210окв Сегодня, 15:22
          Вот такой "новый порядок" на Украине и установлен...В 41 г. повесили женщину-мать двоих детей пухнущих с голода и укравшую посылку немецкого солдата,а 2 мая в Одессе людей сожгли..И это ВОЙНА...
          Цитата: Вождь краснокожих
          Привыкнуть можно к "новому порядку". К похоронкам, приходящим то к соседям, то к родне. Но не к обстрелам, бомбежкам и пожарам. Срабатывает обыкновенный инстинкт самосохранения.. Можно и в траншее дремать под монотонный гул разрывов, но тогда паника возникает от внезапно наступившей тишины...
          210окв
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:40
        Цитата: 210окв
        К сожалению к войне привыкнуть можно....

        К сожалению вы правы...Нас уже СМИ приучили к постоянным взрывам убийствам , которые бесконечным потоком идут со всех сторон..Такое ощущение ,что всех нас готовят к мировой бойне,которая уже не за горами
        ОТДЕЛ
  2. Копчёный Сегодня, 13:49
    Какой такой страх перед радикалами? Вон в недавней новости было как бабушка в прифронтовой полосе всушников бандеровцами называла и никакого страха.
    Копчёный
    1. сибиралт Сегодня, 13:57
      Есть такие бабушки и дедушки, которые коромыслом или костылем взвод вояк могут разогнать. laughing Сами подумайте, почему.
      сибиралт
  3. рич Сегодня, 13:55
    официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко заявил в понедельник, что с начала конфликта в Донбассе погибли 2629 украинских военнослужащих и 9453 военнослужащих получили ранения. Эти цифры вызывают, мягко говоря, недоверие.

    Газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 23.03.2017 написала: - "Разведка ФРГ насчитала с 2014 по конец апреля 2017 года десятки тысяч погибших военнослужащих ВСУ. С начала конфликта украинская армия лишилась более 320 танков, свыше половины боевых бронированных машин, а также почти 50% артиллерийских систем". Эти цифры в десять раз больше, чем заявленные официальные данные. Официальные цифры явно слишком занижены и не заслуживают доверия".
    рич
  4. erudit 017 Сегодня, 13:57
    вот действительно интересно, какие реальные потери за все время, у украины среди всех силовых структур и банд (секторы,азовы и др.) ?
    erudit 017
    1. сибиралт Сегодня, 14:11
      Если у ВСУ такие "незначительные", тогда зачем они столько могил для них заготовили? belay Жаль, что сейчас трудно картинки загружаются.
      сибиралт
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:38
        А там не только для ВСУ. Тут кто то раньше загружал фото - ряд свежих могил и табличка с четырехзначным номером. Тыкали, мол вот сколько реально погибших. Буквально неделю назад смотрел новости на Украине. Так там рассказывали о поисковиках. Все гораздо прозаичнее. Поисковики находят на поле боя или в технике останки. Краткое описание - в форме военного образца, обгоревший, отсутствуют рука (нога и т д). Документов нет, жетона нет. Не зависимо, похож на ополченца или ВСУ, складируют в мешок и везут в Днепр. Там врачи независимо делают анализ ДНК нумерация которого СКВОЗНАЯ для всей Украины!!!! Отсюда и жуткие номера на обелисках. То есть в могиле 7221 - остатки ополченца, могила 7222 - остатки ВСУ, а анализ 7223 - папаша, не верящий, что ребенок от него. Вот так то.
        Вождь краснокожих
  5. Подрезчик Сегодня, 14:06
    Цитата: nik-karata
    что граждане уже успели "привыкнуть" к войне,

    интересно, что курил автор??? наверное он-то как раз привык к войне, что у нормального человека (не военного) не может случиться. КАК МОЖНО ПРИВЫКНУТЬ К ВОЙНЕ? what

    Можно! Тетушка рассказывала, закончились обстрелы...сразу не поверили, что-то не так! (ВОВ).А потери они занижают...
    Подрезчик
  6. den3080 Сегодня, 14:28
    вот потери техники, думаю, большие:
    1. что-то продали тем же ДНР/ЛНР
    2. что-то погорело в тупых атаках
    3. что-то сами сломали по неумению или просто списали(продав, см.1)
    потерь в смысле количества "человек" - нет, святая правда. (а "мыздобулов" - да кто ж их считает?)
    den3080
  7. Masya Masya Сегодня, 14:32
    Это говорит о том, что тенденцию с заявлениями «потерь нет» украинское руководство эксплуатирует гораздо реже, нежели это было ранее.

    Просто уже столько потерь, что за простым бла.... бла уже не сррячешь...
    Masya Masya
  8. gabonskijfront Сегодня, 14:41
    Надо признать,что общественное мнение на украине это огромная тайна,мы не знаем какие там настроения доминируют.
    gabonskijfront
    1. Orionvit Сегодня, 16:18
      Украина, она откровенно говоря большая. Чем дальше на запад, тем свидомее. К примеру Запорожье пока ещё Русский город, за исключением сравнительно небольшого количества упоротых недоумков и молодёжи, которая кроме украины ничего не видела. Это не смотря на все усилия по насильственной украинизации по всем "фронтам" и постоянное давление со стороны силовых структур.
      Orionvit
  9. Ирек Сегодня, 14:50
    А количество кладбищ все растет... Ф
    Ирек
  10. Гаврила Сегодня, 15:43
    .... 2652 человек. начнем с того, что это уже не человеки, а фашисты!
    насчет 2652 брешет гаденыш, там далеко уже за 40тыщ. перевалило....
    в октябре 2015 30-ка, бала точно...
    Гаврила
    1. erudit 017 Сегодня, 15:49
      А это только всу или гниды всех мастей?
      erudit 017
  11. Екатерина II Сегодня, 15:51
    Донецкое агентство новостей сообщает об очередной жертве обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. От полученных в результате обстрела ранений скончалась жительница Докучаевска 1964 года рождения.

    жаль мирных, которые гибнут.
    Для справедливости нужно отметить что мирные гибнут от огня двух сторон.
    Вот для наглядности на ВО пишут что Басурин сказал что было 50 нарушений со стороны ВСУ(свою сторону он вообще молчит). С ящика доноситься---со стороны Районов 50 раз нарушили перемирие(приводят данные как и Басурин из какого оружия куда). О том что стреляли по Авдеевке, о том что мирняк прячется под кровати(репортаж от старушек Авдеевки). по кладбищам(видео разрешенных могил)
    В общем две стороны хороши. Но каждый гнет свою линию что обстрелял противник, а мы соблюдаем Минский мир/перемирие номер 298420989084.. Так что Тымчук/Басурин -это слишком узкий взгляд на картину мире в данном регионе.
    В РФ в чеченские компании было абсолютно так же. Где то гибнут-где то гуляют и радуются. Общество может спокойно адаптироваться и войне и новостям. Главное не жить на передовой.
    Екатерина II
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