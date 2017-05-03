На Украине обсуждаются потери ВСУ с начала года

Только что стало известно, что в больнице Докучаевска скончалась женщина, которая пострадала сегодня утром в ходе обстрела с позиций украинских силовиков.

Донецкое агентство новостей сообщает об очередной жертве обстрелов Донбасса со стороны ВСУ. От полученных в результате обстрела ранений скончалась жительница Докучаевска 1964 года рождения. ДАН приводит заявление собеседника:Оперативное командование ДНР сообщает о том, что за минувшие сутки украинская сторона 44 раза нарушила режим прекращения огня. Наиболее интенсивным обстрелам подверглась Ясиноватая и её окрестности.На этом фоне на Украине обсуждаются потери ВСУ и НГУ с начала текущего года. При этом СМИ ссылаются на заявление Петра Порошенко, который, выступая в апреле перед военнослужащими танковой бригады, заявил о 69 безвозвратных потерях украинских силовиков и более чем о 420 раненых. Это говорит о том, что тенденцию с заявлениями «потерь нет» украинское руководство эксплуатирует гораздо реже, нежели это было ранее. Ранее Тымчук и Лысенко постоянно "радовали" украинскую общественность именно такими сводками, в которых войска даже в котлах потерь "не несли", а "организованно отходили на заранее подготовленные позиции".Общее число потерь украинских военнослужащих с начала конфликта, если верить заявлениям Порошенко, составило 2652 человек. При этом обращает на себя внимание тот факт, что явно пошло на убыль и число протестов в украинских сёлах и городах против военных действий в Донбассе. Это говорит о том, что граждане уже успели "привыкнуть" к войне, которая идёт далеко от их домов, а кроме того явно вырос страх перед радикалами, которые за любые подобные протесты могут лишить и здоровья, и жизни.