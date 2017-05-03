17:47 03 мая

Скапаротти просит больше танков для сухопутных сил в Европе

Пентагон должен разместить в Европе большее количество бронетанковой техники, которая необходима для сдерживания «агрессивной» России, передает Лента.ру заявление командующего силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Скапаротти просит больше танков для сухопутных сил в Европе


Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой,
отметил генерал на слушаниях в сенате.


Для того чтобы наши позиции были надежными и правильными, нам нужно больше противотанковой техники (...) чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию,
подчеркнул Скапарротти.

Он также отметил, что силы США в Европе, «которые на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду», со временем должны увеличиться.

Кроме того, по мнению генерала, американским парламентариям необходимо подумать об отправке в Европу дополнительного количества «помощников» из числа инженеров и бойцов авиационных бригад.

В марте Скапарротти уже заявлял, что ему нужно еще «больше войск и современного оружия» для противодействия «все более воинственной России» и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию.

Использованы фотографии: Ron Sachs / ZUMAPRESS / globallook.com
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Комментарии 28

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  1. hirurg Сегодня, 15:13
    ---Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой,
    Россия представлена страной. ДБ.
    Страшно генералу стало.
    Эт вам не с индейцами воевать.
    hirurg
    1. jjj Сегодня, 15:16
      Они планомерно готовятся расчленять Россию. Считают, что время у них есть, Путин - не вечный. И к часу Х хотят накопить побольше сил
      jjj
      1. рич Сегодня, 15:24
        Мальчик хочет побольше солдатиков. Вот плачет, ножкой сучит и просит папу с мамой купить еще: - У Вани из соседнего подъезда танков много, а у меня мало. Его любят. А мне ничего не покупают."
        рич
        1. Svarog51 Сегодня, 15:39
          Те танки, что к нашим границам передвигали, уже все утопли в грязи. Срочно пришлите ещё! laughing

          wassat
          Svarog51
          1. BATUHAN Сегодня, 16:49
            Кресты и могильные плиты заказывайте. Упыри тупоголовые.
            BATUHAN
    2. tiredwithall Сегодня, 15:18
      У них давно уже проблемы с классификацией: танковые части идут за кавалерийские.
      tiredwithall
    3. To be or not to be Сегодня, 16:06
      Как тут не будет страшно!
      To be or not to be
      1. Pirogov Сегодня, 16:30
        Цитата: To be or not to be
        Как тут не будет страшно!

        Видеть на фоне наших танков ,эту сволочь ,как серпом по...ам.
        Pirogov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:54
        Думаю не зря боятся нас так , Европа опять под оккупацией только теперь США...
        ОТДЕЛ
    4. 73bor Сегодня, 16:53
      Этот дятел с генеральскими погонами забывает что им, из-за океана всё это переть надо!
      73bor
  2. tiredwithall Сегодня, 15:14
    на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду»,

    Пока силы на уровне игрушечных, но нельзя забывать об отважных войсках местного формирования группы стран шпротландии.
    tiredwithall
    1. sgazeev Сегодня, 15:19
      Цитата: tiredwithall
      на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду»,

      Пока силы на уровне игрушечных, но нельзя забывать об отважных войсках местного формирования группы стран шпротландии.

      sgazeev
  3. KIBL Сегодня, 15:18
    Это американский макароник уже достал!Где они откопали этого клона Маккейна?
    KIBL
    1. sgazeev Сегодня, 16:21
      Цитата: KIBL
      Это американский макароник уже достал!Где они откопали этого клона Маккейна?

      Сицилийский мафиози,Миша Плачидо не успел добить. lol
      sgazeev
  4. Стройбат запаса Сегодня, 15:20
    "Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой",
    отметил генерал на слушаниях в сенате.
    И в каких странах Европы находятся эти силы, можно уточнить?
    Вот матрасные везде лезут, а "агрессивная" Россия что-то "агрессивно" перемещает свои войска только по СВОЕЙ территории, так что пусть этот сковородди молчит в тряпочку.
    Стройбат запаса
    1. To be or not to be Сегодня, 15:46
      "Российское присутствие - это не лёгкое присутствие, это тяжёлое присутствие", - пояснил Скапаротти.
      Понятно -Российские границы приблизились к границам НАТО laughing
      To be or not to be
      1. sabakina Сегодня, 16:08
        Цитата: Стройбат запаса
        "Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой", отметил генерал на слушаниях в сенате.
        И в каких странах Европы находятся эти силы, можно уточнить?
        Может, они Россию в Европу приняли? winked
        sabakina
  5. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:26
    и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию.

    Скорее всего ее разместят в Прибалтике, по бригадно в каждой республике..., но тогда лучше иметь Финляндию в НАТО, у них 1 ТБр. и 2 МБр., тогда получиться полноценная "вилка" удары по сходящим линиям Псков-Питер и Петрозаводск-Питер. Если разместят ее у Белостока, тогда другая "вилка" (совместно с Поляками и Немцами) Белосток-Калининград и Белосток-Гродно-Барановичи-Минск.
    DOCTOR ZLO
    1. erudit 017 Сегодня, 15:43
      а потом на выходе получат Яссо- Кишиневскую или Висло-Одерскую операцию!
      erudit 017
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:47
        Цитата: erudit 017
        а потом на выходе получат Яссо- Кишиневскую или Висло-Одерскую операцию!

        Какими силами в бывшем ЛВО - три МСБр. + ВШД; в Калининградской области - 2 МСБр.; у РБ - 3 МБр.+19-я БХВТ+3 Моб. Бр.?
        DOCTOR ZLO
  6. новичок Сегодня, 15:26
    надоело это ля ля трюфеля. уж давно ясно, час войны близок. так что янки не стесняйтесь в выражениях. ато понимаш, “сдерживание, агрессивная россия...“.
    новичок
  7. pjastolov Сегодня, 15:34
    Цитата: tiredwithall
    У них давно уже проблемы с классификацией: танковые части идут за кавалерийские.

    А это чтоб никто не догадался, кстати кавалерия и вертолеты
    pjastolov
  8. erudit 017 Сегодня, 15:35
    а что только одну дивизию, надо сразу все вооруженные силы сша перебросить в Европу,пусть обожрут европейцев, потопчут клумбы , засрут старушку европу может и безопасней станет!
    erudit 017
    1. pjastolov Сегодня, 15:38
      Неее, там папуасы и арабы засирают, матрасы опоздали wassat
      pjastolov
    2. zivXP Сегодня, 15:39
      Так им пофигу на Европу. Главное давить на Россию, а остальное дело техники.
      zivXP
  9. Горный стрелок Сегодня, 15:40
    Дивизию попросил. Против двух наших танковых армий wassat Это сильно. Европа, ИМХО, не будет воевать с Россией, если, разумеется, не самоубийца. Никакая матрасия ей помочь просто не успеет - имеется в виду война без применения ЯО. Только не будет такой войны. И не стоит на нее рассчитывать.
    Горный стрелок
  10. Doliva63 Сегодня, 15:52
    После БГУ им нужно ПРО и сухопутные войска в Европе. Если к 20-му году перекинут пару дивизий, то вот она, война. Они-то к ответному удару (если что-то долетит) давно готовятся - вспомните о миллионах пакетов для трупов, о готовых лагерях для беженцев и пр.
    Doliva63
  11. Govorun Сегодня, 17:18
    Скоропорту нужны танков больше в европе...так пусть на свои покупает...
    Govorun
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