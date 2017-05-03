Скапаротти просит больше танков для сухопутных сил в Европе
Пентагон должен разместить в Европе большее количество бронетанковой техники, которая необходима для сдерживания «агрессивной» России, передает Лента.ру заявление командующего силами США и НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.
Он также отметил, что силы США в Европе, «которые на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду», со временем должны увеличиться.
Кроме того, по мнению генерала, американским парламентариям необходимо подумать об отправке в Европу дополнительного количества «помощников» из числа инженеров и бойцов авиационных бригад.
В марте Скапарротти уже заявлял, что ему нужно еще «больше войск и современного оружия» для противодействия «все более воинственной России» и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию.
Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой,отметил генерал на слушаниях в сенате.
Для того чтобы наши позиции были надежными и правильными, нам нужно больше противотанковой техники (...) чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию,подчеркнул Скапарротти.
Он также отметил, что силы США в Европе, «которые на данный момент включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду», со временем должны увеличиться.
Кроме того, по мнению генерала, американским парламентариям необходимо подумать об отправке в Европу дополнительного количества «помощников» из числа инженеров и бойцов авиационных бригад.
В марте Скапарротти уже заявлял, что ему нужно еще «больше войск и современного оружия» для противодействия «все более воинственной России» и предлагал разместить в Европе бронетанковую дивизию.
Использованы фотографии: Ron Sachs / ZUMAPRESS / globallook.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти