Скапаротти просит больше танков для сухопутных сил в Европе

Россия представлена там (в Европе) не легкими силами, а тяжелой техникой,

Для того чтобы наши позиции были надежными и правильными, нам нужно больше противотанковой техники (...) чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию,