17:51 03 мая

Россия и Индия создали совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т

Россия и Индия создали совместное предприятие в форме акционерного общества по производству вертолетов Ка-226Т, передает "Интерфакс-АВН" сообщение посольства Индии в России.

Министерство по корпоративным вопросам правительства Индии учредило индийско-российское акционерное общество по производству вертолетов
- говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

По данным посольства, совместное предприятие создано между АО "Рособоронэкспорт", холдингом "Вертолеты России" и индийской компанией Hindustan Aeronautic Limited.


Россия и Индия создали совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т


Ранее сообщалось, что по итогам встречи президента Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди 15 октября 2016 года Москва и Дели заключили соглашение о создании индийско-российской компании по производству легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Предполагается, что СП произведет 200 машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России.

Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
По сравнению с "сухопутной" версией легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а компоненты вертолета приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Небольшие габариты позволяют размещать машину на кораблях и судах малого водоизмещения. Планируется, что корабельный Ка-226Т будет использоваться в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ка-226Т
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 15:38
    Хорошо что у работяг в Кумертау будет работа...Нашим бы еще на санавиацию поставить..
    210окв
    1. zivXP Сегодня, 15:42
      Там будет только сборка, причем крупноузловая. Комплектующие то у нас так и будут производить.
      zivXP
      1. новичок Сегодня, 15:49
        молодцы и наши и индийцы. лишь бы при сборке их ручками, не получилось как с су30 местной сборки.
        новичок
      2. maxim947 Сегодня, 15:58
        Двигатель нужен свой и как можно скорей
        maxim947
      3. Pirogov Сегодня, 16:16
        Цитата: zivXP
        Там будет только сборка, причем крупноузловая. Комплектующие то у нас так и будут производить.

        Первое время да ,а в перспективе думаю Индия настоит и на своих комплектующих ,конечно не в полном объёме но значительную часть.
        Pirogov
        1. Orionvit Сегодня, 17:40
          Те 40, которые соберут в России, будут летать без проблем. Остальные 160, собранные в Индии, как тут сказали, их ручонками, будут с проблемами. Это не я придумал, это нормальная Индийская реальность.
          Orionvit
      4. sgazeev Сегодня, 16:23
        Цитата: zivXP
        Там будет только сборка, причем крупноузловая. Комплектующие то у нас так и будут производить.

        Неприкасаемые опять будут чудить с движками.
        sgazeev
    2. Комментарий был удален.
  2. Басарев Сегодня, 16:09
    А какая от этого польза России? Индусам бы сперва кастовый строй искоренить, да положить конец культуре изнасилований. А до того - никаких вертолётов и прочих технологий.
    Басарев
    1. Orionvit Сегодня, 17:43
      Говорите как "заокеанский носитель демократии". Вам какое дело? Это их тысячелетняя культура, и не нам их судить.
      Orionvit
      1. Басарев Сегодня, 17:46
        А если их тысячелетней культуре будет необходимо резать русским головы, как это ныне модно у арабов - вы тоже будете призывать не судить?
        Басарев
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