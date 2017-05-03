Россия и Индия создали совместное предприятие по производству вертолетов Ка-226Т
Россия и Индия создали совместное предприятие в форме акционерного общества по производству вертолетов Ка-226Т, передает "Интерфакс-АВН" сообщение посольства Индии в России.
По данным посольства, совместное предприятие создано между АО "Рособоронэкспорт", холдингом "Вертолеты России" и индийской компанией Hindustan Aeronautic Limited.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи президента Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди 15 октября 2016 года Москва и Дели заключили соглашение о создании индийско-российской компании по производству легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Предполагается, что СП произведет 200 машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России.
Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
По сравнению с "сухопутной" версией легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а компоненты вертолета приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Небольшие габариты позволяют размещать машину на кораблях и судах малого водоизмещения. Планируется, что корабельный Ка-226Т будет использоваться в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.
Министерство по корпоративным вопросам правительства Индии учредило индийско-российское акционерное общество по производству вертолетов- говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.
По данным посольства, совместное предприятие создано между АО "Рособоронэкспорт", холдингом "Вертолеты России" и индийской компанией Hindustan Aeronautic Limited.
Ранее сообщалось, что по итогам встречи президента Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди 15 октября 2016 года Москва и Дели заключили соглашение о создании индийско-российской компании по производству легких многоцелевых вертолетов Ка-226Т. Предполагается, что СП произведет 200 машин за девять лет, первые 40 из них соберут в России.
Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 т полезной нагрузки. Основной отличительной особенностью является модульность его конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием.
По сравнению с "сухопутной" версией легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т корабельного базирования имеет систему складывания лопастей несущего винта, оборудован новейшим комплексом бортового оборудования, а компоненты вертолета приспособлены к работе в условиях агрессивной морской среды. Небольшие габариты позволяют размещать машину на кораблях и судах малого водоизмещения. Планируется, что корабельный Ка-226Т будет использоваться в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Ка-226Т
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