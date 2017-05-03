В ЛНР уничтожена диверсионная группа ВСУ
Оперативное командование Народной милицией ЛНР сообщает об успешной спецоперации по ликвидации членов диверсионной группы ВСУ. Информацией о ликвидации украинских диверсантов делится подполковник Андрей Марочко. Из его заявления в ходе брифинга:
По словам подполковника Марочко, целью ДРГ противника было совершение очередных диверсий и терактов на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр .
На месте боя военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили три автомата, тротиловые шашки, запалы, иные элементы взрывных устройств.
По словам Марочко, украинская сторона обратилась к ЛНР с просьбой о передаче тел погибших диверсантов. Командование ЛНР обещало, что тела погибших на территории республики украинских военных Киеву будут переданы.
Андрей Марочко добавил:
Напомним, что речь идёт о подрыве автомобиля СММ ОБСЕ в районе населённого пункта Пришиб. Тогда погиб гражданин США. Ещё двое членов мониторинговой миссии получили ранения.
Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырёх человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов народной милиции. В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся.
По словам подполковника Марочко, целью ДРГ противника было совершение очередных диверсий и терактов на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр .
На месте боя военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили три автомата, тротиловые шашки, запалы, иные элементы взрывных устройств.
По словам Марочко, украинская сторона обратилась к ЛНР с просьбой о передаче тел погибших диверсантов. Командование ЛНР обещало, что тела погибших на территории республики украинских военных Киеву будут переданы.
Андрей Марочко добавил:
Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления.
Напомним, что речь идёт о подрыве автомобиля СММ ОБСЕ в районе населённого пункта Пришиб. Тогда погиб гражданин США. Ещё двое членов мониторинговой миссии получили ранения.
Использованы фотографии: http://lug-info.com
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