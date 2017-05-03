В ЛНР уничтожена диверсионная группа ВСУ

Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырёх человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов народной милиции. В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся.

Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления.