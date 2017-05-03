17:48 03 мая

В ЛНР уничтожена диверсионная группа ВСУ

Оперативное командование Народной милицией ЛНР сообщает об успешной спецоперации по ликвидации членов диверсионной группы ВСУ. Информацией о ликвидации украинских диверсантов делится подполковник Андрей Марочко. Из его заявления в ходе брифинга:
Вчера в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырёх человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии боевого соприкосновения. Используя лесопосадки, диверсанты пытались проникнуть вглубь нашей территории в направлении Дебальцево, но были обнаружены бойцами одного из наблюдательных постов народной милиции. В результате скоротечного боя три члена ДРГ были уничтожены. Четвертый получил ранения и скрылся.


В ЛНР уничтожена диверсионная группа ВСУ


По словам подполковника Марочко, целью ДРГ противника было совершение очередных диверсий и терактов на территории Луганской народной республики. Об этом сообщает Луганский информационный центр .


На месте боя военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили три автомата, тротиловые шашки, запалы, иные элементы взрывных устройств.

По словам Марочко, украинская сторона обратилась к ЛНР с просьбой о передаче тел погибших диверсантов. Командование ЛНР обещало, что тела погибших на территории республики украинских военных Киеву будут переданы.

Андрей Марочко добавил:
Мы не исключаем, что члены уничтоженной 2 мая ДРГ участвовали в подготовке и осуществлении террористического акта 23 апреля. Сейчас устанавливается их причастность к совершению этого преступления.


Напомним, что речь идёт о подрыве автомобиля СММ ОБСЕ в районе населённого пункта Пришиб. Тогда погиб гражданин США. Ещё двое членов мониторинговой миссии получили ранения.

Использованы фотографии: http://lug-info.com
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Комментарии 27

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 15:58
    Ребята извините, сводку во время не сделал, так как компьютер в ремонте был. Сегодня вечером будет обязательно!
    Владыка Ситх
    1. Комментарий был удален.
    2. НЕКСУС Сегодня, 16:05
      Цитата: Владыка Ситх
      Ребята извините, сводку во время не сделал, так как компьютер в ремонте был. Сегодня вечером будет обязательно!

      Владыка,подробнее о планах на 8-9 мая...
      НЕКСУС
      1. sabakina Сегодня, 16:28
        И конец мая.
        sabakina
        1. maxim947 Сегодня, 17:19
          О умерших говорят хорошо или ничего. Поэтому сказать нечего...
          maxim947
      2. Владыка Ситх Сегодня, 17:48
        8 ничего, а 9 мая будет парад, репетицию которого, я скидывал в прошлой сводке.
        По боевой обстановке - сильно сомневаюсь, что ВСУ будут наступать и даже провоцировать. В прошлом году нас тоже пугали, но как раз в эти дни была тишина.Боятся ВСУ в такие дни провоцировать.
        Владыка Ситх
    3. mihey Сегодня, 16:05
      С чего бы извиняться? Просто добавь туда пару деньков :)
      mihey
    4. ВадимЖивов Сегодня, 16:07
      Главное завалили . am Воздух чище будет am
      ВадимЖивов
      1. Александр романов Сегодня, 16:12
        Цитата: ВадимЖивов
        Воздух чище будет

        Пока не закопают,будут лежать вонять
        Александр романов
      2. Zibelew Сегодня, 16:12
        Хотели создать "Смертный полк" вот и создали, первые новобранцы прибыли.
        Zibelew
      3. Балу Сегодня, 16:43
        Ну, за победу, смерть врагам ЛДНР! drinks
        Балу
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:47
          Цитата: Балу
          Ну, за победу, смерть врагам ЛДНР! drinks

          За Победу! Они не пройдут..! drinks
          ОТДЕЛ
          1. RUSOIVAN Сегодня, 17:12
            но поросям!
            RUSOIVAN
      4. Ныробский Сегодня, 16:58
        Цитата: ВадимЖивов
        Главное завалили . Воздух чище будет

        Надеюсь, эти жмуры из числа окончательно упоротых и идейных уркаинских нациков, которые если бы остались живы, только и делали то, что поганили жизнь людям, которые против их бандеровщины.
        Ныробский
  2. hirurg Сегодня, 16:00
    Один раз ушли, а второй-не получилось.
    Ну, чтож респект бойцам ЛДНР.
    hirurg
    1. Чёрный Сегодня, 16:05
      Бесславный конец окупанта. .... а мог бы жить, если бы оставался человеком.А так сгинул за Порося, нафиг никому не нужный.
      Чёрный
      1. 30 вис Сегодня, 17:04
        " если бы оставался человеком." -- в Вашей фразе ключ ко всем событиям ... Не хотят быть ЧЕЛОВЕКОМ ! Человеком быть, труд тяжкий .. сколько всего людей -человеков в мире ..? Честных , смелых ,порядочных ?
        30 вис
  3. Мар.Тира Сегодня, 16:01
    Цитата: Владыка Ситх
    Ребята извините, сводку во время не сделал, так как компьютер в ремонте был. Сегодня вечером будет обязательно!

    Работай брат.Хорошее дело сделали парни.И железобетоном этим нелюдям земля,
    Мар.Тира
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:06
      Цитата: Мар.Тира
      И железобетоном этим нелюдям земля,

      Один ушел,но думаю скоро отловят липрикона.
      НЕКСУС
  4. RASKAT Сегодня, 16:05
    Видео данного инцидента.

    Вот как то так.
    RASKAT
  5. Evgenijus Сегодня, 16:09
    Их послал на смерть Порошенко ...
    Evgenijus
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:36
      Цитата: Evgenijus
      Их послал на смерть Порошенко ...

      Их послала на смерть своя дурная голова в кастрюльке. fool
      НЕКСУС
  6. 3vs Сегодня, 16:16
    К 9 Мая готовятся...
    Биомусор .
    3vs
  7. masiya Сегодня, 16:24
    Туда им и дорога, неужели когда лезть собираются об этом не думают, ведь в удобрение превращаются, только проблемы и ополченцам и своим семьям создают дуболомы фашистские...
    masiya
  8. behemot Сегодня, 16:24
    жаль четвертый ушел. Зачем передавать трупы? На помойку. Хотя нет, вонять будут и антисанитария. Сжечь и всё.
    behemot
  9. мичман Сегодня, 16:41
    Молодцы бойцы на блок посту. Честь Вам хвала. Я думаю, командование отметит Ваш бдительность, Мы рады и гордимся Вами. Честь имею.
    мичман
  10. KIBL Сегодня, 17:20
    Побольше и почаще бы таких новостей с донецких степей и полей!!!!!А у меня вопросик,есть ли на Украине так называемый "Комитет солдатских матерей". Что то не слышно истеричных воплей украинских "матерей"!
    KIBL
  11. Екатерина II Сегодня, 17:40
    странно что пока украинская сторона несмотря на запрос о выдаче тел-не подтверждает данное событие.
    Впрочем это и понятно.
    Екатерина II
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