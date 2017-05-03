Очевидцы опровергли версию Пентагона об ударе по жилому дому в Мосуле
Официальное объяснение Пентагоном мартовского удара американской авиации по жилому дому в Мосуле (Ирак), в результате которого погибли более 100 человек, опровергается людьми, выжившими при этом налете и другими очевидцами, передает ТАСС сообщение телекомпании CBS.
«После удара, нанесенного 17 марта, официальные лица США утверждали, будто экстремисты намеренно согнали людей в этот дом, заминировали его, а затем спровоцировали удар по нему коалиции во главе с США. На самом деле ничего этого не было», – говорится в репортаже.
Всего было опрошено 7 человек, присутствовавших при налете.
По их словам, «людей в дом пустил его хозяин – местный предприниматель Тайсер Абу Тауфик, который и сам жил там с семьей из 14 человек».
Место для укрытия казалось подходящим именно из-за того, что «невысокий двухэтажный дом, стоявший в стороне от оживленных улиц, не годился под огневую позицию и по идее не должен был представлять интереса для враждующих сторон». Тем не менее, по нему был нанесен с воздуха такой удар, что в живых остались только 2 человека.
Одного из выживших, Али Зануна, нашли в больнице в Ирбиле в ожидании очередной операции. По его словам, «при налете он потерял более 20 родственников, включая двух жен, трех сыновей, четырех дочерей и новорожденного внука». Самого его достали из-под обломков через 5 дней после удара. Выжил он, в частности, благодаря тому, что у него был при себе пузырек с лекарством, которое он и пил по каплям вместо воды.
Он и еще один очевидец Халед, который покинул дом до бомбардировки, сообщили, что ни боевиков, ни взрывчатки там никогда не было». Их слова подтвердил хозяин соседнего дома Абдулла Ибрагим. Его дом был также частично разрушен, а он сам лишился ноги. Все очевидцы обвинили в нанесении удара американскую авиацию.
Центральное командование ВС США комментировать эту информацию отказывается, ссылаясь на то, что расследование официально не завершено.
По данным телекомпании, всего в западном Мосуле в ходе бомбардировок разрушено около 1590 домов, погибли более тысячи мирных жителей (только за март и апрель).
«После удара, нанесенного 17 марта, официальные лица США утверждали, будто экстремисты намеренно согнали людей в этот дом, заминировали его, а затем спровоцировали удар по нему коалиции во главе с США. На самом деле ничего этого не было», – говорится в репортаже.
Всего было опрошено 7 человек, присутствовавших при налете.
По их словам, «людей в дом пустил его хозяин – местный предприниматель Тайсер Абу Тауфик, который и сам жил там с семьей из 14 человек».
Место для укрытия казалось подходящим именно из-за того, что «невысокий двухэтажный дом, стоявший в стороне от оживленных улиц, не годился под огневую позицию и по идее не должен был представлять интереса для враждующих сторон». Тем не менее, по нему был нанесен с воздуха такой удар, что в живых остались только 2 человека.
Одного из выживших, Али Зануна, нашли в больнице в Ирбиле в ожидании очередной операции. По его словам, «при налете он потерял более 20 родственников, включая двух жен, трех сыновей, четырех дочерей и новорожденного внука». Самого его достали из-под обломков через 5 дней после удара. Выжил он, в частности, благодаря тому, что у него был при себе пузырек с лекарством, которое он и пил по каплям вместо воды.
Он и еще один очевидец Халед, который покинул дом до бомбардировки, сообщили, что ни боевиков, ни взрывчатки там никогда не было». Их слова подтвердил хозяин соседнего дома Абдулла Ибрагим. Его дом был также частично разрушен, а он сам лишился ноги. Все очевидцы обвинили в нанесении удара американскую авиацию.
Центральное командование ВС США комментировать эту информацию отказывается, ссылаясь на то, что расследование официально не завершено.
По данным телекомпании, всего в западном Мосуле в ходе бомбардировок разрушено около 1590 домов, погибли более тысячи мирных жителей (только за март и апрель).
Использованы фотографии: Giorgos Moutafis
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