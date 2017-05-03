22:24 03 мая

Иностранные бойцы гордятся службой в ополчении ЛДНР

В Донецке, окраины которого и сейчас находятся под обстрелом с позиций ВСУ, готовится к проведению военного парада. Парад состоится 9 мая – в день 72-й годовщины Победы. Репетицию военного парада, в котором будет задействована и военная техника армии ДНР, посетили несколько тысяч жителей города. За репетицией смогли понаблюдать и представители ополчения, которые на тот момент были свободны от боевого дежурства.

Одним из таких ополченцев стал ополченец из Сербии – снайпер Деян Берич (позывной Деки). Деки описал свои чувства от увиденного в соцсети:

Вот наша гордость. Сердце стучало сильно, когда смотрел на наших парней, девушек и боевую технику. Узнал многих бойцов, которых встречал на передовой. Украине даже и не снилась такая армия! Как я горд, не могу передать словами!



Иностранные бойцы гордятся службой в ополчении ЛДНР


Фото: "Суть времени"


Это уже не первый случай, когда добровольцы из других стран высказывают гордость за то, что воюют в армии ЛДНР и помогают дончанам и луганчанам отстаивать право на свою родную землю. Ранее подобные заявления делали представители донецкого и луганского ополчения из Испании, Франции, Абхазии.

Сербский ополченец в своей заметке добавляет, что донецкая армия совершенствует своё мастерство и выучку практически в постоянных боях на фоне многочисленных провокаций украинской стороны. В то же время иностранные представители ополчения ЛДНР призывают отойти от недооценивания украинской армии, аргументируя это тем, что украинскую армию спонсируют страны НАТО и обучают натовские военные инструкторы.

Использованы фотографии: "Суть времени"
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Комментарии 46

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  1. МПК105 Сегодня, 18:53
    Сербы-респект Вам!!!Одни из немногих Братьев остались Вы у нас...УВАЖАЮ... hi
    МПК105
    1. Mystery12345 Сегодня, 18:56
      Цитата: МПК105
      Сербы-респект Вам!!!Одни из немногих Братьев остались Вы у нас...УВАЖАЮ... hi

      смотря за что воюют,за Идею,или за деньги...
      Mystery12345
      1. МПК105 Сегодня, 19:01
        Это да,если более развёрнуто на тему добровольцев всех сторон любого конфликта в любой горячей точки мира посмотреть пристально...Но,в данном конкретном случае,-думаю,всёж за идею люди жизнями своими рискуют... hi
        МПК105
        1. cniza Сегодня, 20:46
          Цитата: МПК105
          Сербы-респект Вам!!!Одни из немногих Братьев остались Вы у нас...УВАЖАЮ... hi


          Спасибо сербам , но и мы в долгу не останемся.
          cniza
          1. Alena Frolovna Сегодня, 22:03
            Из интервью с Деяном.

            Андрей Бабицкий.: Следующий вопрос. Россия оказалась каким-то очень неоднозначным союзником Сербии. Она фактически никак не помогла ей в 1990-е годы. Нет ли обиды?

            Деян Берич.: А почему обида, когда примерно 700 русских пришли нам помочь? Это народ пришёл. В 1990-е годы России тоже нужна была помощь. Надо понимать, что иногда есть желание кому-то помочь, но нет такой возможности. Обижаться не надо ни на кого.

            А.Б.: А как русские воевали?

            Д.Б.: Отлично! Русские у нас воевали прекрасно. К сожалению, 26 человек похоронены. Есть город у нас — Вышеград. Совсем недавно там поставили памятник русским, которые воевали в Республике Сербской. Они хорошие бойцы, и поэтому у нас долг перед ними — помочь им здесь. Обиды, повто-рюсь, нет. Мы должны сами себе сначала помочь. Мы не проиграли эту войну, мы проиграли полити-чески, потому что Милошевич предал нас: и Республику Сербску, и Республику Сербску Краину, и Косово. Всё сдал. Войну не надо начинать, если ты не собираешься её заканчивать. Если собираешься на половине сказать: "Всё, я сдаюсь", то зачем тогда?

            А.Б.: Есть представление о единстве славянских народов: они, дескать, должны помогать друг другу, в том числе и во время войны. А мы видим здесь какой-то удивительный распад этого славянского единства: два славянских народа воюют один с другим.

            Д.Б.: Я не согласен. Большинство воюющих на той стороне — это националисты, это мусульмане и нацисты. Очень много из России, было три серба, хорваты, поляки, болгары есть. Значит, воюют нацисты. Если смотреть на передовую, настоящую передовую, то украинцев там мало. Там карательные батальоны и пришлые нацисты. А за нацистами нет ни веры, ни нации, ничего. Они просто нацисты.
            Alena Frolovna
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:06
        Цитата: Mystery12345
        Цитата: МПК105
        Сербы-респект Вам!!!Одни из немногих Братьев остались Вы у нас...УВАЖАЮ... hi

        смотря за что воюют,за Идею,или за деньги...

        Ну как же без вас здесь обойтись..Всепонимающий наш..!(могли бы промолчать, перед НАШИМ праздником Победы!) fool
        ОТДЕЛ
        1. Комментарий был удален.
          1. DOCTOR ZLO Сегодня, 19:46
            Цитата: Mystery12345
            Цитата: ОТДЕЛ
            Ну как же без вас здесь обойтись..Всепонимающий наш..

            должен же кто то,тупой "отдел" направить на Путь Истинный... вашего "серого вещества" хватает только на первобытные инстинкты,и на слова -"ура мужики!"... бедный,недалёкий виталька=михан.... lol lol

            Он хотел сказать Вам fool , что, если бы серб воевал за деньги он подпадал под наемника, со всеми вытекающими от сюда....
            Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

            ст.359 УК РФ.
            Определение наёмника сформулировано в ст. 47 первого Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, подписанного в 1977 г.
            DOCTOR ZLO
            1. Комментарий был удален.
      3. Сергей Кранов Сегодня, 19:29
        Для Mystery12345:и,что уважаемый,15 тыс деревянных вы считаете "деньгами",за которые стоит умирать?Не позорьте свой флаг такими коментами.
        Сергей Кранов
        1. Mystery12345 Сегодня, 19:45
          Цитата: Сергей Кранов
          Для Mystery12345:и,что уважаемый,15 тыс деревянных вы считаете "деньгами",за которые стоит умирать?Не позорьте свой флаг такими коментами.
          про Мой Флаг-молчать! не тебе о Моём Флаге говорить,Мою страну,растоптали,оболгали и предали,(как и твою)-...что там про 15 тыс,подробнее можно? что я там позорю? кого? где? сербы за 15 тыс. воюют? то есть не на обеспечении? за деньги? не большие...да,согласен, но, у них наверное и это-деньги? на родине то,делать нечего,а опыт боевой-продать можно. так что свои "стыдиловки" задвиньте в "долгий ящик"-изящный словооборот,не находите? wink
          Mystery12345
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:36
            Цитата: Mystery12345
            про Мой Флаг-молчать! не тебе о Моём Флаге говорить,Мою страну,растоптали,оболгали и предали,

            Вы в психдиспансере случаем не лечились давненько? ..Читал я кое что недавно, похожие симптомы ненависти и отрицания ..Я без иронии и серьезно. hi Непонятный у вас расклад мировозрения и не поймешь ,что вы и из какова отделения..)))) Я понаблюдаю за вами еще ..
            P/S/ А провокатор . ВЫ ЗНАТНЫЙ И ФЛАГ БЫ ВАМ ЛУЧШЕ СМЕНИТЬ ..! Не подходит он вам абсолютно !Мне так кажется .. hi
            ОТДЕЛ
            1. Mystery12345 Сегодня, 20:51
              Цитата: ОТДЕЛ
              Вы в психдиспансере случаем не лечились давненько? ..

              на соседа по палате похож?..бывает...много похожих, для больных с "пограничным состоянием"... winked
              Цитата: ОТДЕЛ
              .Читал я кое что недавно, похожие симптомы ненависти и отрицания ..Я без иронии и серьезно.

              я понимаю...у Вас Там,других книжек нет... what
              Цитата: ОТДЕЛ
              Непонятный у вас расклад мировозрения и не поймешь ,что вы и из какова отделения..))))
              у меня-трезвый....то есть-противоположный вашему. yes
              Цитата: ОТДЕЛ
              Я понаблюдаю за вами еще ..

              о.да....конечно...! утомил ты меня "михан" -"старпёр"-отдел"...ну тебя нафиг...кнопки давить ради тебя... tongue
              Mystery12345
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:28
                Цитата: Mystery12345
                утомил ты меня "михан" -"старпёр"-отдел"...ну тебя нафиг...кнопки давить ради тебя...

                А я думаю нет, что то слежку за собой замечаю постоянную Устал ? Ну все же славно отработал ,отдыхай, заслужил! laughing wink
                ОТДЕЛ
          2. Nick Сегодня, 21:24
            Цитата: Mystery12345
            что там про 15 тыс,подробнее можно? что я там позорю? кого? где? сербы за 15 тыс. воюют? то есть не на обеспечении? за деньги? не большие...да,согласен, но, у них наверное и это-деньги?

            А вы не находите, что в данном случае разговор о деньгах не уместен. Денежное довольствие положено каждому солдату, так же как и еда, вода, мыло, курево, обмундирование. Без всего этого воевать можно конечно, но недолго...
            Nick
    2. Nick Сегодня, 19:02
      Цитата: МПК105
      Сербы-респект Вам!!!Одни из немногих Братьев остались Вы у нас...УВАЖАЮ... hi

      Братьев много, а вот верных братьев мало, сербы одни из немногих, кто остался. Даже не смотря на то, что Россия в 1999 году не сумела их защитить от "демократизаторов" из НАТО. Спасибо им.
      Nick
      1. Монос Сегодня, 19:10
        В то же время иностранные представители ополчения ЛДНР призывают отойти от недооценивания украинской армии, аргументируя это тем, что украинскую армию спонсируют страны НАТО и обучают натовские военные инструкторы.

        Смотрел интервью с Деяном. Очень серьёзный, вдумчивый, трезво мыслящий и целеустремлённый человек! Я согласен с ним в том, что пора к украинской армии относиться серьёзно.
        Монос
        1. sabakina Сегодня, 20:02
          Относится к армии противника серьёзно нужно всегда. Вопрос только, чему они за 3 года научились? Обстреливать мирняк?
          sabakina
        2. Paranoid50 Сегодня, 20:57
          Цитата: Монос
          Смотрел интервью с Деяном.

          Да,в марте это было. Это же у Деяна новинка Т-5000 "Орсис".
          Paranoid50
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:11
        Цитата: Nick
        сербы одни из немногих, кто остался. Даже не смотря на то, что Россия в 1999 году не сумела их защитить от "демократизаторов" из НАТО. Спасибо им.

        Все верно, они ждут Россию ...! А мы обязательно придем, вот с бандеровцами разберемся , чтобы запомнили лет на сто еще нас и тогда уже..Рванем на прорыв!
        ОТДЕЛ
        1. Mystery12345 Сегодня, 19:16
          Цитата: ОТДЕЛ
          Все верно, они ждут Россию ...! А мы обязательно придем,

          медведев с тобой согласен... он уже "пришёл" однажды...теперь там -НАТО...
          Mystery12345
          1. рич Сегодня, 19:33
            ОТДЕЛ: Все верно, они ждут Россию ...! А мы обязательно придем,
            Как ныне сбирается вещий Отдел... hi
            рич
            1. Комментарий был удален.
              1. Nick Сегодня, 21:32
                Цитата: Mystery12345
                пустобрех....да,это о тебе михан-отдел-старпёр...

                Цифровой, а ведь это уже форменное хамство. Уважайте присутствующих, не тыкайте и не хамите. Или пользуетесь безнаказанностью?
                Nick
        2. kefan Сегодня, 21:20
          Цитата: ОТДЕЛ
          А мы обязательно придем, вот с бандеровцами разберемся

          Да что-то уже 3 года прошли, а воз и ныне там.
          kefan
        3. Nick Сегодня, 21:28
          Цитата: ОТДЕЛ
          вот с бандеровцами разберемся , чтобы запомнили лет на сто еще нас

          Надо разобраться раз и навсегда! Чтобы никогда и некому было вспоминать!
          Nick
    3. Владыка Ситх Сегодня, 19:28
      Пару видео о репетициях и о украинец миномете Молот


      Владыка Ситх
      1. sabakina Сегодня, 19:52
        Привет Сергей, Там ниже некто gabonskijfront пишет, что мотивация ВСН упала хуже некуда. Может ответите ему?
        sabakina
        1. Владыка Ситх Сегодня, 20:41
          Ответил ему развернуто.
          Владыка Ситх
          1. Paranoid50 Сегодня, 21:21
            Здравствуйте,Владыка. hi И техника готовится к параду. Что и требовалось доказать: молодцы дончане, положили на "озабоченных". Это наш с Вами праздник, и только нам решать как его проводить.
            Paranoid50
            1. Владыка Ситх Сегодня, 21:36
              Здравствуйте, конечно общее, у нас уже два года ленты на технику те же, что и на Параде на Красной площади. Думаете без разрешения, кто то распечатал такие?)
              Владыка Ситх
              1. Paranoid50 Сегодня, 21:43
                Цитата: Владыка Ситх
                Думаете без разрешения

                Два года назад так думал. Сейчас же... Ну,вопрос согласования подобных моментов, мы
                с Вами как-то обсуждали, касаемо самостоятельности руководства ЛДНР в принятии решений . Само собой, анархии быть не должно, иначе сожрут к чертям собачьим.
                Paranoid50
                1. Владыка Ситх Сегодня, 21:45
                  Вообще ничего не делаю сами. Просто поверьте мне на слово. bully
                  Владыка Ситх
                  1. Paranoid50 Сегодня, 21:55
                    Цитата: Владыка Ситх
                    Просто поверьте мне на слово

                    Дык,искренне верю,более того поддерживаю сей расклад. То-то вчера старой гувернантке и крыть было нечем после отповеди Путина по поводу ЛДНР, сразу съехала не тему... геев в Чечне.
                    Paranoid50
  2. Горный стрелок Сегодня, 18:54
    А что, НАТОвские военные инструкторы имеют боевой опыт? Так ли уж ценен их "тренаж"?
    Горный стрелок
    1. Nick Сегодня, 19:03
      Цитата: Горный стрелок
      А что, НАТОвские военные инструкторы имеют боевой опыт? Так ли уж ценен их "тренаж"?

      Любой тренаж лучше чем его отсутствие.
      Nick
  3. Шуманит Сегодня, 19:06
    Цитата: Горный стрелок
    А что, НАТОвские военные инструкторы имеют боевой опыт? Так ли уж ценен их "тренаж"?

    Для майданутых не опыт важен,а сам факт, что их " учат" самые-самые лучшие и добрые НАТОвские военспецы... Это же перемога!!! Они уже похожи на шпротов, еще чуть-чуть и счастье! Не примут в Евросоюз и НАТу, так хоть в коридоре постоять...
    Шуманит
  4. gabonskijfront Сегодня, 19:08
    Смотрел комментарий генерала Ивашова,он говорил что в войсках республик растёт разочарование и падает дисциплина.В случае начала военных действий и отсутствия успеха,всё может посыпаться.
    gabonskijfront
    1. Mystery12345 Сегодня, 19:18
      Цитата: gabonskijfront
      Смотрел комментарий генерала Ивашова,он говорил что в войсках республик растёт разочарование и падает дисциплина.В случае начала военных действий и отсутствия успеха,всё может посыпаться.

      и "дефолт" на Окраине уже давно,и экономика развалена,и все голодают...задолбала пропоганда... у самих то-зашибись...
      Mystery12345
    2. Владыка Ситх Сегодня, 20:41
      Все верно, пока идут позиционные бои, то мотивация падает. Пока не определенность с будущем Республик, мотивация также падает. Обещали на 2000 рублей повысить оклад для военных, также мотивация упала.
      А вот если будет наступление, все будет наоборот - бои, будущее, оклад за боевые выше. Поэтому не посыпется, а наоборот возрастет количество добровольцев, как во время боев в декабре-январе.
      Владыка Ситх
  5. Чёрный Сегодня, 19:23
    Цитата: Mystery12345
    смотря за что воюют,за Идею,или за деньги...

    Не думаю, что там кто-то из них озолотился.
    Чёрный
    1. Сергей Кранов Сегодня, 19:35
      Черному:посмотрите интернет-конференцию в Ю-тубе А.Ходаковского от 20.04.17.и вы узнаите ответ на свой вопрос.К примеру,за.командира 11полка имеет свою собственную профессионал. футбольную команду.
      Сергей Кранов
    2. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:03
      Цитата: Чёрный
      Цитата: Mystery12345
      смотря за что воюют,за Идею,или за деньги...

      Не думаю, что там кто-то из них озолотился.

      С точки зрения закона Mystery12345 прав, по уголовному законодательству, если ты воюешь за деньги, а не за идею, и ты не гражданин страны-участника конфликта ты наемник.
      Конвенция это трактует более расширительно, если ты ко всему прочему входишь в состав ВС воюющего государства ты наемник.
      Так, что все добровольцы служащие сейчас в "пятнашке" наемники.
      Выход один для всех добровольцев воюющих на Донбассе, чтоб не сесть, за наемничество, это получить гражданство ЛДНР и подписать официальный контракт с МО ЛДНР.
      DOCTOR ZLO
      1. Mystery12345 Сегодня, 20:42
        Цитата: DOCTOR ZLO
        Так, что все добровольцы служащие сейчас в "пятнашке" наемники.
        Выход один для всех добровольцев воюющих на Донбассе, чтоб не сесть, за наемничество, это получить гражданство ЛДНР и подписать официальный контракт с МО ЛДНР.

        Вот это-слова Мужа,а не ребёнка...
        Mystery12345
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:54
        Цитата: DOCTOR ZLO
        С точки зрения закона Mystery12345 прав, по уголовному законодательству, если ты воюешь за деньги, а не за идею, и ты не гражданин страны-участника конфликта ты наемник.

        Этот чудило и компания Здесь давно обитают ! Их если послушать, то сдаваться нужно на ближайшей базе нато..))) И скакать на Красной площади с флагами США и ЕС..(я может утрирую, но такое ощущения обычно после их опусов..) hi
        ОТДЕЛ
        1. Комментарий был удален.
      3. German Titov Сегодня, 21:00
        В "пятнашке", много парней из Донбасса. Там не только приехавшие из других стран.
        German Titov
  6. sabakina Сегодня, 19:48
    В то же время иностранные представители ополчения ЛДНР призывают отойти от недооценивания украинской армии, аргументируя это тем, что украинскую армию спонсируют страны НАТО и обучают натовские военные инструкторы.

    Ну, вооще то правильно делают. Вопрос только в том, когда и кого они победили, что бы обучать победам...
    sabakina
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 22:21
      sabakina Ну, вооще то правильно делают. Вопрос только в том, когда и кого они победили, что бы обучать победам...

      Из прочитанного в периодике, мне становится ясно (как обывателю), что "ампириалисты" более ответственно подходят к подготовке к той или иной операции, ну и конечно у них чаще ресурсов больше...,
      Ну а если проще, "ампириалисты" стараются избежать в операции "Сталинград", а мы готовы к этому "Сталинграду" в ходе каждой операции...
      DOCTOR ZLO
  7. masiya Сегодня, 20:38
    Да ВОЙНА в Сирии и боевые действия в ЛДНР для России сейчас это, как для СССР гражданская война в Испани 1936-39г.г. что дальше будет, ....неужели 3-я мв
    masiya
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