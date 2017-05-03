Иностранные бойцы гордятся службой в ополчении ЛДНР

Вот наша гордость. Сердце стучало сильно, когда смотрел на наших парней, девушек и боевую технику. Узнал многих бойцов, которых встречал на передовой. Украине даже и не снилась такая армия! Как я горд, не могу передать словами!

Фото: "Суть времени"

В Донецке, окраины которого и сейчас находятся под обстрелом с позиций ВСУ, готовится к проведению военного парада. Парад состоится 9 мая – в день 72-й годовщины Победы. Репетицию военного парада, в котором будет задействована и военная техника армии ДНР, посетили несколько тысяч жителей города. За репетицией смогли понаблюдать и представители ополчения, которые на тот момент были свободны от боевого дежурства.Одним из таких ополченцев стал ополченец из Сербии – снайпер Деян Берич (позывной Деки). Деки описал свои чувства от увиденного в соцсети:Это уже не первый случай, когда добровольцы из других стран высказывают гордость за то, что воюют в армии ЛДНР и помогают дончанам и луганчанам отстаивать право на свою родную землю. Ранее подобные заявления делали представители донецкого и луганского ополчения из Испании, Франции, Абхазии.Сербский ополченец в своей заметке добавляет, что донецкая армия совершенствует своё мастерство и выучку практически в постоянных боях на фоне многочисленных провокаций украинской стороны. В то же время иностранные представители ополчения ЛДНР призывают отойти от недооценивания украинской армии, аргументируя это тем, что украинскую армию спонсируют страны НАТО и обучают натовские военные инструкторы.