Генпрокуратура Украины собралась обжаловать решение Интерпола по Януковичу

Я верю, что предстоящее судебное решение является очень важным не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством.

Киевские власти собираются обжаловать решение Интерпола об отказе от дальнейшего «розыска» Виктора Януковича. Соответствующее решение в штаб-квартире Интерпола было принято на том основании, что в украинском законодательстве отсутствует чётко прописанный механизм по избранию меры пресечения в отношении разыскиваемых по линии Интерпола лиц, а также механизм по определению статуса подозреваемого в отношении таких людей.Начальник департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ намерена обжаловать вердикт Интерпола. В сообщении говорится, что Интерпол «не разобрался в украинском законодательстве». А разобраться в украинском законодательстве действительно сложно хотя бы на том основании, что по одной и той же конституции президента можно избрать, а потом совершить антиконституционный госпереворот, не меняя после него основного закона страны. Мало того, разобраться ещё сложнее, когда в законодательстве Украины прописаны два тура президентских выборов (максимум), а бывало, что двух туров для выборов «не хватало»...При этом упомянутый г-н Горбатюк отмечает, что «возможно и внесение изменений в украинское законодательство» в связи с решением Интерпола.Информационная служба УНИАН сообщает о том, что Интерпол прекратил «розыск» не только Януковича, но и Андрея Клюева, бывшего секретаря СНБО и экс-главу администрации президента Украины.На этом фоне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о начале «беспрецедентного судебного процесса над Януковичем».Луценко:Украинское законодательство. А что это?..