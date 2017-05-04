08:31 04 мая

Генпрокуратура Украины собралась обжаловать решение Интерпола по Януковичу

Киевские власти собираются обжаловать решение Интерпола об отказе от дальнейшего «розыска» Виктора Януковича. Соответствующее решение в штаб-квартире Интерпола было принято на том основании, что в украинском законодательстве отсутствует чётко прописанный механизм по избранию меры пресечения в отношении разыскиваемых по линии Интерпола лиц, а также механизм по определению статуса подозреваемого в отношении таких людей.

Генпрокуратура Украины собралась обжаловать решение Интерпола по Януковичу


Начальник департамента специальных расследований генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ намерена обжаловать вердикт Интерпола. В сообщении говорится, что Интерпол «не разобрался в украинском законодательстве». А разобраться в украинском законодательстве действительно сложно хотя бы на том основании, что по одной и той же конституции президента можно избрать, а потом совершить антиконституционный госпереворот, не меняя после него основного закона страны. Мало того, разобраться ещё сложнее, когда в законодательстве Украины прописаны два тура президентских выборов (максимум), а бывало, что двух туров для выборов «не хватало»...


При этом упомянутый г-н Горбатюк отмечает, что «возможно и внесение изменений в украинское законодательство» в связи с решением Интерпола.

Информационная служба УНИАН сообщает о том, что Интерпол прекратил «розыск» не только Януковича, но и Андрея Клюева, бывшего секретаря СНБО и экс-главу администрации президента Украины.

На этом фоне генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о начале «беспрецедентного судебного процесса над Януковичем».

Луценко:
Я верю, что предстоящее судебное решение является очень важным не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены. Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством.


Украинское законодательство. А что это?..




Использованы фотографии: Корреспондент
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ольгович Сегодня, 06:10
    Украинское законодательство. А что это?.

    После Одессы, Мариуполя и Донбасса-ничего.
    Ольгович
    1. Зяблицев Сегодня, 06:28
      Рецидивист-прокурор без образования Луценко предъявит Интерполу и,между первой и второй, объявит его в международный розыск... laughing
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 06:59
        Интерпол - филиал ФСБ . Это гибридная война. Все на майдан громодянне. Долой кружевные труселя и ЕС да здравствует набедренная повязка ! laughing
        Чёрный
        1. Банный Сегодня, 07:39
          Опять Проффессора на кичу тянут демоны))) няхай он пацанчик чоткий тюрьмочкой не испугаешь
          Банный
  2. 210окв Сегодня, 06:11
    А есть ли вообще законодательство на Украине?Есть только бардак и беспредел...
    210окв
  3. avg-mgn Сегодня, 06:24
    Ну дают черти, самим четверти века не хватило, на то, чтобы прописать законы хотя бы под Евростандарты (а как в Европу то с такими дырами?), а теперь Интерпол виноват - «не разобрался в украинском законодательстве». Удивительно, что Путин не виноват ...
    avg-mgn
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:49
    Да флаг им в руки. Коль Интерпол отказал, то и пускай чешут репу, что бы еще инкриминировать.
    о начале «беспрецедентного судебного процесса над Януковичем».

    Преступники свергшие власть насильственным путем, развязавшие войну и совершающие военные преступления собрались проводить процесс над жалким (во всех отношениях) Януковичем, который спокойно проживает в России и не собирается на Украину. Зато как заявлено - беспрецедентный процесс.
    rotmistr60
  5. Подрезчик Сегодня, 06:58
    Цитата: Зяблицев
    Рецидивист-прокурор без образования Луценко предъявит Интерполу и,между первой и второй, объявит его в международный розыск... laughing

    Поддерживаю, Вас Уважаемый! Образования и т.д......НОЛЬ!! А скакать ума большого не надо!
    Подрезчик
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:20
    Генпрокуратура Украины собралась обжаловать решение Интерпола по Януковичу
    Вот именно этот вопрос или хотелка Украины до лампочки.Пусть с Януковичем что хотят то и делают. А нашим в благородство меньше играться нужно было и формировать сразу правительство в изгнании.А не Жертвами русских людей Донбасса от Крыма внимание отвлекать.Да нам всякую наивную билебирду втюхивать про "особый склад характера" и "смотрите чтобы было с Крымом" Донбасс заплатил и платит кровью десятков тысяч русских людей. И вообще смотрится классно русская армия спасает кого угодно .Кроме русских.А что не так? Три года за этим кровавым цирком смотрим..И кто дал приказ под городами Донбасса остановиться? Почему нельзя было сразу в степь голую, чтобы орудиями не доставали зимой 2015го хунту выгнать? Мориуполь считай взяли.И приказ назад.
    Наблюдатель2014
    1. avg-mgn Сегодня, 07:32
      Извиняюсь, но я, например, не знаю, кто отдал такой приказ и даже не догадываюсь. Проясните ситуацию со ссылкой на документ, пожалуйста.
      avg-mgn
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:34
        avg-mgn
        Проясните ситуацию со ссылкой на документ, пожалуйста.
        С ветераними армии ЛДНР пообщайтесь.Они вам многое расскажут о тех событиях.И ситуацию в ВСУ изучите после Иловайска.Исколько боевых частей ВСУ было между Киевом и ЛДНР. Отвечу за вас одна в Чугуеве под Харьковом.Все остальные в бегах и смятении были.
        Наблюдатель2014
        1. avg-mgn Сегодня, 07:39
          Не имею таковой возможности, к сожалению, а Вы конкретно что то можете сказать про некий "приказ", на который сослались? Все остальное слова (то ли Ваши, то ли Псаки).
          avg-mgn
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:44
            avg-mgn
            Все остальное слова (то ли Ваши, то ли Псаки).
            Ага.И в стойло ВСУ загонять помогали то ли "отпускники" то ли ЧВК.Только опять без норм поддержки ВКС.И жизнями наших парней.
            Наблюдатель2014
  7. Moskovit Сегодня, 08:26

    Интерпол тоже москальский?
    Moskovit
Картина дня