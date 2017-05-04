Россия и США продолжают контакты по линии военных ведомств по Сирии

Там настолько тесно, что мы не можем не работать. Поэтому, конечно, у нас контакты на рабочем уровне были и продолжают быть. Российская сторона исходит из того, что необходимо обеспечить безопасность пилотов и тех, кто там работает. Естественно, режим стал жёстче в смысле того, что не так просто, как это было раньше. Раньше был своего рода уведомительный характер, а сегодня он иной, сегодня он запросный.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил представителям СМИ о том, что контакты между российскими и американскими военными по Сирии продолжаются. Напомним, что информация о сворачивании такого рода контактов появилась после того, как Трамп отдал приказ о нанесении удара крылатыми ракетами по авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс (Сирия). О прекращении контактов и приостановке выполнения меморандума по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве САР тогда заявили в МИД РФ и в самом МО РФ. Интерфакс-АВН приводит заявление Сергея Шойгу:Нужно напомнить, что российско-американский меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии начал действовать в октябре 2015 года. На данный момент ни одного запротоколированного инцидента с участием российских и американских самолётов, а также американских самолётов и средств ПВО России и Сирии, не было.Сегодня появились данные от МИД РФ о числе уничтоженных ВКС РФ за время участия в сирийской антитеррористической операции бензовозов, использовавшихся террористами для транспортировки нефти. По словам представителя МИД России Дмитрия Феоктистова, российская авиация уничтожила около трёх тысяч нефтеналивняков и бензовозов террористов, а также около двухсот заводов по переработке нефтепродуктов. По словам Дмитрия Феоктистова, это нанесло существенный экономический ущерб террористическому «Исламскому государству» (запрещено в РФ). При этом МИД РФ призывает все заинтересованные стороны перекрыть потоки финансирования террористических организаций, действующих в Сирии и Ираке.