08:28 04 мая

Россия и США продолжают контакты по линии военных ведомств по Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил представителям СМИ о том, что контакты между российскими и американскими военными по Сирии продолжаются. Напомним, что информация о сворачивании такого рода контактов появилась после того, как Трамп отдал приказ о нанесении удара крылатыми ракетами по авиабазе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс (Сирия). О прекращении контактов и приостановке выполнения меморандума по обеспечению безопасности полётов в воздушном пространстве САР тогда заявили в МИД РФ и в самом МО РФ.

Россия и США продолжают контакты по линии военных ведомств по Сирии


Интерфакс-АВН приводит заявление Сергея Шойгу:


Там настолько тесно, что мы не можем не работать. Поэтому, конечно, у нас контакты на рабочем уровне были и продолжают быть. Российская сторона исходит из того, что необходимо обеспечить безопасность пилотов и тех, кто там работает. Естественно, режим стал жёстче в смысле того, что не так просто, как это было раньше. Раньше был своего рода уведомительный характер, а сегодня он иной, сегодня он запросный.


Нужно напомнить, что российско-американский меморандум о предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии начал действовать в октябре 2015 года. На данный момент ни одного запротоколированного инцидента с участием российских и американских самолётов, а также американских самолётов и средств ПВО России и Сирии, не было.

Сегодня появились данные от МИД РФ о числе уничтоженных ВКС РФ за время участия в сирийской антитеррористической операции бензовозов, использовавшихся террористами для транспортировки нефти. По словам представителя МИД России Дмитрия Феоктистова, российская авиация уничтожила около трёх тысяч нефтеналивняков и бензовозов террористов, а также около двухсот заводов по переработке нефтепродуктов. По словам Дмитрия Феоктистова, это нанесло существенный экономический ущерб террористическому «Исламскому государству» (запрещено в РФ). При этом МИД РФ призывает все заинтересованные стороны перекрыть потоки финансирования террористических организаций, действующих в Сирии и Ираке.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 6

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  1. Подрезчик Сегодня, 06:41
    Пооверьте, единственный министр, которого в РБ уважают ВСЕ военные!
    Подрезчик
  2. кедр Сегодня, 06:46
    "...При этом МИД РФ призывает все заинтересованные стороны перекрыть потоки финансирования террористических организаций, действующих в Сирии и Ираке..."

    Дохлое дело...
    Зрим в корень, уважаемые. Перекрыть или открыть фин. потоки - это в первую очередь от банкиров Сиона зависит.
    "Ворон ворону глаз не выклюет..."
    кедр
  3. Подрезчик Сегодня, 06:53
    Цитата: кедр
    "...При этом МИД РФ призывает все заинтересованные стороны перекрыть потоки финансирования террористических организаций, действующих в Сирии и Ираке..."
    Дохлое дело...
    Зрим в корень, уважаемые. Перекрыть или открыть фин. потоки - это в первую очередь от банкиров Сиона зависит.
    "Ворон ворону глаз не выклюет..."

    Правильно!!! Все потоки перекрыть невозможно. Более того, когда за спиной стоит дядька...
    Подрезчик
  4. samarin1969 Сегодня, 07:10
    И что скажет этот человек когда "хорошие дети США" добьют "плохих детей США"?...Против кого он будет "координировать" свои действия?...Более двухсот лет назад уже один "любимец военных" объявлял о "победе" в этом регионе...
    samarin1969
  5. 31rus4 Сегодня, 07:43
    Уважаемые,понятно,что Шойгу,не может сказать большего,тем более сделать,а так констатировал факт.Как бы налетов авиации Израиля не было,КР не летали,можно сказать все в порядке
    31rus4
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:51
    российская авиация уничтожила около трёх тысяч нефтеналивняков и бензовозов террористов, а также около двухсот заводов по переработке нефтепродуктов

    А ведь это были живые деньги ИГ. По моему авиация коалиции вообще не наносила ударов по таким колоннам.
    МИД РФ призывает все заинтересованные стороны перекрыть потоки финансирования террористических организаций

    Это обращение к слепо-глухому. Но формальности соблюсти необходимо.
    rotmistr60
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