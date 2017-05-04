КС Молдавии признал Приднестровье "оккупированной территорией"
Немецкая информационная площадка Deutsche Welle сообщает о решениях, принятых молдавским конституционным судом. Решения эти состоят в следующем:
признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
признание Приднестровья оккупированной территорией.
Из постановления молдавского конституционного суда:
Ещё одно решение конституционного суда фактически говорит о том, что к соблюдению молдавской конституции эта контора никакого отношения не имеет. КС РМ постановил, что статус Молдовы как нейтрального государства «не препятствует участию молдавских военнослужащих в миротворческих операциях и военных учениях, в том числе и за пределами страны».
В КС объяснили необходимость участия в такого рода учениях для молдавских военных тем, что «они должны повышать боеспособность для обеспечения безопасности страны». А молдавской территории для представителей ВС РМ с целью обеспечения безопасности страны уже не хватает?
Напомним, что НАТО привлекает молдавских военнослужащих к военным учениям в рамках «партнёрства». Именно потому что такое «партнёрство» способно привести к настоящему геноциду жителей Приднестровской Молдавской Республики, на берегах Днестра и остаются российские миротворцы.
Решение КС РМ было принято после обращения в суд представителей Либеральной партии Молдавии, которая выступает в качестве ярого противника действующего президента страны Игоря Додона, намеревающегося выстраивать тёплые отношения и с Тирасполем, и с Москвой.
признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
признание Приднестровья оккупированной территорией.
Из постановления молдавского конституционного суда:
Около 11% территории Республики Молдова являются оккупированными, при этом российская армия не выведена из Приднестровского региона.
Ещё одно решение конституционного суда фактически говорит о том, что к соблюдению молдавской конституции эта контора никакого отношения не имеет. КС РМ постановил, что статус Молдовы как нейтрального государства «не препятствует участию молдавских военнослужащих в миротворческих операциях и военных учениях, в том числе и за пределами страны».
В КС объяснили необходимость участия в такого рода учениях для молдавских военных тем, что «они должны повышать боеспособность для обеспечения безопасности страны». А молдавской территории для представителей ВС РМ с целью обеспечения безопасности страны уже не хватает?
Напомним, что НАТО привлекает молдавских военнослужащих к военным учениям в рамках «партнёрства». Именно потому что такое «партнёрство» способно привести к настоящему геноциду жителей Приднестровской Молдавской Республики, на берегах Днестра и остаются российские миротворцы.
Решение КС РМ было принято после обращения в суд представителей Либеральной партии Молдавии, которая выступает в качестве ярого противника действующего президента страны Игоря Додона, намеревающегося выстраивать тёплые отношения и с Тирасполем, и с Москвой.
Использованы фотографии: Gagauz.md
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