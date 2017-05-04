08:31 04 мая

КС Молдавии признал Приднестровье "оккупированной территорией"

Немецкая информационная площадка Deutsche Welle сообщает о решениях, принятых молдавским конституционным судом. Решения эти состоят в следующем:
признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
признание Приднестровья оккупированной территорией.

Из постановления молдавского конституционного суда:
Около 11% территории Республики Молдова являются оккупированными, при этом российская армия не выведена из Приднестровского региона.



КС Молдавии признал Приднестровье "оккупированной территорией"


Ещё одно решение конституционного суда фактически говорит о том, что к соблюдению молдавской конституции эта контора никакого отношения не имеет. КС РМ постановил, что статус Молдовы как нейтрального государства «не препятствует участию молдавских военнослужащих в миротворческих операциях и военных учениях, в том числе и за пределами страны».

В КС объяснили необходимость участия в такого рода учениях для молдавских военных тем, что «они должны повышать боеспособность для обеспечения безопасности страны». А молдавской территории для представителей ВС РМ с целью обеспечения безопасности страны уже не хватает?

Напомним, что НАТО привлекает молдавских военнослужащих к военным учениям в рамках «партнёрства». Именно потому что такое «партнёрство» способно привести к настоящему геноциду жителей Приднестровской Молдавской Республики, на берегах Днестра и остаются российские миротворцы.

Решение КС РМ было принято после обращения в суд представителей Либеральной партии Молдавии, которая выступает в качестве ярого противника действующего президента страны Игоря Додона, намеревающегося выстраивать тёплые отношения и с Тирасполем, и с Москвой.


Использованы фотографии: Gagauz.md
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Комментарии 21

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
    КС Молдавии признал Приднестровье "оккупированной территорией"

    Вот это номер belay

    КС наверно забыл что РОССИЯ является правоприемником СССР и может показать КС МОЛДАВИИ хорошую дулю в ответ и юридически и инным другим способом...опять либералы МП с огнем играют ...забыли наверно как им накостыляли в ПМР.
    Тот же ЛЕХА
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:00
      Лебедь там быстро порядок навел! Забыли уже, зачем там наши войска - защищать людей от таких вот недоумков КС !
      Uncle Lee
      1. Андрей К Сегодня, 07:49
        Коллега, я бы не стал принижать роль генерала Лебедя в конфликте, но и приукрашивать тоже ни к чему...
        Роль Лебедя в ПМР - это занесённая на головами чересчур горячих молдован дубинушка, а так же организация охраны огромнейших складов вооружения и боеприпасов, до сих пор находящихся на территории ПМР и не более того...
        Порядок там наводили российские МС, которые никакого отношения к 14-ой армии не имели...
        Как-то так...
        Андрей К
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:20
          Цитата: Андрей К
          дубинушка
          - этого и грозного баса генерала Лебедя было достаточно для восстановления там мира. hi
          Uncle Lee
      2. Ольгович Сегодня, 07:57
        Цитата: Uncle Lee
        зачем там наши войска - защищать людей от таких вот недоумков КС !


        Причем ПО ДОГОВОРУ с самой Молдовой! МС состоят из молдавских российских и приднестровских подразделений. И 25 лет там мир.
        Но Западу это не нравится. Подавляющему же большинству жителей Молдовы существование ПМР не мешает, кроме, естественно, мороки на пограничных пунктах и изредка трениях о доступе некоторых с/х угодий.

        Что Вы хотите: почти ВСЕ члены КС-граждане ЕС (Румынии). Такие вот метаморфозы проевропейской власти в Молдове...
        Ольгович
    2. Чёрный Сегодня, 07:01
      Говорят перкд заседанием в буфет КС завезли беляши с протухшим мясом и грибами......судей вставило wassat
      Чёрный
    3. Андрей К Сегодня, 07:42
      До молдавского КС, как до утки - через 25 лет решили что-то обжаловать. Вообще-то 21 июля 1992 года, в Москве Борисом Ельциным и Мирчей Снегуром в присутствии Игоря Смирнова было подписано соглашение «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы»...
      Какая же это оккупация...
      Андрей К
    4. русский молдаван Сегодня, 07:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      КС Молдавии признал Приднестровье "оккупированной территорией"

      Вот это номер belay
      КС наверно забыл что РОССИЯ является правоприемником СССР и может показать КС МОЛДАВИИ хорошую дулю в ответ и юридически и инным другим способом...опять либералы МП с огнем играют ...забыли наверно как им накостыляли в ПМР.

      Так едет же на 9 мая в Москву Додон на Парад вот и сыпят соль на рану надеясь нагадить перед встречей с Путиным,пора привыкнуть к гадостям евроамеровыкормышей
      русский молдаван
  2. МВГ Сегодня, 07:02
    Никак все "заокеанские друзья всего человечества" не успокоятся, Молдова на очереди. И как все по хитрому обтяпывают то: по Сирии громогласно заявляют о необходимости сотрудничества, в Молдове по-тихому свои планы проталкивают. Гибридная война в действии
    МВГ
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:04
    признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
    признание Приднестровья оккупированной территорией.
    Молдова объявляй России войну! Что телиться? Раньше начнём.Раньше закончим.Всё равно всем табором к Румынии не присоединиться.А так мы заберём территорию с людьми которые хотят к России.И дело с концом..
    Наблюдатель2014
  4. Подрезчик Сегодня, 07:05
    Не знаю, как там! Но сосед из ПМР говорит: "Нам лучше с Россией и Белоруссией".
    Подрезчик
  5. loginovich Сегодня, 07:05
    признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
    признание Приднестровья оккупированной территорией.
    Войну надеюсь не объявят.
    loginovich
    1. русский молдаван Сегодня, 07:47
      Цитата: loginovich
      признание незаконным пребывания в Приднестровье российского военного контингента;
      признание Приднестровья оккупированной территорией.
      Войну надеюсь не объявят.

      Какая война ,ваши не объявили за Крым так как понимают чем закончится ,обычные палки в колеса президенту Додону
      русский молдаван
  6. avg-mgn Сегодня, 07:06
    Справка ИА REGNUM :
    Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».
    Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.
    Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2270543.html
    Подписано - так и топором не вырубить!!!! В документе нет ни слова про вывод миротворцев РФ по решению КС Молдовы.
    avg-mgn
  7. Горный стрелок Сегодня, 07:07
    Умники! Придумали способ насолить собственному президенту? Предчувствие меня гложет. Что предстоит референдум, со сменой конституции. Ну и состав КС тоже поменяют.
    Горный стрелок
  8. Мар.Тира Сегодня, 07:12
    Молдова забыла,кем она была ,до попадания под юрисдикцию России.?Можно напомнить историю её становления как республики,государства?
    Мар.Тира
    1. Orionvit Сегодня, 07:31
      Можно и напомнить. но наверняка молдаване уже прописали в "своей" новейшей истории, как вместе с украми копали чёрное море. А клятые москали, тогда ещё в шкурах ходили.
      Orionvit
  9. новичок Сегодня, 07:21
    да уж, видимо какая то бацила бродит в умах нездоровых. вчера только говорили про психов из ю. кореи, сегодня молдоване возбудились. ситуация накаляется, точнее наколяют из за лужи.
    новичок
  10. APASUS Сегодня, 07:35
    КС Молдовы на законном основании признал что война лучше мира? Смотрю местная элита ломать президента взялась прямо по учебнику из США,остается только нанести удар по ПМР.
    APASUS
  11. rotmistr60 Сегодня, 07:44
    Да пусть там у себя то ли в Молдавии, то ли уже Румынии признают, что хотят. Российские войска в Приднестровье выполняют миротворческую миссию. А немецкие журналюги поспешили с удовольствием об этом сообщить. Надо бы им напомнить их заголовки перед приездом Меркель в Сочи. Вот кого уже действительно вразумлять необходимо.
    rotmistr60
  12. VadimSt Сегодня, 07:49
    Чему удивляться? Даже малолетке понятно, что всесторонняя атака на Россию не случайный эпизод, в политике отдельно взятой страны. Это глобально спланированная и осуществляемая из единого центра акция, Запада - нате вам, вдруг откуда не возьмись, из небытия, на мировой арене вновь замаячило Российское государство!
    Меньше нужно нашим употреблять слов, типа "наши партнеры" и тому подобное, с стороны Запада звучит одно - враг, угроза, в лучшем случае, просто Россия. Недруг, как его не ублажай, остается врагом, не важно в какой он стадии проснувшийся или дремлющий.
    Вся наша внешняя политика напоминает игру в "поджопника", помните - стоишь раком, тебе, кто-то сзади дает пендаля, оборачиваешься, а вокруг одни улыбающиеся "друзья". Да и те, кого официально представляют "друзьями и союзниками" России, зачастую таких политических пендалей надают, что возникает сомнение в их искренности и продолжении "дружбы" в случае возникновения неблагоприятных для России условий. Эти "друзья", такие же партнеры по пендалю, как и западные, только в спячке - пока Россия, что-то дает на халяву, они вроде бы как "друзья и союзники"!
    VadimSt
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