Около 11% территории Республики Молдова являются оккупированными, при этом российская армия не выведена из Приднестровского региона.

Немецкая информационная площадка Deutsche Welle сообщает о решениях, принятых молдавским конституционным судом. Решения эти состоят в следующем:Из постановления молдавского конституционного суда:Ещё одно решение конституционного суда фактически говорит о том, что к соблюдению молдавской конституции эта контора никакого отношения не имеет. КС РМ постановил, что статус Молдовы как нейтрального государства «не препятствует участию молдавских военнослужащих в миротворческих операциях и военных учениях, в том числе и за пределами страны».В КС объяснили необходимость участия в такого рода учениях для молдавских военных тем, что «они должны повышать боеспособность для обеспечения безопасности страны». А молдавской территории для представителей ВС РМ с целью обеспечения безопасности страны уже не хватает?Напомним, что НАТО привлекает молдавских военнослужащих к военным учениям в рамках «партнёрства». Именно потому что такое «партнёрство» способно привести к настоящему геноциду жителей Приднестровской Молдавской Республики, на берегах Днестра и остаются российские миротворцы.Решение КС РМ было принято после обращения в суд представителей Либеральной партии Молдавии, которая выступает в качестве ярого противника действующего президента страны Игоря Додона, намеревающегося выстраивать тёплые отношения и с Тирасполем, и с Москвой.