08:28 04 мая

Грэм и Маккейн: нет причин, чтобы не наказывать Россию

Два известных американских сенатора-республиканца рассматривают различные варианты проталкивания законопроекта о новых санкциях против России. Им не понравилось заявление сенатора Боба Коркера, объявившего, что вопрос о санкциях пока приостановлен.

Грэм и Маккейн: нет причин, чтобы не наказывать Россию

Грэм и Маккейн


Председатель комитета по внешним связям мистер Коркер заявил, что комиссия не будет сейчас рассматривать «санкционный» законопроект: администрации Трампа необходимо понять, можно ли изменить отношения между США и Россией.


Сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн считают иначе. Они сообщили «The Weekly Standard» , что предпочли бы немедленно принять законопроект о санкциях.

Мистер Маккейн готов рассматривать другие варианты продвижения законопроекта, в том числе по линии комитета по вооружённым силам и других комитетов. Сам Маккейн, напоминает издание, является как раз председателем сенатского комитета по вооружённым силам. Он полагает, что санкции можно протолкнуть с опорой на законодательство о национальной обороне или иное подходящее законодательство. «То, что сделали русские, нельзя оставить без ответа, — сказал он. — Иначе вы просто дадите им карт-бланш».

Сенатор Линдси Грэм заявил, что он тоже рассматривает другие возможности продвижения законопроекта. Мистер Грэм не может «придумать веских причин, чтобы не наказывать Россию».

Мистер Коркер не столь тороплив. Он заявил, что было бы лучше оставить решение вопроса о санкциях до тех пор, пока следственный комитет сената не завершит расследование вмешательства России в процесс выборов в США.

Однако Грэм возразил: по его словам, «ждать не нужно», Россия должна быть наказана за вмешательство.

«Я просто не понимаю, почему мы не решаемся наказать Россию», — сказал он журналистам. «Я считаю, что русские несут ответственность за подрыв наших выборов», — добавил Грэм.

Тем не менее, Коркер в интервью «The Weekly Standard» сообщил, что хочет дать администрации Трампа возможность разобраться в отношениях с Россией, в том числе оценить возможные изменения в линии поведения. Только после этого будет решаться вопрос продвижения санкций.

«Наши отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне со времён холодной войны», — напомнил он. И эти отношения могут стать совсем ледяными: «Конечно, мы можем ещё больше охладить отношения, добавив санкций».

Таким образом, добавим, далеко не все видные сенаторы поддерживают начинания «ястребов» Грэма и Маккейна. Последние, однако, не сдаются: избегая любых расследований, они готовы объявить России дополнительные санкции. С тою же лёгкостью эти господа, вероятно, проголосовали бы и за войну с Россией. Ради её (России) блага, разумеется. Напомним, мистер Маккейн называет себя «другом России».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 18

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  1. Зяблицев Сегодня, 07:30
    Ей богу-два утырка... laughing
    Больше здесь нечего комментировать!
    Зяблицев
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:37
      Два Наполеона, с одной палаты.
      И почему этих петухов называют ястребами?
      Видимо очепятка или трудности перевода.
      Юрий из Волгограда
      1. hirurg Сегодня, 07:44
        Наказалки еще не выросли...)))
        hirurg
      2. Злой543 Сегодня, 07:45
        Другом России Маккейн стал на допросе в особом отделе во Вьетнаме? Имея таких друзей и врагов наживать не надо laughing
        Злой543
        1. aleksfill Сегодня, 08:26
          Похоже Маккейн забыл вкус бамбуковой палки.
          aleksfill
      3. Ольгович Сегодня, 08:00
        Цитата: Юрий из Волгограда
        Два Наполеона, с одной палаты.

        Плохо, что при Трампе их бред принимает вид реальных решений. (та же Сирия)
        Ольгович
  2. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:36
    Старые поцы они.
    Лёня Пантелеев
    1. To be or not to be Сегодня, 08:16
      Они надоели простым американцам. Вопрос в другом -скоро ли они начнут от них избавляться за ненадобностью.Без сомнения- БУДУТ..
      To be or not to be
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    нет причин, чтобы не наказывать Россию

    Чего ждать еще от двух закоренелых русофобов, один из которых давно не дружит с головой. Наказать, наказать - может осмелитесь наказать ударом, как это делаете в других странах? Кишка уже тонка, сегодня не 90-е.
    rotmistr60
  4. Вальцманюга Сегодня, 07:41
    Маккейна можно понять , опустили во Вьетнаме петушиный синдром низкий IQ куча разбитых самолетов , угнетают его нервную систему , этот неудачник мстит за свою позорную карьеру , которую поломал Юрий Петрович Трушечкин .
    Вальцманюга
    1. Orionvit Сегодня, 08:26
      Это всё понятно, но какая позорная карьера? Вон сенатором стал, мне бы такую позорную карьеру. А по поводу Вьетнама, так в штатах его все называют "героем вьетнамской войны". Так что, всё шито крыто.
      Orionvit
  5. pafegosoff Сегодня, 07:47
    Нет причин, чтобы сенаторы съехали на отдых в "гнездо кукушки" и прошли курс лоботомии.
    И вообще, как-то в Штатах всё больше маразматиков у власти...
    Из-за маразма власти в СССР после Сталина появился Хрущёв, а после "брежневских гонок на лафетах" появился Горбачёв...
    Что-то будет со Штатами? Хотя, умереть им не дадут. Страна в памперсах!
    pafegosoff
  6. 31rus4 Сегодня, 07:49
    Уважаемые,а что вам не нравится в заявлениях?Россия враг США и это заявляется с высоких трибун,Обама так вообще прямо назвал угроза 2,после терроризма.Хватит иллюзий,на какие то взаимопонимания,США наш враг и это давно нужно признать,а не сопельки размазывать и глупо надеяться
    31rus4
  7. Шукшин Сегодня, 07:54
    Весеннее обострение, не могут снять даже лучшие врачи мира.
    Шукшин
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 08:00
    Сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн считают иначе.


    ... две обезьяны - одна держит гранату, а вторая выдёргивает чеку... laughing
    a.s.zzz888
  9. Горный стрелок Сегодня, 08:04
    А что, Россия не угрожает США? Россия - это единственная страна "на шарике", которая имеет ТАКОЕ оружие, что способна нанести гегемону "непоправимый ущерб". Это что, может измениться? Может, разумеется, если мы Леше Навальному или ещё кому нибудь подобному дадим порулить.
    Тогда Россию ждёт раздел по Югославскому сценарию.
    Горный стрелок
    1. Стабилиози Сегодня, 08:21
      ну да, угрожает просто своим существованием и попытками вести внешнюю политику в своих интересах...
      Стабилиози
  10. Алдмит Сегодня, 08:21
    Жириновские американского типа. Шума много, толка - ноль
    Алдмит
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