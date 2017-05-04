Грэм и Маккейн: нет причин, чтобы не наказывать Россию
Два известных американских сенатора-республиканца рассматривают различные варианты проталкивания законопроекта о новых санкциях против России. Им не понравилось заявление сенатора Боба Коркера, объявившего, что вопрос о санкциях пока приостановлен.
Председатель комитета по внешним связям мистер Коркер заявил, что комиссия не будет сейчас рассматривать «санкционный» законопроект: администрации Трампа необходимо понять, можно ли изменить отношения между США и Россией.
Сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн считают иначе. Они сообщили «The Weekly Standard» , что предпочли бы немедленно принять законопроект о санкциях.
Мистер Маккейн готов рассматривать другие варианты продвижения законопроекта, в том числе по линии комитета по вооружённым силам и других комитетов. Сам Маккейн, напоминает издание, является как раз председателем сенатского комитета по вооружённым силам. Он полагает, что санкции можно протолкнуть с опорой на законодательство о национальной обороне или иное подходящее законодательство. «То, что сделали русские, нельзя оставить без ответа, — сказал он. — Иначе вы просто дадите им карт-бланш».
Сенатор Линдси Грэм заявил, что он тоже рассматривает другие возможности продвижения законопроекта. Мистер Грэм не может «придумать веских причин, чтобы не наказывать Россию».
Мистер Коркер не столь тороплив. Он заявил, что было бы лучше оставить решение вопроса о санкциях до тех пор, пока следственный комитет сената не завершит расследование вмешательства России в процесс выборов в США.
Однако Грэм возразил: по его словам, «ждать не нужно», Россия должна быть наказана за вмешательство.
«Я просто не понимаю, почему мы не решаемся наказать Россию», — сказал он журналистам. «Я считаю, что русские несут ответственность за подрыв наших выборов», — добавил Грэм.
Тем не менее, Коркер в интервью «The Weekly Standard» сообщил, что хочет дать администрации Трампа возможность разобраться в отношениях с Россией, в том числе оценить возможные изменения в линии поведения. Только после этого будет решаться вопрос продвижения санкций.
«Наши отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне со времён холодной войны», — напомнил он. И эти отношения могут стать совсем ледяными: «Конечно, мы можем ещё больше охладить отношения, добавив санкций».
Таким образом, добавим, далеко не все видные сенаторы поддерживают начинания «ястребов» Грэма и Маккейна. Последние, однако, не сдаются: избегая любых расследований, они готовы объявить России дополнительные санкции. С тою же лёгкостью эти господа, вероятно, проголосовали бы и за войну с Россией. Ради её (России) блага, разумеется. Напомним, мистер Маккейн называет себя «другом России».
Грэм и Маккейн
Председатель комитета по внешним связям мистер Коркер заявил, что комиссия не будет сейчас рассматривать «санкционный» законопроект: администрации Трампа необходимо понять, можно ли изменить отношения между США и Россией.
Сенаторы Линдси Грэм и Джон Маккейн считают иначе. Они сообщили «The Weekly Standard» , что предпочли бы немедленно принять законопроект о санкциях.
Мистер Маккейн готов рассматривать другие варианты продвижения законопроекта, в том числе по линии комитета по вооружённым силам и других комитетов. Сам Маккейн, напоминает издание, является как раз председателем сенатского комитета по вооружённым силам. Он полагает, что санкции можно протолкнуть с опорой на законодательство о национальной обороне или иное подходящее законодательство. «То, что сделали русские, нельзя оставить без ответа, — сказал он. — Иначе вы просто дадите им карт-бланш».
Сенатор Линдси Грэм заявил, что он тоже рассматривает другие возможности продвижения законопроекта. Мистер Грэм не может «придумать веских причин, чтобы не наказывать Россию».
Мистер Коркер не столь тороплив. Он заявил, что было бы лучше оставить решение вопроса о санкциях до тех пор, пока следственный комитет сената не завершит расследование вмешательства России в процесс выборов в США.
Однако Грэм возразил: по его словам, «ждать не нужно», Россия должна быть наказана за вмешательство.
«Я просто не понимаю, почему мы не решаемся наказать Россию», — сказал он журналистам. «Я считаю, что русские несут ответственность за подрыв наших выборов», — добавил Грэм.
Тем не менее, Коркер в интервью «The Weekly Standard» сообщил, что хочет дать администрации Трампа возможность разобраться в отношениях с Россией, в том числе оценить возможные изменения в линии поведения. Только после этого будет решаться вопрос продвижения санкций.
«Наши отношения с Россией находятся на рекордно низком уровне со времён холодной войны», — напомнил он. И эти отношения могут стать совсем ледяными: «Конечно, мы можем ещё больше охладить отношения, добавив санкций».
Таким образом, добавим, далеко не все видные сенаторы поддерживают начинания «ястребов» Грэма и Маккейна. Последние, однако, не сдаются: избегая любых расследований, они готовы объявить России дополнительные санкции. С тою же лёгкостью эти господа, вероятно, проголосовали бы и за войну с Россией. Ради её (России) блага, разумеется. Напомним, мистер Маккейн называет себя «другом России».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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