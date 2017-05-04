13:33 04 мая

Американских военных беспокоит деятельность России в Арктике

Береговая охрана США обеспокоена активной военной деятельностью России в Заполярном регионе, передает РИА Новости заявление командующего службой Пола Заканфта.

Американских военных беспокоит деятельность России в Арктике


Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель,
сказал агентству Заканфт.


Напомним, в октябре прошлого года представитель США по Арктике адмирал Роберт Папп, комментируя действия российских военных в Заполярье, отметил, что это деятельность «носит оборонительный характер».

В последние годы РФ приступила к активному хозяйственному освоению северных территорий, включая добычу нефти и газа, а также развитию Северного морского пути, который всё больше стран рассматривают как альтернативу традиционным маршрутам из Европы в Азию. Для защиты российских интересов в Арктике проводится целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран НАТО.

Использованы фотографии: http://www.belvpo.com/ru
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Комментарии 24

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  1. Чёрный Сегодня, 09:33
    А нефиг американским военным туда лезть. Глядишь и беспокойство пройдёт smile ....А вообще, в недалёком будущем Арктика может стать причиной крупного конфликта.( Уж больно лакомый кусок, богатый полезными ископаемыми). Не зря на Параде 9 мая, мы "арктическую" технику демонстрируем. Привет "друзьям".))
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 09:40
      Эти вечно озабоченные "партнеры" , уже не знают чего они хотят , вернее хотят только денег , а остальное прикрытие.
      cniza
      1. Pete Mitchell Сегодня, 10:36
        Они как раз знают чего хотят: чтоб им никто и нигде не мешал, и готовы играть вдолгую. Арктика становится территорией раздора Россия по моему правильно делает: одной рукой пытается все красиво юридически оформить, а другой проводит красную линию - не надо, это наше. Даже если в приличном месте сел играть с кидалами, будь готов дать в голову angry
        Pete Mitchell
    2. Вас Влад Сегодня, 10:10
      Цитата: Чёрный
      А нефиг американским военным туда лезть. Глядишь и беспокойство пройдёт ....А вообще, в недалёком будущем Арктика может стать причиной крупного конфликта.( Уж больно лакомый кусок, богатый полезными ископаемыми). Не зря на Параде 9 мая, мы "арктическую" технику демонстрируем. Привет "друзьям".))

      Надо застолбить территорию так,чтобы не у кого даже вопросов не возникало:а что это там Русские делают?На западе силу уважают,так надо их уважить!
      Вас Влад
      1. Вас Влад Сегодня, 10:25
        Ледовая цитадель. Специальный репортаж Дмитрия Кодаченко
        Вас Влад
        1. BATUHAN Сегодня, 10:52
          Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель,

          Цель одна - смерть оккупантам.
          BATUHAN
  2. К-50 Сегодня, 09:34
    Береговая охрана США обеспокоена активной военной деятельностью России в Заполярном регионе,

    Завернитесь в саван и ползите на ближайшее кладбище. И тогда Россия перестанет вас беспокоить. yes laughing
    К-50
  3. cniza Сегодня, 09:34
    Напомним, в октябре прошлого года представитель США по Арктике адмирал Роберт Папп, комментируя действия российских военных в Заполярье, отметил, что это деятельность «носит оборонительный характер».


    Вы там разберитесь у себя , а то один знает , другой не понимает...
    cniza
    1. Хагалаз Сегодня, 10:51
      А вот не понятно, какое отношение береговая охрана США имеет к нашей деятельности в нашей же Арктике? Даже от Аляски там далековато по моему. Может ей и не положено по штату об этом понимать? А всётуда же, беспокоятся.
      Хагалаз
  4. рич Сегодня, 09:36
    Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель, сказал агентству Заканфт.

    Извините забыли вам сказать. Но вы не беспокойтесь это исключительно для защиты от иранских баллистических ракет
    рич
  5. новичок Сегодня, 09:37
    если это их настораживает, значит у нас всё правильно идёт. подождите янки, то ли ещё будет. в нашу деятельность на крайнем севере ещё входит уборка/очистка территорий, об этом они умалчивают. да и не слышал я, чтоб янки убирали за собой.
    новичок
  6. Butters Сегодня, 09:38
    передает РИА Новости
    а ссылка-то не работает. Непонятно, что конкретно Пол Заканфт говорил
    Butters
    1. BATUHAN Сегодня, 10:55
      Цитата: Butters

      а ссылка-то не работает.


      Учи язык и читай в оригинале заявления этих клоунов. Хотя и в этом случае видимо будешь искать виноватого. wink
      BATUHAN
  7. Masya Masya Сегодня, 09:39
    Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель,

    вот блин... хочу все знать! в соцсетях, что не пишут что ли?
    Masya Masya
  8. Olegater Сегодня, 09:39
    Правильно, что беспокоятся. Подходит к концу ваша д.е.р.ь.м.о.к.р.а.т.и.я., диктовать России теперь уже плохо получается и последняя "форточка через Арктику" закрывается. И завопил то это существо, когда увидело будущее участие военной техники для северных широт. ПОЗДНО утурки "пить боржоми".
    Olegater
  9. dojjdik Сегодня, 09:42
    если по "Арктике" пульнут как по Сирии мы соберем все оон и примем "резолюцию" что нефть там наша а не евреев-а им ток первый канал нашего ТВ принадлежит да и то наполовину во так вот и выступит Лавров с пламенной речью
    dojjdik
  10. Подрезчик Сегодня, 09:47
    Цитата: Чёрный
    А нефиг американским военным туда лезть. Глядишь и беспокойство пройдёт smile ....А вообще, в недалёком будущем Арктика может стать причиной крупного конфликта.( Уж больно лакомый кусок, богатый полезными ископаемыми). Не зря на Параде 9 мая, мы "арктическую" технику демонстрируем. Привет "друзьям".))

    ПРАВИЛЬНО! Мы и 9-го МАЯ и Арктику РОССИЙСКУЮ будем поддерживать!
    Подрезчик
  11. Topotun Сегодня, 09:48
    Как же, эти сильно озабоченные задолбали... Не было бы так смешно - да может стать очень грустно.... Опять сунут свой нос, получат по сопатке - а результат полмира в ж..е...
    Topotun
  12. Познающий Сегодня, 09:49
    Так и хочется амерам сказать,- да не волнуйтесь вы там так-уж, примите данное как есть... bully Да и еще...принимайте по тридцать капель на ночь... Говорят помогает в вашем случае... feel feel
    Познающий
  13. лесовозник Сегодня, 09:50
    Иш блин какие беспокойные - валерьянку пейте
    лесовозник
  14. viktor. Сегодня, 09:58
    Так как мы не знаем в чём цель.... Меньше будете знать позже НОЖКИ ПРОТЯНИТЕ laughing
    viktor.
  15. rotmistr60 Сегодня, 10:36
    Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель,

    Странно, что такая страна как Сша не знает, что защита своей территории от агрессии - одна из главных задач ВС.
    rotmistr60
  16. Никкола Мак Сегодня, 11:00
    Береговая охрана США обеспокоена активной военной деятельностью России в Заполярном регионе,

    А вот канадцев что-то не особо беспокоит - при их-то арктическом секторе. Им просто своего хватает и чужого не надо!!!
    Никкола Мак
  17. NIKNN Сегодня, 13:14
    А зачем в треугольнике (на фото на заставке) внутри пустой треугольник? три лишних стены на мороз выставлять, для красоты что ли или прочность обеспечивает? Просто в архитектуре дилетант, простите. hi
    NIKNN
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