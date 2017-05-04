Американских военных беспокоит деятельность России в Арктике

Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель,

Береговая охрана США обеспокоена активной военной деятельностью России в Заполярном регионе, передает РИА Новости заявление командующего службой Пола Заканфта.сказал агентству Заканфт.Напомним, в октябре прошлого года представитель США по Арктике адмирал Роберт Папп, комментируя действия российских военных в Заполярье, отметил, что это деятельность «носит оборонительный характер».В последние годы РФ приступила к активному хозяйственному освоению северных территорий, включая добычу нефти и газа, а также развитию Северного морского пути, который всё больше стран рассматривают как альтернативу традиционным маршрутам из Европы в Азию. Для защиты российских интересов в Арктике проводится целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран НАТО.