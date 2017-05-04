ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии

C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле. С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.

Согласно информации РИА Новости , заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов сообщил о том, что российские воздушно-космические силы в течение сирийской кампании уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.Как указал Д. Феоктистов, в результате доходы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) снизились вдвое, что признают и западные партнеры РФ, и генеральный секретарь ООН. Однако ИГИЛ продолжает функционировать и получать доходы. С его слов, вместо 2 млрд. долл. поступлений в более ранний период, на данный момент ИГИЛ извлекает не более 200 млн. долл. в год.