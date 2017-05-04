13:33 04 мая

ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии

Согласно информации РИА Новости , заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов сообщил о том, что российские воздушно-космические силы в течение сирийской кампании уничтожили более 3 тысяч бензовозов террористов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.

C терроризмом и его финансированием можно бороться, уничтожая террористическую инфраструктуру, в том числе энергетическую, на земле. С начала операции в Сирии российские ВКС уничтожили более 3 тысяч бензовозов и более 200 заводов по переработке и перекачке нефтепродуктов.


ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии



Как указал Д. Феоктистов, в результате доходы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) снизились вдвое, что признают и западные партнеры РФ, и генеральный секретарь ООН. Однако ИГИЛ продолжает функционировать и получать доходы. С его слов, вместо 2 млрд. долл. поступлений в более ранний период, на данный момент ИГИЛ извлекает не более 200 млн. долл. в год.


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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 10:12
    ....у них есть ещё универсальное средство - ишак. laughing..тут и транспортное средство , и гурию искать не надо..laughing
    Чёрный
    1. сибиралт Сегодня, 10:22
      Если после уничтожения 3 тыс. бензовозов доходы ИГ сократились вдвое, то осталось уничтожить оставшиеся 3 тысячи и враги останутся без бабок. Так бы сразу и сказали, что до конца войны еще полтора года. winked
      сибиралт
    2. Зяблицев Сегодня, 10:22
      Я смотрю ИГИЛ богатая организация - ездят на японских внедорожниках, нефть возят в промышленных масштабах...А ведь кто то имеет со всего этого очень хорошие деньги - и это далеко не рядовые душманы с карамультуками... Белыми воротничками с Уолл-стрит попахивает...
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 10:23
        Цитата: Зяблицев
        Я смотрю ИГИЛ богатая организация - ездят на японских внедорожниках, нефть возят в промышленных масштабах.

        Спонсоры хорошие smile
        Чёрный
        1. Никкола Мак Сегодня, 11:13
          Так - "Эрдоган энд компани" - никто особо не и не скрывает!
          Никкола Мак
    3. maxim947 Сегодня, 10:24
      Очень хорошее фото))
      Но снижение добычи вдвое - это не достаточно. Необходимо организовать дополнительную помощь по снижению на столько, чтобы и заниматься этим было бы не выгодно и смертельно опасно.
      maxim947
      1. Шукшин Сегодня, 10:42
        С двух млрд, до двухсот миллионов, это не вдвое, это в десять, на мой взгляд нормальная динамика.
        Шукшин
        1. maxim947 Сегодня, 11:20
          в результате доходы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) снизились вдвое...[i][/i]
          Тогда откуда еще доходы?
          maxim947
  2. Шукшин Сегодня, 10:39
    Щас "правозащитники" начнут кричат, что Россия воюет с террористами не гуманным, варварским способом, а уничтоженные грузовики нужно было продать, на вырученные деньги поднять пенсии.
    Шукшин
  3. профессор Сегодня, 10:45
    200 заводов? Верю. У нас на весь Израиль 1 завод, а у ополченцев в Сирии только уничтоженных аж 200. Страшно подумать сколько их там вообще. Вот такая там индустриальная держава. laughing

    PS
    Кстати на фото совсем не игиловские бензовозы, а натовкие по пути из Пакистана в Афганистан.
    http://news.nationalpost.com/news/25-most-dramati
    c-conflict-and-crisis-photos-of-2011

    Local residents watch the burning NATO supply oil tankers following an attack by gunmen on the main highway at Kolpur village, 25 kilometres (15 miles) south of Quetta, the capital of restive Baluchistan province, Pakistan, on August 22, 2011. Gunmen on motorbikes in southwestern Pakistan on August 22 set ablaze at least 19 oil tankers carrying fuel for US-led NATO forces in neighbouring Afghanistan.
    профессор
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:47
      Профессор, вы упускаете тот факт, что под "заводами" подразумеваются самовары поставленные на промышленную основу.
      rotmistr60
      1. профессор Сегодня, 10:54
        Цитата: rotmistr60
        Профессор, вы упускаете тот факт, что под "заводами" подразумеваются самовары поставленные на промышленную основу.

        Если бы эти самовары назвали заводами журналисты, то я бы без претензий. А здесь заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. Официальное лицо государства. sad

        ПС
        А вот это видать бензовозы.
        профессор
        1. роман66 Сегодня, 11:04
          ну, собственно, весь вопрос, с какого размера самогонный аппарат становится спиртзаводом? а так, называй как хошь, но бомби исправно
          роман66
    2. tiredwithall Сегодня, 10:49
      Профессор, там ржавый бак на 200 литров с отводной трубкой и с костром под ним назовут крупным индустриальным комплексом, и ни один журналюга не поморщатся, когда будет давать инфу своим хозяевам.
      tiredwithall
    3. Никкола Мак Сегодня, 11:29
      У нас на весь Израиль 1 завод, а у ополченцев в Сирии только уничтоженных аж 200.

      Ну вот таких наверное и поболее будет:

      В моём, кстати, субъекте федерации тоже 1 НПЗ - не знаю сколько по площади в него влезет Израилев, но Великобританий умещается 10 штук. Так что это не показатель - заводы бывают разные.
      Никкола Мак
      1. voyaka uh Сегодня, 12:21
        Прикольную фотку Вы поместили good . Я даже не знал, что бывают
        такие НПЗ...
        voyaka uh
        1. san4es Сегодня, 12:46
          Цитата: voyaka uh
          Я даже не знал, что бывают
          такие НПЗ...

          ...А про домашние спиртзаводы слыхали? drinks
          san4es
          1. Карась Сегодня, 13:02
            Красотища-то какая! просто взгляд радует этот "инопланетянин")))
            Карась
  4. словак Сегодня, 11:28
    У боевиков праздник? День экологии :)
    словак
  5. Stas157 Сегодня, 12:11
    ВКС РФ уничтожили 3 тыс. бензовозов в Сирии

    А хорошо это или плохо? Ведь если это хорошо, то почему же после примирения с Эрдоганом перестали бензовозы, напрочь бомбить? А, если это плохо, то зачем вообще писать об этом, гордиться?
    Stas157
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