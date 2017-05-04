13:37 04 мая

ВВС Японии прикрывают стратегические бомбардировщики США

Как сообщает ТАСС , 15 и 25 апреля истребители военно-воздушных сил Японии провели учения по сопровождению и прикрытию американских стратегических бомбардировщиков В-1 . Перед ними может быть поставлена задача по нанесению удара по Северной Корее.

ВВС Японии прикрывают стратегические бомбардировщики США


В-1 взлетели со своей базы на острове Гуам, направляясь в воздушное пространство Корейского полуострова. В ходе полета их прикрывали от потенциального нападения японские истребители, которые затем были заменены боевыми самолетами ВВС Южной Кореи.


Аналогичные учения прошли в сентябре 2016 года и в марте 2017 года.

Проведенные в апреле учения согласуются с активизацией отработки взаимодействия вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. Например, 23-29 апреля состоялись совместные учения японских ВВС и палубной авиации атомного авианосца Carl Vinson, прибывшего в регион. 1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца обеспечивал прикрытие прохода корабля снабжения американского флота. Он используется для доставки горючего авианосной ударной группе США, которая на текущий момент размещена в Японском море.


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Комментарии 20

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  1. BATUHAN Сегодня, 10:58
    Моло японцам двух бомб американских? Где разум и логика? Их города уничтожили, а они охраняют агрессора.
    BATUHAN
    1. Зяблицев Сегодня, 11:05
      В Японии, по моему, только пара-тройка замшелых историков знает, что на Хиросиму и Нагасаки ядреные бомбы сбросили пин...американцы! Большинство уверенно, что это коварный Сталин...В Европе вообще уже думают, что русские воевали на стороне немцев. Был поражен, когда на экскурсии в Майданеке польских школьников и студентов спросили::"Кто освободил?", абсолютно все сказали, то ли американцы, то ли англичане...и только проводивший для них экскурсию католический падре, тихо сказал - русские!
      Зяблицев
      1. рич Сегодня, 11:13
        Японская армия называется - Си́лы самооборо́ны Япо́нии. Им самих себя по статусу оборонять/прикрывать надо.
        рич
        1. supertiger21 Сегодня, 11:15
          Кстати, на фото, как возможно некоторым показалось, стоит не F-16 американского производства, а японский истребитель Мицубиси F-2, очень похожий на свой оригинал.
          supertiger21
        2. Никкола Мак Сегодня, 12:02
          Им самих себя по статусу оборонять/

          У них по статусу вообще птичьи права!
          Конституция Японии (1947 год) - статья 9-я:
          никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны.
          Никкола Мак
      2. Eine andere Meinung Сегодня, 13:31
        Ну, прям слеза навернулась
        Eine andere Meinung
  2. Вальцманюга Сегодня, 10:58
    Не стыдно прикрывать , палачей Хиросимы и Нагасаки ? Самурай в переводе с японского слуга или шестёрка .
    Вальцманюга
    1. viktor. Сегодня, 11:03
      ШНЫРЬ скорее laughing
      viktor.
  3. viktor. Сегодня, 11:01
    И что из всех Японских летунов нет не одного внука КАМИКАДЗЕ??? ну и направил бы свой истрЭбитель в бомбомёт полосатый, с криком за ДЕДА!!!!!
    viktor.
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:05
    Думали ли японцы в 1945, что в 2017 их истребители будут прикрывать американские стратегические бомбардировщики?
    rotmistr60
    1. viktor. Сегодня, 11:12
      Те Японцы вобще не о чём не думали и эти не думают, страна ЗОМБИ что в бошку вколотят то и делают, одним словом Камикадзе wassat
      viktor.
  5. Machete Сегодня, 11:09
    А что вы все удивляетесь? Янки полмира оккупировали и делают, что хотят.
    Чем Япония отличается от Германии, где у амеров, по разным источникам, от 170 баз до 287?

    -------------------
    Размещение иностранных баз подаётся как обязанность ФРГ как члена НАТО. Так Берлин должен обеспечить линии бесперебойного снабжения союзников. На 2014 год в Германии находится 42 450 военнослужащих США, 13 400 – Великобритании, 1 623 – Франции, 477 – Нидерландов, по сотне солдат от Бельгии и Канады. Для сравнения это больше чем число американских военнослужащих в Японии. Кстати, цифры приведены далеко не окончательные. В некоторых немецких источниках численность только американских военнослужащих достигает 71 тысяч.
    Machete
    1. voyaka uh Сегодня, 11:18
      Сколько было у СССР военных баз в ГДР? Сколько там было размещено танков?
      ГДР была страной Варшавского договора и соответственно имела
      базы СССР на своей территории.
      Военные союзные договоры предполагают наличие баз союзников.
      Российские базы в Сирии. Есть договор, Россия имеет право.
      voyaka uh
      1. viktor. Сегодня, 11:39
        Сколько СССР народов спас от рук Фашизма? Россия по сей день должна была держать танки в этом недогосударстве! а там объеденились два недогосударства с кровавым желанием развязать 3 мировую! Россия в Сирии спасает народы и скорее МИР на планете от выродков НЕДОГОСУДАРСТВ,а Израиль всячески этому мешает!
        viktor.
        1. Eine andere Meinung Сегодня, 13:33
          От себя только спасти забыли request
          Eine andere Meinung
      2. Machete Сегодня, 11:41
        Тут главное уточнение - было.
        Сейчас нам эти базы не нужны. да мы их и не потянем. У нас они по одной в каждом нужном регионе. Да и то не везде.
        Варшавский договор распался и вся потребность в НАТО вообще отпала. И в таком количестве американских баз - тоже. НО янки никогда не прекращали мнить себя пупом земли и только наращивают свои военные силы по миру. Их сейчас около 650. Зачем столько? Деньги отмывать?
        И, кстати. у них нет союзников. Есть рабы. Неужели вы думаете, что те же немцы и япы с таким удовольствием терпят их у себя? Про шавок с прибалтики молчу. Бритты, возможно, единственные реальные союзники. Но и они больше слуги.
        Machete
        1. voyaka uh Сегодня, 11:59
          "Неужели вы думаете, что те же немцы и япы с таким удовольствием терпят их у себя? "////

          Конечно. Базы по просьбе правительств этих стран, а не по требованию американцев.
          Когда Обама начал массово закрывать военные базы в Германии (до 2014), то
          в Германии начались демонстрации: "вы лишаете нас заработка!" Целые городки и
          области кормили себя содержанием этих баз. Продовольствие, квартировка офицеров...
          кино, бары... Это ж не голытьба на базах, контрактники, у которых зарплаты больше, чем
          у немцев.
          voyaka uh
          1. Machete Сегодня, 12:49
            Насколько я помню, с тех пор, как Германию победили и разделили, американцы оттуда не выходят.
            Machete
  6. Тургон Сегодня, 13:10
    Хитрые самураи под прикрытием учений и угрозы КНДР натаскивают свои ВС на реальные боевые действия.
    Тургон
  7. pvv113 Сегодня, 13:31
    истребители военно-воздушных сил Японии провели учения по сопровождению и прикрытию американских стратегических бомбардировщиков В-1

    Это от благодарного японского народа за Хиросиму и Нагасаки hi
    pvv113
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