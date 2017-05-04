ВВС Японии прикрывают стратегические бомбардировщики США
Как сообщает ТАСС , 15 и 25 апреля истребители военно-воздушных сил Японии провели учения по сопровождению и прикрытию американских стратегических бомбардировщиков В-1 . Перед ними может быть поставлена задача по нанесению удара по Северной Корее.
В-1 взлетели со своей базы на острове Гуам, направляясь в воздушное пространство Корейского полуострова. В ходе полета их прикрывали от потенциального нападения японские истребители, которые затем были заменены боевыми самолетами ВВС Южной Кореи.
Аналогичные учения прошли в сентябре 2016 года и в марте 2017 года.
Проведенные в апреле учения согласуются с активизацией отработки взаимодействия вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. Например, 23-29 апреля состоялись совместные учения японских ВВС и палубной авиации атомного авианосца Carl Vinson, прибывшего в регион. 1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца обеспечивал прикрытие прохода корабля снабжения американского флота. Он используется для доставки горючего авианосной ударной группе США, которая на текущий момент размещена в Японском море.
В-1 взлетели со своей базы на острове Гуам, направляясь в воздушное пространство Корейского полуострова. В ходе полета их прикрывали от потенциального нападения японские истребители, которые затем были заменены боевыми самолетами ВВС Южной Кореи.
Аналогичные учения прошли в сентябре 2016 года и в марте 2017 года.
Проведенные в апреле учения согласуются с активизацией отработки взаимодействия вооруженных сил США и Японии с учетом потенциального конфликта в зоне Корейского полуострова. Например, 23-29 апреля состоялись совместные учения японских ВВС и палубной авиации атомного авианосца Carl Vinson, прибывшего в регион. 1-3 мая японский вертолетоносец "Идзумо" в сопровождении ракетного эсминца обеспечивал прикрытие прохода корабля снабжения американского флота. Он используется для доставки горючего авианосной ударной группе США, которая на текущий момент размещена в Японском море.
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