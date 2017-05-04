13:33 04 мая

Россия назвала обвинения сирийской оппозиции в адрес ВКС голословными

Вооруженная оппозиция Сирии голословно обвинила российскую авиацию в нанесении удара по своим позициям, Генштаб опроверг эти данные; подобный шаг является попыткой надавить на страны-гаранты, передает РИА Новости заявление главы российской делегации на переговорах в Астане Александра Лаврентьева.

Россия назвала обвинения сирийской оппозиции в адрес ВКС голословными


Сирийская вооруженная оппозиция, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход – прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно, обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок. Наши представители Генштаба эту информацию опровергают, приводят данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что российская авиация не наносила каких-либо ударов по районам,
сказал Лаврентьев журналистам.


Вызывает сожаление тот факт, что это уже не первый случай, когда представители сирийской вооруженной оппозиции пытаются таким образом надавить на представителей стран-гарантов и участников астанинского процесса, таким образам надеясь выторговать какие-то дополнительные более благоприятные условия,
отметил глава российской делегации.

Мы до сих пор считали и считаем, что все вопросы должны решаться за столом переговоров,
добавил он.

Использованы фотографии: http://vestikavkaza.ru
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Комментарии 16

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  1. vovanpain Сегодня, 11:05
    Сирийская вооруженная оппозиция, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход – прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно, обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок.

    Вот и надо было жахнуть,что бы куда голова,а куда борода полетела,а не рассюсюкивать с ними. yes
    vovanpain
    1. Зяблицев Сегодня, 11:10
      "Сирийская оппозиция" - еще не запрещенный филиал ИГИЛ... laughing
      Зяблицев
    2. cniza Сегодня, 11:10
      Как это все уже отрепетировано , только надо регионы и страны менять , а шаблон один и тот же.
      cniza
    3. роман66 Сегодня, 11:25
      да и правда, чтоб хоть не зря ныли, а потом извиниться и сослаться на ошибку
      роман66
      1. NIKNN Сегодня, 11:34
        " А когда бы я их там сортировал..." Евдокимов
        NIKNN
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:11
    Наши представители Генштаба эту информацию опровергают, приводят данные объективного контроля

    Странная ситуация. Обыкновенные боевики с придуманным американцами названием "умеренная оппозиция" приезжают в Астану и начинают обвинять ВКС (т.е качать права). При этом Россию ставят в такое положение, что наши военные начинают как бы оправдываться.
    rotmistr60
  3. словак Сегодня, 11:27
    Обвинили- долбать, пока не перестанут жаловаться, чтобы тишина стала для них праздником.
    словак
  4. Monster_Fat Сегодня, 11:28
    Что сказать, умеют американцы делать то, что им надо. Неприятно это, но примите как должное.... Или учитесь тому-же или постоянно утирайтесь...
    Monster_Fat
    1. Околоточный Сегодня, 11:38
      Да мы то "утрёмся", не в первой от вас подлянки ловить. А как "утрутся" те, кто потерял в этой войне родных и близких?
      Околоточный
      1. Monster_Fat Сегодня, 11:48
        Ну, так есть же поговорка у вас :"дрова рубят-щепки летят..." В России под эту поговорку "любимые" правители не один миллион своего же народа истребили...и... ничего. wink
        Monster_Fat
        1. rotmistr60 Сегодня, 12:05
          не один миллион своего же народа истребили...

          А сколько миллионов? Кто (ну тут ясно кого вспомните) и от куда данные?
          rotmistr60
          1. Monster_Fat Сегодня, 12:09
            "с потолка", устраивает?- Так же как и данные вашего Росстата о выполнении "майских указов". Если "миллионы" не устраивает, давайте напишем-"сотни тысяч"-ОК? Так "лучше"? wink
            Monster_Fat
            1. dr.mel51 Сегодня, 12:37
              А ФША сколько людей по всему миру истребила
              dr.mel51
              1. Monster_Fat Сегодня, 12:51
                "миллионы несчастных индейцев" в своей стране и "миллионы других "несчастных" по всему миру"...-так будет нормально? И еще истребим. wink fellow
                Monster_Fat
            2. sabakina Сегодня, 12:39
              А причём тут Отдел Кадров?
              sabakina
  5. Тургон Сегодня, 13:19
    В ответ жахнули бы по ним парочкой вакуумных бомб, что бы не повадно было обвинять.
    Тургон
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