Россия назвала обвинения сирийской оппозиции в адрес ВКС голословными

Сирийская вооруженная оппозиция, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход – прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно, обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок. Наши представители Генштаба эту информацию опровергают, приводят данные объективного контроля, которые свидетельствуют о том, что российская авиация не наносила каких-либо ударов по районам,

Вызывает сожаление тот факт, что это уже не первый случай, когда представители сирийской вооруженной оппозиции пытаются таким образом надавить на представителей стран-гарантов и участников астанинского процесса, таким образам надеясь выторговать какие-то дополнительные более благоприятные условия,

Мы до сих пор считали и считаем, что все вопросы должны решаться за столом переговоров,