Более 8 тысяч юнармейцев примут участие в парадах и шествиях в День Победы

9 мая 2017 года юнармейцы впервые пройдут на Параде Победы. К торжественному маршу готовятся два парадных расчета участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ», каждый из которых составляет по 120 человек. Первой начнет движения колонна юношей, за ними последует колонна девушек. Парадный расчёт юнармейцев возглавит начальник Главного штаба ЮНАРМИИ, олимпийский чемпион, лейтенант ВС РФ Дмитрий Труненков.«Участие в параде в День Победы – большая честь и ответственность для всего нашего движения», – считает начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Труненков, – «Юнармейцы, как их деды и прадеды торжественным маршем пройдут по брусчатке главной площади страны. Этот день должен запомниться им на всю жизнь. Это символ преемственности поколения и исторической связи молодого поколения с теми, кто одержал величайшую и важнейшую победу в истории нашей страны».Юнармейцы войдут в состав парадных расчетов во всех девяти городах-героях (Москва, Санкт-Петербург (Ленинград), Волгоград (Сталинград), Мурманск, Севастополь, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск) и четырех городах, где располагаются штабы военных округов Вооруженных сил Российской Федерации (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Хабаровск). В этих мероприятиях примут участие более 900 юнармейцев. Всего же, юнармейцы пройдут торжественным маршем на парадах в 28 городах России и примут участие в 60 торжественных шествиях по всей стране.Планируется, что в праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 8 тысяч участников Всероссийского патриотического детского-юношеского движения «ЮНАРМИЯ».Инициатива воссоздания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» принадлежит министерству обороны Российской Федерации. Основной задачей движения является воспитание у молодежи чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.На сегодняшний день во всех 85 субъектах России открыты региональные штабы ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и уже более 95 000 юношей и девушек нашей страны произнесли клятву юнармейца.