У «Русских витязей» может появиться второй состав
Пилотажная группа «Русские витязи» может получить дублирующий состав, передает ТАСС сообщение источника в авиационной отрасли.
Собеседник не уточнил, сколько времени понадобится на обучение второго состава группы.
По данным агентства, в настоящее время в состав «Русских витязей» входят «пять пилотов: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, капитан Владимир Кочетов».
Как отметил источник, сейчас «подготовку к полетам в группе проходит еще один молодой летчик».
Группа «Русские витязи» была сформирована в 1991 году, базируется в подмосковной Кубинке. Осенью 2016-го группа была полностью укомплектована новыми истребителями Су-30СМ и с 1 декабря приступила к тренировочном полетам на новом типе машин.
Планируется, что у группы будет второй, дублирующий состав. Подготовка летчиков на новых двухместных истребителях Су-30СМ пойдет значительно легче и быстрее,сказал источник агентству.
Собеседник не уточнил, сколько времени понадобится на обучение второго состава группы.
По данным агентства, в настоящее время в состав «Русских витязей» входят «пять пилотов: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, капитан Владимир Кочетов».
Как отметил источник, сейчас «подготовку к полетам в группе проходит еще один молодой летчик».
Группа «Русские витязи» была сформирована в 1991 году, базируется в подмосковной Кубинке. Осенью 2016-го группа была полностью укомплектована новыми истребителями Су-30СМ и с 1 декабря приступила к тренировочном полетам на новом типе машин.
Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
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