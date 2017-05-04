У «Русских витязей» может появиться второй состав

Планируется, что у группы будет второй, дублирующий состав. Подготовка летчиков на новых двухместных истребителях Су-30СМ пойдет значительно легче и быстрее,

Пилотажная группа «Русские витязи» может получить дублирующий состав, передает ТАСС сообщение источника в авиационной отрасли.сказал источник агентству.Собеседник не уточнил, сколько времени понадобится на обучение второго состава группы.По данным агентства, в настоящее время в состав «Русских витязей» входят «пять пилотов: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, капитан Владимир Кочетов».Как отметил источник, сейчас «подготовку к полетам в группе проходит еще один молодой летчик».Группа «Русские витязи» была сформирована в 1991 году, базируется в подмосковной Кубинке. Осенью 2016-го группа была полностью укомплектована новыми истребителями Су-30СМ и с 1 декабря приступила к тренировочном полетам на новом типе машин.