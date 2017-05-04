13:30 04 мая

У «Русских витязей» может появиться второй состав

Пилотажная группа «Русские витязи» может получить дублирующий состав, передает ТАСС сообщение источника в авиационной отрасли.

У «Русских витязей» может появиться второй состав


Планируется, что у группы будет второй, дублирующий состав. Подготовка летчиков на новых двухместных истребителях Су-30СМ пойдет значительно легче и быстрее,
сказал источник агентству.


Собеседник не уточнил, сколько времени понадобится на обучение второго состава группы.

По данным агентства, в настоящее время в состав «Русских витязей» входят «пять пилотов: ведущий группы полковник Андрей Алексеев, подполковник Сергей Щеглов, подполковник Александр Богдан, подполковник Олег Ерофеев, капитан Владимир Кочетов».

Как отметил источник, сейчас «подготовку к полетам в группе проходит еще один молодой летчик».

Группа «Русские витязи» была сформирована в 1991 году, базируется в подмосковной Кубинке. Осенью 2016-го группа была полностью укомплектована новыми истребителями Су-30СМ и с 1 декабря приступила к тренировочном полетам на новом типе машин.

Использованы фотографии: Марина Лысцева/ТАСС
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. новичок Сегодня, 13:13
    о как! второй состав может появиться, ещёновость вычитал пару дней назад, витязи меняют окрас самолётов.
    новичок
  2. Чёрный Сегодня, 13:16
    и второй, и третий,...и десятый. Все должны стремиться летать как "Витязи"
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 13:22
      Вон как красиво марширует кремлевский полк. но это совсем не значит, что вся остальная армия должна больше уделять внимания шагистике, чем боевой учебе
      рич
Картина дня