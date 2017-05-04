17:58 04 мая

Разработчики создали цифровую модель ПАК ДА

Цифровая модель перспективного бомбардировщика (ПАК ДА) уже создана, передает ТАСС сообщение генерального конструктора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова.

Разработчики создали цифровую модель ПАК ДА


Весь мир идет по линии оцифровки систем, моделирования авиационных комплексов, которые позволяют не просто получить некий чертеж, а работать с цифрой на протяжении всего жизненного цикла: от создания цифровой модели до эксплуатационных характеристик или систем. Мы тоже идем по этому направлению. Цифровая модель есть, и более того – ОАК перешла на единую информационную систему,
рассказал Коротков агентству.


По его словам, единая информационная система «помогает инженерам и конструкторам, работающим, например, в компании "Туполев", делиться идеями с коллегами из других предприятий корпорации».

Неважно, "Туполев" это, "Сухой" или "МиГ", все работают в одном информационном пространстве. Отряд инженеров-конструкторов, который есть на предприятиях, работает не только на себя, но и работает на те предприятия, которые входят в ОАК, пояснил Коротков.

Ранее агентство сообщало, что в компании «Туполев» уже создали полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что самолет может совершить свой первый полет в 2025-2026 гг. и пойти в серию в 2029 году.

Справка издания: «Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации – российский стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией "Туполев". НИОКР по бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс")».

Использованы фотографии: http://warfiles.ru
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Комментарии 50

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  1. svp67 Сегодня, 14:07
    Молодцы. С помощью такой технологии можно значительно сократить время постановки самолета в серию.
    svp67
    1. cniza Сегодня, 14:10
      Когда перейдет от слов будет к реальным делам , я понимаю что не все сразу , но уже пора.
      cniza
      1. BATUHAN Сегодня, 15:06
        единая информационная система

        Что за зверь такой? Автокад небось...
        В чем ваяют русские инженеры? С помощью какого ПО рождается новый самолет?
        Кто знает, поделитесь.
        Коли в цифре есть можно уже увидеть как выглядеть будет чудо-птица? Подогреть интересь русского человека. Как-никак на народные деньги рождается. Хотя "народные деньги" остались в прошлом, тем не менее интерес остался.
        BATUHAN
        1. А1845 Сегодня, 15:56
          Цитата: BATUHAN
          В чем ваяют русские инженеры?

          в советские времена во всех фирмах МАП крутились VAXы, там было богато, теперь наверняка не хуже.
          не то, что у нас в МРП...колбасили матмодели кто на чем
          А1845
    2. Алекс_1973 Сегодня, 14:11
      Вызывает сомнения 2029 год запуск в серию, при том, что первый полет 2025-2026 год... Три-четыре года до серии...? ПАК ФА уже сколько летает, а до серии еще года два-три не меньше наверно. Как то уж больно оптимистично.
      Алекс_1973
      1. svp67 Сегодня, 14:17
        Цитата: Алекс_1973
        Три-четыре года до серии...?

        Ну только, что на испытаниях пойдет не так... А вообще это цифровая модель позволяет сразу вносить изменения от КБ до производства, что ОЧЕНЬ сокращает время.
        svp67
        1. BlackMokona Сегодня, 14:39
          Думаю в ПАК ФА так же применяется цифровая система.
          BlackMokona
          1. А1845 Сегодня, 15:53
            Цитата: BlackMokona
            Думаю в ПАК ФА так же применяется цифровая система.
            применяется, и даже много цифровых систем
            А1845
      2. Евгений Стрыгин Сегодня, 15:11
        пак фа прямо скажем предполагает сильно больше нюансов в плане конструкции планера, а так да сомнительно это.
        Евгений Стрыгин
      3. Iline Сегодня, 17:57
        Цитата: Алекс_1973
        Вызывает сомнения 2029 год запуск в серию

        Ну почему же? Бывали и поинтереснее истории. Например появление Ту-95МС.Первая ракета Х-55, под которую он создавался, пошла в серию только в 80-м году, а самолёт в 1979 - м... wink
        Я, конечно, понимаю, что он создавался на основе Ту-142, но абсолютно вся начинка была иной. А это требует ох как много работы.
        Iline
    3. рич Сегодня, 14:21
      быстрей бы уж на крыло ставили. Ждать устали
      рич
    4. RASKAT Сегодня, 14:42
      А какие двигатели на него поставят?
      RASKAT
      1. BATUHAN Сегодня, 15:12
        Он без двигателей будет. Говорят на гравицапах летать будет. wink
        Берегите спички.
        BATUHAN
    5. aleksfill Сегодня, 15:22
      ПАК ФА Т - 50 сколько ставят в серию, и ещё столько же ставить будут,
      а эти модельки из фотошопов и до постройки опытного наземного образца
      не дойдут лет 10-15.
      aleksfill
      1. RASKAT Сегодня, 15:41
        Я тоже думаю это байка,поверю когда ходя бы по 3-4 самолета Ту-160М начнут строить в год. Вот тогда можно что то говорить о новом бомбардировщики. А пока это сказки.
        RASKAT
    6. SSR Сегодня, 15:40
      Цитата: svp67
      Молодцы

      Вот только не знаю... молодцы ли в том что могут обмениваться данными в рамках ОАК, мне кажется что "утечка" секретной информации при этом существенно возрастает.
      Контроль сложнее, количество лиц имеющих доступ будет расти....
      SSR
  2. ser-pov Сегодня, 14:09
    [/quote] ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс")».[quote]

    Все это хорошо, но меня смущает ,что дозвуковой.. То есть от истребителей супостата он уйти не сможет....
    ser-pov
    1. Muvka Сегодня, 14:11
      а для чего ему уходить от истребителей? Он взлетит на Урале, выпустит ракеты и сядет там же.
      Muvka
    2. masterA Сегодня, 14:13
      так а нашо ему, если на борту будут ракеты с радиусом в 5К км??
      masterA
      1. Тень тьмы Сегодня, 14:45
        А зачем тогда малозаметность? Да ещё и дальность? На мой взгляд, при таких его характеристиках ему надо быть ещё и беспилотным. Как-то всё больше похоже на тупиковый утиль с низкой перспективностью стать на вооружение.
        Тень тьмы
        1. masterA Сегодня, 14:54
          это не самолет прорыва ПВО, для этого есть Белые Лебеди, а этот самолет скорей всего за место Медведей будет... да ему вообще достаточно над территорией РФ кружить или где-то в нейтральных водах, где не активничает ПРО противника. А радиус его ракет с лихвой позволит ему выполнить боевую задачу.
          masterA
          1. Тень тьмы Сегодня, 15:26
            Зачем малозаметность? Малозаметность врядли снизит его стоимость! Опять же, при отсутствии сложных оперативных условий (кружится в дали от средств ПВО противника) зачем ему экипаж если используется слово "перспективный"? Зачем нам вообще тогда бомбардировщики прорыва, если у нас есть ракеты для загоризонтной бомбардировки? Вот для бомбардировщика прорыва как раз, на мой взгляд и нужны высокая скорость в сочетании с малозаметностью, а в перспективе и беспилотность. А те характериситики, которые имеет ПАК ФА это как аэродинамичный тюнинг "горбатого" запорожца и попытка выдать сей "шедевр" как спортивный болид. Эдакий "Замволд" на российский манер.
            Тень тьмы
            1. masterA Сегодня, 15:32
              *ПАК ДА... ну у каждого своя точка зрения, я свою высказал, вашу услышал...
              masterA
            2. masterA Сегодня, 15:44
              а по поводу малозаметности выскажу такое мнение. одно из. как не крути, а самолет это военный и встреча его с истребителем не исключена. можно засечь скажем обычный самолет на расстоянии в 400км, а вероятность быть увиденным радаром малозаметного самолета и соответственно навести и быть пороженным ракетой намного меньше.
              masterA
              1. Тень тьмы Сегодня, 16:06
                Он же вне зоны ПВО противника будет находится, а истребитель разве не входит в один из компонентов ПВО? С другой стороны, дружественные ПВО разве дадут спокойно чужому истребителю брать на прицел свой дальний бомбардировщик?! Такое впечатление что в нашем авиастроении просто решили заняться корявыми подражанием американцев, вместо генерации своих идей.
                Тень тьмы
            3. san4es Сегодня, 16:56
              Возможно, его под гиперзвуковое оружие затачивают, чтоб с высоты в 20 км, на много .км ракеты запускать. А "Стелс", что-бы со спутников не заметили...Вот winked
              san4es
  3. Pete Mitchell Сегодня, 14:22
    ОАК перешла на единую информационную систему, ну слава Богу, это необходимо было сделать давным давно. Удачи им всем
    Pete Mitchell
    1. А1845 Сегодня, 15:51
      Цитата: Pete Mitchell
      ОАК перешла на единую информационную систему

      неужели завели общий файловый сервер?
      А1845
  4. Тургон Сегодня, 14:30
    Доработка ТУ-160 М2 и оснащение их Х-101 и Х-555 более разумное решение
    Тургон
    1. Fei_Wong Сегодня, 14:41
      Ну и это будут делать.
      Но смысл всей затеи с ПАК ДА - массовость и относительная дешевизна. Тушки слишком дорогие и их мало.
      Fei_Wong
      1. masterA Сегодня, 15:14
        верно! дозвук намного экономичней будет.
        masterA
  5. voyaka uh Сегодня, 14:33
    Цифровая модель - это гораздо лучше, чем макет из дерева,
    который меня, прямо скажем, напугал, из предыдущих статей.
    voyaka uh
    1. NIKNN Сегодня, 14:39
      Цитата: voyaka uh
      Цифровая модель - это гораздо лучше, чем макет из дерева,
      который меня, прямо скажем, напугал, из предыдущих статей.

      laughing laughing laughing Макет из дерева сделали что бы Рогозину показывать...(я серьезно) и таким как он, и вообще сомневаюсь, чтобы он на настоящий похож был... feel lol
      NIKNN
      1. А1845 Сегодня, 15:45
        Цитата: NIKNN
        Макет из дерева сделали что бы Рогозину показывать...(я серьезно)
        "дерево" тут ключевое слово
        А1845
    2. Тишка Сегодня, 14:45
      Не надо пугаться, там теперь Табуреткин, ему модели из дерева, более понятны и на взгляд приятны!
      Тишка
    3. А1845 Сегодня, 15:48
      Цитата: voyaka uh
      Цифровая модель - это гораздо лучше, чем макет из дерева

      ну, не знаю.. дерево хоть к чему-то обязывает
      а цифровую модель на что хочешь можно нацарапать, никто не говорит степень ее детализации
      А1845
      1. voyaka uh Сегодня, 16:39
        "никто не говорит степень ее детализации"///

        Почему это???
        В 3-D делают модель с полной детализацией.
        Более того, сейчас конструкторы не начнут делать ни
        одной детали в "железе", пока она не вписалась в полную 3-Д модель.
        Когда американцы проектировали авианосец Джеральд Форд, то создали такую
        компьютерную модель в натуральную величину (на огромном дисплее).
        Ни один кусок металла еще не начали резать, а по виртуальному авианосцу
        можно было гулять (фигура "моряка" была 185 см) , переходя из отсека в отсек,
        оглядывая все кабели, трубы, воздухо-каналы.
        voyaka uh
        1. А1845 Сегодня, 16:46
          Цитата: voyaka uh
          Когда американцы проектировали авианосец Джеральд Форд, то создали такую компьютерную модель в натуральную величину (на огромном дисплее).
          прямо 300-х метровую? таких дисплеев наверное нет..
          Цитата: voyaka uh
          а по виртуальному авианосцу
          можно было гулять (фигура "моряка" была 185 см) , переходя из отсека в отсек,
          оглядывая все кабели, трубы, воздухо-каналы.

          солидно подходят американцы , что и говорить..
          но заграничные нам не указ, мы и на глазок можем.. (невеселая шутка)
          А1845
          1. voyaka uh Сегодня, 17:40
            "прямо 300-х метровую?"///

            Не... smile разрез по вертикали корпуса.
            voyaka uh
  6. Слон Сегодня, 14:40
    с 2009 года - 20 лет на разработку и запуск в серию - круто! В 2029 америкосы уже нашлепают тысячи ударных беспилотников, что будет более эффективным...
    Слон
    1. kirgiz58 Сегодня, 17:02
      Цитата: Слон
      с 2009 года - 20 лет на разработку и запуск в серию - круто! В 2029 америкосы уже нашлепают тысячи ударных беспилотников

      Да, Да, да!!! И еще две "Звезды смерти". А мы в ответ наклепаем сотни беспилотных мухобоек и переударяем этих ударных дистанционными ударами.
      wink
      kirgiz58
  7. Тишка Сегодня, 14:43
    Если верить разработчикам, то он не будет входить в зону работы ПВО противника, а применять ракеты большой дальности! Тогда возникает закономерный вопрос, зачем ПАК ДА, нужна не видимость? Если исходить из данной концепции, то нужен не до звуковой, а сверх звуковой, чтобы с минимальным временем мог добраться до любой точки, выпустить ракеты и вернутся на аэродром базирования для дозаправки и установки ракет! По той же теории, что призван заменить как ТУ-22 М и ТУ-160, и бороться с авианосцами, то на до звуковой скорости, пока достигнет заданного квадрата, авианосная группировка, его уже давно покинет! Конечно, у до звуковых скоростей, есть свой плюс, длительное время пребывания в воздухе, но зачем оно стратегическому бомбардировщику? Это не перехватчик, для обеспечения перехвата воздушных целей и нарушителей границы! Переход на цифру, конечно штука хорошая, но и вирусы надо учитывать, и хранить все не только в цифровом виде, но и на бумаге, вдруг вирус все сотрет, столько трудов, и псу под хвост!
    Тишка
    1. masterA Сегодня, 15:09
      как это зачем длительное пребывание в воздухе?? для патрулирования воздушного пространства! а что касается авианосцев и заданного квадрата, то тут и долетать не надо, ракета долетит и побыстрей любого самолета. и по поводу ТУ-160, думаете он все время на сверхзвуке летает?
      masterA
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 16:57
      Жаль в 2029 предельный возраст наступит, уже не доведётся на таком полетать- машина наверное классная будет! В Ту160 сидел- облизывался, по сравнению с тройкой как в космолёте побывал.
      Рашнэйрфорс
  8. yuriy55 Сегодня, 15:18
    Красивая притча. good
    Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что самолет может совершить свой первый полет в 2025-2026 гг. и пойти в серию в 2029 году.

    Здесь ещё маленькая особенность - подготовка лётного состава. Но, это не столь важно, ибо между "может совершить" и "совершит" войдёт не один год...А за это время много чего изменится.
    Цитата: Слон
    с 2009 года - 20 лет на разработку и запуск в серию - круто!

    Что тут сказать? what
    А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие ( см.самолётостроение)!
    yuriy55
  9. TarTar Сегодня, 15:24
    Цитата: Тишка
    Переход на цифру, конечно штука хорошая, но и вирусы надо учитывать, и хранить все не только в цифровом виде, но и на бумаге, вдруг вирус все сотрет, столько трудов, и псу под хвост!

    Согласен. Особенно когда все предприятия ОАК пользуются продуктами сименс.
    TarTar
  10. Владимир Постников Сегодня, 15:28
    Ура! Сборочный чертеж готов. Следующий этап - деталировка.
    Владимир Постников
    1. А1845 Сегодня, 15:46
      Цитата: Владимир Постников
      Следующий этап - деталировка.

      и далее - по всем пунктам
      как говориться, "начать и кончить"
      А1845
  11. pvv113 Сегодня, 15:52
    Неважно, "Туполев" это, "Сухой" или "МиГ", все работают в одном информационном пространстве

    Не облегчает ли это пространство доступ к информации промышленным шпионам супостата?
    pvv113
  12. Ричард.Искандер Сегодня, 16:49
    При нынешнем руководстве этот самолёт никогда не будет сделан.
    Ричард.Искандер
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