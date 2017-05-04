Разработчики создали цифровую модель ПАК ДА

Весь мир идет по линии оцифровки систем, моделирования авиационных комплексов, которые позволяют не просто получить некий чертеж, а работать с цифрой на протяжении всего жизненного цикла: от создания цифровой модели до эксплуатационных характеристик или систем. Мы тоже идем по этому направлению. Цифровая модель есть, и более того – ОАК перешла на единую информационную систему,

Цифровая модель перспективного бомбардировщика (ПАК ДА) уже создана, передает ТАСС сообщение генерального конструктора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Короткова.рассказал Коротков агентству.По его словам, единая информационная система «помогает инженерам и конструкторам, работающим, например, в компании "Туполев", делиться идеями с коллегами из других предприятий корпорации».Неважно, "Туполев" это, "Сухой" или "МиГ", все работают в одном информационном пространстве. Отряд инженеров-конструкторов, который есть на предприятиях, работает не только на себя, но и работает на те предприятия, которые входят в ОАК, пояснил Коротков.Ранее агентство сообщало, что в компании «Туполев» уже создали полноразмерный макет ПАК ДА из дерева, а также несколько меньших макетов из композиционных материалов.Ранее замминистра обороны Юрий Борисов сообщал, что самолет может совершить свой первый полет в 2025-2026 гг. и пойти в серию в 2029 году.Справка издания: «Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации – российский стратегический бомбардировщик нового поколения, создаваемый компанией "Туполев". НИОКР по бомбардировщику начались в 2009 году. ПАК ДА будет иметь дозвуковую скорость полета, оружие самолета будет размещено внутри его корпуса. В конструкции машины будут максимально широко применены радиопоглощающие материалы (технология "стелс")».