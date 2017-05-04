В правительстве РФ предлагают ввести аналог "грин-карты"
В России решено поработать над возможностью введения так называемой «карты русского». Это своеобразный аналог американской «грин-карты», которая даст возможность въезжать в РФ и трудоустраиваться на российской территории иностранным гражданам при соответствии теми ряду условий. Одно из важных условий состоит в том, что либо сам иностранный гражданин должен иметь российские корни, либо такие корни должны иметь его родители. Кроме того, соискатель «карты» должен свободно владеть русским языком, а также иметь высокую профессиональную квалификацию. Для проверки этих фактов будет устраиваться некий экзамен.
Такого рода планы озвучивает Минкомсвязи. По замыслу министерства, новшества могли бы начать действовать в нашей стране с 2019 года. Они описываются в проекте программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает газета "Известия" . На данном этапе предложение проходит согласование в министерстве финансов, министерстве иностранных дел, а также в Минэкономразвития России.
Насколько эффективно смогут получить работу лица, которые станут обладателями такого документа, большой вопрос. И вопрос этот связан с тем, что на данный момент в России не настолько много соответствующих рабочих мест, чтобы их хватило и на внутренних высококвалифицированных специалистов и на специалистов из состава волн миграции. Предыдущие программы возвращения соотечественников на бумаге тоже выглядели замечательно, пока соотечественники не сталкивались с жёсткой бюрократией на местах.
Нужно заметить, что при получении грин-карты в США учитываются несколько иные критерии. В частности, получатель документа может не иметь никакого отношения к США, как не иметь и высокой профессиональной квалификации. Однако при этом учитывается его соответствие запросам безопасности и экономики.
Такого рода планы озвучивает Минкомсвязи. По замыслу министерства, новшества могли бы начать действовать в нашей стране с 2019 года. Они описываются в проекте программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает газета "Известия" . На данном этапе предложение проходит согласование в министерстве финансов, министерстве иностранных дел, а также в Минэкономразвития России.
Насколько эффективно смогут получить работу лица, которые станут обладателями такого документа, большой вопрос. И вопрос этот связан с тем, что на данный момент в России не настолько много соответствующих рабочих мест, чтобы их хватило и на внутренних высококвалифицированных специалистов и на специалистов из состава волн миграции. Предыдущие программы возвращения соотечественников на бумаге тоже выглядели замечательно, пока соотечественники не сталкивались с жёсткой бюрократией на местах.
Нужно заметить, что при получении грин-карты в США учитываются несколько иные критерии. В частности, получатель документа может не иметь никакого отношения к США, как не иметь и высокой профессиональной квалификации. Однако при этом учитывается его соответствие запросам безопасности и экономики.
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