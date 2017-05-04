17:53 04 мая

В правительстве РФ предлагают ввести аналог "грин-карты"

В России решено поработать над возможностью введения так называемой «карты русского». Это своеобразный аналог американской «грин-карты», которая даст возможность въезжать в РФ и трудоустраиваться на российской территории иностранным гражданам при соответствии теми ряду условий. Одно из важных условий состоит в том, что либо сам иностранный гражданин должен иметь российские корни, либо такие корни должны иметь его родители. Кроме того, соискатель «карты» должен свободно владеть русским языком, а также иметь высокую профессиональную квалификацию. Для проверки этих фактов будет устраиваться некий экзамен.

В правительстве РФ предлагают ввести аналог "грин-карты"


Такого рода планы озвучивает Минкомсвязи. По замыслу министерства, новшества могли бы начать действовать в нашей стране с 2019 года. Они описываются в проекте программы «Цифровая экономика». Об этом сообщает газета "Известия" . На данном этапе предложение проходит согласование в министерстве финансов, министерстве иностранных дел, а также в Минэкономразвития России.


Насколько эффективно смогут получить работу лица, которые станут обладателями такого документа, большой вопрос. И вопрос этот связан с тем, что на данный момент в России не настолько много соответствующих рабочих мест, чтобы их хватило и на внутренних высококвалифицированных специалистов и на специалистов из состава волн миграции. Предыдущие программы возвращения соотечественников на бумаге тоже выглядели замечательно, пока соотечественники не сталкивались с жёсткой бюрократией на местах.

Нужно заметить, что при получении грин-карты в США учитываются несколько иные критерии. В частности, получатель документа может не иметь никакого отношения к США, как не иметь и высокой профессиональной квалификации. Однако при этом учитывается его соответствие запросам безопасности и экономики.


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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 14:26
    Идея напрашивалась давно.
    Тралл
    1. Комментарий был удален.
    2. рич Сегодня, 14:46
      если бы она еще реально и работу гарантировала, а так.....
      рич
      1. To be or not to be Сегодня, 15:06
        Очередной раз"канарейку за копейку да чтоб соловьем пела!"
        To be or not to be
        1. Alena Frolovna Сегодня, 17:46
          Дошло правительство до ручки: помутнело сознание и рассыпались остатки проблесков ума. Больше заняться нечем.

          Раньше у поморов было самое сильное ругательство: «Ну и прохвост ты! Да мне на твою рожу даже своей слюны жалко»...
          Это для тех прозаседавшихся, кои только помнят и думают о своём кармане.
          Alena Frolovna
  2. Santa Bear Сегодня, 14:31
    Условия нужны хорошие, рабочие места, зарплата - тогда будет чем привлечь хороших специалистов. Чтобы квалифицированные рабочие, инженеры, учёные ХОТЕЛИ получить это разрешение, стремились в Россию. Сама по себе грин карта без всего этого -просто бумажка.
    Santa Bear
  3. БАБА ШУРА Сегодня, 14:40
    И превратить страну в помои. Другими словами прирост можно обеспечить по канадскому варианту? Думать нужно о жизни народов проживающих на территории РФ!
    БАБА ШУРА
  4. DMoroz Сегодня, 14:40
    Идея ни о чем. Кто из русских хотел за 26 лет переехать в Россию, уже переехали. А кто не переехал, тот вряд ли приедет, тем более на заработки (взять русскоязычных неграждан Прибалтики). Не такая уж у нас высокая зарплата... А для приезда в гости или для краткосрочного посещения такая карта вроде как и не нужна...
    DMoroz
  5. Шурале Сегодня, 14:41
    Наши руководятелы и после 30 лет самостийности так и не поняли что в других странах давно придуманы и применяются всякие удобные инструменты , типа гринкарт , работающих антикоррупционных законов и прочих удобностей. Скорей бы уже заметили...
    Шурале
  6. Стройбат запаса Сегодня, 14:52
    Идея хорошая, но провалится, как всегда. У нас квалифицированных специалистов своих не всегда можно трудоустроить, к тому же при нашей коррупции так и будут приезжать квалифицированные, которые у нас либо маршрутки водят, либо улицы метут, либо торгуют. В первую очередь надо перекрыть въезд незаконным мигрантам полностью. А это практически нереально, так как очень прибыльно и для "оборотней в погонах" и для строительных и коммунальных фирм. На стройках, когда проводится "внезапная проверка" (о которой все знают заранее), этих "гостей знойного юга" вывозят автобусами или вообще не выводят на работу.
    Стройбат запаса
  7. parusnik Сегодня, 15:01
    Шла бы сейчас в стране индустриализация...можно было поговорить и о грин-карте..А так..чем человека заманивать..Тут порой , свои уезжают специалисты..
    parusnik
  8. l7yzo Сегодня, 15:04
    Вот мне всё интересно - а вот когда послабления коснуться тех, кто уже давно тут живёт, и как бы обидно...
    l7yzo
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 16:04
      Те кто давно живёт, должны были давно получить документы, а не прятаться от миграционной службы.
      ЧитаюНовости
  9. voyaka uh Сегодня, 16:13
    С Грин Кард - никакой связи. Грин Кард - это выигрыш в лотерею
    права на вид на жительство в США.
    На каждую страну - ежегодная квота.
    В 2016 в лотерее Green Card участвовали 330 тыс. россиян.

    А в России хотят ввести аналогию "Карта поляка", которую
    сделало правительство Польши. С целью вернуть в Польшу поляков
    диаспоры.
    voyaka uh
    1. bulvas Сегодня, 16:56
      Цитата: voyaka uh
      С Грин Кард - никакой связи. Грин Кард - это выигрыш в лотерею
      права на вид на жительство в США.
      На каждую страну - ежегодная квота.
      В 2016 в лотерее Green Card участвовали 330 тыс. россиян.
      А в России хотят ввести аналогию "Карта поляка", которую
      сделало правительство Польши. С целью вернуть в Польшу поляков
      диаспоры.


      Тоже не понял, причем тут гринкарта?

      Совершенно другой смысл

      Кто не понимает, написавший статью или, что гораздо хуже, чиновники-инициаторы?
      bulvas
  10. Greenwood Сегодня, 16:54
    Ахах. Смешно конечно. Идея полностью провальная. Те, кто хотел переселиться в Россию, особенно из бывших советских республик, уже давно сделали это. А для всех остальных Россия не является привлекательной для жизни страной, чтобы стремиться переехать сюда.
    Greenwood
  11. VadimSt Сегодня, 17:18
    А еще, необходимо поставить вопрос о предоставлении военного билета - не хрен пускать в Россию тех, кто участвовал в качестве героя АТО, терроризируя и убивая граждан Донбасса!
    VadimSt
  12. senima56 Сегодня, 17:39
    Какие там "грин-карты"?! Русским, белорусам, украинцам которые после распада СССР остались в странах СНГ- давать российское гражданство максимально быстро! А "грин-карты" это можно ввести для других национальностей бывшего СССР!
    senima56
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